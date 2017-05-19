ВС США: авиаудар спровоцировали проправительственные силы Сирии

Это решение было принято после того, как явные попытки России отговорить сирийские проправительственные силы двигаться на юг в сторону Танф не увенчалась успехом. Самолеты коалиции были вынуждены начать демонстрацию силы, они совершили предупредительные выстрелы.

Согласно информации интернет-газеты « Коммерсант », американское командование заявляет об авиаударе по колонне проправительственных сил Сирии как вынужденной мере, вызванной тем, что их отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».- поясняют в Центральном командовании США.По информации телеканала CNN, автоколонна нарушила зону безопасности вокруг базы (27-км участок), где находятся подразделения американского спецназа и где проходили обучение сирийские оппозиционеры.Как утверждает оппозиция, всего колонна состояла из 4-х танков, 8 пикапов, 4 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и одной самоходной зенитной установки «Шилка». Имеются сведения, что 2 танка были уничтожены, «Шилка» получила повреждения, 6 военнослужащих погибли, еще трое ранены.Как утверждают в штабе международной контртеррористической коалиции во главе с США, дружественные союзникам силы (видимо, имеется ввиду «Новая сирийская армия») действуют в районе Ат-Танфа возле границы с Иорданией в течение многих месяцев, консультируя и обучая сирийскую оппозицию, борющуюся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).В июне 2016 года, когда ВКС РФ нанесли авиаудар по вооруженной оппозиции в Ат-Танфе, высокопоставленные сотрудники Пентагона организовали экстренную видеоконференцию с представителями Министерства обороны РФ.По всей видимости, данный район рассматривается ВС США как важнейший опорный пункт на юге Сирии. На территории Иордании, вблизи сирийской границы, сконцентрировано большое количество техники.В этой связи перемещение проправительственных сил в указанную локацию фактически представляло собой проникновение в «осиное гнездо».