14:13 21 мая

Более тысячи военнослужащих примут участие в натовском учении на территории Литвы

В Литве с 21 мая по 2 июня пройдет учение коммуникационных групп НАТО «Прочный кобальт» (Steadfast Cobalt), в котором будут задействованы около тысячи военнослужащих из 25 стран, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.

Более тысячи военнослужащих примут участие в натовском учении на территории Литвы


Коммуникационные группы НАТО – структурные единицы, обеспечивающие управление операциями сил быстрого реагирования альянса во всем мире.


Ежегодные военные учения НАТО по поддержке связи и обмену информацией коммуникационных групп альянса "Прочный кобальт" (Steadfast Cobalt) стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня. В учении примут участие около 1 тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран альянса из более чем 40 различных подразделений,
говорится в релизе.

Сообщается, что «в рамках учения будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО в обеспечении обмена информацией и связной поддержки между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами альянса во всем мире».

По данным пресс-службы, «руководство и управление тренировками будет дислоцировано в батальоне имени Витаутаса Великого в Панемуне». Поддержку подразделениям НАТО окажет литовская армия и самоуправление Каунасского района.

«Прибывающим силам в рамках учений будет предоставлена возможность использовать гражданскую и военную инфраструктуру, информационные технологии и технологии связи, медицинские и другие услуги», – добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://gottstat.com
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Комментарии 16

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:01
    Прибалтов назначили НАТОвским полигоном. Жители на этой территории и не нужны. Чсленность населения постоянно уменьшается.
    oleg-gr
    1. RASKAT Сегодня, 11:02
      Если что будут воевать до последнего прибалта.
      RASKAT
      1. NIKNN Сегодня, 11:14
        Цитата: RASKAT
        Если что будут воевать до последнего прибалта.

        Главное оружие и технику им не давать, ато опять е.бом токнет пару тройку..., а так пусть повоюют... winked
        NIKNN
        1. cniza Сегодня, 11:30
          Цитата: oleg-gr
          Прибалтов назначили НАТОвским полигоном. Жители на этой территории и не нужны. Чсленность населения постоянно уменьшается.


          Да , НАТО очень довольно , что получили такой полигон , да ещё и на границе с Россией , а местные сами скоро вымрут.
          cniza
    2. Монос Сегодня, 11:06
      Да и хрен с ними! Есть более важные события.
      Сегодня у Министра обороны России генерала армии Сергея Кожугетовича Шойгу День Рождения! Мои искренние поздравления и пожелание здоровья, мудрости, энергии и стойкости духа!
      Монос
      1. NIKNN Сегодня, 11:16
        Цитата: Монос
        Да и хрен с ними! Есть более важные события.
        Сегодня у Министра обороны России генерала армии Сергея Кожугетовича Шойгу День Рождения! Мои искренние поздравления и пожелание здоровья, мудрости, энергии и стойкости духа!

        Присоединяюсь!!! Хотя сегодня хотел не пить, на работу завтра... wink
        NIKNN
        1. МПК105 Сегодня, 11:27
          И чё за праздник всенародный... request Спаситель,.ля,во-втором Пришествии... fellow
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:56
            Вот же ты бурчалка , друже ... wink
            bouncyhunter
      2. Masya Masya Сегодня, 11:41

        даже посмотреть, просто удовольствие... Долгие лета!!!
        Masya Masya
      3. bouncyhunter Сегодня, 11:54
        Витя hi drinks , я тебя категорически приветствую и присоединяюсь к поздравлениям Сергея Кужегутовича ! good drinks
        bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:06
      Цитата: oleg-gr
      Прибалтов назначили НАТОвским полигоном. Жители на этой территории и не нужны. Чсленность населения постоянно уменьшается.

      Уйдут и количество беременных увеличится..Хотя думаю аборты возрастут в разы! Натовцы думаю с осбой не только биотуалеты возят , но и гинекологов, венериологов..
      ОТДЕЛ
    4. Kenneth Сегодня, 11:31
      Ничего натовцы поправят им демографию
      Kenneth
  2. Подрезчик Сегодня, 11:02
    Ну опять соберутся пива попить, пиццу пожрать, обмочить газончики и устроить пару ДТП с госпитализацией! Вперед!
    Подрезчик
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:13
    Целый полк! Ну надо же... Удачи этим парням. Надеюсь, не перестреляют друг друга с непривычки wassat
    Горный стрелок
  4. prior Сегодня, 11:21
    Европа перенаселена мигрантами.
    Обезлюдневшая трибалтика - самое место для НАТовских полигонов и учений.
    Опять же, нам всё видно и слышно.
    prior
  5. Masya Masya Сегодня, 12:19
    обалдеть цельная тысячаааааа.... куда прятаться.... belay
    Masya Masya
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