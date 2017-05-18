Степанакерт сообщил о 60-ти случаях нарушения перемирия Азербайджанской стороной

Кроме стрелкового оружия ВС Азербайджана на восточном направлении линии соприкосновения применили гранатометы (23 снаряда), а на северо-восточном направлении – пушки Д-44 (18 снарядов) и 82 мм минометы (4 снаряда). Передовые подразделения Армии обороны НКР предприняли превентивные меры, продолжив уверенно нести боевое дежурство,

Подразделения азербайджанской армии за сутки более 60-ти раз нарушили режим перемирия, совершив по позициям войск НКР более 650 выстрелов, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.говорится в релизе ведомства.В свою очередь пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что армянские военные, «используя крупнокалиберные пулеметы, 82 и 120 миллиметровые минометы (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз».Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года, однако уже 5 апреля в Баку и Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С этого времени стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.