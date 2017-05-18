До конца года в Крыму сформируют десантно-штурмовой батальон

По решению коллегии Министерства обороны РФ в Республике Крым к 1 декабря текущего года будет сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Батальон будет дислоцироваться в районе города Феодосия в восточной части полуострова,

Планируется, что к концу 2019 года батальон будет развернут в 97-й десантно-штурмовой полк, включающий три десантно-штурмовых батальона, ряд других боевых подразделений, а также подразделений обеспечения,