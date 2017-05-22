10:05 22 мая

Ким Чен Ын оценил ракетный пуск на "100 баллов"

Прошедший накануне очередной ракетный пуск лидер КНДР оценил на «сто баллов из ста возможных». Напомним, что накануне КНДР провела успешный пуск ракеты "Пуккыксон-2", являющейся «наземной» модификацией баллистической ракеты для субмарин. Ракета, запущенная с полигона в провинции Пхёнан-Намдо пролетела более 500 км и упала в Японское море – за пределами японской морской экономической зоны.

Первый пуск «Пуккыксон» был проведён в феврале этого года.

Ким Чен Ын, комментируя успешный пуск баллистической ракеты, заявил, что необходимо в срочном порядке начать массовый выпуск таких ракет и оснастить ими вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.


Известно о том, что "Пуккыксон-2" при полёте способна набирать высоту до 560 км.

Ким Чен Ын оценил ракетный пуск на "100 баллов"


В ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном договорились о проведении внепланового заседания Совета безопасности. На этом заседании будет дана оценка действиям Пхеньяна. Тем временем в самом Пхеньяне отмечают, что вынуждены идти по пути вооружения в связи с непрекращающейся риторикой угроз, исходящей от Вашингтона и Сеула.

Напомним, что в Республике Корея на днях прошли американо-южнокорейские учения, на которых спецназ отрабатывал возможность пересечения границы с КНДР и захвата стратегически важных объектов.

Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. Александр романов Сегодня, 07:02
    Везде и по любому поводу он ржет. Че ржет ,сам не знает. Пацан просто счастлив,у пацана своя страна.
    Планета обезьян
    Александр романов
    1. МПК105 Сегодня, 07:13
      Я бы так сказал-
      Но...-"Это НАШ сукин сын..."В пику американцам,надо терпеть его,чё уж там...Пусть играется...
      МПК105
      1. insular Сегодня, 07:14
        Цитата: МПК105
        Но...-"Это НАШ сукин сын..."В пику американцам,надо терпеть его,чё уж там...Пусть играется...

        Не Сын, а Ын wassat
        insular
      2. Александр романов Сегодня, 07:18
        Цитата: МПК105
        Но...-"Это НАШ сукин сын..

        Он не наш и он кретин
        Александр романов
        1. Вальцманюга Сегодня, 07:40
          Цитата: Александр романов
          Он не наш


          Это ваши ? А ты сам то чей ? Сидишь тут пеньдосам подлизываешь , хабадник или бандерва без вариантов .
          Вальцманюга
          1. Александр романов Сегодня, 08:00
            Цитата: Вальцманюга
            Сидишь тут пеньдосам подлизываешь

            Написал человек ,под американским флагом
            Александр романов
            1. Вальцманюга Сегодня, 08:07
              Цитата: Александр романов
              Написал человек ,под американским флагом

              Да мне параллельно под каким ты флагом гадишь , предателей и вырожденцев и под флагом РФ навалом , и ты один из этих .
              Вальцманюга
        2. дядя Мурзик Сегодня, 08:02
          Александр романов таки тебе американские и израильские ракеты куда роднее! wink
          дядя Мурзик
          1. Александр романов Сегодня, 08:11
            Цитата: дядя Мурзик
            Александр романов таки тебе американские и израильские ракеты куда роднее!

            Мурзик БРЫСЬ
            Александр романов
            1. дядя Мурзик Сегодня, 08:13
              Александр романов таки видимо правда глазки ромашки колит! laughing
              дядя Мурзик
      3. Masya Masya Сегодня, 07:21
        да ладно вам ребята прикалываетесь, прогнуться нельзя.... даже виду подать нельзя... держит марку!!!!
        Masya Masya
        1. Чёрный Сегодня, 07:21
          Я читал отзывы Турчинова о новейшей украинской ракете - пастор писал, что ракета пуляет аж на 280 км, а при попутном ветре - и дальше. Товарищи украинцы, кто там ближе к источнику - два вороса: как ракета называется и когда она будет производиться? wassat
          Чёрный
          1. Masya Masya Сегодня, 07:32
            ну эта недострана тут при чем? забудьте...её не существует... wink love
            Masya Masya
        2. Смог Сегодня, 07:39
          Цитата: Masya Masya
          прогнуться нельзя.... даже виду подать нельзя... держит марку!!!!

