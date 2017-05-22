10:03 22 мая

Швеция увидела в России «военного агрессора»

Две новости поступили из Швеции. Министр обороны этой страны заявил, что с помощью «военной агрессии» Москва угрожает Западу и стремится его расколоть, а потому сотрудничество с ней исключается. Вторая новость: Швеция проведёт манёвры по отражению вторжения «иностранного агрессора». Роль его отведут, разумеется, России.

Швеция увидела в России «военного агрессора»


Президент Путин стремится вернуть России статус «мировой державы». Это значит, что «военная агрессия» России превращается в «величайшую общую угрозу» для Европы и США. Об этом сообщил шведский министр обороны Петер Хультквист, выступая с речью в Университете Джонса Хопкинса (США), передаёт «RT» со ссылкой на «Göteborgs-Poste».


По словам политика, Россия «оккупировала двадцать процентов территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа».

Кроме того, существует «риск русской дезинформации».

У Швеции имеется военный атташе в Москве, аналогично и у России в Стокгольме, но военного обмена не происходит. «Сегодня военное сотрудничество с Россией исключено», — настаивает г-н Хультквист.

Чтобы «уравновесить» «непредсказуемую» Москву, Евросоюзу и США следует укреплять сотрудничество.

Одним из вех такого сотрудничества будут шведско-американские военные учения, крупнейшие за последние 23 года, заявил Хультквист.

Что касается манёвров, то их Швеция проведёт на своей территории. Целью учений будет отражение вторжения «иностранного агрессора». Роль «агрессора» отводится России, отмечает «RT» со ссылкой на «Sydsvenskan».

Согласно легенде, шведские военные силы в составе сводной бригады должны нанести контрудар по «противнику».

Сценарий: в Южной Швеции, в провинции Сконе, началась «локальная война». Путь «иностранному агрессору» преградят три тысячи доблестных шведских солдат. «Здесь нечего скрывать — нападает Россия», — сообщил Аллан Видман, председатель комитета риксдага по обороне.

На восьмидневных манёврах «Весенний огонь 17» вооружённые силы Швеции выучатся действовать в составе бригад (боевых соединений численностью четыре тысячи человек).

«Весенний огонь», напоминает издание, — учения, предшествующие осенним крупномасштабным балтийским учениям «Аврора 17», в которых поучаствуют Швеция, Финляндия и члены НАТО: США, Франция, Эстония, Дания, Норвегия.

Как заметил министр Хультквист, «Аврора 17» покажет, что шведские вооружённые силы «готовы к отражению любого вторжения». «Именно такой сигнал мы и хотим послать», — добавил к этому Аллан Видман, отвергающий критику «Партии левых» и «Феминистской инициативы», заявивших, что «Аврора» провоцирует русских. «С моей точки зрения, русские испытывают большое уважение к военной силе. Слабое в военном плане государство лишь внушает им презрение», — отметил г-н Видман.

Издание полагает, что участники «Авроры 17» поспособствуют «сохранению военного равновесия» на Балтийском море и не позволят русским «продвинуться»: «России не удастся продвинуть вперёд свои военные позиции, как это было в Крыму и на Украине».

Таким образом, манёвры станут откровенной демонстрацией силы.

Использованы фотографии: sverigesradio.se
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Комментарии 46

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  1. dik-nsk Сегодня, 07:43
    Президент Путин стремится вернуть России статус «мировой державы». Это значит, что «военная агрессия» России превращается в «величайшую общую угрозу» для Европы и США
    это даже не женская логика, это что-то из области психиатрии))
    dik-nsk
    1. МПК105 Сегодня, 07:46

