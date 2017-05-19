ДНР: Киев скрывает данные о 170-ти военнопленных

Украина саботирует этот процесс, заявляя о нежелании 170 человек возвращаться в ДНР. На самом деле этим людям грозит опасность, поскольку даже если их отпустят под подписку о невыезде, в любой момент они снова могут оказаться в тюрьме. Такое бывало уже не раз. На них идет давление со стороны СБУ, чтобы пленные писали отказ от обмена. Наши представители пытаются решить эту проблему и встретиться с этими людьми. Другими словами, сейчас проходит верификация списков, но есть те, которых Украина укрывает и не дает с ними связаться.

Это откровенная политическая ложь, так как в СМИ Украины создается такой образ ДНР и ЛНР, что действительно непонятно, как можно хотеть вернуться в "кромешный ад". Известно, что пленных на Украине серьезно пытали, а за их возвращением пресса будет пристально следить. Возвращать людей в таком состоянии – значит ударить по собственному имиджу в глазах международных организаций. Ранее – во время более активных боевых действий – Украина возвращала под видом пленных простых мирных жителей из Донецка и Луганска. Так достигалось количество и качество, потому что эти люди не были настолько замучены, как реальные пленные.