          Сударыня! love Утро доброе! hi
          Так у романова только Ын не адекват. А за лужей ребятки миролюбивые, белые, пушистые
          Трамп, Обама, Клинтон (которая она., не путать с саксофонистом Билли), старина МакКейн. Сплошь голуби мира. Уж такой у нас романов.
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 07:42
            белые, пушистые

            ага... прямо мехом наружу... laughing
            Masya Masya
          2. Александр романов Сегодня, 08:01
            Цитата: Смог
            Так у романова только Ын не адекват. А за лужей ребятки миролюбивые, белые, пушистые

            Где я писал ,что американцы адекватный,белые и пушистые? Ну как ткни меня носом в мои комент
            Александр романов
        3. МПК105 Сегодня, 07:42
          Приветище,Солнце- love love love love love love love
          Да пусть держит,всем врагам назло.....
          МПК105
          1. Masya Masya Сегодня, 07:49
            утро доброе! love правда день рабочий в самом разгаре...

            еслив чё работаю я... love
            Masya Masya
    2. сибиралт Сегодня, 07:19
      Ракеты все пускают у кого они есть. Но почему говорят только про Пхеньян? belay
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 07:21
        Цитата: сибиралт
        Но почему говорят только про Пхеньян?

        Потому что запуск ракет Пхеньяном,запрещена резолюциями ООН.
        Александр романов
        1. Смог Сегодня, 07:40
          А у СГА резолюция ООН пулять топорами по Сирии была?
          Смог
          1. Александр романов Сегодня, 08:02
            Цитата: Смог
            А у СГА резолюция ООН пулять топорами по Сирии была?

            КНДР тут каким боком. Каждый должен отвечать за свои поступки
            Александр романов
            1. Смог Сегодня, 08:10
              Цитата: Александр романов
              Каждый должен отвечать за свои поступки

              Ви таки думаете, что СГА ответит........? Эх, дожить бы до того дня...... Не уверен.
              Цитата: Александр романов
              КНДР тут каким боком

              Аааааа. Выходит-Quod licet Iovi , non licet bovi?
              Смог
              1. Александр романов Сегодня, 08:13
                Цитата: Смог
                Ви таки думаете, что СГА ответит........?

                У нас тема про штаты? Че стрелки переводим.
                Александр романов
                1. Смог Сегодня, 08:21
                  Цитата: Александр романов
                  У нас тема про штаты?

                  Нет.
                  Цитата: Александр романов
                  Че стрелки переводим.

                  Правильно древние говорили- Что положено Юпитеру, то не положено быку..
                  Смог
        2. Чёрный Сегодня, 08:04
          Цитата: Александр романов
          Потому что запуск ракет Пхеньяном,запрещена резолюциями ООН.

          Саш, я как бы тоже к Ынчику без восторга , мягко говоря, отношусь...но вот аргумент Потому что запуск ракет Пхеньяном,запрещена резолюциями ООН. как то не очень no ....во первых, кто такая эта ООН все давно уже поняли 0...а во вторых: что то как то избирательно она запрещает-разрешает...Израилю, например, можно, штатам можно, нам и т.д.....а северокорейцам нет.... request
          Чёрный
          1. Александр романов Сегодня, 08:10
            Цитата: Чёрный
            во первых, кто такая эта ООН все давно уже поняли

            Россия и Китаи поддержали эти резолюции,как думаешь почему?
            Александр романов
            1. Чёрный Сегодня, 08:21
              Цитата: Александр романов
              Россия и Китаи поддержали эти резолюции,как думаешь почему?

              да я уже высказывался почему...потому что штатам глубоко фиолетово на Ынку...основная цель на ДВ - это Китай и Россия....Ынка прекращает баловаться со спичками - у Шшша меньше аргументов. А так и Ынке хорошо и штатам....
              А по-поводу резолюций ихних я так скажу...не будь у РФ права ВЕТО в СБ ООН,то и против нас там бы мноооого чего напопринемали бы...так что
              запрещена резолюциями ООН
              - слабый аргумент
              Чёрный
              1. Александр романов Сегодня, 08:23
                Цитата: Чёрный
                .потому что штатам глубоко фиолетово на Ынку...основная цель на ДВ - это Китай и Россия..

