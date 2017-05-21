Более тысячи военнослужащих примут участие в натовском учении на территории Литвы

Ежегодные военные учения НАТО по поддержке связи и обмену информацией коммуникационных групп альянса "Прочный кобальт" (Steadfast Cobalt) стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня. В учении примут участие около 1 тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран альянса из более чем 40 различных подразделений,

В Литве с 21 мая по 2 июня пройдет учение коммуникационных групп НАТО «Прочный кобальт» (Steadfast Cobalt), в котором будут задействованы около тысячи военнослужащих из 25 стран, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.Коммуникационные группы НАТО – структурные единицы, обеспечивающие управление операциями сил быстрого реагирования альянса во всем мире.говорится в релизе.Сообщается, что «в рамках учения будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО в обеспечении обмена информацией и связной поддержки между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами альянса во всем мире».По данным пресс-службы, «руководство и управление тренировками будет дислоцировано в батальоне имени Витаутаса Великого в Панемуне». Поддержку подразделениям НАТО окажет литовская армия и самоуправление Каунасского района.«Прибывающим силам в рамках учений будет предоставлена возможность использовать гражданскую и военную инфраструктуру, информационные технологии и технологии связи, медицинские и другие услуги», – добавили в военном ведомстве.