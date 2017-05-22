Швеция увидела в России «военного агрессора»
Две новости поступили из Швеции. Министр обороны этой страны заявил, что с помощью «военной агрессии» Москва угрожает Западу и стремится его расколоть, а потому сотрудничество с ней исключается. Вторая новость: Швеция проведёт манёвры по отражению вторжения «иностранного агрессора». Роль его отведут, разумеется, России.
Президент Путин стремится вернуть России статус «мировой державы». Это значит, что «военная агрессия» России превращается в «величайшую общую угрозу» для Европы и США. Об этом сообщил шведский министр обороны Петер Хультквист, выступая с речью в Университете Джонса Хопкинса (США), передаёт «RT» со ссылкой на «Göteborgs-Poste».
По словам политика, Россия «оккупировала двадцать процентов территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа».
Кроме того, существует «риск русской дезинформации».
У Швеции имеется военный атташе в Москве, аналогично и у России в Стокгольме, но военного обмена не происходит. «Сегодня военное сотрудничество с Россией исключено», — настаивает г-н Хультквист.
Чтобы «уравновесить» «непредсказуемую» Москву, Евросоюзу и США следует укреплять сотрудничество.
Одним из вех такого сотрудничества будут шведско-американские военные учения, крупнейшие за последние 23 года, заявил Хультквист.
Что касается манёвров, то их Швеция проведёт на своей территории. Целью учений будет отражение вторжения «иностранного агрессора». Роль «агрессора» отводится России, отмечает «RT» со ссылкой на «Sydsvenskan».
Согласно легенде, шведские военные силы в составе сводной бригады должны нанести контрудар по «противнику».
Сценарий: в Южной Швеции, в провинции Сконе, началась «локальная война». Путь «иностранному агрессору» преградят три тысячи доблестных шведских солдат. «Здесь нечего скрывать — нападает Россия», — сообщил Аллан Видман, председатель комитета риксдага по обороне.
На восьмидневных манёврах «Весенний огонь 17» вооружённые силы Швеции выучатся действовать в составе бригад (боевых соединений численностью четыре тысячи человек).
«Весенний огонь», напоминает издание, — учения, предшествующие осенним крупномасштабным балтийским учениям «Аврора 17», в которых поучаствуют Швеция, Финляндия и члены НАТО: США, Франция, Эстония, Дания, Норвегия.
Как заметил министр Хультквист, «Аврора 17» покажет, что шведские вооружённые силы «готовы к отражению любого вторжения». «Именно такой сигнал мы и хотим послать», — добавил к этому Аллан Видман, отвергающий критику «Партии левых» и «Феминистской инициативы», заявивших, что «Аврора» провоцирует русских. «С моей точки зрения, русские испытывают большое уважение к военной силе. Слабое в военном плане государство лишь внушает им презрение», — отметил г-н Видман.
Издание полагает, что участники «Авроры 17» поспособствуют «сохранению военного равновесия» на Балтийском море и не позволят русским «продвинуться»: «России не удастся продвинуть вперёд свои военные позиции, как это было в Крыму и на Украине».
Таким образом, манёвры станут откровенной демонстрацией силы.
Президент Путин стремится вернуть России статус «мировой державы». Это значит, что «военная агрессия» России превращается в «величайшую общую угрозу» для Европы и США. Об этом сообщил шведский министр обороны Петер Хультквист, выступая с речью в Университете Джонса Хопкинса (США), передаёт «RT» со ссылкой на «Göteborgs-Poste».
По словам политика, Россия «оккупировала двадцать процентов территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа».
Кроме того, существует «риск русской дезинформации».
У Швеции имеется военный атташе в Москве, аналогично и у России в Стокгольме, но военного обмена не происходит. «Сегодня военное сотрудничество с Россией исключено», — настаивает г-н Хультквист.
Чтобы «уравновесить» «непредсказуемую» Москву, Евросоюзу и США следует укреплять сотрудничество.
Одним из вех такого сотрудничества будут шведско-американские военные учения, крупнейшие за последние 23 года, заявил Хультквист.
Что касается манёвров, то их Швеция проведёт на своей территории. Целью учений будет отражение вторжения «иностранного агрессора». Роль «агрессора» отводится России, отмечает «RT» со ссылкой на «Sydsvenskan».
Согласно легенде, шведские военные силы в составе сводной бригады должны нанести контрудар по «противнику».
Сценарий: в Южной Швеции, в провинции Сконе, началась «локальная война». Путь «иностранному агрессору» преградят три тысячи доблестных шведских солдат. «Здесь нечего скрывать — нападает Россия», — сообщил Аллан Видман, председатель комитета риксдага по обороне.
На восьмидневных манёврах «Весенний огонь 17» вооружённые силы Швеции выучатся действовать в составе бригад (боевых соединений численностью четыре тысячи человек).
«Весенний огонь», напоминает издание, — учения, предшествующие осенним крупномасштабным балтийским учениям «Аврора 17», в которых поучаствуют Швеция, Финляндия и члены НАТО: США, Франция, Эстония, Дания, Норвегия.
Как заметил министр Хультквист, «Аврора 17» покажет, что шведские вооружённые силы «готовы к отражению любого вторжения». «Именно такой сигнал мы и хотим послать», — добавил к этому Аллан Видман, отвергающий критику «Партии левых» и «Феминистской инициативы», заявивших, что «Аврора» провоцирует русских. «С моей точки зрения, русские испытывают большое уважение к военной силе. Слабое в военном плане государство лишь внушает им презрение», — отметил г-н Видман.
Издание полагает, что участники «Авроры 17» поспособствуют «сохранению военного равновесия» на Балтийском море и не позволят русским «продвинуться»: «России не удастся продвинуть вперёд свои военные позиции, как это было в Крыму и на Украине».
Таким образом, манёвры станут откровенной демонстрацией силы.
Использованы фотографии: sverigesradio.se
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