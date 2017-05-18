Рада не смогла рассмотреть законопроекты о религиозных организациях
Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты о статусе религиозных организаций из-за отсутствия необходимого количества голосов для их принятия, передает РИА Новости сообщение зампредседателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.
Документы не сняты с повестки дня, хотя и противоречат конституции страны, отметил другой депутат – представитель "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
Верховная рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта: «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором» и поправки к закону о свободе совести и религиозных организациях.
Первые законопроект предполагает, что «митрополиты и епископы будут назначаться только по согласованию с властями, а второй – что прихожане смогут менять юрисдикцию общин», говорится в сообщении.
В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законопроекты репрессивными и опасаются, что они спровоцируют захват храмов.
Против них также выступили прихожане УПЦ МП. Тысячи верующих собрались у стен Рады, где проходит молебен «о вразумлении депутатов».
Сообщается, что в настоящее время на Украине действуют три православные церкви: «Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)». Причем две последние не признаны прочими православными церквями.
Документы не сняты с повестки дня, хотя и противоречат конституции страны, отметил другой депутат – представитель "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
Верховная рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта: «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором» и поправки к закону о свободе совести и религиозных организациях.
Первые законопроект предполагает, что «митрополиты и епископы будут назначаться только по согласованию с властями, а второй – что прихожане смогут менять юрисдикцию общин», говорится в сообщении.
В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законопроекты репрессивными и опасаются, что они спровоцируют захват храмов.
Против них также выступили прихожане УПЦ МП. Тысячи верующих собрались у стен Рады, где проходит молебен «о вразумлении депутатов».
Сообщается, что в настоящее время на Украине действуют три православные церкви: «Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)». Причем две последние не признаны прочими православными церквями.
Использованы фотографии: AP Photo / Sergei Chuzavkov
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