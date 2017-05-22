Убийцу российского лётчика приговорили к пяти годам колонии в Турции
Из Турции поступило срочное сообщение о том, что представший перед судом Альпарслан Челик, получил реальный срок. Напоминаем, что Челик – то самый боевик, который признался, что именно он стрелял в российского лётчика Олега Пешкова. Стрелял после того, как Су-24 ВКС РФ был сбит турецкими истребителями. Потом Челик решил свои слова взять обратно.
Однако уголовное дело в его отношении было возбуждено вовсе не по той причине, что он убил российского военнослужащего.
Турецкое правосудие нашло иной вариант: привлечь Челика к ответственности за незаконный оборот оружия. РИА Новости со ссылкой на адвоката Челика Мурата Устюндага сообщает, что его подзащитный получил пять лет колонии за незаконное владение оружием и его ношение.
Напомним, что Челик был задержан вместе с другими боевиками в турецком городе Измир. Во время задержания у боевика и его подельников было обнаружено огнестрельное оружие. После этого появлялась информация, что Челика освобождали из-под стражи, прекращая уголовное преследование. Эта информация не подтвердилась.
Сам подсудимый своей вины не признал, как не признаёт он и вины за гибель подполковника Олега Пешкова осенью 2015 года. По словам Челика, которые теперь он твердит постоянно, он якобы даже запрещал боевикам на севере Сирии стрелять по российским катапультировавшимся лётчикам. Сложно в это поверить, особенно после публикации кадров с глумлением боевиков над телом подполковника Пешкова, облетевшими в 2015 году весь мир.
Однако уголовное дело в его отношении было возбуждено вовсе не по той причине, что он убил российского военнослужащего.
Турецкое правосудие нашло иной вариант: привлечь Челика к ответственности за незаконный оборот оружия. РИА Новости со ссылкой на адвоката Челика Мурата Устюндага сообщает, что его подзащитный получил пять лет колонии за незаконное владение оружием и его ношение.
Напомним, что Челик был задержан вместе с другими боевиками в турецком городе Измир. Во время задержания у боевика и его подельников было обнаружено огнестрельное оружие. После этого появлялась информация, что Челика освобождали из-под стражи, прекращая уголовное преследование. Эта информация не подтвердилась.
Сам подсудимый своей вины не признал, как не признаёт он и вины за гибель подполковника Олега Пешкова осенью 2015 года. По словам Челика, которые теперь он твердит постоянно, он якобы даже запрещал боевикам на севере Сирии стрелять по российским катапультировавшимся лётчикам. Сложно в это поверить, особенно после публикации кадров с глумлением боевиков над телом подполковника Пешкова, облетевшими в 2015 году весь мир.
Использованы фотографии: YouTube
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