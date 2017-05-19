Техмаш представит в Минске средства защиты авиатехники и боеприпасы для ствольной артиллерии

Техмаш покажет на выставке в Беларуси защиту для самолетов и боеприпасы для танковых пушек, минометов и корабельной артиллерии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна.«Среди представленных экспонатов особо следует отметить новые средства защиты авиатехники от высокоточного оружия, разработанные на базе НИИ прикладной химии. Это – помеховые инфракрасные, противорадиолокационные и комбинированные патроны, которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО», – цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Русакова.По его словам, также «в экспозицию концерна вошли дымовые гранаты "Штора" и "Туча", предназначенные для постановки маскирующих завес для защиты бронетехники, боеприпасы для танков, минометов, корабельных артиллерийских установок и неуправляемые авиационные ракеты».Международная выставка вооружения и военной техники «Милекс-2017» пройдет в Минске 20-22 мая.Напомним, АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» – холдинговая компания в составе «Ростеха», специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил РФ.