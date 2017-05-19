17:05 19 мая

Техмаш представит в Минске средства защиты авиатехники и боеприпасы для ствольной артиллерии

Техмаш покажет на выставке в Беларуси защиту для самолетов и боеприпасы для танковых пушек, минометов и корабельной артиллерии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна.

Техмаш представит в Минске средства защиты авиатехники и боеприпасы для ствольной артиллерии


«Среди представленных экспонатов особо следует отметить новые средства защиты авиатехники от высокоточного оружия, разработанные на базе НИИ прикладной химии. Это – помеховые инфракрасные, противорадиолокационные и комбинированные патроны, которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО», – цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Русакова.


По его словам, также «в экспозицию концерна вошли дымовые гранаты "Штора" и "Туча", предназначенные для постановки маскирующих завес для защиты бронетехники, боеприпасы для танков, минометов, корабельных артиллерийских установок и неуправляемые авиационные ракеты».

Международная выставка вооружения и военной техники «Милекс-2017» пройдет в Минске 20-22 мая.

Напомним, АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» – холдинговая компания в составе «Ростеха», специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил РФ.

Использованы фотографии: Ростех
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Комментарии 3

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  1. Монархист Сегодня, 15:57
    Вообще-то"дымовые гранаты"штора" и"туча" не самые новейшие разработки.
    Мне интересно другое:как они по эффективности в сравнении с зарубежными аналогами?
    Монархист
    1. NIKNN Сегодня, 16:11
      Цитата: Монархист
      которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО

      Фразы Фразы...., да чем они защитят?
      которые обеспечивают защиту самолетов и вертолетов всех типов от поражения системами ВТО
      NIKNN
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:22
    Как бы ненароком лишнего чего не показали. ...
    Изгоняющий либероидов
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