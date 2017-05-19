11:51 19 мая

ДНР: Киев скрывает данные о 170-ти военнопленных

Переговоры об обмене пленными близятся к завершению. В настоящее время стороны заняты верификацией списков людей, которых предстоит обменять, однако существует проблема – Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных, которые якобы отказались возвращаться домой, сообщают Известия со ссылкой на представителей ДНР.

ДНР: Киев скрывает данные о 170-ти военнопленных


Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ.


Депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко:

Украина саботирует этот процесс, заявляя о нежелании 170 человек возвращаться в ДНР. На самом деле этим людям грозит опасность, поскольку даже если их отпустят под подписку о невыезде, в любой момент они снова могут оказаться в тюрьме. Такое бывало уже не раз. На них идет давление со стороны СБУ, чтобы пленные писали отказ от обмена. Наши представители пытаются решить эту проблему и встретиться с этими людьми. Другими словами, сейчас проходит верификация списков, но есть те, которых Украина укрывает и не дает с ними связаться.


По его словам, «Украине стоит принять закон, по которому нельзя было бы повторно арестовать людей из ДНР и ЛНР, выпущенных на свободу и оставшихся на территории, подконтрольной Киеву».

Руденко отметил, что «работа политической группы "Минска-2" блокируется Украиной, поэтому сейчас можно говорить лишь о точечных достижениях». Есть надежда, что обмен пленными всё же состоится, «но Киев пытается провести его не в духе Минских соглашений, а с максимальной выгодой для себя», добавил он.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский:

Это откровенная политическая ложь, так как в СМИ Украины создается такой образ ДНР и ЛНР, что действительно непонятно, как можно хотеть вернуться в "кромешный ад". Известно, что пленных на Украине серьезно пытали, а за их возвращением пресса будет пристально следить. Возвращать людей в таком состоянии – значит ударить по собственному имиджу в глазах международных организаций. Ранее – во время более активных боевых действий – Украина возвращала под видом пленных простых мирных жителей из Донецка и Луганска. Так достигалось количество и качество, потому что эти люди не были настолько замучены, как реальные пленные.


Киев и дальше будет затягивать этот процесс под самыми различными предлогами, добавил он.

Использованы фотографии: REUTERS/Marko Djurica
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Комментарии 9

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  1. Самаритянин Сегодня, 09:51
    Эх, и сколько ещё это будет продолжаться...
    Самаритянин
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
      Цитата: Самаритянин
      Эх, и сколько ещё это будет продолжаться...

      Пока хунтят не прижмут к ногтю , как последнюю гниду .
      bouncyhunter
      1. Самаритянин Сегодня, 10:04
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Самаритянин
        Эх, и сколько ещё это будет продолжаться...

        Пока хунтят не прижмут к ногтю , как последнюю гниду .

        К сожалению, пока ДНР и ЛНР могут только оборону держать...
        Решение простое убрать власть в Киеве, хотя бы одного, а дальше тараканы либо разбегутся, либо перегрызутся...
        Самаритянин
    2. сибиралт Сегодня, 10:11
      Убедились бы, что все живы. Есть надежда, что-то может измениться после встречи Трампа с Путиным.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Киев и дальше будет затягивать этот процесс под самыми различными предлогами

    Конечно будет. Киеву по большому счету наплевать на своих пленных, главное выжать из ДНР по максимуму. С этим режимом вести какие-то переговоры, что по маленькому против ветра. Все нарушит, всех обгадит.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
      Цитата: rotmistr60
      Все нарушит, всех обгадит.

      Геннадий , доброго дня ! hi Что , собственно , и делает . Договариваться с хунтятами - что бисер перед свиньями метать . Они как дикие животные - понимают язык грубой силы . А все увещевания воспринимаются ими как проявление слабости .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:18
        Павел, все верно, но с пленными вопрос все равно необходимо решать. Киев зная, что ДНР своих не бросит выпендривается и торгуется.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
          Цитата: rotmistr60
          но с пленными вопрос все равно необходимо решать.

          Я и не спорю - надо . Но , как Вы верно отметили , Киеву по большому счету наплевать на своих пленных . Поэтому эта тягомотина может длиться сколь угодно долго .
          bouncyhunter
  3. RussianRoulette Сегодня, 10:14
    стороны заняты верификацией списков людей

    Так потихонечку и теряем свой язык, культуру и самобытность. Верификация, стагнация, прайс-лист, тренды, "камон"...
    RussianRoulette
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