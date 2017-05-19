05:25 19 мая

Ответные действия Армении в Нагорном Карабахе: удар по ЗРК "Оса"

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовало видеосъемки, на которых зафиксированы, как поясняется, ответные действия за уничтожение армянского зенитного ракетного комплекса "Оса" азербайджанскими войсками 15 мая 2017 года с использованием ПТРК Spike.

Заснят обстрел позиций армии Азербайджана из 120-мм минометов. Как обозначено на последних кадрах, огонь в числе прочего был нанесен по азербайджанским ЗРК "Оса", прикрытыми тентами и растительностью.




Официальное сообщение звучит следующим образом:

Напомним, что ранее, как сообщала пресс-служба оборонного ведомства Арцаха, на восточном направлении позиций Армии обороны противник применил управляемую ракету типа "Спайк", в результате чего была частично повреждена одна единица боевой техники. В результате провокации азербайджанских ВС человеческих потерь в Армии обороны нет.


15 мая и в ночь на 16 мая на арцахо-азербайджанской границе противник нарушил режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра, произвела по армянским позициям более 1200 выстрелов. Кроме того, ВС Азербайджана на различных участках границы применил также миномет калибра 60 мм (3 снаряда) и противотанковый станковый гранатомет (9 снарядов). С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям.


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Комментарии 5

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  1. olhon Сегодня, 03:29
    Кучно кладут.
    olhon
    1. сибиралт Сегодня, 04:06
      За одну "Осу" разворотили целый рой противника.
      сибиралт
  2. Михаил м Сегодня, 05:05
    Ответные удары быстро превратятся в полноценную войну.
    Михаил м
  3. BNVSurgut Сегодня, 05:13
    Не знаю в каком состоянии у них "осы", но там где я служил, по ним даже стрелять не обязательно.
    BNVSurgut
  4. Наган Сегодня, 05:18
    Уже закарабахали они всех. Был бы жив Сталин, он бы им еще в 1980х устроил объединенную арменбайджанскую республику со столицей в Магадане.
    Впрочем, при Сталине они бы не забаловали как при Мишане.
    И вообще, прав был Сталин, в бытность наркомом по делам национальностей, когда считал что не должно быть национально-административных единиц, максимум национально-культурная автономия. Но дедушка Ленин {вставьте на это место Ваши любимые матерные слова в устраивающем Вас наборе}, на тот момент предсовнаркома, чтоб ему в ни в мавзолее, ни на том свете покоя не было, публично отчитал за это Сталина и настоял на даже не федеративном, а союзном устройстве государства. Когда Сталин получил всю полноту власти, было поздно что-либо менять, и национальный вопрос остался бомбой в фундаменте государства. А когда Мишаня Меченный затеял перестройку, она сработала.
    Наган
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