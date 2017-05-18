До конца года в Крыму сформируют десантно-штурмовой батальон
К 1 декабря в Крыму должен быть сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), передает ТАСС сообщение главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова.
Он добавил, что «мероприятия по формированию батальона уже начались, он будет укомплектован военнослужащими контрактной службы».
По словам Шаманова, в дальнейшем на основе батальона будет сформирован полк.
По решению коллегии Министерства обороны РФ в Республике Крым к 1 декабря текущего года будет сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Батальон будет дислоцироваться в районе города Феодосия в восточной части полуострова,сказал Шаманов агентству.
Он добавил, что «мероприятия по формированию батальона уже начались, он будет укомплектован военнослужащими контрактной службы».
По словам Шаманова, в дальнейшем на основе батальона будет сформирован полк.
Планируется, что к концу 2019 года батальон будет развернут в 97-й десантно-штурмовой полк, включающий три десантно-штурмовых батальона, ряд других боевых подразделений, а также подразделений обеспечения,уточнил он.
Использованы фотографии: Фото: sdrvdv.ru
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