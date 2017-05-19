Техмаш представит в Минске средства защиты авиатехники и боеприпасы для ствольной артиллерии
Техмаш покажет на выставке в Беларуси защиту для самолетов и боеприпасы для танковых пушек, минометов и корабельной артиллерии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна.
«Среди представленных экспонатов особо следует отметить новые средства защиты авиатехники от высокоточного оружия, разработанные на базе НИИ прикладной химии. Это – помеховые инфракрасные, противорадиолокационные и комбинированные патроны, которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО», – цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Русакова.
По его словам, также «в экспозицию концерна вошли дымовые гранаты "Штора" и "Туча", предназначенные для постановки маскирующих завес для защиты бронетехники, боеприпасы для танков, минометов, корабельных артиллерийских установок и неуправляемые авиационные ракеты».
Международная выставка вооружения и военной техники «Милекс-2017» пройдет в Минске 20-22 мая.
Напомним, АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» – холдинговая компания в составе «Ростеха», специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил РФ.
«Среди представленных экспонатов особо следует отметить новые средства защиты авиатехники от высокоточного оружия, разработанные на базе НИИ прикладной химии. Это – помеховые инфракрасные, противорадиолокационные и комбинированные патроны, которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО», – цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Русакова.
По его словам, также «в экспозицию концерна вошли дымовые гранаты "Штора" и "Туча", предназначенные для постановки маскирующих завес для защиты бронетехники, боеприпасы для танков, минометов, корабельных артиллерийских установок и неуправляемые авиационные ракеты».
Международная выставка вооружения и военной техники «Милекс-2017» пройдет в Минске 20-22 мая.
Напомним, АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» – холдинговая компания в составе «Ростеха», специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил РФ.
Использованы фотографии: Ростех
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