10:04 22 мая

В российско-монгольском учении примет участие тысяча военнослужащих

В Улан-Уде (Бурятия) завершила работу вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского учения «Селенга-2017», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.

В российско-монгольском учении примет участие тысяча военнослужащих


В ходе мероприятия представителями руководящего состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и Вооруженных Сил Монголии было решено, что в маневрах примут участие до 1 тысячи военнослужащих,
говорится в релизе.


Сообщается, что в ходе конференции «сторонами были согласованы порядок пересечения государственной границы Монголии российскими подразделениями, выполнение таможенных процедур, организация материально-технического обеспечения на территории Монголии».

Ранее сообщалось, что на первой конференции были утверждены сроки проведения маневров. Учение состоится на одном из полигонов в Монголии с 26 августа по 9 сентября 2017 года. ПО данным российского военного ведомства, в рамках учения совместная группировка войск «отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. svp67 Сегодня, 08:45
    В Улан-Уде (Бурятия) завершила работу вторая планирующая конференция по подготовке...
    На Украине уже напряглись...
    совместного российско-монгольского учения «Селенга-2017»
    Жду появлений информации от "ГУР ВСУ" о "подготовке нового" "монголо-татарского нашествия" на нэньку...
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 08:46
      В Улан-Уде (Бурятия) завершила работу вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского учения «Селенга-2017»
      Опять буряты готовят свою бронекавалерию к походу на КЫев wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 08:58
        Только бы Порошенко не рассказали , а то он точно в "лес с белками" убежит.
        cniza
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:57
      svp67 Сегодня, 08:45 Новый
      В Улан-Уде (Бурятия) завершила работу вторая планирующая конференция по подготовке... На Украине уже напряглись...

      ... а что? расположить где нибудь в Ростове, Курске какую либо в/ч из Бурятии, к примеру так 11 одшб... можно на ротационной основе... вот тогда укрокаклия взвоет и АТОшники будут ночью холодным потом умываться и в гальюн ломиться laughing ...
      a.s.zzz888
    3. сибиралт Сегодня, 08:58
      Пустыни нужно беречь как зеницу ока. Не приведи бог, там китайцы заведутся и начнут города строить. laughing
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 08:46
    И это правильно.В августе как раз годовщина разгрома японцев на Халхин Голе..Может быть монголов на Курилы(как только там учения будут)пригласить?
    210окв
  3. МПК105 Сегодня, 08:47
    В Конно-водолазной бурятской дивизии только тыщща осталась- остальных хохлы всё-таки порубили в капусту,получается... laughing laughing laughing
    МПК105
    1. Svarog51 Сегодня, 08:59
      Лёха, вот привлекут тебя на учения, будешь представлять на них Военно-Морскую составляющую. Получишь в распоряжение "корабль пустыни" и будешь рассекать по барханам в Гоби. А по итогам учений этим "крейсером" тебя и наградят. Чё делать то с ним будешь? good drinks
      Svarog51
      1. cniza Сегодня, 09:05
        Доброго времени , там вкусные косули водятся нельзя его туда , правда они красно - книжные.
        cniza
        1. Svarog51 Сегодня, 09:12
          Виктор, и тебе доброго здравия, hi Думаешь, Лёха из калаша сидя верхом на верблюде, попадёт в бегущего джейрана или сайгака? Это же не из "металлорезки" лупить, тут снайпер и тот может промахнуться. Ежели тока гранатой в стадо запулит, тогда может и разживётся мясом на ужин. wassat
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 09:14
            Он сообразительный , найдет способ , тем более там советчиков будет много.
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 09:21
              Да вот он ниже написАл, что не берут его туда. Так что за сайгаков можно не переживать. Вернее, за Лёху остаётся переживать - такого деликатеса не отведает. laughing
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 09:24
                Это он маскируется , а сам не против.
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 09:31
                  Точно! Маскируется! Как же я сразу не сообразил? Типа, копчёный сайгак такой маленький - на всех не хватит, а мне в самый раз. good
                  Svarog51
      2. МПК105 Сегодня, 09:08
        Не,не привлекут-я у Коммисара нашего,Военком который,при встрече интересовался(когда недавно слух шёл,помнишь-что,мол,на сборы привлекут пол-страны),так вот,дословно.Цитирую-"Да успокойся,Юрич...Кому ты,старый,на... нужен." hi drinks
        МПК105
        1. Svarog51 Сегодня, 09:16
          Ну вот! И сайгачатины не отведаешь, и верблюда кому то другому подарят. request drinks
          Svarog51
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
    ... очень не справедливо мы отодвинули Монголию, в своё время ... забирать надо к себе, иначе другие подомнут, и выставят "пэтриоты" для своей и гейропейской безопасности и от "внезапного северо-корейского нападения" laughing
    a.s.zzz888
    1. новичок Сегодня, 09:00
      наша 16ая республика возвращается к братской семье. нельзя её больше отпускать погулять, украдуд, опять.
      новичок
    2. cniza Сегодня, 09:00
      Что то подсказывает , мы идем в этом направлении.
      cniza
    3. svp67 Сегодня, 09:13
      Цитата: a.s.zzz888
      , иначе другие подомнут, и выставят "пэтриоты"

      По моему в Китае эти комплексы по иному зовутся и они уже в Монголии почти как хозяева, так что как бы мы уже не опоздали с возвращением...
      svp67
  5. pvv113 Сегодня, 09:02
    в ходе конференции «сторонами были согласованы порядок пересечения государственной границы Монголии российскими подразделениями, выполнение таможенных процедур

    В Советское время говорили: курица - не птица, Монголия - не заграница hi
    pvv113
  6. bober1982 Сегодня, 09:03
    Улан-Удэ, в статье ошибки непростительны,надо внимательней быть.
    bober1982
  7. серафимамурский Сегодня, 09:06
    Страшное сообщение для укрофашистов! Бурятская танковая милиция усиливается монгольской конницей на танках. Трепещите хохлы!
    серафимамурский
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