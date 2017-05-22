15:16 22 мая

Убийцу российского лётчика приговорили к пяти годам колонии в Турции

Из Турции поступило срочное сообщение о том, что представший перед судом Альпарслан Челик, получил реальный срок. Напоминаем, что Челик – то самый боевик, который признался, что именно он стрелял в российского лётчика Олега Пешкова. Стрелял после того, как Су-24 ВКС РФ был сбит турецкими истребителями. Потом Челик решил свои слова взять обратно.

Убийцу российского лётчика приговорили к пяти годам колонии в Турции


Однако уголовное дело в его отношении было возбуждено вовсе не по той причине, что он убил российского военнослужащего.


Турецкое правосудие нашло иной вариант: привлечь Челика к ответственности за незаконный оборот оружия. РИА Новости со ссылкой на адвоката Челика Мурата Устюндага сообщает, что его подзащитный получил пять лет колонии за незаконное владение оружием и его ношение.

Напомним, что Челик был задержан вместе с другими боевиками в турецком городе Измир. Во время задержания у боевика и его подельников было обнаружено огнестрельное оружие. После этого появлялась информация, что Челика освобождали из-под стражи, прекращая уголовное преследование. Эта информация не подтвердилась.

Сам подсудимый своей вины не признал, как не признаёт он и вины за гибель подполковника Олега Пешкова осенью 2015 года. По словам Челика, которые теперь он твердит постоянно, он якобы даже запрещал боевикам на севере Сирии стрелять по российским катапультировавшимся лётчикам. Сложно в это поверить, особенно после публикации кадров с глумлением боевиков над телом подполковника Пешкова, облетевшими в 2015 году весь мир.


Использованы фотографии: YouTube
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 13:56
    Негодяй..Ну,это дело времени..Доберутся и до него..
    210окв
    1. NIKNN Сегодня, 14:15

      Олег Пешков на переднем плане... Лейтенат у меня в звене...Кант, класный парень прошедший СВУ...ну офицер по призванию в общем..., На войне как на войне...
      NIKNN
      1. NIKNN Сегодня, 14:33
        Если память не изменяет 1992й год, в 1991 (крайний выпуск ХВВАУЛ) был еще выпущен для СССР( в смысле распределение шло) Попал в Кант (5е ЦКПУАК), их трое пришло Андрей Вешкин второй на фото...Кинули их мне в звено и поставили задачу инструкторов подготовить... Но самое главное, что я то в то время в Россию срулил( ну как в то время, это мы уже вместе до 95го дослужились..) и на пенсию ушел, А Олег Пешков умудрился до подполковника дослужиться...Все тяготы и лишения как говорят прошел...!!! Уважаю!!!!
        NIKNN
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:48
      Цитата: 210окв
      Негодяй..Ну,это дело времени..Доберутся и до него..

      А почему бы не потребовать его выдачи РФ ?
      НЕКСУС
  2. Сергей уи Сегодня, 13:57
    Через года 3 по УДО выйдет или амнистия
    Сергей уи
    1. Чёрный Сегодня, 14:02
      Политический жест Пердогашки, больше похожий на подачку....
      Чёрный
      1. Басарев Сегодня, 14:16
        Я подозреваю, что срок на самом деле дали лишь за ту не столь давнюю попытку переворота. Ведь там он был одним из активистов.
        Басарев
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:15
      5 лет за убийство? Это за убийство русского?А за турка сколько бы дали? Небось в блатной камере сидеть будет. Показуха..
      Владимир 38
  3. Stratilat Сегодня, 14:00
    Думаю он погибнет от нелепой случайности, "типо" подскользнется на мыле в ванной и сломает себе шею в трех местах :)
    Stratilat
    1. den.perfiljew Сегодня, 14:02
      Все верно, в 10-у
      den.perfiljew
    2. Чёрный Сегодня, 14:10
      Цитата: Stratilat
      Думаю он погибнет от нелепой случайности, "типо" подскользнется на мыле в ванной и сломает себе шею в трех местах :)

      Вряд ли...если бы в России сел , тогда да...уже бы кукарекал...
      Чёрный
    3. Владимир 38 Сегодня, 14:16
      Цитата: Stratilat
      Думаю он погибнет от нелепой случайности, "типо" подскользнется на мыле в ванной и сломает себе шею в трех местах :)

      Да ладно вам, ему кучу денег отвалили и сказали, все немного затихнет выйдешь.
      Владимир 38
      1. Stratilat Сегодня, 14:42
        Наши такое не прощают. Чем цель сложнее, тем интересней, тут вопрос времени.
        Stratilat
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:01
    Отдали бы этого петуха нам,что провосудие настоящее свершилось. .....
    Изгоняющий либероидов
    1. pvv113 Сегодня, 14:08
      Вот и я, когда прочитал про пять лет колонии, подумал: жаль, что не нашей
      pvv113
    2. Gamer Сегодня, 14:13
      Российское правосудие чудное, еще б и компенсацию ему выплатили, как тем моксковским руферам что высотку в голубо-желтые цвета разрисовали
      Gamer
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:05
    Там стреляла целая толпа. Если наказывать, то глушить надо всех. И насовсем. am
    Горный стрелок
    1. роман66 Сегодня, 14:30
      это точно, вообще, почему он до сих пор живой?
      роман66
  6. Васян1971 Сегодня, 14:22
    Заслать скока надо тамошним паханам, пусть они этого челика под шконку определяют.
    Васян1971
  7. Altona Сегодня, 14:44
    Цитата: 210окв
    Негодяй..Ну,это дело времени..

    --------------------------
    Это военное преступление, оно без срока давности. В принципе, его могут грохнуть "ледорубом имени Сикейроса", то есть просто ликвидировать. А вообще, за турками, за султаном Эрдоганом в частности, два крупных косяка-убийство летчика и убийство посла. Это вообще то casus belli (повод для войны).
    Altona
Картина дня