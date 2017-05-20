10:35 20 мая

К резне на юге Ливии причастно подразделение Минобороны признаваемого ООН правительства

Организация Объединённых Наций комментирует атаку на авиабазу в Ливии. Речь идёт об авиабазе Брак-аш-Шати, располагающейся на юге страны – примерно в 670 км от Триполи. «Военное обозрение» накануне сообщало об атаке на авиабазу, находившуюся под контролем генерала Халифы Хафтара.

Первоначально поступали сведения о 60 погибших. Сегодня выясняется, что погибших уже более 150. При этом большая часть – казнены напавшей на авиабазу стороной. Среди казнённых есть и представители местного населения.

130 военнослужащих были расстреляны. Пятеро обезглавлены.


К резне на юге Ливии причастно подразделение Минобороны признаваемого ООН правительства


Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер заявил, что в Организации возмущены случившимся. Коблера цитирует Deutsche Welle :
Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни.


В ООН обратили внимание на атаку авиабазы на юге Ливии в связи с тем, что к атаке, как сообщается, причастен батальон, находящийся в составе министерства обороны страны, признаваемого Организацией Объединённых Наций. Помимо этого стало известно, что батальон «МО Ливии» проводил атаку авиабазы совместно с бандгруппами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Это к вопросу о том, кого поддерживает крупнейшая международная организация мира и от чьего имени она действует в той же Ливии?

Использованы фотографии: Reuters
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 08:16
    ООН нужно было раньше возмущаться, когда вводили пресловутую "бесполетную зону" над Ливией.

    Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни.
    Тралл
    1. рич Сегодня, 08:27
      стало известно, что батальон «МО Ливии» проводил атаку авиабазы совместно с бандгруппами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Это к вопросу о том, кого поддерживает крупнейшая международная организация мира и от чьего имени она действует в той же Ливии?

      Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Эта пословица идеально подходит и к СБ ООН, и к его "кураторам" США
      рич
      1. сибиралт Сегодня, 08:50
        Если фельдмаршал, фамилию которого не пропускает редактор "ВО", признанный руководитель Ливии, то от кого они отбивали ливийскую же авиабазу? winked Мы же признаем Асада, который тоже отбивает свои авиабазы.
        сибиралт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:37
      Эх Ливия , такая страна была в социальном плане , даже европейцы завидовали! А у Каддафи была страшная смерть, за все это, слишком самонадеянным был ! Во Франции эти терракты это за него мстят...Саркози хитрая лиса, ты помнишь сколько ты Ливии должен был? Первый падла приказ отдал на бомбардировку Ливии!
      ОТДЕЛ
      1. Ныробский Сегодня, 10:00
        Цитата: ОТДЕЛ
        .Саркози хитрая лиса, ты помнишь сколько ты Ливии должен был? Первый падла приказ отдал на бомбардировку Ливии!

        Что то в районе 50 млн.долларов. Ну-у теперь то Саркози ничего не должен. Обычная практика на Западе - набрать долгов, развязать войну против кредиторов, списать долги и на новый круг. Вот и матрасы свои 20 трлн. долга хотят всем "простить", но никак не найдут того, кого можно лупить безнаказанно - список терпил, у которых можно чем то поживиться сильно поредел. После того, как они раздолбали Ливию, они арестовали больше 150 млрд. долларов ливийских денег. Ливии отгрузили 40 в качестве поддержки нового правительства, частями и уже в долг. Нормальный такой бизнес. Затраты на войну окупились неоднократно. Сейчас они мечтают ушатать Иран. ООН при этом раскладе, скромно промолчит - как обычно.
        Ныробский
  2. МПК105 Сегодня, 08:17
    ООН знает,кого признавать,кого не признавать...Хозяин в уши нашепчет... laughing Да закрыть давно пора эту шарагу-толку от них-0!
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
      Лёх , это для нас толку ноль , а матрасам такая придворная скотинка ещё сгодится ...
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 08:33
        ООН давно уже превратилась в организацию, обслуживающую интересы только одной страны....У любого американского посла , влияния на происходящее в соответствующей стране больше, чем у генсека ООН.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Цитата: Чёрный
          У любого американского посла , влияния на происходящее в соответствующей стране больше, чем у генсека ООН.

          А кое-где и президента . wink
          bouncyhunter
          1. NIKNN Сегодня, 10:04
            Да закрыть давно пора эту шарагу-толку от них-0!

            Единственное из за чего закрывать пока не стоит, это то что мы с китаем иногда вето можем наложить. Правда и то, что на анас пока не совсем кладут, вот накладут , тогда мы так же как к ПАСЕ отнесемся, а пока потерпим...
            NIKNN
  3. 210окв Сегодня, 08:18
    А ООН и поддерживает всякую чушню.Или хотя бы то "агрессивное меньшинство" и их шавки..
    210окв
  4. Рабинович_007 Сегодня, 08:19
    ООН отравленная исламом террористическая организация, только и могут делать резолюции против Израиля.

    Воспринимать всерьёз их уже смешно. Как и юнеско.
    Рабинович_007
  5. Комментарий был удален.
  6. donavi49 Сегодня, 08:34
    Причина такого количества жертв в том, что в Ливии проходил крупный военный парад армии Хафтара, на котором присутствовал Глава египетской армии.

    Погибшие солдаты возвращались с парада, без готового к бою оружия (ну это понятно - урок Садата выучили все) и вымотаные.
    donavi49
    1. капрал Сегодня, 08:55
      У них война, а они по парадам разъезжают. fool
      Я понимаю, если только сформированные части с парада на фронт, как у нас в 41-м, но снимать с фронта, разоружать,проводить парад, потом возвращать назад
      Цитата: donavi49
      без готового к бою оружия
      - это верх идиотизма.
      капрал
      1. donavi49 Сегодня, 09:07

        Они не на фронт ехали и не с фронта. Вы забываете, тут нет линии фронта, на большой протяженности, в классическом понимании. Эти солдаты по своему были в тылу (база на Юге) - просто после парада их приняли.

        Без готового к бою оружия, ходят на всех парадах, вне зависимости, это Африка, Париж или Москва. Урок Садата выучен.

        Насчет парада - к ним приехал глава армии Египта, явно не только на солдатиков посмотреть. У Хафтара в последнее время эскадрилья свежих МиГ-21 появилась, да и гаубицы на египетском шасси мелькают все чаще.
        donavi49
        1. капрал Сегодня, 09:12
          Цитата: donavi49
          Эти солдаты по своему были в тылу (база на Юге) - просто после парада их приняли.

          Теперь понятно hi
          капрал
  7. Андрей Панов Сегодня, 09:27
    Нисколько не удивлюсь, если прочитаю про людоедство
    Андрей Панов
  8. Kirill Shlenkin Сегодня, 10:14
    Из цитаты непонятно, чем возмущается товарищ, тем что убили более сотни человек, или тем что об этом рассказали общественности?
    Kirill Shlenkin
Картина дня