09:58 22 мая

ВРУ инициировала рассмотрение вопроса о введении визового режима с Россией

Верховная Рада Украины по инициативе представителей Блока Петра Порошенко и яценюковско-аваковской фракции «Национальный фронт» начала работу над возможным введением визового режима с Российской Федерацией. Об этом в эфире ТК «112 Украина» заявил зампред фракции «НФ» в ВРУ депутат Тетерук:
Для этого делается все возможное… Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим.


ВРУ инициировала рассмотрение вопроса о введении визового режима с Россией


Сообщается, что сейчас ведётся «разъяснительная работа» с представителями других фракций Рады с целью убеждения в том, что визовый режим с Россией для нынешней Украины необходим.


В то же время в министерстве иностранных дел Украины заявляют, что визовый режим «должен быть проработан тщательно, так как одновременно с его введением могут иметь место определённые последствия для украинских граждан».

По официальной статистике, на территории Российской Федерации на данный момент находятся около 4 млн граждан Украины. Одновременно с введением визового режима Украиной Россия вполне может пойти на ответные меры. Вряд ли официальный Киев сегодня в состоянии спрогнозировать, к каким последствиям для нынешних украинских властей этот шаг может привести.


Использованы фотографии: 112 Украина
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Комментарии 57

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  1. rafaelich Сегодня, 06:06
    На зло бабушке отморожу уши... ©
    rafaelich
    1. svp67 Сегодня, 06:11
      Цитата: rafaelich
      На зло бабушке отморожу уши... ©

      Да, нет, скажу, что она не моя бабушка, а моя за Океаном живет...
      svp67
      1. Невский_ЗУ Сегодня, 06:16
        Украина должна взять всё худшее от Совка, и ввести выездные визы в РФ для граждан Украины( для нее Россия, как Запад для СССР). Специальная комиссия от майдана, должна решать, кто имеет право ехать на заработки в Россию )) Уже сегодня есть случаи на Украине диксриминации к тем гражданам Украины, кто сам или чьи родственники работают в России, в частности их лишают субсидий и предлагают обложить налогом, при пересечении границы обратно на Украину. Первую такую идею ( о выездных визах ) им подал Ростислав Ищенко, намекая на то, что руководство России, скорее всего в ближнесрочной перспективе не пойдет на ответные меры, дабы продемонстрировать свою адекватность и гуманность к родственным связям двух народов на фоне официального Киева. Скоро Украина станет тюрьмой народов.
        Невский_ЗУ
        1. Чёрный Сегодня, 06:59
          Надеюсь, наши "думцы" в долгу не останутся и сразу введут ответные визы. Давно пора проучить таких соседей. А наши родственники найдут способ и пообщаться и повидаться с нами.Среди украинцев много хороших людей и в данном случае как раз они и пострадают, лишившись заработка в России.НО что делать? Раз они молчат и не протестуют против Потроха-это и будет им наказанием за их молчание и терпение!!
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 08:37
            А вот за наших "думцев" я не уверен..Ну как же можно!Там же тоже "люди"!А эти "люди" даже во сне мечтают соседу в квартире нагадить..
            Цитата: Чёрный
            Надеюсь, наши "думцы" в долгу не останутся и сразу введут ответные визы. Давно пора проучить таких соседей. А наши родственники найдут способ и пообщаться и повидаться с нами.Среди украинцев много хороших людей и в данном случае как раз они и пострадают, лишившись заработка в России.НО что делать? Раз они молчат и не протестуют против Потроха-это и будет им наказанием за их молчание и терпение!!
            210окв
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:06
          Невский am -за "совок "можно и лопатой выхватить! !! fool
          Изгоняющий либероидов
          1. Невский_ЗУ Сегодня, 07:21
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Невский am -за "совок "можно и лопатой выхватить! !! fool

            Привет. Извини )) Я уважаю СССР. Но согласись, что там были и минусы, на которые потом надавил Запад, что и привело к распаду.
            Невский_ЗУ
    2. dik-nsk Сегодня, 06:12
      я только За двумя руками, давно необходимо прикрыть лавочку для заработка в России скакунам
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 06:48
        Я так думаю, что граждан Украины , желающих. въехать на территормю РФ гораздо бльше чем наоборот. Так что пусть вводят.......заодно и бюджет РФ пополнят на визовых сборах.....
        Чёрный
      2. loginovich Сегодня, 06:52
        Вы готовы работать вместо них? За себя и за того хохла. Если вы не будете работать ,а не кнопки давить, в две смены понаедут представители других национальностей. Пустое место свято не бывает .И не стригите всех под одну гребенку .Вам в зомби ящике антимайдан не показывают вы и забыли ,что украинцы не все скакали.
        loginovich
        1. dik-nsk Сегодня, 07:05
          я зомбоящик не смотрю. скакали не все, но и не скакавшие поддерживают свой режим, пополняя бюджет этого режима за российские деньги. чем скорее перекроем доходы из России, тем скорее Петя с нациками на вилах окажется и закончится братоубийственная война на Донбассе.
          Вот, такие у меня аргументы hi
          dik-nsk
          1. Коля Сегодня, 08:49
            Цитата: dik-nsk
            чем скорее перекроем доходы из России, тем скорее Петя с нациками на вилах окажется

