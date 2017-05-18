Во время учения эстонскую машину вместе с военнослужащими ударило током
Сообщения, поступающие с маневров НАТО «Весенний шторм», которые сейчас проходят в Эстонии, напоминают военные сводки: недавно грузовик задавил командира группы, а вчера от удара током загорелся эстонский автомобиль, передает Sputnik Эстонии со ссылкой на stolitsa.ee.
«В 16:38 17 мая вблизи деревни Айду волости Люганузе Ида-Вируского уезда принадлежащий Силам обороны Эстонии автомобиль, на крыше которого была установлена радиоантенна, проезжая под высоковольтной линией, получил удар током и загорелся. Спасатели передали двух пострадавших скорой помощи, перерезали шнур аккумулятора автомобиля и потушили горящие траву и кустарник», – говорится в материале.
В военном ведомстве Эстонии информацию подтвердили. Там сообщили, что вчера трое военнослужащих (срочники) ехали на внедорожнике Mercedes-Benz 250 GD с антенной связи. «Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся», рассказали в пресс-службе.
Один из пострадавших получил ожоги и находится под присмотром медиков. Второму оказали первую помощь и отправили обратно в часть.
Отмечается, что «автомобиль пострадал ориентировочно на 30 %», начато расследование инцидента.
«В 16:38 17 мая вблизи деревни Айду волости Люганузе Ида-Вируского уезда принадлежащий Силам обороны Эстонии автомобиль, на крыше которого была установлена радиоантенна, проезжая под высоковольтной линией, получил удар током и загорелся. Спасатели передали двух пострадавших скорой помощи, перерезали шнур аккумулятора автомобиля и потушили горящие траву и кустарник», – говорится в материале.
В военном ведомстве Эстонии информацию подтвердили. Там сообщили, что вчера трое военнослужащих (срочники) ехали на внедорожнике Mercedes-Benz 250 GD с антенной связи. «Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся», рассказали в пресс-службе.
Один из пострадавших получил ожоги и находится под присмотром медиков. Второму оказали первую помощь и отправили обратно в часть.
Отмечается, что «автомобиль пострадал ориентировочно на 30 %», начато расследование инцидента.
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