16:38 18 мая

В этом году в Армейских играх примут участие Израиль и Сирия

В 2017 году в Армейских международных играх впервые примут участие 7 стран, среди которых – Израиль и Сирия, передает РИА Новости сообщение оргкомитета «АрМИ-2017».

Архивное фото

Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия впервые примут участие в Армейских международных играх. Всего на сегодняшний день 27 иностранных государств подтвердили свое участие в играх, еще 16 стран, выразивших предварительно свою заинтересованность, пока не приняли окончательного решения. Изначально приглашения были разосланы 73 странам,
говорится в сообщении.


Как сообщалось ранее, игры пройдут в РФ, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Китае с 29 июля по 12 августа. Они будут состоять из 28 конкурсов по полевой, морской и воздушной выучке военнослужащих.

Отмечается, что в этом году в соревнования включены 5 новых конкурсов: «"Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров), "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнование военной автоинспекции)».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 54

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 13:49
    Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?
    Рабинович_007
    1. cniza Сегодня, 13:54
      Напишите протест и ваше мнение может быть учтут.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:43
        Цитата: cniza
        ваше мнение может быть учтут.

        Или благополучно проигнорируют ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 14:48
          Нельзя игнорировать , это Израиль.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:55
            Вить , так меня товарисч Рабинович обвинил в антисемитизме - вот я теперь и оправдываю обвинения . lol А по-серьёзному - это только хорошо что география танкового биатлона ширится и растёт . Strong Europe Tank Challenge пусть завидует молча в сторонке ! soldier
            bouncyhunter
            1. jjj Сегодня, 15:11
              Реально хотелось бы "Меркаву" посмотреть на наших полигонах и сравнить с нашими и китайскими танками. Индия, кстати, собирается с Т-90 приехать
              jjj
              1. R.U.R. Сегодня, 16:07
                А чего смотреть? Для их специфических условий она , вероятно, наилучший вариант, но за пределами их карликового театра действий 100% найдутся и варианты получше. Меркава просто нигде не покупается
                R.U.R.
      2. Проводник Сегодня, 15:36
        А зачем там Израиль?Он явно лишний.Вот Фиджи, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия- это реально компашка братских России стран
        Проводник
        1. Васян1971 Сегодня, 15:55
          Цитата: Проводник
          А зачем там Израиль?Он явно лишний.

          Явный антисемит нарисовался! Ату его, братья евреи! Он вас "лишними" обозвал!
          Васян1971
          1. Проводник Сегодня, 16:01
            Да куда уж там Израилю до этого сборища сверхдержав...только не вижу в списке Зимбабве, и с Cев.Кореей я так понимаю, уже не дружим?
            Проводник
        2. R.U.R. Сегодня, 16:09
          Возвращайся на Украину защищать ее , чего в Польше расселись и расселились?
          R.U.R.
          1. Проводник Сегодня, 16:17
            Так еще вроде в 1025 году расселись и расселились, а что, какие-то проблемы?И причем тут Украина?Или я сейчас веду беседу с очередным форумным дурачком?
            Проводник
            1. R.U.R. Сегодня, 16:22
              Что-то не слышал по хохлов в Польше в 1025,
              а поблемы вот у вас могут быть, так как
              ПОЛЯКИ ХОХЛОВ НЕ ОСОБЕННО ТО ЖАЛУЮТ
              R.U.R.
              1. Проводник Сегодня, 16:24
                Что-то не слышал по хохлов в Польше в 1025

                так я же про поляков
                ПОЛЯКИ ХОХЛОВ НЕ ОСОБЕННО ТО ЖАЛУЮТ

                ну я, как поляк, нормально к ним отношусь
                Вас, форумных дурачков, когда-то поляки обидели?Так вы не обижайтесь, мы отходчивые...
                Проводник
                1. R.U.R. Сегодня, 16:37
                  Судя по русскому языку "поляк" из Белоруссии, Украины - из бывшего СССР.
                  Прошу вас, тут ахинею не несите, впрочем хохлы и в Польше на польских форумах всегда выдают себя за поляков, когда
                  занимаются там дикой рософобией
                  R.U.R.
    2. ramzes1776 Сегодня, 14:00
      С каждым годом армейские игры становятся все популярнее и популярнее с привлечением все большего количества стран-учстников. Насчет танка Меркава-не та весовая категория. Все уже финишируют, а он только со старта двинется laughing
      ramzes1776
    3. Монос Сегодня, 14:02
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?

      Товарисч! Вы за кого беспокоитесь, за Израиль или за Сирию? Полагаю - за Американцев и их сателлитов.
      А по сути - очень, очень интересно будет посмотреть на израильских танкистов и лётчиков. Хотя, думаю, они только беспилотниками будут управлять
      Монос
    4. 210окв Сегодня, 14:03
      Ну,в Сирию лезут и не спрашивая...А зачем?Хотелось бы услышать..
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?
      210окв
    5. dag Сегодня, 14:10
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?

