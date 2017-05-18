Крупнейшее с начала года наступление боевиков ИГИЛ (*) в восточной Хаме
Информационная служба ANF News сообщает об успешном наступлении курдских вооружённых формирований на позиции террористов ИГИЛ (* запрещено в РФ) в районе Ракки.
В материале говорится о том, что курды штурмом взяли позиции боевиков в Хармат-эль-Ганеме восточнее главного опорного пункта террористов в сирийской провинции. По сообщениям информационного ресурса, населённый пункт Хамрат полностью освобождён от террористов.
Вместе с курдскими вооружёнными формированиями, поддерживаемыми США, наступление на Ракку ведут и арабские отряды. В частности, за минувшие сутки после двух дней осады был освобождён посёлок Бадир, который находится всего в 5-6 км от Ракки. Обращает на себя внимание тот факт, что антиигиловские формирования берут город в своеобразные клещи – с востока, запада и северо-востока.
Между тем, крайне тревожная ситуация поступает из восточной части провинции Хама. Там боевики террористической группировки ИГИЛ (*) провели самое масштабное за последнее время наступление, в результате чего захватили сразу четыре населённых пункта. После занятия селения Агариб-аль-Сафи боевики казнили 9 человек. О потерях сил национальной обороны Сирии, которые около 12 часов пытались противостоять игиловцам, не сообщается.
Спустя некоторое время сирийские войска получили подкрепление и перешли в контрнаступление. Через несколько часов контроль над селениями в восточной Хаме был восстановлен. На улицах посёлков остались лежать 20 уничтоженных террористов. Кроме того, правительственные силы уничтожили две бронированных машины, оснащённых крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками.
Информационный портал AMN публикует фотографии ликвидированных игиловцев:
В материале говорится о том, что курды штурмом взяли позиции боевиков в Хармат-эль-Ганеме восточнее главного опорного пункта террористов в сирийской провинции. По сообщениям информационного ресурса, населённый пункт Хамрат полностью освобождён от террористов.
Вместе с курдскими вооружёнными формированиями, поддерживаемыми США, наступление на Ракку ведут и арабские отряды. В частности, за минувшие сутки после двух дней осады был освобождён посёлок Бадир, который находится всего в 5-6 км от Ракки. Обращает на себя внимание тот факт, что антиигиловские формирования берут город в своеобразные клещи – с востока, запада и северо-востока.
Между тем, крайне тревожная ситуация поступает из восточной части провинции Хама. Там боевики террористической группировки ИГИЛ (*) провели самое масштабное за последнее время наступление, в результате чего захватили сразу четыре населённых пункта. После занятия селения Агариб-аль-Сафи боевики казнили 9 человек. О потерях сил национальной обороны Сирии, которые около 12 часов пытались противостоять игиловцам, не сообщается.
Спустя некоторое время сирийские войска получили подкрепление и перешли в контрнаступление. Через несколько часов контроль над селениями в восточной Хаме был восстановлен. На улицах посёлков остались лежать 20 уничтоженных террористов. Кроме того, правительственные силы уничтожили две бронированных машины, оснащённых крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками.
Информационный портал AMN публикует фотографии ликвидированных игиловцев:
Использованы фотографии: AMN
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