Ответные действия Армении в Нагорном Карабахе: удар по ЗРК "Оса"

Напомним, что ранее, как сообщала пресс-служба оборонного ведомства Арцаха, на восточном направлении позиций Армии обороны противник применил управляемую ракету типа "Спайк", в результате чего была частично повреждена одна единица боевой техники. В результате провокации азербайджанских ВС человеческих потерь в Армии обороны нет.

15 мая и в ночь на 16 мая на арцахо-азербайджанской границе противник нарушил режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра, произвела по армянским позициям более 1200 выстрелов. Кроме того, ВС Азербайджана на различных участках границы применил также миномет калибра 60 мм (3 снаряда) и противотанковый станковый гранатомет (9 снарядов). С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям.

