16:38 18 мая

Крупнейшее с начала года наступление боевиков ИГИЛ (*) в восточной Хаме

Информационная служба ANF News сообщает об успешном наступлении курдских вооружённых формирований на позиции террористов ИГИЛ (* запрещено в РФ) в районе Ракки.

В материале говорится о том, что курды штурмом взяли позиции боевиков в Хармат-эль-Ганеме восточнее главного опорного пункта террористов в сирийской провинции. По сообщениям информационного ресурса, населённый пункт Хамрат полностью освобождён от террористов.

Вместе с курдскими вооружёнными формированиями, поддерживаемыми США, наступление на Ракку ведут и арабские отряды. В частности, за минувшие сутки после двух дней осады был освобождён посёлок Бадир, который находится всего в 5-6 км от Ракки. Обращает на себя внимание тот факт, что антиигиловские формирования берут город в своеобразные клещи – с востока, запада и северо-востока.


Между тем, крайне тревожная ситуация поступает из восточной части провинции Хама. Там боевики террористической группировки ИГИЛ (*) провели самое масштабное за последнее время наступление, в результате чего захватили сразу четыре населённых пункта. После занятия селения Агариб-аль-Сафи боевики казнили 9 человек. О потерях сил национальной обороны Сирии, которые около 12 часов пытались противостоять игиловцам, не сообщается.

Спустя некоторое время сирийские войска получили подкрепление и перешли в контрнаступление. Через несколько часов контроль над селениями в восточной Хаме был восстановлен. На улицах посёлков остались лежать 20 уничтоженных террористов. Кроме того, правительственные силы уничтожили две бронированных машины, оснащённых крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками.

Информационный портал AMN публикует фотографии ликвидированных игиловцев:
Крупнейшее с начала года наступление боевиков ИГИЛ (*) в восточной Хаме


Использованы фотографии: AMN
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. cniza Сегодня, 15:56
    "Мясорубка" продолжается , уже никто понять не может , кто , откуда и куда.
    cniza
  2. Самогонщик Сегодня, 15:56
    к игиловцам бойцы из госпиталей богоизбранного народа вернулись после выздоровления. хорошие доктора там.учились на деньги народов СССР серьёзно до отьезда на родину. а и думаю руководству джихадистов дали информацию со своих спутников.
    Самогонщик
    1. grm Сегодня, 16:18
      Вам за эту чушь платят что-ли?
      Судя по вашему этому и прочим комментариями - у вас множество антисемитских и глупых комментариев . И тут собственно вопрос - вы антисемит, или просто подрабатываете?
      grm
      1. Mole Сегодня, 16:37
        С чего Вы "Самогонщик"а сразу антисемитом назвали? Да еще и предположили что он просто подрабатывает?
        Может Вам за эту чушь платят?
        Mole
  3. роман66 Сегодня, 15:58
    масштабное наступление - это сколько? судя по потерям бармалеев кто-то о чем-то недоговаривает
    роман66
    1. КобалТ Сегодня, 16:05
      Цитата: роман66
      масштабное наступление - это сколько?

      Масштабы у всех разные no
      КобалТ
    2. BlackMokona Сегодня, 16:06
      Больше чем пальцев на руке laughing
      BlackMokona
  4. askort154 Сегодня, 16:17
    Права была Ванга ( отношусь с иронией) и всё же. Ей приписывают предсказание, следующая мировая война начнётся в Сирии. Смотрим, что происходит сейчас. Все воюют со всеми, именно в Сирии .По заявлению США, в их коалиции участвуют сейчас, уже 68 стран ! (Начинали с 50). Но самое реальное то, что сейчас в Сирии воюют ВСЕ против ВСЕХ, не только государства, но и религии. Это реальная мировая война. Дай Бог, чтобы не переросла в мировую ядерную.
    askort154
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:26
    Взводом наступали, что ли? Да из анализа потерь этих боевиков ясно, что все это беспримерное наступление вели до сотни бармалеев с "тачанками". Какая же низкая боевая устойчивость сирийских войск. Ужас просто... am
    Горный стрелок
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