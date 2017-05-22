ВРУ инициировала рассмотрение вопроса о введении визового режима с Россией

Для этого делается все возможное… Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим.

Верховная Рада Украины по инициативе представителей Блока Петра Порошенко и яценюковско-аваковской фракции «Национальный фронт» начала работу над возможным введением визового режима с Российской Федерацией. Об этом в эфире ТК «112 Украина» заявил зампред фракции «НФ» в ВРУ депутат Тетерук:Сообщается, что сейчас ведётся «разъяснительная работа» с представителями других фракций Рады с целью убеждения в том, что визовый режим с Россией для нынешней Украины необходим.В то же время в министерстве иностранных дел Украины заявляют, что визовый режим «должен быть проработан тщательно, так как одновременно с его введением могут иметь место определённые последствия для украинских граждан».По официальной статистике, на территории Российской Федерации на данный момент находятся около 4 млн граждан Украины. Одновременно с введением визового режима Украиной Россия вполне может пойти на ответные меры. Вряд ли официальный Киев сегодня в состоянии спрогнозировать, к каким последствиям для нынешних украинских властей этот шаг может привести.