Этим утром группа боевиков "Талибана", вооруженных тяжелым и легким оружием, провела скоординированные нападения на несколько контрольно-пропускных пунктов полиции в округе Шахджой провинции Забуль, погибли 20 полицейских,

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) совершили ряд нападений на контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана, в результате убиты 20 полицейских, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».рассказал в воскресенье агентству губернатор провинции Бисмилла Афганмаль.По его словам, еще как минимум 15 правоохранителей получили ранения разной тяжести.Отмечается, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, контролирующие значительные территории в сельской местности, развернули наступление на большие города. Кроме того, в стране усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в России).