      Но вот печаль-даже "нейтральные" Государства против нас встают... request
      МПК105
      1. bulvas Сегодня, 07:47
        Хотел порадоваться за шведов - канадцев обыграли, чемпионы, а тут.. опять бред от них
        На будет им поздравления от меня
        bulvas
        1. МПК105 Сегодня, 07:50
          Да???И я порадуюсь-лишь бы не "залужные"Чемпионы,раз уж не мы....Я на работе смотрел полуфинал,где мы так ПОЗОРНО им проиграли...Все дядьки в шоке были-"Да как так-то"... am
          МПК105
          1. bulvas Сегодня, 07:58
            Цитата: МПК105
            полуфинал,где мы так ПОЗОРНО им проиграли


            Мы не шведам проиграли, канадцам.
            Что позорно - согласен, очень расстроило
            bulvas
            1. cniza Сегодня, 08:31
              Но вот печаль-даже "нейтральные" Государства против нас встают.


              Это не государства , а отдельные умалишенные деятели нетрадиционной ориентации.
              cniza
        2. Чёрный Сегодня, 07:59
          Цитата: bulvas
          Хотел порадоваться за шведов - канадцев обыграли, чемпионы, а тут.. опять бред от них
          На будет им поздравления от меня

          Надо быть снисходительным...перебрал скандинав вчера на радостях laughing
          Чёрный
        3. 210окв Сегодня, 08:24
          Ну,бред то не от хоккеистов..Их то можно и поздравить..А политики?Ну вот такие они.Всё им снится Лесная и Полтава..Правда агрессорами были они..
          Цитата: bulvas
          Хотел порадоваться за шведов - канадцев обыграли, чемпионы, а тут.. опять бред от них
          На будет им поздравления от меня
          210окв
        4. svp67 Сегодня, 08:31
          Цитата: bulvas
          Хотел порадоваться за шведов - канадцев обыграли, чемпионы, а тут.. опять бред от них. На будет им поздравления от меня

          Ну а зачем Вы тогда этот бред поддерживаете? Шведская сборная завоевала заслуженное "золото" и их стоит с этим поздравить. А не уподобляться их истеричному министру Обороны и на что то обижаться... Работа у МО в западных странах такая, деньги для армии выбивать, различными путями. Сейчас "истерия" по поводу "русской агрессии", самый верный и короткий из них
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 08:27
        Цитата: МПК105
        Но вот печаль-даже "нейтральные" Государства против нас встают...

        а часто ли Швеция была "нейтральной" против нас? Я только войну 1812 года вспоминаю и то, только благодаря тому, что наши казаки под стенами Стокгольма несколькими годами ранее по гарцевали...
        svp67
      3. Павловский Сегодня, 09:37
        Смешно слышать про "нейтральные" государства. Например Швеция во второй мировой будучи нейтральным государством поставляла в Германию железную руду, сталь, оружие, станки, корабли, подшипники, лесоматериалы, другие необходимые германской военной промышленности материалы. Банки Швеции выдавали нацистам крупные кредиты. Правительство разрешило провоз немецких солдат по шведским железным дорогам в Финляндию и Норвегию. С сентября 1940 года по август 1943 года было перевезено более двух миллионов гитлеровских солдат. Не выдавала кредиты Дании и Норвегии, не поставляла им оружие, шведские добровольцы не воевали в антифашистских норвежских и датских войсках. 26 июня 1941 г. был создан шведский нацистский батальон Svenska frivilligbataljonen, состоявший из 900 шведских нацистов. Батальон входил в состав финской фашистской армии, захватившей северо-запад СССР в 1941–1944 годах.
        Павловский
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 07:51
      Это у них древняя обида за Полтаву. Но и тогда не мы были агрессорами. laughing
      сибиралт
      1. yuriy55 Сегодня, 07:56
        Как заметил министр Хультквист, «Аврора 17» покажет, что шведские вооружённые силы «готовы к отражению любого вторжения».
        С такой фамилией делать замечания в адрес России чревато... no Мало ли интерпретаций в русском языке... what
        yuriy55
        1. bulvas Сегодня, 07:59
          Цитата: сибиралт
          Это у них древняя обида за Полтаву. Но и тогда не мы были агрессорами. laughing


          Тогда Швеция была супердержава в Европе

          Петр сломал им "лидерство" и отправил на обочину
          Поэтому дуются на Россию до сих пор

          bulvas
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 07:58
        настаивает г-н Хультквист.

