08:44 19 мая

Одна ливийская "армия" атаковала другую на юге страны. 60 погибших

Ливию после «победы демократии» продолжают сотрясать кровопролитные междуусобные конфликты. Накануне произошло крупнейшее боестолкновение между различными вооружёнными группами, одна из которых называет себя Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, а другая – Третьей силой МО Ливии Фаиза Сараджа. По сути, обе группы считают себя официальными вооружёнными силами страны, ведя борьбу за влияние.

Одна ливийская "армия" атаковала другую на юге страны. 60 погибших


Началось всё с атаки войсками Фаиза Сараджа авиационной базы в районе города Бирак. На авиабазе находится 12-я бригада ЛНА под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля. При штурме военного объекта силы Сараджа применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Обороняющая сторона ценой существенных потерь атаку «Третьей силы Минобороны Ливии» отбила. Потери, по последним данным, которые публикует информационное агентство Reuters , составили 60 человек убитыми.


Обращает на себя тот факт, что атака аэродрома произошла во время действия договорённостей о перемирии между Хафтаром и Сараджем. Оба генерала ранее согласовали переговоры друг с другом в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь, после того как один из генералов процесс перемирия фактически сорвал, в Ливии вновь возобновились активные боевые действия между основными силами в этой стране.

Нужно напомнить, что на сегодняшний день в Ливии действует фактически три «правительства», каждое из которых считает себя легитимным, и у каждого есть свои вооружённые силы.

Использованы фотографии: Собеседник.net
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Комментарии 12

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
    цветущая некогда страна,переплюнула Сомали...
    андрей юрьевич
    1. Ольгович Сегодня, 06:21
      Цитата: андрей юрьевич
      цветущая некогда страна,переплюнула Сомали...

      Что осталось от поистине сказочных социальных гарантий, действовавших при Каддафи? Ничего.....
      Ольгович
      1. nikolaki6890 Сегодня, 06:57
        как ничего,А "демократия"
        nikolaki6890
      2. К0щей Сегодня, 08:12
        Цитата: Ольгович
        Ничего.....

        другим полезно узнать к чему приводит свержение "диктатур" - к демократии, демократия - к "ничему". зато умные посмотрев на это царство народного волеизъявления теперь 10 раз подумают, о помощи демокр. сил в запада.
        К0щей
  2. Teberii Сегодня, 06:13
    Борьба за инициативу,кому удастся нанести противнику больший урон тот и будет командовать парадом.
    Teberii
  3. Умник Сегодня, 06:23
    Америкосовская кодла развалила страну и обрекла народ на страдания. Смысл существования ООн?
    Умник
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
    Не будет там мира еще долгие годы, ибо жажда власти мутит рассудок.
    Изгоняющий либероидов
  5. ИмПерц Сегодня, 06:28

    Хафтару придётся силой завоёвывать место под солнцем, иначе это будет долго длиться.
    Уж воистину: "There can be only one".
    ИмПерц
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:38
      Цитата: ИмПерц
      Хафтару придётся силой завоёвывать место под солнцем, иначе это будет долго длиться

      тогда,ему придётся стать вторым Каддафи,и умереть...не для того там мутили,чтоб порядок был.
      андрей юрьевич
      1. ИмПерц Сегодня, 06:48
        У меня возникают смутные сомнения...
        Такое ощущение, что Хафтар и другие стремятся подмять всё под себя и стать новыми Каддафи.
        ИмПерц
    2. papas-57 Сегодня, 07:46
      Останется тот, кого выберут ''носители демократии и свободы'', а это может быть и кто-то третий или четвёртый.
      papas-57
  6. Аскар Кидасов Сегодня, 07:30
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
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