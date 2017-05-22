В российско-монгольском учении примет участие тысяча военнослужащих

В ходе мероприятия представителями руководящего состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и Вооруженных Сил Монголии было решено, что в маневрах примут участие до 1 тысячи военнослужащих,

В Улан-Уде (Бурятия) завершила работу вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского учения «Селенга-2017», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что в ходе конференции «сторонами были согласованы порядок пересечения государственной границы Монголии российскими подразделениями, выполнение таможенных процедур, организация материально-технического обеспечения на территории Монголии».Ранее сообщалось, что на первой конференции были утверждены сроки проведения маневров. Учение состоится на одном из полигонов в Монголии с 26 августа по 9 сентября 2017 года. ПО данным российского военного ведомства, в рамках учения совместная группировка войск «отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности».