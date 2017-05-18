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Во время учения эстонскую машину вместе с военнослужащими ударило током

Сообщения, поступающие с маневров НАТО «Весенний шторм», которые сейчас проходят в Эстонии, напоминают военные сводки: недавно грузовик задавил командира группы, а вчера от удара током загорелся эстонский автомобиль, передает Sputnik Эстонии со ссылкой на stolitsa.ee.

Во время учения эстонскую машину вместе с военнослужащими ударило током


«В 16:38 17 мая вблизи деревни Айду волости Люганузе Ида-Вируского уезда принадлежащий Силам обороны Эстонии автомобиль, на крыше которого была установлена радиоантенна, проезжая под высоковольтной линией, получил удар током и загорелся. Спасатели передали двух пострадавших скорой помощи, перерезали шнур аккумулятора автомобиля и потушили горящие траву и кустарник», – говорится в материале.


В военном ведомстве Эстонии информацию подтвердили. Там сообщили, что вчера трое военнослужащих (срочники) ехали на внедорожнике Mercedes-Benz 250 GD с антенной связи. «Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся», рассказали в пресс-службе.

Один из пострадавших получил ожоги и находится под присмотром медиков. Второму оказали первую помощь и отправили обратно в часть.

Отмечается, что «автомобиль пострадал ориентировочно на 30 %», начато расследование инцидента.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
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Комментарии 40
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  1. Тралл
    Тралл     Сегодня, 15:25
    Блин, Беларусь попала, "ток" то она экспортирует smile
    автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся

    Пойду землянку рыть. Скоро войска НАТО попрут - Казус Белли налицо. Беларусь напала на Эстонию, НАТЕ надо защищаться laughing
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter     Сегодня, 15:30
      Цитата: Тралл
      Блин Беларусь попала, ток то она экспортирует

      Поэтому предлагаю : впредь подобные учения проводить только в ОЗК , независимо от времени года ! wassat
      1. cniza
        cniza     Сегодня, 15:38
        недавно грузовик задавил командира группы, а вчера от удара тока загорелся эстонский автомобиль,

        Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся», рассказали в пресс-службе.


        Забыли технику безопасности , " не стой под стрелой".
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 15:42
          Цитата: cniza
          " не стой под стрелой".

          "а то стрельнет !" laughing laughing laughing
          1. cniza
            cniza     Сегодня, 15:44
            Если не стрельнет , то стретокнет точно. bully
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 15:47
              Я пошёл писать приказ о награждении агента "линия ЛЭП" , товарищ генерал-полковник ?
              1. cniza
                cniza     Сегодня, 15:50
                Только "линия ЛЭП - ВЛ " , только она имеет стреляколку. wassat
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter     Сегодня, 16:03
                  Есть , приступил к исполнению ! soldier
        2. neri73-r
          neri73-r     Сегодня, 15:42
          Цитата: cniza
          недавно грузовик задавил командира группы, а вчера от удара тока загорелся эстонский автомобиль,

          Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся», рассказали в пресс-службе.

          Забыли технику безопасности , " не стой под стрелой".

          Нееее, не так - Не влезай, убьёт! (череп и кости) laughing
      2. midivan
        midivan     Сегодня, 15:40
        Цитата: bouncyhunter
        Поэтому предлагаю : впредь подобные учения проводить только в ОЗК , независимо от времени года !

        А шнур аккумулятора расстрелять нахрен! wassat
        [/quote] Спасатели передали двух пострадавших скорой помощи, перерезали шнур аккумулятора автомобиля[quote]
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 15:43
          Цитата: midivan
          А шнур аккумулятора расстрелять нахрен!

          Согласен - под пули его , "зрадныка" . А попадут ? belay
          1. midivan
            midivan     Сегодня, 15:46
            Цитата: bouncyhunter
            . А попадут ?

            Боюсь пол состава положут пока со шнуром воевать будут lol
            Цитата: cniza
            Забыли технику безопасности , " не стой под стрелой".

            Цитата: neri73-r
            Нееее, не так - Не влезай, убьёт!

            Не не так - Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза- yes
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 15:48
              Цитата: midivan
              бывают вечные тормоза

              Актуально , учитывая нацпринадлежность пострадавших . drinks
          2. КобалТ
            КобалТ     Сегодня, 16:10
            Шнура то за что? belay Расстреляйте аккумулятор! wassat
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 16:15
              Цитата: КобалТ
              Расстреляйте аккумулятор!

              Ему в любом случае отсыплют "барбарысок" . lol
        2. Старый военрук
          Старый военрук     Сегодня, 15:49
          А там шнур, а не шина? Я технически малограмотный.
          1. midivan
            midivan     Сегодня, 15:59
            Цитата: Старый военрук
            А там шнур, а не шина? Я технически малограмотный.

            Ну и не шина тоже smile Сечением от 10 мм, на мерине будет 15-18мм
    2. pvv113
      pvv113     Сегодня, 15:34
      Не переживайте, пока эстонцы сообразят откуда ток, они забудут зачем это выясняли
    3. arane
      arane     Сегодня, 15:35
      Цитата: Тралл
      Блин, Беларусь попала, "ток" то она экспортирует smile
      автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся

      Пойду землянку рыть. Скоро войска НАТО попрут - Казус Белли налицо. Беларусь напала на Эстонию, НАТЕ надо защищаться laughing

      Ну, с такой тенденцией до подхода к границам Белорусии они сами себя передавят. Потом будет жалоба в оон на Россию!
    4. 210окв
      210окв     Сегодня, 15:43
      Белоруссия поставляет эл.энергию в Эстонию?В Литву(Игналинскую станцию похерили)и Латвию знаю..А в Эстонию-москали проклятые... Это из Кремля пришла команда.. wassat
      Цитата: Тралл
      Блин, Беларусь попала, "ток" то она экспортирует smile
      автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся

      Пойду землянку рыть. Скоро войска НАТО попрут - Казус Белли налицо. Беларусь напала на Эстонию, НАТЕ надо защищаться laughing
      1. Тралл
        Тралл     Сегодня, 15:51
        Литва, Эстония... А какая разница? Все равно, столица в Риге. smile
        1. pvv113
          pvv113     Сегодня, 15:56
          Стесняюсь Вас поправить - столица в Вашингтоне
          1. bouncyhunter
            bouncyhunter     Сегодня, 16:06
            Тогда уж и мне позвольте вас поправить - в Фашингтоне .
            1. cniza
              cniza     Сегодня, 16:12
              "Все дороги ведут в Рим" и по аналогии все клоаки ведут в Фашингтон.
            2. pvv113
              pvv113     Сегодня, 16:13
              Против Ваших доводов аргументов не имею request
  2. Росомаха
    Росомаха     Сегодня, 15:26
    Рабочие будни на учениях, ничего такого экстраординарного, все бывает... recourse
  3. Cartalon
    Cartalon     Сегодня, 15:26
    Важнейшая новость однако, с пищеварением у всех всё хорошо там, а то вдруг кто страдает а мы не в курсе.
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса     Сегодня, 15:27
    Пусть больше тренируются. Быстрей потеряют всю технику и половину армии laughing
    Вояки незаизолированные
  5. parusnik
    parusnik     Сегодня, 15:31
    Изолировали, изолировали Россию...а на себя изоленты и не хватило..током бьёт..
  6. роман66
    роман66     Сегодня, 15:35
    воот почему они горячие парни request
  7. КАРЛСОН
    КАРЛСОН     Сегодня, 15:37
    Сдается мне, что это был все таки тролейбус
    1. КобалТ
      КобалТ     Сегодня, 16:18
      Не, айфон заряжали! зарядку перепутали....
  8. zivXP
    zivXP     Сегодня, 15:45
    Непонятно из статьи, антенной зацепили провода? Что за антенна такая длиннущая, да еще на автомобиле? Курили небось рядом с канистрой.
    1. midivan
      midivan     Сегодня, 16:04
      Либо такая Либо Путин провода опустил request yes На картинке же видно, что то типа нашей "куликовки".
  9. roskot
    roskot     Сегодня, 15:50
    Как у нас говорили, где рас... дяй, там всегда несчастный случай.
  10. Шуманит
    Шуманит     Сегодня, 15:57
    Как то правильно про них - ударило током машину с военнослужащими... Собака с милицией приходила... Классика!!!
  11. viktor.
    viktor.     Сегодня, 16:07
    Цитата: Тралл
    Блин, Беларусь попала, "ток" то она экспортирует

    что то мне подсказывает что это А. Лукашенко с В. Путиным новое оружие испытали laughing
  12. Шуманит
    Шуманит     Сегодня, 16:09
    Цитата: Тралл
    Блин, Беларусь попала, "ток" то она экспортирует smile
    автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся

    Пойду землянку рыть. Скоро войска НАТО попрут - Казус Белли налицо. Беларусь напала на Эстонию, НАТЕ надо защищаться laughing

    Как то так написало бы CNN: Россия через линии электропередач Беларуси вторглась в Шпротландию... Есть первые жертвы... НАТО собралось на экстренное заседание. На повестке дня три вопроса:
    1) Подвести войска ближе на 50 метров,чем показать нерушимое стальное атлантическое великое могущество демократии.
    2) Ограничиться выражением серьезной озабоченности.
    3) Самораспуститься, так как если так можно по проводам, то что же в Эгейропу по газовым трубам перемещается?
  13. поневолебрат
    поневолебрат     Сегодня, 16:09
    Подзарядились, тормоза. Теперь будут меньше тянуть согласные и все делать быренько)))
  14. Толстоевский
    Толстоевский     Сегодня, 16:12
    смех смехом, а это знак свыше