                Другими словами,Ким подыгрывает амерам. Ну и за что в таком случае его любить.Я бы за такое ему дважды морду набил
                Цитата: Чёрный
                Ынк прекращает баловаться со спичками - у Шшша меньше аргументов

                Объясни это мурзикам
                Александр романов
                1. Чёрный Сегодня, 08:26
                  Другими словами,Ким подыгрывает амерам.
                  Так точно.
                  Ну и за что в таком случае его любить.Я бы за такое ему дважды морду набил
                  Согласен.
                  Цитата: Александр романов
                  Объясни это мурзикам

                  Бесполезно smile
                  Чёрный
        3. сибиралт Сегодня, 09:00
          А не путаете ли, Вы, это с запретом на разработку ядерного оружия? Тут бы я с вами согласился. Или им ракеты нужно покупать обязательно у США, как сауды и катарцы?
          сибиралт
    3. yuriy55 Сегодня, 07:21
      Везде по поводу и без повода он клянёт лидера страны, к которой не имеет никакого отношения, только за то, что не смог улыбнуться, как он...
      yuriy55
    4. дядя Мурзик Сегодня, 08:11
      Опять Александр романов свое фото выставил!!!! laughing
      дядя Мурзик
    5. Ольгович Сегодня, 09:02
      Цитата: Александр романов
      Везде и по любому поводу он ржет.

      Вспомните Клинтон, когда она ржала, когда узнала о смерти Каддафи: гораздо больше была на обезьяну похожа. Обезьяна из обезьяней страны. Как и сегодняшние руководители США.

      В чем неправ Пхеньян, когда заявляет,что
      вынуждены идти по пути вооружения в связи с непрекращающейся риторикой угроз, исходящей от Вашингтона и Сеула.


      А разве Россия не по этому же поводу вынуждена вооружаться? Чего ждать от этой страны обезьян США-не понимает НИКТО.
      Ольгович
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03
    Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения нормальную одежду дать людям , а то они у него в стране все сплошь инкубаторские, как китайцы времен мао.
    Изгоняющий либероидов
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
      Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03 Новый
      Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения нормальную одежду дать людям , а то они у него в стране все сплошь инкубаторские, как китайцы времен мао.

      ... а зачем это Ыну? ... чтобы сев.корейцы ходили как в гейропе? не скоро будет такое... не тот менталитет...
      a.s.zzz888
    2. Александр романов Сегодня, 07:08
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения нормальную одежду дать людям

      А зачем?
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:09
        Нешто они не люди, или же он нелюдь? ??? belay
        Изгоняющий либероидов
        1. Александр романов Сегодня, 07:19
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Нешто они не люди,

          Люди живут в Южной Кореи ,как люди.
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          , или же он нелюдь

          Человек не станет так издеваться ,над своеи страной
          Александр романов
    3. svp67 Сегодня, 07:14
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения нормальную одежду дать людям

      А что такое в Вашем понимании НОРМАЛЬНАЯ одежда? В их - практичная из НАТУРАЛЬНОГО сырья. А Вы что предлагаете?
      Помню товары из КНДР, продаваемые в СССР, так очень нашим женщинам их халатики нравились, яркие с различными рисунками и не выцветающие при стирке.
      svp67
      1. Александр романов Сегодня, 07:22
        Цитата: svp67
        В их - практичная из НАТУРАЛЬНОГО сырья.

        И поэтому они все носят китаиское laughing
        Цитата: svp67
        Помню товары из КНДР, продаваемые в СССР,

        А теперь покажи мне товар из КНДР.
        Парни внимание,сейчас нам покажут то,чего никто из нас никогда не видел wassat
        Александр романов
        1. svp67 Сегодня, 07:35
          Цитата: Александр романов
          А теперь покажи мне товар из КНДР.

          Александр, Ваша ЛИЧНАЯ не любовь к Ыну переходит все границы, что ни кто не помнит своих мам или бабушек в таких вот цветастых платьицах, халатиках?
          svp67
          1. Александр романов Сегодня, 07:40
            Цитата: svp67
            , что ни кто не помнит своих мам или бабушек в таких вот цветастых платьицах, халатиках?

            А че ,кроме постановочной фотки 80х годов ничего нет?
            Дафай товары из КНДР.Хочу купить
            Хотя ,вот нашел -налетаи wassat
            За производство или употребление синтетических наркотиков в Северной Корее грозит тюремный срок или даже высшая мера наказания. Однако употребление марихуаны законом не запрещается, поэтому с этим растением здесь никто не борется. Зачастую военные используют коноплю вместо табака.
            http://black-cat.me/10-prichin-uehat-v-severnuyu-
            koreyu-pryamo-sejchas/
            Александр романов
            1. svp67 Сегодня, 08:02
              Цитата: Александр романов
              А че ,кроме постановочной фотки 80х годов ничего нет?

