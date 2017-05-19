Одна ливийская "армия" атаковала другую на юге страны. 60 погибших
Ливию после «победы демократии» продолжают сотрясать кровопролитные междуусобные конфликты. Накануне произошло крупнейшее боестолкновение между различными вооружёнными группами, одна из которых называет себя Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, а другая – Третьей силой МО Ливии Фаиза Сараджа. По сути, обе группы считают себя официальными вооружёнными силами страны, ведя борьбу за влияние.
Началось всё с атаки войсками Фаиза Сараджа авиационной базы в районе города Бирак. На авиабазе находится 12-я бригада ЛНА под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля. При штурме военного объекта силы Сараджа применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Обороняющая сторона ценой существенных потерь атаку «Третьей силы Минобороны Ливии» отбила. Потери, по последним данным, которые публикует информационное агентство Reuters , составили 60 человек убитыми.
Обращает на себя тот факт, что атака аэродрома произошла во время действия договорённостей о перемирии между Хафтаром и Сараджем. Оба генерала ранее согласовали переговоры друг с другом в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь, после того как один из генералов процесс перемирия фактически сорвал, в Ливии вновь возобновились активные боевые действия между основными силами в этой стране.
Нужно напомнить, что на сегодняшний день в Ливии действует фактически три «правительства», каждое из которых считает себя легитимным, и у каждого есть свои вооружённые силы.
Началось всё с атаки войсками Фаиза Сараджа авиационной базы в районе города Бирак. На авиабазе находится 12-я бригада ЛНА под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля. При штурме военного объекта силы Сараджа применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Обороняющая сторона ценой существенных потерь атаку «Третьей силы Минобороны Ливии» отбила. Потери, по последним данным, которые публикует информационное агентство Reuters , составили 60 человек убитыми.
Обращает на себя тот факт, что атака аэродрома произошла во время действия договорённостей о перемирии между Хафтаром и Сараджем. Оба генерала ранее согласовали переговоры друг с другом в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь, после того как один из генералов процесс перемирия фактически сорвал, в Ливии вновь возобновились активные боевые действия между основными силами в этой стране.
Нужно напомнить, что на сегодняшний день в Ливии действует фактически три «правительства», каждое из которых считает себя легитимным, и у каждого есть свои вооружённые силы.
Использованы фотографии: Собеседник.net
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