            Они поедут на европейскую экономику работать, обростать там знакомыми а кто и друзьями. России это будет в убыток а для русских - катастрофа.
            Коля
          2. loginovich Сегодня, 09:34
            Мне вот думается , кто задумывал этот бардак ,только и мечтают ,что бы хохлы к вам не ездили. Вам сказки о приросте , о возросшей продолжительности жизни населения населения рассказывают Дальний Восток пустой, Сибирь пустая, Урал такая же проблема.
            Не говорите что это не правда , иначе Володька бы не сдал территорию в Забайкалье китайцам.
            loginovich
        2. 30 вис Сегодня, 07:19
          Согласен ! Вот и оторвали от России её родную часть . С кровью и потерями ... И думаю это ещё не всё . Наших тов. любящих рубить с плеча не думая не понимаю ! Вы братцы ,вдумайтесь ВИЗОВЫЙ режим с Украиной ! Может скоро будет визовый режим с Тулой или Воронежем ........Доборолись !
          30 вис
        3. Подрезчик Сегодня, 07:28
          Белорусы могут заменить, тоже здесь экономически не супер. Тем более и сейчас многие работают в России.
          Подрезчик
        4. Василенко Владимир Сегодня, 07:31
          Цитата: loginovich
          Вы готовы работать вместо них? За себя и за того хохла.

          ой хватит
          Цитата: loginovich
          Вам в зомби ящике антимайдан не показывают вы и забыли ,что украинцы не все скакали.

          да не все, одни скакали, другие молчали и молчат
          Василенко Владимир
          1. Коля Сегодня, 08:57
            Цитата: Василенко Владимир
            одни скакали, другие молчали и молчат

            С обученными, организованными и профинансированными правосеками пока приходится молчать, потому что пророссийские на украине вне закона! Пророссийские не могут не молчать потому что у них даже тыла нет. Их депортируют из России. Вы со своими предателями в ФМС разберитесь вначале.
            Коля
      3. Александр романов Сегодня, 06:54
        Цитата: dik-nsk
        , давно необходимо прикрыть лавочку для заработка в России скакунам

        Прикол будет в другом.Поедут украинцы на отдых в Крым,а там им на границе говорят-виза нужна. А удивленные украинцы,-какая виза ,Крым -это же Украина . Да ответят украинские погранцы,Крым это Украина,но виза нужна,поскольку вы едете в Россию.
        То есть Крым -это Россия?
        Нет ,Крым это Украина.
        Тогда зачем виза?
        Что бы поехать в Россию . Во мозги у них будут взрываться laughing
        Александр романов
        1. BecmepH Сегодня, 07:27
          Цитата: Александр романов
          Цитата: dik-nsk
          , давно необходимо прикрыть лавочку для заработка в России скакунам

          Прикол будет в другом.Поедут украинцы на отдых в Крым,а там им на границе говорят-виза нужна. А удивленные украинцы,-какая виза ,Крым -это же Украина . Да ответят украинские погранцы,Крым это Украина,но виза нужна,поскольку вы едете в Россию.
          То есть Крым -это Россия?
          Нет ,Крым это Украина.
          Тогда зачем виза?
          Что бы поехать в Россию . Во мозги у них будут взрываться laughing

          А ведь так и будет)))
          BecmepH
      4. Ныробский Сегодня, 07:48
        Цитата: dik-nsk
        я только За двумя руками, давно необходимо прикрыть лавочку для заработка в России скакунам

        Давно пора визовый режим установить. Через 5 -10 лет будут скакать за "безвиз" с Россией.
        Ныробский
      5. Коля Сегодня, 08:45
        Цитата: dik-nsk
        давно необходимо прикрыть лавочку для заработка в России скакунам

        Все передовые экономики мира борятся за трудовой ресурс, а вы сами же своей стране России готовы хуже делать чтобы украинцам, кстати пророссийским, западло сделать.
        Коля
    3. сибиралт Сегодня, 06:33
      Если 4 миллиона заробитчан в России, плюс туристы и гости, то сколько же Россия может заработать на украинских визах?
      сибиралт
      1. alexmach Сегодня, 08:55
        Думаю что не много.
        На тех, кто работает легально уже заработали на выдаче "патентов".
        Кроме того они уже пострадали от падения курса рубля.
        Привлекательность такой работы и так падает.