              Александр какая Ваша ЛИЧНАЯ заинтересованность в этой нелюбви к Ыну?
              Цитата: Александр романов
              А че ,кроме постановочной фотки 80х годов ничего нет?

              Вот Москва 80-х, ближняя девушка справа то же в "постановочной" юбке стоит?
              svp67
              1. Александр романов Сегодня, 08:08
                Цитата: svp67
                Александр какая Ваша ЛИЧНАЯ заинтересованность в этой нелюбви к Ыну?

                Мне не нравиться,когда у меня под боком ,сосед с ядерной гранатои играет.Меня это должно радовать? Или дальний восток для тебя не Россия. И людеи тут не много,не жалко да
                Цитата: svp67
                Вот Москва 80-х, ближняя девушка справа то же в "постановочной" юбке стоит?

                Вот даваи , не будем тормоз включать.
                Кстати из статьи,откуда ты фото выложил.Ржунемогу laughing Спасибо
                В этом государстве совершенно не утратили контакт с дикой природой. По заявлению северокорейского государственного агентства, когда умер Ким Чен Ир, медведица и ее детеныши вышли из леса в знак великого уважения к вождю и ревели навзрыд, стоя у дороги.

                И это даваи товары из КНДР. Мы тут карточки подаставали.,всё таки страшный дефицит.. Марки,книги ,значки и флаги не предлагать.
                Александр романов
                1. дядя Мурзик Сегодня, 08:53
                  Александр романов вам больше нравиться как американцы у наших границ играются!или запад России это не Россия! laughing если что КНДР на своей земле, и не разу не угрожало России! lol
                  дядя Мурзик
            2. дядя Мурзик Сегодня, 08:08
              Александр романов вы видимо не знаете в Голландии можете и по тяжелей купить! lol Карта: Как в США легализуют марихуану | Apparat
              apparat.cc›Мир›Карта
              Впрочем, употреблять её для развлечения и отдыха пока разрешили лишь в четырёх — Колорадо, Вашингтоне, Аляске и Орегоне
              дядя Мурзик
              1. Александр романов Сегодня, 08:13
                Цитата: дядя Мурзик
                Александр романов вы видимо не знаете в Голландии можете и по тяжелей купить!

                Мимо проходи
                Александр романов
                1. дядя Мурзик Сегодня, 08:15
                  Александр романов а шо так? belay с аргументами слабовато? lol
                  дядя Мурзик
                  1. Александр романов Сегодня, 08:19
                    Цитата: дядя Мурзик
                    Александр романов а шо так? с аргументами слабовато?

                    Я аргументы для других оставлю,с такими ,как ты не общаюсь в принципе. Не в жизни,не в сети.Удачи .И Киму прывет передаваи.
                    Кстати,не забудь почитать ,что нибудь из бестселлеров Кима ,перед сном
                    Из-под пера верховного вождя КНДР Ким Чен Ира вышло полторы тысячи выдающихся произведений и шесть потрясающих опер, он был не только необычайно талантливым руководителем, но и многообещающим спортсменом. Вероятно, сын этого великого человека ничуть не менее одаренный, чем и заслужил безграничную любовь своего народа.
                    Ахахахаа wassat wassat wassat
                    Александр романов
                    1. дядя Мурзик Сегодня, 08:28
                      Александр романов таки у нас тоже в правительстве одни спортсмены lol можете на сон грядущий почитать книжки борьки ельцина! laughing хотя он заслужил безграничную ненависть большинства народа! wink
                      дядя Мурзик
            3. сибиралт Сегодня, 09:06
              Марихуана и в арабских странах не запрещена. Там за водку больно бьют. laughing
              сибиралт
    4. yuriy55 Сегодня, 07:17
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения

