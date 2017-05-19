Новый образец БЛА «Альтаир»
Как сообщает блог bmpd , татарстанский интернет-портал «БИЗНЕС Online» выложил видеоматериал, посвященный посещению 16 мая 2017 года Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Благодаря этому был запечатлен на заводском аэродроме второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса «Альтаир».
Первый опытный образец приступил к полноценным летным испытаниям в июле 2016 года.
БЛА «Альтаир» разрабатывается АО «НПО ОКБ имени М.П. Симонова» (Казань) при участии АО «Группа Кронштадт» (Санкт-Петербург) в соответствие с контрактом с МО РФ от 2011 года в рамках НИР «Альтиус-М». Их постройка ведется на АО "КАПО-Композит", специально организованном на базе одного из цехов Казанского авиазавода.
Согласно имеющимся сведениям, БЛА «Альтаир» ("Альтиус-М") имеет массу ок. 5 т. Дальность полета составляет 10 тыс. км Продолжительность полета 48 ч. Макс. высота 12 тыс. м. Полезная нагрузка 2 т Разработка ведется с октября 2011 г. В июле 2016 г. начались летные испытания первого летного прототипа-демонстратора. Опытную эксплуатацию планируется начать в 2019 г.
В тяжелом классе разработки также ведутся по программам "Фрегат" (7 т), "Прорыв" - он же Як-133БР (10 т в ударном варианте), "Охотник" (до 20 т).
Первый опытный образец приступил к полноценным летным испытаниям в июле 2016 года.
БЛА «Альтаир» разрабатывается АО «НПО ОКБ имени М.П. Симонова» (Казань) при участии АО «Группа Кронштадт» (Санкт-Петербург) в соответствие с контрактом с МО РФ от 2011 года в рамках НИР «Альтиус-М». Их постройка ведется на АО "КАПО-Композит", специально организованном на базе одного из цехов Казанского авиазавода.
Согласно имеющимся сведениям, БЛА «Альтаир» ("Альтиус-М") имеет массу ок. 5 т. Дальность полета составляет 10 тыс. км Продолжительность полета 48 ч. Макс. высота 12 тыс. м. Полезная нагрузка 2 т Разработка ведется с октября 2011 г. В июле 2016 г. начались летные испытания первого летного прототипа-демонстратора. Опытную эксплуатацию планируется начать в 2019 г.
В тяжелом классе разработки также ведутся по программам "Фрегат" (7 т), "Прорыв" - он же Як-133БР (10 т в ударном варианте), "Охотник" (до 20 т).
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2617326.html
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