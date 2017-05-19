Ответные действия Армении в Нагорном Карабахе: удар по ЗРК "Оса"
Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовало видеосъемки, на которых зафиксированы, как поясняется, ответные действия за уничтожение армянского зенитного ракетного комплекса "Оса" азербайджанскими войсками 15 мая 2017 года с использованием ПТРК Spike.
Заснят обстрел позиций армии Азербайджана из 120-мм минометов. Как обозначено на последних кадрах, огонь в числе прочего был нанесен по азербайджанским ЗРК "Оса", прикрытыми тентами и растительностью.
Официальное сообщение звучит следующим образом:
Заснят обстрел позиций армии Азербайджана из 120-мм минометов. Как обозначено на последних кадрах, огонь в числе прочего был нанесен по азербайджанским ЗРК "Оса", прикрытыми тентами и растительностью.
Официальное сообщение звучит следующим образом:
Напомним, что ранее, как сообщала пресс-служба оборонного ведомства Арцаха, на восточном направлении позиций Армии обороны противник применил управляемую ракету типа "Спайк", в результате чего была частично повреждена одна единица боевой техники. В результате провокации азербайджанских ВС человеческих потерь в Армии обороны нет.
15 мая и в ночь на 16 мая на арцахо-азербайджанской границе противник нарушил режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра, произвела по армянским позициям более 1200 выстрелов. Кроме того, ВС Азербайджана на различных участках границы применил также миномет калибра 60 мм (3 снаряда) и противотанковый станковый гранатомет (9 снарядов). С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям.
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