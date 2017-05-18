16:39 18 мая

Степанакерт сообщил о 60-ти случаях нарушения перемирия Азербайджанской стороной

Подразделения азербайджанской армии за сутки более 60-ти раз нарушили режим перемирия, совершив по позициям войск НКР более 650 выстрелов, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Степанакерт сообщил о 60-ти случаях нарушения перемирия Азербайджанской стороной


Кроме стрелкового оружия ВС Азербайджана на восточном направлении линии соприкосновения применили гранатометы (23 снаряда), а на северо-восточном направлении – пушки Д-44 (18 снарядов) и 82 мм минометы (4 снаряда). Передовые подразделения Армии обороны НКР предприняли превентивные меры, продолжив уверенно нести боевое дежурство,
говорится в релизе ведомства.


В свою очередь пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что армянские военные, «используя крупнокалиберные пулеметы, 82 и 120 миллиметровые минометы (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз».

Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года, однако уже 5 апреля в Баку и Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С этого времени стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Использованы фотографии: http://ru.apa.az
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Комментарии 10

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 14:36
    Вообще Азербайджан давно уже мог раздавить там все и вернуть земли. Добрые слишком. Хотя Израиль тоже такой, слишком мягкое правительство.
    Рабинович_007
    1. Чадан Хемчикский Сегодня, 14:49
      Все добрые.
      А какой добрый был,
      тов.Сталин.
      Добрейшей души человек !!
      ЕАО-Биробиджан,для
      рабиновичей с
      макаревичами организовал.
      А они-неблагодарные,ну никак
      этого не оценят.
      Чадан Хемчикский
    2. LostCoast Сегодня, 14:50
      Цитата: Рабинович_007
      Добрые слишком

      От доброты они наверное уши недавно мирняку отрезали...
      LostCoast
      1. сиг Сегодня, 15:16
        Цитата: LostCoast
        Цитата: Рабинович_007
        Добрые слишком

        От доброты они наверное уши недавно мирняку отрезали...

        Я ,често говоря ,озадачен,уважаемый тролль.Я не ожидал от вас.Это фото от апрельского нападения азербайджанского спецназа.Село Талыш.Иногда русские могут и удивить. hi
        сиг
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
          А вы не видитесь, посмотрите профиль он создан 2 недели назад.
          Владыка Ситх
    3. сиг Сегодня, 15:11
      Цитата: Рабинович_007
      Вообще Азербайджан давно уже мог раздавить там все и вернуть земли. Добрые слишком. Хотя Израиль тоже такой, слишком мягкое правительство.

      Рабинович,доброго азербайджанца останавливает добрая пуля.Я уважаю евреев на этом сайте,но своими тупыми комментариями,господин еврей,вы настраиваете меня против вас лично и евреев вообще в частности.А если вы считаете,что протежируемые Израилем азербайджанские " добрые" вооружённые силы недостаточно активно уничтожают армян,то вы бы могли им подсобить- приезжайте в Азербайджан и доброе оружие в руки и добро пожаловать в Карабах- творите " добро".
      сиг
    4. Комментарий был удален.
    5. Комментарий был удален.
    6. лом123 Сегодня, 16:15
      Рабинович_007 не мог Душка не хватит.
      лом123
    7. Толстоевский Сегодня, 16:26
      добрый. ага. пупок развяжется
      Толстоевский
    8. armenk Сегодня, 16:31
      всё что он смог за последние 20 лет- это плакать, жатоваться, зубоскалить и пакостить.
      armenk
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 15:04
    По ходу, новый виток агрессии нарисовывается....
    Вождь краснокожих
  3. armenk Сегодня, 16:14
    Такую новость я могу постить почти каждый день.
    armenk
  4. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:31
    пушки Д-44

    Сколько же старья в республиках осталось....
    DOCTOR ZLO
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