      С корейскими возможностями при полной блокаде выбрали меньшее из зол. У них даже нет выхода в мировую сеть... belay Несмотря на это население страны растёт...и не на 5 400 человек в год...
      Про инкубаторность китайцев вы к чему вспомнили? Что их инкубаторность вывела экономику на 1-2 место в мире? Зато наше разнообразие и плюрализм довели до ...вспомнить страшно и стыдно...
      Изгоняйте либероидов из головы, не судите о людях по комментам недалёких пользователей. Пользуйтесь фактами и примеряйте это к себе, и тогда вам станет ясно, почему вы не сможете выйти из подъезда за хлебушком, если прямо возле двери вашей квартиры вас будут "вырубать"...
      yuriy55
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
        Юрий55-я по Русски, -против китайцев во времена мао санкций не вводили , просто у власти всегда бездарем и останется. Желчи гляжу в вас много, а уж за себя , и не только в подъезде я постою-приходилось, и не раз морды всякой отморози рихтовать!
        Изгоняющий либероидов
        1. yuriy55 Сегодня, 08:06
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Юрий55-я по Русски,

          Вы решили упрекнуть меня в знании русского языка? Так могу вас успокоить, желчи во мне немного, я и над собой смеюсь, когда смешно. Во мне нет ненависти к людям по национальному признаку и социальному статусу. А если появляется чувство брезгливости, то я это не афиширую так рьяно. Про рихтовку - это в автосервис. Я предложил вам взглянуть на себя со стороны, прежде чем делать скоропалительные выводы...
          А так...Да по барабану нам сибирякам ваши заморочки...
          yuriy55
    5. insular Сегодня, 07:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ын попутно бы и пару фабрик построил для населения нормальную одежду дать людям

      Уж с нашей ли легкой промылшенностью их критиковать?
      insular
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
        Наш народ то получше одет, вы не путайте теплое с мягким.
        Изгоняющий либероидов
        1. insular Сегодня, 07:42
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Наш народ то получше одет

          Какой именно наш народ? Тот что одет в мусор с китайских (турецких) подвалов или тот, что в платиновых бутиках одевается?
          Не путайте реальное с статистическим...
          Ни чего у нас нет кроме статистики и отчетов на верх.
          insular
      2. Александр романов Сегодня, 07:44
        Цитата: insular
        Уж с нашей ли легкой промылшенностью их критиковать?

        Весь мир одевает Китаи,потому мимо кассы ваш комент.
        Александр романов
        1. insular Сегодня, 07:46
          Цитата: Александр романов
          Весь мир одевает Китаи.

          И именно по этому Ын должен построить свою фабрику, чтоб быть не как все, а мы будем гордо критиковать Ына, за то, что его не Китай одевает
          Цитата: Александр романов
          потому мимо кассы ваш комент.

          Это только для тех, кто в голову только ест.
          insular
          1. Александр романов Сегодня, 07:49
            Цитата: insular
            Это только для тех, кто в голову только ест.

            А это тоже в вам в голову.Кстати спасибо svp67 ,он картинку выложил и я ее нашел. Статья 10 причин ,по которым стоит уехать в КНДР прямо сейчас.Рвите когти уважаемый,места еще есть wassat
            В этой стране ценят трудолюбие и профессионализм, поэтому каждый усердно работающий квалифицированный сотрудник может надеяться на получение 700-граммовой порции риса каждый день и ежегодных нескольких килограммов мяса и 20 яиц. Пусть бонусы не столь велики, как хотелось бы, но ведь главное — внимание.
            Александр романов
            1. insular Сегодня, 07:52
              Цитата: Александр романов
              .Рвите когти уважаемый,места еще есть

              Каждый ограниченный человек, при отсутсвии аргументов, считает своим долгом заявить нечто вроде "чемодан-вокзал-***" (Каклы одобряЭ).
              Разговор не о том, что в Корее лучше, а о том, что прежде чем критиковать соседа, хорошо бы свои бревна в глазах пересчитать.
              insular
              1. Александр романов Сегодня, 08:05
                Цитата: insular
                Каждый ограниченный человек, при отсутсвии аргументов,

                Это у меня то нет аргументов. Очки ннада?
                Цитата: insular
                Разговор не о том, что в Корее лучше, а о том, что прежде чем критиковать соседа, хорошо бы свои бревна в глазах пересчитать.