        4 миллиона - это цифра во-первых "на глаз", во вторых года так 2012-14. Сейчас она уже должна быть меньше.
        alexmach
      2. Коля Сегодня, 09:02
        Цитата: сибиралт
        Если 4 миллиона заробитчан в России, плюс туристы и гости, то сколько же Россия может заработать на украинских визах?

        С такой предприимчивой хваткой можно и дочь родную на панель отправить. Деньги же!
        Коля
    4. rpek32 Сегодня, 06:40
      Цитата: rafaelich
      На зло бабушке отморожу уши... ©

      вообще-то давно пора. чем меньше "заробитчан" в рф приедет тем лучше.
      чтобы такой вот блевотни поменьше было:
      Драка между медсестрами-россиянками и украинскими сиделками вспыхнула в московском НИИ геронтологии. Причиной стал тост, произнесенный подвыпившими украинками: они поднимали рюмки за смерть Гиви. В битву пришлось вмешаться врачам.
      rpek32
    5. BecmepH Сегодня, 07:23
      Цитата: rafaelich
      На зло бабушке отморожу уши... ©

      Неа.. Тупой и ещё тупее. Продолжение...
      BecmepH
      1. alexmach Сегодня, 08:56
        Удивительно что сейчас. Странно, что не в 2014. Решили что власть стабильна а народ таки созрел?
        alexmach
    6. Злой543 Сегодня, 08:26
      Им Европу не жалко? Эти 4млн заробитчан ломается туда, коллапс похуже наплыва беженцев с востока будет.
      Злой543
    7. Злой543 Сегодня, 08:27
      Им Европу не жалко? Эти 4млн заробитчан ломается туда, коллапс похуже наплевать беженцев с востока будет.
      Злой543
    8. Венд Сегодня, 09:16
      Как вы лодку назовете, так они и поплывет. Аббревиатура украинского парламента ВРУ, вот они и врут безбожно. laughing
      Венд
  2. victorsh Сегодня, 06:10
    По официальной статистике, на территории Российской Федерации на данный момент находятся около 4 млн граждан Украины.
    Хорошо.У самих нет работы.И куда еще 4 млн.денут?А деньги которые эти работяги домой отсылают?Это уже не"уши отморозить".Это оставшиеся мозги вынести.
    victorsh
    1. svp67 Сегодня, 06:17
      Цитата: victorsh
      .У самих нет работы.И куда еще 4 млн.денут?

      Вы так еще не поняли для чего все это делается и почему Украину так поддерживает ЕС? Ларчик то просто открывается. ЕС нужны РАБЫ, иначе я это назвать и не могу... Нужны люди согласные за гроши, по меркам ЕС, работать на грязных работах. Так, что эти 4 миллиона спокойно разместятся на просторах всего ЕС, в качестве сантехников, таксистов, рабочих на полях и сборщиков урожая.
      Посмотрите на Прибалтику, Молдову, их уже ассимилировали... Но на этом они остановятся, ясно уже, что сейчас основные усилия пойдут на Казахстан и Белоруссию, их то же начнут готовить под ассимиляцию...
      svp67
  3. МПК105 Сегодня, 06:10
    Правильно.Пусть 4 ляма хохлов помучаются...А я и не собирался к ним туда ехать...
    МПК105
  4. фа2998 Сегодня, 06:21
    Да слава богу пусть сами себе барьеры ставят.А то наша дума сама визы не решается вводить все жалеют "братский" народ.Вот теперь как ответные меры найдут решения.Наши туда не едут , а вот работяги с Украины все цены на работы сбили.Пусть теперь в Польшу едут. stop hi
    фа2998
    1. Masya Masya Сегодня, 06:29
      вот,думаю, вы не правы... думаете они просто так ... провоцируют ведь... не надо поддаваться на их потуги...
      Masya Masya
  5. Masya Masya Сегодня, 06:22
    так давно пора!!! чего тянули то? я всеми руками ЗА!!!! drinks
    Masya Masya
    1. Вальцманюга Сегодня, 06:31
      Цитата: Masya Masya
      так давно пора!!! чего тянули то? я всеми руками ЗА!!!!

      Так это они для русских хотят визы подогнать , а сами собираются спокойно к нам ездить , вот если наши им визы запендюрят вот это дело , но нам как обычно скажут там там сволочи а у нас все благородные типо , и останутся визы для русских , а майданутой бандервы в России меньше не станет , а может и еще добавится .
      Вальцманюга
      1. Masya Masya Сегодня, 06:36
        АААА!!! опять АГРЕССОР!!! как дальше жить? recourse
        Masya Masya
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
    Я только за!!! fool Давать им туристические визы максимум на 30 суток в году без права ее продлевать, или работать в нашей стране! !!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Васян1971 Сегодня, 06:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Я только за!!! fool Давать им туристические визы максимум на 30 суток в году без права ее продлевать, или работать в нашей стране! !!!

