16:38 18 мая

До конца года в Крыму сформируют десантно-штурмовой батальон

К 1 декабря в Крыму должен быть сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), передает ТАСС сообщение главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова.



По решению коллегии Министерства обороны РФ в Республике Крым к 1 декабря текущего года будет сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Батальон будет дислоцироваться в районе города Феодосия в восточной части полуострова,
сказал Шаманов агентству.


Он добавил, что «мероприятия по формированию батальона уже начались, он будет укомплектован военнослужащими контрактной службы».

По словам Шаманова, в дальнейшем на основе батальона будет сформирован полк.

Планируется, что к концу 2019 года батальон будет развернут в 97-й десантно-штурмовой полк, включающий три десантно-штурмовых батальона, ряд других боевых подразделений, а также подразделений обеспечения,
уточнил он.

Использованы фотографии: Фото: sdrvdv.ru
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Комментарии 9

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  1. Околоточный Сегодня, 14:51
    Понятно, к Новороссийской дивизии будет относится.
    Околоточный
  2. Alexey RA Сегодня, 15:01
    До конца года в Крыму сформируют десантно-штурмового батальон

    Десантно-штурмовой!
    Alexey RA
  3. aleksfill Сегодня, 15:11
    "...Перевооружение 2018−2025: без «Арматы» и «Курганца»..."
    О ПАК ФА Т - 50 вообще - НИ СЛОВА в программе перевооружения бюджет которой урезан
    на 5 трлн. карбованцев. Гора родила мышь, стыдобища.
    aleksfill
    1. 210окв Сегодня, 15:36
      Конечно,Вам не доложили-что,как и сколько...
      Цитата: aleksfill
      "...Перевооружение 2018−2025: без «Арматы» и «Курганца»..."
      О ПАК ФА Т - 50 вообще - НИ СЛОВА в программе перевооружения бюджет которой урезан
      на 5 трлн. карбованцев. Гора родила мышь, стыдобища.
      210окв
  4. Бензорез Сегодня, 15:12
    Ой как хорошо. А место расположения видимо за стадионом "Кристалл".
    Бензорез
  5. Aleks713 Сегодня, 15:25
    Надо найти вменяемых ребят из крымчаков (думаю, таких очень немало). И сформировать крымско-татарский батальон Национальной гвардии России.
    Информационно-пропагандистский эффект может получиться очень мощный.
    Aleks713
  6. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:42
    С военной точки зрения выгоднее сделать его отдельным и усилить вертолетами АА.
    Вообще я смотрю Крымский п-ов усиливают в основном легко-пехотными подразделениями, что будет делать командование КЧФ, когда украинские танки и мотопехота, через салончики на Симферополь и Керчь пойдут?
    Мотострелковых и танковых частей почти нет, артиллерия в основном предназначена для частичного прикрытия береговой полосы п-ва.
    DOCTOR ZLO
  7. Монархист Сегодня, 15:55
    С. К.молодец:работает не переставая. Возможно,я ошибаюсь, но это самый деятельный министр обороны РФ и возможно,СССР после Д. Ф. Устинова.
    В юности был на море и там видел двух генералов ( кто такие?),они презирали Булганина-тупица,о Жукове (?), ворчали на Устинова-не на своём месте.
    Монархист
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:09
      Такие части, как ДШП явно не для обороны формируют, в противном случае сформировали бы в Крыму МСБр., усилив артиллерийскими и противотанковыми подразделениями...
      DOCTOR ZLO
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