        Его фамилия в переводе на русский - "плохой танцор"? laughing
        Станцевал бы лучше твист
        "Уважаемый" Хультквист! smile
        СРЦ П-15
    4. Pivot Сегодня, 08:08
      Это шизофрения у многих шведов, когда я жил в этой стране в далеком 2010м во время дискуссии я собеседникам сказал что, у них как у страны ничего нет и завоевывать их никому не интересно, они даже как то огорчились.
      Pivot
    5. Ольгович Сегодня, 08:54
      Цитата: dik-nsk
      это даже не женская логика, это что-то из области психиатрии))


      И никогда они не отвечают на вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ России с Швецией, Польшей и прочими будущими "жертвами" после "захвата"?

      Кому этот шведский геморрой нужен?!
      Ольгович
  2. seregatara1969 Сегодня, 07:45
    как то слишком долго рассматривали - слеповатые што ли
    seregatara1969
  3. yuriy55 Сегодня, 07:50

    Примерно таких размеров "ноту" Россия положила на все ваши бредовые заявления об агрессии. Понабрались у прибалтов дрожи в коленях...Вспомните, как славно мы играли в хоккей на приз газеты "Известия"...Чего вам не хватает? Мы вашего не брали, а что американцы про нас нашёптывают, так это они от бессилия... laughing
    yuriy55
  4. Masya Masya Сегодня, 07:53
    а можно перечислить страны, кто еще в нас агрессора не увидел?
    Masya Masya
    1. victorsh Сегодня, 07:59
      Не знаю,как страны,а зеленые человечки с Марса за нас.
      victorsh
      1. Masya Masya Сегодня, 08:08
        Ура! «Мы ломим, гнутся шведы».
        Чем дальше мы от славных дат,
        Тем громче музыка победы,
        Тем грандиознее парад.

        Всё ярче полководцев ряд,
        Всё больше громких слов натужных.
        Всё меньше пользы от наград,
        Увы, почти уже ненужных.
        так вспомнилось....
        Masya Masya
  5. pvv113 Сегодня, 07:56
    манёвры станут откровенной демонстрацией силы

    Может на прибалтусов и произведет впечатление request
    pvv113
  6. venik Сегодня, 08:09
    "«Аврора 17» покажет, что шведские вооружённые силы «готовы к отражению любого вторжения». «Именно такой сигнал мы и хотим послать»...."
    ======
    Ах, Моська, знать она сильна, коль ЛАЕТ на слона!!!!
    venik
  7. Stinger Сегодня, 08:17
    «Весенний огонь 17» решили поджечь шведской спичкой. Кто будет раздувать?
    Stinger
  8. saturn.mmm Сегодня, 08:22
    «С моей точки зрения, русские испытывают большое уважение к военной силе. Слабое в военном плане государство лишь внушает им презрение», — отметил г-н Видман.
    Наконец до меня дошло, оказывается они все хотят понравиться России.
    saturn.mmm
  9. keeper03 Сегодня, 08:25
    Ну наконец-то! wassat Нам нужно тоже провести учения по отражению НАТОВских оккупантов и протрубить это на весь Мир!!! angry hi
    keeper03
  10. pjastolov Сегодня, 08:29
    Президент Путин стремится вернуть России статус «мировой державы». Это значит, что «военная агрессия» России превращается в «величайшую общую угрозу» для Европы и США.
    конечно, для шведов уже привычно лежать под гейропейцами и матрасами, а тут еще один "партнер" появляется - боятся что не выдержуть lol
    pjastolov
  11. борис борисов Сегодня, 08:31
    "Швеция увидела в России «военного агрессора»
    -------------------------------------------------
    --
    Не совсем верно. Швеция, не говоря уже о
    Норвегии, да и вся Скандинавия давно видит в России угрозу, особенно в связи с сегодняшними российскими военными приготовлениями в Арктике .
    борис борисов
  12. Farid05 Сегодня, 08:31
    Швеция - прекрасный пример как можно жить без НАТО и России, иметь неплохие войска на собственных технологиях, и жить лучше всех. Нам бы подошел их вариант.
    Farid05
    1. anjey Сегодня, 09:14
      Нам не подойдет,с нашими ресурсами и территорией. что б все это сохранить и использовать во благо- надо быть супердержавой не меньше и не больше ! а шведы из адекватных нейтралов преврашаются еще в одну шавку US
      anjey
      1. Farid05 Сегодня, 09:30
        А почему Канада ни как не развалится, с также огромными территориями и ресурсами?
        Farid05
    2. sir_obs Сегодня, 09:44
      Гоавное усиленно дизать американскую забницу, в этом главный залог успеха
      sir_obs
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
    По словам политика, Россия «оккупировала двадцать процентов территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа».


