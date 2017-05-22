19:51 22 мая

Американские СМИ встревожены действиями российских "спутников-убийц"

Американских экспертов встревожили действия трех российских спутников, продемонстрировавших на земной орбите удивительную для малых космических аппаратов маневренность, передает "РГ"

Судя по публикации в The Daily Beast , речь идет о спутниках "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504", которые еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты. А недавно двое из них вновь "пробудились" и пришли в движение. Причем в конце апреля 2017 года один из спутников изменил орбиту на сотни метров, чтобы избежать столкновения с крупным обломком китайского метеоспутника, который был уничтожен китайской же противоспутниковой ракетой во время испытаний в 2007 году.




Как считают эксперты, необычайно юркие российские спутники могут не только демонстрировать особые технологии, но и стать предшественниками орбитального оружия. Их уже назвали спутниками-убийцами. В публикации также отмечается, что свои "орбитальные танцы" маневрирующие спутники, по всей видимости, осуществляли в отношении конкретных объектов. Так, например, они несколько раз приближались к отработанным ступеням ракет. Это означает, что эти аппараты могут быть инспекционными спутниками, способными близко подходить к другому объекту на орбите, проводить его сканирование, или физически взаимодействовать с ним, чтобы отремонтировать, модифицировать или демонтировать.

The Daily Beast пишет о потенциальной возможности оснастить такие спутники лазерами или взрывчаткой и предполагает, что приближающийся к военному спутнику аппарат способен ему навредить. Также западные эксперты обращают внимание на стратегию спутника, который "дремлет" длительное время, чтобы оставаться незаметным, а затем "оживает" и начинает маневрировать.

Впрочем, другие специалисты считают, что космические спутники вряд ли являются оружием, поскольку для боевых действий на земной орбите проще генерировать помехи спутниковой связи или использовать ракеты. К тому же эксперты напоминают, что некоторыми инспекционными спутниками также управляют США. И притом, не только ими. Так, например, в начале мая после рекордного 718-дневного пребывания на орбите на Землю вернулся американский роботизированный мини-шаттл X-37B.

Использованы фотографии: http://linkis.com/
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Комментарии 16

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  1. хрыч Сегодня, 19:36
    Зло пробудилось laughing
    хрыч
    1. pjastolov Сегодня, 19:39
      А оно не спало - оно бдило bully
      pjastolov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 19:44
        Американских экспертов встревожили действия трех российских спутников, продемонстрировавших на земной орбите удивительную для малых космических аппаратов маневренность, передает "РГ"
        дык...Андропов маневрирует...
        андрей юрьевич
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:36
    Это не спутники-это "армата "-космическая версия lol А еще есть и подводный вариант.... lol
    Изгоняющий либероидов
  3. рич Сегодня, 19:37
    Судя по публикации в The Daily Beast , речь идет о спутниках "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504", которые еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты. А недавно двое из них вновь "пробудились" и пришли в движение.

    Да полно, Мы то тут причем? Просто эти спутники живут своей жизнью laughing
    рич
  4. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:38
    Крепить на спутник ведро с гвоздями и распылять в сторону вражеского аппарата, вот идеальное космическое оружие.
    DIVAN SOLDIER
  5. kapitan92 Сегодня, 19:38
    Увеличение ассигнований на ВПК, вот истинная цель таких информационных вбросов в американских СМИ.
    kapitan92
  6. НЕКСУС Сегодня, 19:39
    Не уже ли программа ИС(истребитель спутников) жива до сих пор? Мне помнится,что для этих истребителей была даже разработана пушка,которая действительно хорошо работала в космосе.
    НЕКСУС
    1. Подрезчик Сегодня, 19:46
      "..отремонтировать, модифицировать, демонтировать." Надо бояться, когда русские научат их бухать, вот тогда все ваши будут пьяные, неадекватные и вас материть! А пока спокойно!
      Подрезчик
  7. Владимир 38 Сегодня, 19:40
    Вот мини- шаттл их реально напрягает, нам нужно возрождать свои шаттлы
    Владимир 38
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:49
      Цитата: Владимир 38
      Вот мини- шаттл их реально напрягает, нам нужно возрождать свои шаттлы