      Я не думаю что поедет , во всяком случае по прессе ничего слышно не было.
      dag
      1. arane Сегодня, 15:39
        Цитата: dag
        Цитата: Рабинович_007
        Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?

        Я не думаю что поедет , во всяком случае по прессе ничего слышно не было.

        А если поедет, так ничего, кроме позитива в этом нет. Не вижу предмета для истерии с какой либо стороны
        arane
    6. Венд Сегодня, 14:19
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?

      Лучше соревноваться, чем убивать.
      Венд
    7. Serg65 Сегодня, 14:21
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть

      Как зачем? С сирийцами посоревноваться bully
      Цитата: Рабинович_007
      да и вообще что из себя это все представляет?

      А шо вы так волнуетесь?
      Serg65
    8. Дамир Сегодня, 14:31
      да нет все веселее... я думаю что изрильтяне будут работать мишенями для сирийцев и наоборот...
      Дамир
    9. Аскет Сегодня, 14:35
      Цитата: Рабинович_007
      Зачем Израилю туда лезть, да и вообще что из себя это все представляет? Меркава будет?

      Как зачем? Первое место обеспечено без вариантов. Яхве поможет как Давиду победить Голиафа!
      В двух конкурсах уже победа заранее в Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов" и как полицейское государство Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"). А колесница слишком тяжела и неповоротлива для соревнований, там увы,ей ничего не светит.
      Аскет
  2. Андрей Панов Сегодня, 13:51
    А они не передерутся? Возьмут, да по друг другу боевыми!
    Андрей Панов
    1. Рабинович_007 Сегодня, 13:52
      И так идёт война.
      Рабинович_007
    2. Avis Сегодня, 14:04
      Цитата: Андрей Панов
      А они не передерутся?

      Вот та же мысль была про Сирию и Израиль.
      Avis
  3. Александр 3 Сегодня, 13:55
    Лучше соревноваться чем воевать
    Александр 3
  4. Рабинович_007 Сегодня, 14:01
    В атаку! Мы лучшие.
    Рабинович_007
    1. neri73-r Сегодня, 14:09
      [quote=Рабинович_007]В атаку! Мы лучшие.

      Среди арабов? Да!!! wassat А как сородичи Ваши приедут к нам на игры, посмотрим.... drinks кто сильней, быстрей, умней!
      neri73-r
      1. Громобой Сегодня, 14:19
        Цитата: Рабинович_007
        Мы лучшие.

        А вот это проверим на соревнованиях.А пока рано кипы в воздух подбрасывать.И пусть победит сильнейший!Мактуб.
        Громобой
    2. venik Сегодня, 14:25
      Цитата: Рабинович_007
      В атаку! Мы лучшие.

      =======
      Простите, уважаемый Рабинович, а почему у вас все-таки белорусский флаг??? Раньше у вас вроде как бы был израильский? Или я все-таки, чего-то путаю??? Или вы все-таки "не тот" Рабинович????
      venik
      1. Рабинович_007 Сегодня, 14:28
        Не меняется почему-то. Я приехал в гости в Беларусь и он сменился.
        Рабинович_007
        1. Чадан Хемчикский Сегодня, 14:33
          Ага,в гости он приехал.
          Обратно теперь не выгонишь, этих рабиновичей.Скользские
          они,эти рабиновичи.
          Чадан Хемчикский
        2. midivan Сегодня, 14:57
          Цитата: Рабинович_007
          Не меняется почему-то. Я приехал в гости в Беларусь и он сменился.

          А что это у вас с погонами случилось? Вроде повыше рангом были.
          midivan
  5. igor1981 Сегодня, 14:07
    Ух ты богоизбранные созрели....... Участвовать будут, думаю на Меркаве, иначе какой удар будет по престижу Израиля и по цахалю в частности.
    igor1981
  6. Oleg7700 Сегодня, 14:11
    Обычный фейк про Израиль.
    Oleg7700
    1. venik Сегодня, 14:26
      Цитата: Oleg7700
      Обычный фейк про Израиль.

      =====
      Ну конечно, ВСЕ "фейки", таки только про Израиль!!!! Про Россию "фейков", таки не бывает!?
      venik
    2. Арон Заави Сегодня, 14:43
      Цитата: Oleg7700
      Обычный фейк про Израиль.

      100%!
      Арон Заави
    3. Терский Сегодня, 15:35
      Цитата: Oleg7700
      Обычный фейк про Израиль.

