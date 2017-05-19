05:17 19 мая

ВС США: авиаудар спровоцировали проправительственные силы Сирии

Согласно информации интернет-газеты « Коммерсант », американское командование заявляет об авиаударе по колонне проправительственных сил Сирии как вынужденной мере, вызванной тем, что их отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».

Это решение было принято после того, как явные попытки России отговорить сирийские проправительственные силы двигаться на юг в сторону Танф не увенчалась успехом. Самолеты коалиции были вынуждены начать демонстрацию силы, они совершили предупредительные выстрелы.

- поясняют в Центральном командовании США.




По информации телеканала CNN, автоколонна нарушила зону безопасности вокруг базы (27-км участок), где находятся подразделения американского спецназа и где проходили обучение сирийские оппозиционеры.

Как утверждает оппозиция, всего колонна состояла из 4-х танков, 8 пикапов, 4 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и одной самоходной зенитной установки «Шилка». Имеются сведения, что 2 танка были уничтожены, «Шилка» получила повреждения, 6 военнослужащих погибли, еще трое ранены.

Как утверждают в штабе международной контртеррористической коалиции во главе с США, дружественные союзникам силы (видимо, имеется ввиду «Новая сирийская армия») действуют в районе Ат-Танфа возле границы с Иорданией в течение многих месяцев, консультируя и обучая сирийскую оппозицию, борющуюся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В июне 2016 года, когда ВКС РФ нанесли авиаудар по вооруженной оппозиции в Ат-Танфе, высокопоставленные сотрудники Пентагона организовали экстренную видеоконференцию с представителями Министерства обороны РФ.

По всей видимости, данный район рассматривается ВС США как важнейший опорный пункт на юге Сирии. На территории Иордании, вблизи сирийской границы, сконцентрировано большое количество техники.

ВС США: авиаудар спровоцировали проправительственные силы Сирии


В этой связи перемещение проправительственных сил в указанную локацию фактически представляло собой проникновение в «осиное гнездо».



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. сибиралт Сегодня, 04:45
    Не послушали советов наших военных вот и получили.
    сибиралт
    1. Teberii Сегодня, 04:50
      Что значит не послушали ,они у себя дома или вы тоже кого-то слушаетесь,когда в сортир охота.А закончится -все это может плачевно и для советчиков, и тех кто кулаками машет.
      Teberii
    2. ВадимЖивов Сегодня, 04:54
      hi Я люблю животных но это гнездо явно заслуживает уничтожения ... am
      ВадимЖивов
    3. mig29mks Сегодня, 04:55
      Они так-то на своей земле! А вообще нашим надо так -же на Донбассе,да обучаем опозицию против режима.
      mig29mks
    4. тлауикол Сегодня, 04:57
      им не советы наши нужны, а помощь. америкосы своих защищают, а мы советы раздаем : ты туда не ходи, ты сюда ходи, мы вас защищать не будем ! и это на сирийской земле !
      тлауикол
  2. санчо Сегодня, 04:49
    отмазка стандартная"сами виноваты".Жаль что не ковырнули их
    санчо
  3. Михаил м Сегодня, 04:49
    "Мировое сообщество" даже возмущения не выскажет. Гегемон пришёл - индейцам положено сидеть в резервации и не крякать про свои бывшие территории. Раздел Сирии начался de facto.
    Михаил м
    1. тлауикол Сегодня, 04:59
      ничего страшного, зато МИД России выскажет в стопицотый раз
      тлауикол
  4. ilimnoz Сегодня, 05:17
    маладес. признал что коалиция состоит не только из американских военных. значит черные и нусровцы тоже официально входят в западную коалицию. это говорит только об одном мировая неизбежна. противоречия нерешаемы мирным путем ...
    ilimnoz
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