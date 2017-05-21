В Гаване назвали нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года,

Правительство Кубы считает заявление Дональда Трампа, в котором он поздравляет кубинцев с Днем независимости, является противоречивым и бестолковым, передает ТАСС официальное сообщение, зачитанное в эфире кубинского телевидения.В заявлении отмечается, что «американские СМИ опубликовали в субботу послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики».поясняется в заявлении. В 1959 году этому проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты пришел конец – его смела народная революция во главе с Фиделем Кастро.В тексте отмечается, что «даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики».Напомним, вчера Трамп поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. «Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого», – говорится в послании американского президента.