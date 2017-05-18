16:35 18 мая

Рада не смогла рассмотреть законопроекты о религиозных организациях

Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты о статусе религиозных организаций из-за отсутствия необходимого количества голосов для их принятия, передает РИА Новости сообщение зампредседателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.



Документы не сняты с повестки дня, хотя и противоречат конституции страны, отметил другой депутат – представитель "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.


Верховная рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта: «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором» и поправки к закону о свободе совести и религиозных организациях.

Первые законопроект предполагает, что «митрополиты и епископы будут назначаться только по согласованию с властями, а второй – что прихожане смогут менять юрисдикцию общин», говорится в сообщении.

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законопроекты репрессивными и опасаются, что они спровоцируют захват храмов.

Против них также выступили прихожане УПЦ МП. Тысячи верующих собрались у стен Рады, где проходит молебен «о вразумлении депутатов».

Сообщается, что в настоящее время на Украине действуют три православные церкви: «Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)». Причем две последние не признаны прочими православными церквями.

Использованы фотографии: AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Комментарии 14

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  1. Nahatak Сегодня, 13:33
    Та просто не захотели принимать вот и все) пока что боятся принимать такие вещи которые связаны с религией... Но думаю рано или поздно примут что-то подобное.
    Nahatak
    1. МПК105 Сегодня, 13:36
      good Ключевое слово-ПОКА что...
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
        Не перестают удивлять кастрюлеголовые своими законодательными изысками ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 13:56
          Цитата: bouncyhunter
          Не перестают удивлять кастрюлеголовые своими законодательными изысками ...


          Паша , у них "хорошие" учителя и наставники.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
            Это точно . Лучше бы хорошему чему научили , полосатоухие .
            bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 13:52
      Испугались, что Европа с Ватиканом возбухнут. Будут отжимать храмы по-тихому, как и прежде. Там главное, чтобы местные прихожане за договор о передаче проголосовали, примерно, как у нас за управляющую домом компанию (подписи и количество сами нарисуют). А чего стоит их запугать или подкупить?
      сибиралт
    3. Вас Влад Сегодня, 13:52
      Цитата: Nahatak
      Та просто не захотели принимать вот и все) пока что боятся принимать такие вещи которые связаны с религией... Но думаю рано или поздно примут что-то подобное.
      УПЦ Киевского патриархата «образовалась» благодаря объединению некоторых «епископов» УАПЦ и лишенного сана за личные грехи и церковные нарушения прежнего митрополита Филарета (Денисенко) 25 июня 1992 .И еще до этого на архиерейском Соборе 1-3 апреля 1992 в Москве митрополит Филарет, признав свою вину в распространении искушения в Украине, перед Крестом, Евангелием и всем епископатом РПЦ, пообещал по возвращении в Украину сдать полномочия новому избраннику Архиерейского собора УПЦ, который соберет в Киеве. Поскольку Украинская Православная Церковь в то время уже была самостоятельна в управлении. Но украинские архиереи предупреждали, что он может обмануть, и Патриарх спросил Филарета при всех еще раз. И тогда Филарет не без раздражения ответил (цитируем по сохраненному аудиозаписи): «Мы ведь христиане. Сказано в Расписной «да будет слово ваше да — да, имеется — имеется, а все остальное от лукавого». Ведь это было сказано во время Собора Церкви, где председательствует Христос, а руководит Дух Святой. Когда он это не выполнил, став клятвопреступником, епископы УПЦ, собравшись ЗО апреля в Житомире, выразили ему недоверие, а на Архиерейском соборе в Харькове митрополита Филарета было устранено из Киевской митрополии и запрещено в священнослужении.Бывший митрополит Филарет нарушил 34 Правило святых Апостолов, в котором сказано: «Первый (епископ) ничего чтобы не творил без согласия всех, потому что только согласие будет единодушием».
      Филарет нарушил это правило и самочинно, без согласия архиереев, клира, монашествующих и мирян организовал новое религиозное группировки — УПЦ КП, покинув Православную Церковь. Кроме того, Филарет нарушил это правило еще и тем, что прервал общение с первым епископом Церкви. Предстоятель Церкви, как известно, подчиняется Архиерейскому Собору. А такой состоялся в 1991 году в Харькове, на котором Филарет, совершивший клятвопреступление и другие грехи, был отстранен от должности.

      Архиерейский Собор Православной Церкви лишил его всех степеней священства за преступления против Бога, веры и Православия. Филарет был рукоположен в диакона, пресвитерский и архиерейский сан епископами, а также, будучи до 1992 года Предстоятелем Украинской Православной Церкви, он в то же время был членом Священного Синода Православной Церкви. Церковь на вполне законных основаниях, в соответствии с Апостольских правил и правил Вселенских Соборов, лишила Филарета священства за совершение тяжких и смертных грехов.Лишение Филарета сана было признано всеми каноническими Православными Церквами мира.Святитель Иоанн Златоуст любое отделение от Церкви считает лишением благодати Духа Святого. Св. Киприан Карфагенский говорил: «Все, что только отделилось от животворного источника, не может с потерей спасительной сущности жить и дышать особой жизнью». Вот почему созданная лишенным сана Филаретом УПЦ — КП, не признается за Православную Церковь всем Мировым Православием. Вот почему Православные Поместные Церкви всего мира не допускают совместных богослужений с лжеепископами и лжесвященниками Киевского патриархата, и сослужат с иерархами и священниками канонической Украинской Православной Церкви, Предстоятелем которой является Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
      Позицию Русской Православной Церкви поддерживают Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Болгарская и другие Поместные Церкви, молитвенное и евхаристическое общаются с Украинской Православной Церковью, которая является неотъемлемой частью Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.По сути ваша церковь это "антицерковь"
      Вас Влад
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:34
    Им еще "Варфоломеевской ночи" не хватает... Стреляли себе в ногу, стреляли... решили в голову стрельнуть, а то плохо "вставляет"? wassat
    Горный стрелок
    1. санчо Сегодня, 14:24
      решили поджечь не только Донбасс а всю Украину
      санчо
  3. Копчёный Сегодня, 13:38
    Не сегодня так завтра, а закон всё равно примут, запад пожурит и всё. Народ, когда то из маленькой части славян смогли сделать галицаев, а теперь технологии лучше, времени занимает меньше, а масштаб больше.
    Копчёный
  4. Александр 3 Сегодня, 13:49
    Того и гляди безмозглые потребуют что бы в каждом доме портрет бандеры висел.
    Александр 3
    1. bober1982 Сегодня, 15:10
      Не такие они и безмозглые,работают чётко по продуманному плану...... что-бы в каждом доме портрет бандеры висел.... Это называется - религия,построенная на нацистской идеологии,для чего и происходят грабежи православной Церкви (МП),поддерживаются расколы и секты.Кстати,в 2014г. на Украине официально зарегистрирована Церковь Сатаны
      Ничего нового бандеровцы не придумали - полный аналог Третьего рейха, скоро вся эта гопота в виде УПЦ КП,УАПЦ и проч.сброд, начнут зиговать,как это и было среди большинства духовенства в гитлеровской Германии.
      bober1982
  5. Aleks713 Сегодня, 15:32
    Инстинкт самосохранения у клоунов из Верховной рады пока еще не отключился. Они, надеюсь, понимают, как может рвануть страна их после принятия этих законов...
    Aleks713
  6. sir_obs Сегодня, 15:35
    Иногда вот думаю, а если бы русские приняли ислам...вот это бы бы джихад...

    Так, что пусть пока радуются, что пронесло...
    sir_obs
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