      Биопаспорт, обратный билет, бронь в гостинице и пачку денег на проживание. Как с "евростороны". И квоты на их экспорт. Пущай машут и улыбаются.
      Васян1971
  7. Толстоевский Сегодня, 06:26
    если свинопасы сами не введут визовый режим, надо им помочь
    Толстоевский
  8. 31rus4 Сегодня, 06:33
    Уважаемые,для граждан России,даже живущих в приграничье и без закона фактически на территорию Украины попасть трудно(нужны приглашения),так что по факту это лишь узаконят.По поводу 4 млн.украинцев,цифра занижена,на самом деле их больше.Вообще то наше правительство этот процесс не как не контролирует(именно работяг из Украины).Надо просто легализовать и облагать налогом и пусть работают,это лучше чем работяги из Азии
    31rus4
  9. Kenneth Сегодня, 06:38
    Полностью поддерживаю. Давно пора ввести с ними визовый режим.
    Kenneth
  10. polev66 Сегодня, 06:43
    По Ро Шок - будущий диктатор СУТ (свидомой украиноской территории)
    polev66
  11. samarin1969 Сегодня, 06:45
    Не факт, что "РФ" введёт ответные визы...Причиной опять объявят какой-нибудь "гуманизм-мазохизм" с "переходным периодом" лет на 15.
    samarin1969
  12. Васян1971 Сегодня, 06:52
    " Вряд ли официальный Киев сегодня в состоянии спрогнозировать, к каким последствиям для нынешних украинских властей этот шаг может привести."
    Вряд ли официальный Киев вообще в состоянии хоть что-то прогнозировать. Да и задача перед ним стоит вполне однозначная - иудская. Вот в рамках этой задачи и действуют. И успешно, чего уж там скрывать...
    Васян1971
  13. Василенко Владимир Сегодня, 07:29
    интересно а три ляма своих сограждан заберут или нам оставят?
    Василенко Владимир
  14. Altona Сегодня, 07:33
    Цитата: Невский_ЗУ
    Но согласись, что там были и минусы, на которые потом надавил Запад, что и привело к распаду.

    -----------------------------------
    Эти минусы созданы были мещанами внутри СССР и впоследствии переросли в саботаж, потому что тотальный дефицит при успешно работающей промышленности могли создать только саботажники. Ну и заигрывание с нацменьшинствами, раздувшее сепаратизм по окраинам. А насчет Украины, то это тупость.
    Altona
    1. Kenneth Сегодня, 07:44
      Тотальный дефицит это фирменный признак социализма.
      Kenneth
  15. vfqjh Сегодня, 07:53
    Как же они уже достали . Да и хрен с ними , мы туда не рвёмся , а им на заработки к нам ехать перемога .
    vfqjh
  16. brasist Сегодня, 07:53
    Теперь останется только занять все места на евро -панелях и очередь для мытья отхожих мест,думаю другого им в "евро-безвизе" не доверят.
    brasist
  17. Подрезчик Сегодня, 07:56
    Цитата: фа2998
    Да слава богу пусть сами себе барьеры ставят.А то наша дума сама визы не решается вводить все жалеют "братский" народ.Вот теперь как ответные меры найдут решения.Наши туда не едут , а вот работяги с Украины все цены на работы сбили.Пусть теперь в Польшу едут. stop hi

    И не только у Вас цены сбили, у нас с 14-го такая же песня! Понаехала куча отделочников, спецы хоть куда, качества нет, еще иногда такое делают, что уму непостижимо! (немного имею отношение к этому бизнесу, поэтому знаю)
    Подрезчик
  18. Горный стрелок Сегодня, 08:12
    Они уже не в ногу себе стреляют, а прямо в промежность! А больно не будет? wassat
    Горный стрелок
  19. ltc22A Сегодня, 08:23
    Вряд ли официальный Киев сегодня в состоянии спрогнозировать, к каким последствиям для нынешних украинских властей этот шаг может привести.

    Последствия будут не для властей, а для тех, кто пытается заработать в России для выживания своих семей. Властям Украины давно наплевать на свое население.
    ltc22A
  20. Alexandr2637 Сегодня, 08:49
    Одновременно с введением визового режима Украиной Россия вполне может пойти на ответные меры.

    В свете последних событий можно смело утверждать, что никаких ответных санкций не будет!
    Медвепуты только своей поганой "метлой" чесать могут.
    Alexandr2637
  21. prior Сегодня, 09:01
    На возможное введение виз Украиной, Россия должна ответить разрывом дипломатических отношений с этой недостраной.
    Развод, так развод.
    prior
  22. К0щей Сегодня, 09:20
    да вводите уже, спокойнее вздохнем.
    К0щей
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