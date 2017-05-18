В этом году в Армейских играх примут участие Израиль и Сирия

Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия впервые примут участие в Армейских международных играх. Всего на сегодняшний день 27 иностранных государств подтвердили свое участие в играх, еще 16 стран, выразивших предварительно свою заинтересованность, пока не приняли окончательного решения. Изначально приглашения были разосланы 73 странам,

В 2017 году в Армейских международных играх впервые примут участие 7 стран, среди которых – Израиль и Сирия, передает РИА Новости сообщение оргкомитета «АрМИ-2017».говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, игры пройдут в РФ, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Китае с 29 июля по 12 августа. Они будут состоять из 28 конкурсов по полевой, морской и воздушной выучке военнослужащих.Отмечается, что в этом году в соревнования включены 5 новых конкурсов: «"Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров), "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнование военной автоинспекции)».