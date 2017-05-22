Ким Чен Ын оценил ракетный пуск на "100 баллов"
Прошедший накануне очередной ракетный пуск лидер КНДР оценил на «сто баллов из ста возможных». Напомним, что накануне КНДР провела успешный пуск ракеты "Пуккыксон-2", являющейся «наземной» модификацией баллистической ракеты для субмарин. Ракета, запущенная с полигона в провинции Пхёнан-Намдо пролетела более 500 км и упала в Японское море – за пределами японской морской экономической зоны.
Первый пуск «Пуккыксон» был проведён в феврале этого года.
Ким Чен Ын, комментируя успешный пуск баллистической ракеты, заявил, что необходимо в срочном порядке начать массовый выпуск таких ракет и оснастить ими вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
Известно о том, что "Пуккыксон-2" при полёте способна набирать высоту до 560 км.
В ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном договорились о проведении внепланового заседания Совета безопасности. На этом заседании будет дана оценка действиям Пхеньяна. Тем временем в самом Пхеньяне отмечают, что вынуждены идти по пути вооружения в связи с непрекращающейся риторикой угроз, исходящей от Вашингтона и Сеула.
Напомним, что в Республике Корея на днях прошли американо-южнокорейские учения, на которых спецназ отрабатывал возможность пересечения границы с КНДР и захвата стратегически важных объектов.
Первый пуск «Пуккыксон» был проведён в феврале этого года.
Ким Чен Ын, комментируя успешный пуск баллистической ракеты, заявил, что необходимо в срочном порядке начать массовый выпуск таких ракет и оснастить ими вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
Известно о том, что "Пуккыксон-2" при полёте способна набирать высоту до 560 км.
В ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном договорились о проведении внепланового заседания Совета безопасности. На этом заседании будет дана оценка действиям Пхеньяна. Тем временем в самом Пхеньяне отмечают, что вынуждены идти по пути вооружения в связи с непрекращающейся риторикой угроз, исходящей от Вашингтона и Сеула.
Напомним, что в Республике Корея на днях прошли американо-южнокорейские учения, на которых спецназ отрабатывал возможность пересечения границы с КНДР и захвата стратегически важных объектов.
Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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