ДНР: Киев скрывает данные о 170-ти военнопленных
Переговоры об обмене пленными близятся к завершению. В настоящее время стороны заняты верификацией списков людей, которых предстоит обменять, однако существует проблема – Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных, которые якобы отказались возвращаться домой, сообщают Известия со ссылкой на представителей ДНР.
Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ.
Депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко:
По его словам, «Украине стоит принять закон, по которому нельзя было бы повторно арестовать людей из ДНР и ЛНР, выпущенных на свободу и оставшихся на территории, подконтрольной Киеву».
Руденко отметил, что «работа политической группы "Минска-2" блокируется Украиной, поэтому сейчас можно говорить лишь о точечных достижениях». Есть надежда, что обмен пленными всё же состоится, «но Киев пытается провести его не в духе Минских соглашений, а с максимальной выгодой для себя», добавил он.
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский:
Киев и дальше будет затягивать этот процесс под самыми различными предлогами, добавил он.
Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ.
Депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко:
Украина саботирует этот процесс, заявляя о нежелании 170 человек возвращаться в ДНР. На самом деле этим людям грозит опасность, поскольку даже если их отпустят под подписку о невыезде, в любой момент они снова могут оказаться в тюрьме. Такое бывало уже не раз. На них идет давление со стороны СБУ, чтобы пленные писали отказ от обмена. Наши представители пытаются решить эту проблему и встретиться с этими людьми. Другими словами, сейчас проходит верификация списков, но есть те, которых Украина укрывает и не дает с ними связаться.
По его словам, «Украине стоит принять закон, по которому нельзя было бы повторно арестовать людей из ДНР и ЛНР, выпущенных на свободу и оставшихся на территории, подконтрольной Киеву».
Руденко отметил, что «работа политической группы "Минска-2" блокируется Украиной, поэтому сейчас можно говорить лишь о точечных достижениях». Есть надежда, что обмен пленными всё же состоится, «но Киев пытается провести его не в духе Минских соглашений, а с максимальной выгодой для себя», добавил он.
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский:
Это откровенная политическая ложь, так как в СМИ Украины создается такой образ ДНР и ЛНР, что действительно непонятно, как можно хотеть вернуться в "кромешный ад". Известно, что пленных на Украине серьезно пытали, а за их возвращением пресса будет пристально следить. Возвращать людей в таком состоянии – значит ударить по собственному имиджу в глазах международных организаций. Ранее – во время более активных боевых действий – Украина возвращала под видом пленных простых мирных жителей из Донецка и Луганска. Так достигалось количество и качество, потому что эти люди не были настолько замучены, как реальные пленные.
Киев и дальше будет затягивать этот процесс под самыми различными предлогами, добавил он.
Использованы фотографии: REUTERS/Marko Djurica
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