                В таком случае я не понимаю,почему вы критикуете США ,Европу? Че за двоиные стандарты.Тут критиковать можно,а тут нельзя.
                Александр романов
            2. дядя Мурзик Сегодня, 08:10
              Северная Корея-мифы и реальность.: matveychev_oleg
              matveychev-oleg.livejournal.com›Matveychev_Oleg
              Северная Корея-мифы и реальность. Любителям вранья про западные ценности следует посмотреть. ... Жители КНДР не страдают от нехватки одежды.
              дядя Мурзик
    6. сибиралт Сегодня, 07:21
      Будет Ын почаще запускать ракеты, ему фабрики соседи подарят и деньги дадут. Впервые что ли? laughing
      сибиралт
    7. svp67 Сегодня, 08:13
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а то они у него в стране все сплошь инкубаторские

      Вот интересно где больше "инкубатор" в Японии

      В РК


      Или в КНДР?
      svp67
  3. insular Сегодня, 07:03
    Всегда умиляли "Счастливые болванчики" рядом с Ыном на всех фото...
    insular
    1. Чёрный Сегодня, 07:15
      Цитата: insular
      Всегда умиляли "Счастливые болванчики" рядом с Ыном на всех фото...

      Дык там выбор невелик Либо ты счастливо улыбаешься, либо Ынка тебя расстреляет....
      Чёрный
      1. дядя Мурзик Сегодня, 08:48
        Чёрный конечно,из зенитки лично Ыном! laughing
        дядя Мурзик
  4. Уэф Сегодня, 07:07
    Заигрался толстяк, народ бы лучше накормил ! am
    Уэф
    1. maiman61 Сегодня, 07:20
      Одни в Ираке и Ливии уже накормили народ! Народ до сих пор балдеет от счастья!
      maiman61
    2. дядя Мурзик Сегодня, 08:29
      Уэф таки в России если верить украинским сми даже ежей едят! lol
      дядя Мурзик
  5. Kenneth Сегодня, 07:46
    Пора боевого хомяка в клетку. С колесом чтобы тратил излишки энергии.
    Kenneth
    1. yuriy55 Сегодня, 08:09
      Цитата: Kenneth
      Пора боевого хомяка в клетку. С колесом чтобы тратил излишки энергии.

      Вам сделать подборку "боевых" российских хомяков? Поверьте, это гораздо страшнее...
      yuriy55
  6. Alex66 Сегодня, 07:49
    Корейцы укрепляют свою армию, мы то же укрепляем и мы и они прекрасно понимаем, что наши элиты владеют своими капиталами только до тех пор пока сша боятся их отнять. Для этого все визги о запрете испытаний ракет и ЯО. Капитализм это крысы в бочке - останется одна.
    Alex66
  7. Олег147741 Сегодня, 08:27
    Цитата: Александр романов
    Везде и по любому поводу он ржет. Че ржет ,сам не знает. Пацан просто счастлив,у пацана своя страна.
    Планета обезьян

    Ын делает правильно для своей страны. И я его поддерживаю, американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки бомбы и ничего,
    Если ему кому-то не нравится улыбка Ына, на себя посмотрите (имею ввиду поступки).
    Олег147741
    1. дядя Мурзик Сегодня, 08:46
      Олег147741 таки это и есть фото Романова,он не далеко ушел! laughing
      дядя Мурзик
    2. Александр романов Сегодня, 09:45
      Цитата: Олег147741
      И я его поддерживаю,

      На границу с КНДР приезжаи и поддерживаи. Только боюсь тебя сюда пинками не загнать.
      Александр романов
  8. Старый26 Сегодня, 08:38
    Цитата: Чёрный
    Я читал отзывы Турчинова о новейшей украинской ракете - пастор писал, что ракета пуляет аж на 280 км, а при попутном ветре - и дальше. Товарищи украинцы, кто там ближе к источнику - два вороса: как ракета называется и когда она будет производиться? wassat

    Я хоть и не украинец и до Украины по прямой, через степи и моря будет с полтысячи верст, но ответить могу. Речь, вероятнее всего идет о новейшем украинском ракетном комплексе "Гром-2", который они разрабатывают по заказу Саудовской Аравии. Это ответ на первую часть вопроса. На вторую ответить не могу. Видимо деньги, выделенные Саудавской Аравией уже попилили, теперь надо делать изделие в железе, а вот есть ли на это денюжка или нет - ХЗ. Соответственно и ХЗ когда начнут делать

    На первом изображении вероятнее всего испытание возкой ВГМ этого самого "Грома-2" на штатном шасси


    На втором - изображение этого самого комплекса "Гром-2"
    Старый26
  9. DPN Сегодня, 09:57
    МОЛОДЕЦ так держать и штаты на хрен посылать !!! А полезут в морду ИМ !
    DPN
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