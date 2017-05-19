ВС США: авиаудар спровоцировали проправительственные силы Сирии
Согласно информации интернет-газеты « Коммерсант », американское командование заявляет об авиаударе по колонне проправительственных сил Сирии как вынужденной мере, вызванной тем, что их отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».
- поясняют в Центральном командовании США.
По информации телеканала CNN, автоколонна нарушила зону безопасности вокруг базы (27-км участок), где находятся подразделения американского спецназа и где проходили обучение сирийские оппозиционеры.
Как утверждает оппозиция, всего колонна состояла из 4-х танков, 8 пикапов, 4 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и одной самоходной зенитной установки «Шилка». Имеются сведения, что 2 танка были уничтожены, «Шилка» получила повреждения, 6 военнослужащих погибли, еще трое ранены.
Как утверждают в штабе международной контртеррористической коалиции во главе с США, дружественные союзникам силы (видимо, имеется ввиду «Новая сирийская армия») действуют в районе Ат-Танфа возле границы с Иорданией в течение многих месяцев, консультируя и обучая сирийскую оппозицию, борющуюся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
В июне 2016 года, когда ВКС РФ нанесли авиаудар по вооруженной оппозиции в Ат-Танфе, высокопоставленные сотрудники Пентагона организовали экстренную видеоконференцию с представителями Министерства обороны РФ.
По всей видимости, данный район рассматривается ВС США как важнейший опорный пункт на юге Сирии. На территории Иордании, вблизи сирийской границы, сконцентрировано большое количество техники.
В этой связи перемещение проправительственных сил в указанную локацию фактически представляло собой проникновение в «осиное гнездо».
Это решение было принято после того, как явные попытки России отговорить сирийские проправительственные силы двигаться на юг в сторону Танф не увенчалась успехом. Самолеты коалиции были вынуждены начать демонстрацию силы, они совершили предупредительные выстрелы.
- поясняют в Центральном командовании США.
По информации телеканала CNN, автоколонна нарушила зону безопасности вокруг базы (27-км участок), где находятся подразделения американского спецназа и где проходили обучение сирийские оппозиционеры.
Как утверждает оппозиция, всего колонна состояла из 4-х танков, 8 пикапов, 4 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и одной самоходной зенитной установки «Шилка». Имеются сведения, что 2 танка были уничтожены, «Шилка» получила повреждения, 6 военнослужащих погибли, еще трое ранены.
Как утверждают в штабе международной контртеррористической коалиции во главе с США, дружественные союзникам силы (видимо, имеется ввиду «Новая сирийская армия») действуют в районе Ат-Танфа возле границы с Иорданией в течение многих месяцев, консультируя и обучая сирийскую оппозицию, борющуюся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
В июне 2016 года, когда ВКС РФ нанесли авиаудар по вооруженной оппозиции в Ат-Танфе, высокопоставленные сотрудники Пентагона организовали экстренную видеоконференцию с представителями Министерства обороны РФ.
По всей видимости, данный район рассматривается ВС США как важнейший опорный пункт на юге Сирии. На территории Иордании, вблизи сирийской границы, сконцентрировано большое количество техники.
В этой связи перемещение проправительственных сил в указанную локацию фактически представляло собой проникновение в «осиное гнездо».
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