14:11 21 мая

Боевики «Талибана» убили в Афганистане 20 полицейских

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) совершили ряд нападений на контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана, в результате убиты 20 полицейских, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».



Этим утром группа боевиков "Талибана", вооруженных тяжелым и легким оружием, провела скоординированные нападения на несколько контрольно-пропускных пунктов полиции в округе Шахджой провинции Забуль, погибли 20 полицейских,
рассказал в воскресенье агентству губернатор провинции Бисмилла Афганмаль.


По его словам, еще как минимум 15 правоохранителей получили ранения разной тяжести.

Отмечается, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, контролирующие значительные территории в сельской местности, развернули наступление на большие города. Кроме того, в стране усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в России).

Использованы фотографии: http://3mv.ru
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:23
    Пока там США , так и будет продолжаться...!
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 11:25
      Так это то что США и нужно - вялотекущий конфликт , мир им не нужен.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 11:58
        Цитата: cniza
        Так это то что США и нужно - вялотекущий конфликт , мир им не нужен.

        Сто % разделяй и властвуй этот принцип америка хорошо усвоила.
        Pirogov
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:59
        Витя , поправь меня если ошибаюсь - где есть США , мира нет ...
        bouncyhunter
    2. Kenneth Сегодня, 11:29
      Типа при нас там все было по другому.
      Kenneth
      1. cniza Сегодня, 11:36
        Цитата: Kenneth
        Типа при нас там все было по другому.


        Это Вы о чем? ... Когда там был СССР , строились школы , больницы , создавались предприятия и было относительно мирно , но ЦРУ создали там "первых бармалеев" и все начали разрушать... так что США - главный бандит на планете земля.
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 11:48
          Цитата: cniza
          Когда там был СССР , строились школы , больницы , создавались предприятия

          Да, даже талибан тогда притих, воевали как всегда купленные американцами наемник...Вообще то Талибан террористической организацией сделали США, изначально эта организация позиционировалась как передовая (в смысле мышления) студенческая организация... а там где приложили руку штаты....ну чего я объясняю... request
          NIKNN
          1. sabakina Сегодня, 11:58
            В Афганистане до сих пор с почтением вспоминают о "шурави".
            sabakina
            1. NIKNN Сегодня, 11:59
              Цитата: sabakina
              В Афганистане до сих пор с почтением вспоминают о "шурави".

              good drinks
              NIKNN
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:06
              Цитата: sabakina
              В Афганистане до сих пор с почтением вспоминают о "шурави".

              Так и будет всегда, может где то жестоки , но мы искренне всегда..!

              За это нас ненавидит запад!
              ОТДЕЛ
  2. APASUS Сегодня, 12:30
    По моему все идет по отработанной "сирийской "схеме. Объявив войну ИГИЛ ,американцы позволили взять под контроль большую половину Сирии и Ирака.А сейчас этот район как раз примыкает к российским интересам
    APASUS
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:07
      Цитата: APASUS
      По моему все идет по отработанной "сирийской "схеме. Объявив войну ИГИЛ ,американцы позволили взять под контроль большую половину Сирии и Ирака.А сейчас этот район как раз примыкает к российским интересам

      Ну да конечно, США и Израиль руки потирают, русские наивные вляпались в то , что они нам подготовили! Но мы русские прем напролом и плевать... soldier
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 13:19
        Прем и вляпываемся дальше...
        Deniska999
Картина дня