      Почитайте вот это...
      Работы по созданию "Истребителя спутников" были начаты в 1961 году в конструкторском бюро В.Н.Челомея. Они предусматривали, кроме создания самого спутника, создание ракеты-носителя УР-200, с помощью которой этот спутник должен был выводиться на орбиту. Работы по созданию ракеты продвигались гораздо медленее, чем по спутнику и поэтому, когда спутник был уже создан, а ракета еще только создавалась, было принято решение для испытательных полетов использовать слегка модифицированную ракету-носитель Р-7, разработанную в конструкторском бюро С.П.Королева. Спутник-перехватчик, получивший в советских официальных сообщениях наименование "Полет", был создан и запущен на орбиту 1 ноября 1963 года. Всего состоялось два испытательных полета спутников типа "Полет". Программа их испытаний предусматривала гораздо большее количество полетов. Однако в октябре 1964 года, в результате происшедших в высшем советском руководстве перемещений (отстранение от власти Н.С.Хрущева), работы по созданию "Истребителя спутников" были переданы из конструкторского бюро В.Н.Челомея, который являлся фаворитом Хрущева, в конструкторское бюро С.П.Королева. В конструкторском бюро С.П.Королева не стали вносить слишком много изменений в уже сделанное. Спутник остался практически в том виде, как это разрабатывалось вначале, но в качестве ракеты-носителя было принято решение использовать межконтинентальную баллистическую ракету Р-36 конструкции М.К.Янгеля (после доработки эта ракета-носитель получила наименование "Циклон"), отказавшись от дальнейшей разработки ракеты-носителя УР-200. Затянувшаяся передача технической документации из одного конструкторского бюро в другое и связанные с этим проблемы заставили приостановить уже начавшиеся в 1963 году испытания и они были возобновлены только в 1967 году, по сути дела, с самого начала. Программа летных испытаний нового варианта "Истребителя спутников" была рассчитана на 5 лет и была осуществлена практически полностью. На самой завершающей фазе испытаний в дело вмешалась политика. В 1972 году между СССР и США был подписан договор об ограничении стратегических вооружений и систем противоракетной обороны, который ограничивал и противоспутниковые системы. В связи с этим программа испытаний была свернута. Однако сама противоспутниковая система была принята на вооружение и подверглась существенной модификации. Испытательные полеты по программе противоспутниковых систем возобновились в 1976 году и продолжались до 1978 года. На этой стадии испытаний отрабатывались усовершенствованные бортовые системы спутника, новые системы наведения, новые траектории перехвата целей. После завершения третьей фазы испытаний состоялось еще несколько пусков в течение 1980 - 1982 годов, но эти пуски носили не испытательный характер, а проверялось функционирование боевых систем после длительного хранения. ..

      Полная статья -http://army.lv/ru/istrebitel-sputnikov/894/342
      Но ведь в 82 программу свернули...или все же работы продолжились?
      НЕКСУС
  8. svp67 Сегодня, 19:41
    Так, например, в начале мая после рекордного 718-дневного пребывания на орбите на Землю вернулся американский роботизированный мини-шаттл X-37B.
    И все это время за ним тихо летал "дремлющий" русский спутник
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 19:43
      он просто был в эскорте wassat
      pjastolov
      1. svp67 Сегодня, 19:46
        Цитата: pjastolov
        он просто

        прицеливался....
        svp67
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:45
    Они просто в салочки играют от скуки....
    Изгоняющий либероидов
  10. Дамир Сегодня, 19:47
    что-то иносми сегодня весь день веселят... то армата у них по сто выстрелов в минуту даёт... то теперь вот спутники беспокойство вызывают.... не нервничайте... посетите психоаналитика.... глотните прозака... полирните вискарём.... и всё будет хорошо!!!!!
    Дамир
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