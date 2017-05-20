К резне на юге Ливии причастно подразделение Минобороны признаваемого ООН правительства

Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни.

Организация Объединённых Наций комментирует атаку на авиабазу в Ливии. Речь идёт об авиабазе Брак-аш-Шати, располагающейся на юге страны – примерно в 670 км от Триполи. «Военное обозрение» накануне сообщало об атаке на авиабазу, находившуюся под контролем генерала Халифы Хафтара.Первоначально поступали сведения о 60 погибших. Сегодня выясняется, что погибших уже более 150. При этом большая часть – казнены напавшей на авиабазу стороной. Среди казнённых есть и представители местного населения.130 военнослужащих были расстреляны. Пятеро обезглавлены.Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер заявил, что в Организации возмущены случившимся. Коблера цитирует Deutsche Welle В ООН обратили внимание на атаку авиабазы на юге Ливии в связи с тем, что к атаке, как сообщается, причастен батальон, находящийся в составе министерства обороны страны, признаваемого Организацией Объединённых Наций. Помимо этого стало известно, что батальон «МО Ливии» проводил атаку авиабазы совместно с бандгруппами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Это к вопросу о том, кого поддерживает крупнейшая международная организация мира и от чьего имени она действует в той же Ливии?