    ... а ни как, этого шведского маразматика, поставить в стойло, на место ... историю забыли?... обнаглели в конец angry ...
    a.s.zzz888
  14. volodya Сегодня, 08:45
    Страшно им конечно, мы же на них под Полтавой когда ещё напали! Правда как там шведы оказались,непонятно?
    volodya
  15. Злой 55 Сегодня, 08:57
    Эх, мало этих приболтунов Император Пётр первый учил..Тоже, кстати 300 лет уже прошло..
    Злой 55
  16. anjey Сегодня, 09:03
    еще один 1001 шажечек к войне,самообман западного превосходства во всем и силе шакальей стаи с оскалом на Россию !
    anjey
  17. qw166 Сегодня, 09:04
    Есть сезонные обострения, но что бы шиза стала вечной, это уже слишком!
    qw166
  18. Подрезчик Сегодня, 09:07
    Стремится вернуть статус "мировой державы"? Так она и так мировая! Однако они что-то вместе с приболтами и панами растренировались возле границ России, этот год как никогда?
    Подрезчик
  19. Шурале Сегодня, 09:07
    Вспоминается Алиса в Зазеркалье:
    - Кого ты там видишь?
    - Никого.
    - Увидеть никого на таком расстоянии! Мне бы такое зрение !
    Потом прибегает гонец:
    - Кого ты там видел?
    - Никого.
    - Эта молодая особа утверждает, что тоже его видела !
    Шурале
  20. 3vs Сегодня, 09:20
    Были люди вроде как люди и вдруг все стали д~ебилами...
    Чернобыль даром не прошёл!
    Почаще надо бы этой публике заводить песню "Хотят ли русские войны"!
    3vs
  21. Дмитрiy Сегодня, 09:21
    Гомосеки мускулами играют, как дело до жареного дойдет раком встанут
    Дмитрiy
  22. avg-mgn Сегодня, 09:24
    Старая добрая игра "Зарница" наконец то добралась до Швеции!
    avg-mgn
  23. MAD_SERGANT Сегодня, 09:29
    Ещё один олигофрен из власти открыл свою помойку. Смотришь, слушаешь и рассказываешь, что Гейропа нафиг не нужна России, у неё своих проблем хватает! Но ведь всё равно бубнят одно и тоже! Вроде ледникового периода нет, а все уже головой застудились
    MAD_SERGANT
  24. zak167 Сегодня, 09:57
    Забыл швед,что сделал Петр с е7го предками под Полтавой.
    zak167
  25. Галеон Сегодня, 10:00
    Швеция увидела в России «военного агрессора»

    Тут ничем не поможешь - тут закусывать надо. Мой приятель в юности увидел жуков-агрессоров в табуретках: они на него лезли, а он их пинал. Очнулся от горячки - все ноги в синяках.
    Мы для них - альтернативная цивилизация, замешанная на православной (хотят или не хотят этого атеисты) славянской культуре. В их понимании - враги. Нет, не так: ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ враги! Думать, что они могут вести себя по -иному, миролюбиво - наивно.
    Галеон
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