      Тогда первоисточник фейка - военный атташе Израиля, ибо согласие на участие страны в играх озвучивается на совещании её представителем, т.е. военным атташе.
      Терский
    4. Stas157 Сегодня, 16:29
      Цитата: Oleg7700
      Обычный фейк про Израиль.
      Тогда это минус Израилю. Почему бы и не поучаствовать. Это было бы интересно всем. Я вот думаю, что Израиль бы занял далеко не последнее место.
      Stas157
  7. Blue Fox Сегодня, 14:13
    Очень хорошо, что круг участников расширяется. Будет интересно наблюдать за работой коллег из Израиля и Сирии. Всё таки боевой опыт есть боевой опыт и он трансформируется в методику обучения. Наверняка будет чему поучиться.
    Очень надеюсь, что давние, скажем, так не слишком дружеские взаимоотношения Израиля и Сирии не скажутся на участниках из обоих стран.
    Blue Fox
    1. voyaka uh Сегодня, 14:40
      Ну, максимум, затеем дружескую перестрелку, чтоб
      сбросить нервное напряжение от спортивных соревнований. wassat drinks
      voyaka uh
      1. avg-mgn Сегодня, 14:51
        Да ладно, если только на рогатках... Можем предложить фору! LOL.
        avg-mgn
      2. bouncyhunter Сегодня, 15:02
        Алексей hi Ну Вы же умный человек - никто такого не позволит перед камерами устроить . Тихонько проверили состояние портретов на ощупь за ограждением , особо впечатлительные поднялись , отряхнулись и разошлись восвояси . lol drinks
        bouncyhunter
  8. viktor. Сегодня, 14:22
    Израиль у хозяина разрешение спросит или в самоволку рванёт?
    viktor.
  9. avg-mgn Сегодня, 14:42
    Если, например "Дорожный патруль", вопросов не вызывает - там победит тот, чье мастерство и техника лучше, то страны участницы (например, расчеты управления беспилотниками) будут выступать со своей техникой, или хотя бы в одном классе??? Слишком велик разброс ТТХ этих изделий.
    avg-mgn
  10. плоХОЙ Сегодня, 14:59
    такие соревнования нужны как минимум для того чтобы мониторить * партнёров* и их разведку..ну и шоу конечно.. и массовка для прикола типо того же Того себя покажут и на мир посмотрят..ещё и реклама нашего ВПК тоже имеет место быть..что не говори а мероприятие полезное..
    плоХОЙ
  11. Alexey RA Сегодня, 14:59
    В этом году в Армейских играх примут участие Израиль и Сирия

    Уже представляю себе репортажи с этих Игр: Вторые сутки продолжаются ожесточённые бои на полигоне Алабино между израильской и сирийской командами. smile
    Alexey RA
  12. А. Привалов Сегодня, 15:11
    В начале 70-х годов прошлого века с СССР было очень модно посылать серьёзные футбольные команды вроде "Динамо" (Киев) или "Спартак" -- поиграть с командами "Комбайнёр", или "Стахановец" из какой-то Дундровки, или Кислодрищенска-на-Амуре. Сегодня, времена иные. Сомневаюсь, что команда Израиля (высшая лига) потащит через половину мира "Меркаву", только ради того, чтобы провести пару товарищеских матчей с дворовыми командами.
    А. Привалов
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:28
      Цитата: А. Привалов
      Сегодня, времена иные. Сомневаюсь, что команда Израиля (высшая лига) потащит через половину мира "Меркаву", только ради того, чтобы провести пару товарищеских матчей с дворовыми командами.

      А Вы уверены, что Россия, Беларусь, Китай , да и все остальные - дворовые команды
      Цитата: А. Привалов
      из какой-то Дундровки, или Кислодрищенска-на-Амуре.
      ?
      Не ошибитесь там.
      мордвин 3
    2. Виктор-М Сегодня, 15:45
      Цитата: А. Привалов
      Сомневаюсь, что команда Израиля (высшая лига) потащит через половину мира "Меркаву", только ради того, чтобы провести пару товарищеских матчей с дворовыми командами.

      Дворовые команды Гитлера раскатали, а "высшую лигу" и слышно не было, только после войны голос подали, отвага проснулась.
      Виктор-М
    3. Терский Сегодня, 15:53
      Цитата: А. Привалов
      Сомневаюсь, что команда Израиля (высшая лига) потащит через половину мира "Меркаву", только ради того, чтобы провести пару товарищеских матчей с дворовыми командами.

      Привалов, не смешите мои тапочки, с такими размерами "футбольного поля" как Израиль записывать себя в высшую лигу как минимум нарциссизм, как максимум бред. И ещё немаловажным фактором является то что на этом "поле" судья дядя Сэм. Стоит его дисквалифицировать и как от команды "высшей лиги" одни бутсы останутся. Причем голы полетят со всех сторон.
      Терский
  13. Самогонщик Сегодня, 15:49
    этот богоизбранный народ в таких мероприятиях нужен как собаке пятая лапа. с тем высокомерием и цинизмом каким обладают . они и так всюду где появляются гадят. жидобандеровцы-либералы уж мы глупые славяне обойдемся и без вас
    Самогонщик
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