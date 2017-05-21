10:13 21 мая

В Гаване назвали нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Правительство Кубы считает заявление Дональда Трампа, в котором он поздравляет кубинцев с Днем независимости, является противоречивым и бестолковым, передает ТАСС официальное сообщение, зачитанное в эфире кубинского телевидения.



В заявлении отмечается, что «американские СМИ опубликовали в субботу послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики».


В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года,
поясняется в заявлении. В 1959 году этому проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты пришел конец – его смела народная революция во главе с Фиделем Кастро.

В тексте отмечается, что «даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики».

Напомним, вчера Трамп поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. «Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого», – говорится в послании американского президента.

Использованы фотографии: https://riss.ru
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Комментарии 24

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  1. новичок Сегодня, 08:52
    это он намекает, что 115 лет назад освободившись от испании, в итоге заимев режим батисты, куба обрела правительство, которое заслуживает? естественно, трамп приложит все усилия (во всяком случае прилагают постоянно), чтоб вернуть колонию. тока невдомёк трампу, что не тот случай, не получится.
    новичок
    1. oleg-gr Сегодня, 09:08
      Хорошо кубинцы ответили: «послание плохо информированного президента Соединенных Штатов». Это относится и к его помощникам и советникам.
      oleg-gr
      1. новичок Сегодня, 09:09
        какой привет, такой ответ.
        новичок
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:09
      Гарик , привет hi
      - Поехали со мной .
      - Куда ?
      - На Кубу .
      (с) "Антикиллер"
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 09:12
        это была его отдушина, так сказать, в бесконечно жестоком мире. здравствуй, Паша.
        новичок
    3. Зяблицев Сегодня, 09:24
      Республиканская партия всегда поставляло сказочных д... президентов, достаточно вспомнить малограмотного Тефта, Рейгана в глубоком маразме, или вершину всех предыдущих кандидатов, Буша-младшего... laughing Трамп, судя по всему, эту традицию продолжит!
      Зяблицев
      1. новичок Сегодня, 09:28
        да там, по ходу, то ли в овальном кабинете краска из химикалий, то ли кухарки чудят. заходят в белый дом более менее нормальными, дальше по накатанной.
        новичок
    4. sgazeev Сегодня, 09:41
      Цитата: новичок
      это он намекает, что 115 лет назад освободившись от испании, в итоге заимев режим батисты, куба обрела правительство, которое заслуживает? естественно, трамп приложит все усилия (во всяком случае прилагают постоянно), чтоб вернуть колонию. тока невдомёк трампу, что не тот случай, не получится.

      По идее должны "обидеться" испанцы,Трамп не политик,а аМеринский барыга.Заправляет всем его скотный двор.Лучше бы поздравили бакинский город Куба. lol
      sgazeev
      1. новичок Сегодня, 09:47
        так испанцам и без этого есть обиды посвежее и болезненнее. а так, в скотном дворе янки чёрт ногу сломит: кто, что делает и чем заправляет. там каждая шушера из администрации мнит себя как минимум госсеком.
        новичок
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:53
    Трамп Кубу на карте то сможет найти без подсказок? belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 09:09
      подозреваю, что не только трамп, а и весь истеблишмент толпой не найдут... wink а электорату так вообще фиолетово где... laughing
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 09:18
        good Да и нам фиолетого...
        Вот ВООБЩЕ не интересно про них ВСЕХ там!!! love love love love love love love
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 09:30
          Наше вам с кисточкой!!! love love love
          Masya Masya
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:19
        Мариша , моё почтение hi love Учитывая что многие матрасы считают Нью-Йорк столицей США ... wink
        bouncyhunter
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:13
      Изгоняющий либероидов
      Трамп Кубу на карте то сможет найти без подсказок?
      И не только Трамп.У них на западе есть такая болезнь "Паганеля".Сам знаю.Проверял неоднократно.Только Россию без ошибок моментально находят.Четверть шарика не шутка laughing " Поймайте " голландца или бельгийца и попросите на карте их найти.Отпад полный.СМИ ,вот их главный "Паганель" на планете.
      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya Сегодня, 09:44
        Только Россию без ошибок моментально находят.

        Как говорит Задорнов- испытайте гордость!!!! А все проще, промахнутся сложно... куда ни ткни, а там РОССИЯ!!!! wink
        Masya Masya
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:02
          Masya Masya hi love
          Как говорит Задорнов- испытайте гордость!!!! А все проще, промахнутся сложно... куда ни ткни, а там РОССИЯ!!!!
          А что делать??!!Если мы такие глобальные: ! feel fellow
          Наблюдатель2014
      2. sgazeev Сегодня, 09:52
        Цитата: Наблюдатель2014
        Изгоняющий либероидов
        Трамп Кубу на карте то сможет найти без подсказок?
        И не только Трамп.У них на западе есть такая болезнь "Паганеля".Сам знаю.Проверял неоднократно.Только Россию без ошибок моментально находят.Четверть шарика не шутка laughing " Поймайте " голландца или бельгийца и попросите на карте их найти.Отпад полный.СМИ ,вот их главный "Паганель" на планете.

        sgazeev
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:59
          sgazeev "
          Есть люди,которыенен умеют смотреть и НАБЛЮДАТЬ ! laughing
          Вот именно коллега!!! hi drinks Рад вас видеть.
          Наблюдатель2014
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:54
    Это поздравление от сша, попытка показаться хорошим для кубинцев.
    Изгоняющий либероидов
    1. igordok Сегодня, 09:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это поздравление от сша, попытка показаться хорошим для кубинцев.

      Если только для флоридских кубинцев.
      igordok
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    По моему, советники Трампа что-то курят. И постоянно подставляют шефа на подобную фигню. А он какой реакции ждал от Кубы? Да-а-а. Видимо, Матрасия всерьёз опасается, что этот рыжий слон в ее посудной лавке все горшки пробьёт.. wassat
    То то они импичмент мутят.
    Горный стрелок
    1. akims Сегодня, 09:49
      Они все там курят - по медицинским рецептам - снимают стрес.
      akims
  5. Ольгович Сегодня, 10:02
    «Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого»

    Т.е. его администрация привержена достижению правительства Кубы , которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека.

    Совсем с ума сошли от наглости, психопаты!
    Ольгович
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