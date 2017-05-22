Американские СМИ встревожены действиями российских "спутников-убийц"
Американских экспертов встревожили действия трех российских спутников, продемонстрировавших на земной орбите удивительную для малых космических аппаратов маневренность, передает "РГ"
Судя по публикации в The Daily Beast , речь идет о спутниках "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504", которые еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты. А недавно двое из них вновь "пробудились" и пришли в движение. Причем в конце апреля 2017 года один из спутников изменил орбиту на сотни метров, чтобы избежать столкновения с крупным обломком китайского метеоспутника, который был уничтожен китайской же противоспутниковой ракетой во время испытаний в 2007 году.
Как считают эксперты, необычайно юркие российские спутники могут не только демонстрировать особые технологии, но и стать предшественниками орбитального оружия. Их уже назвали спутниками-убийцами. В публикации также отмечается, что свои "орбитальные танцы" маневрирующие спутники, по всей видимости, осуществляли в отношении конкретных объектов. Так, например, они несколько раз приближались к отработанным ступеням ракет. Это означает, что эти аппараты могут быть инспекционными спутниками, способными близко подходить к другому объекту на орбите, проводить его сканирование, или физически взаимодействовать с ним, чтобы отремонтировать, модифицировать или демонтировать.
The Daily Beast пишет о потенциальной возможности оснастить такие спутники лазерами или взрывчаткой и предполагает, что приближающийся к военному спутнику аппарат способен ему навредить. Также западные эксперты обращают внимание на стратегию спутника, который "дремлет" длительное время, чтобы оставаться незаметным, а затем "оживает" и начинает маневрировать.
Впрочем, другие специалисты считают, что космические спутники вряд ли являются оружием, поскольку для боевых действий на земной орбите проще генерировать помехи спутниковой связи или использовать ракеты. К тому же эксперты напоминают, что некоторыми инспекционными спутниками также управляют США. И притом, не только ими. Так, например, в начале мая после рекордного 718-дневного пребывания на орбите на Землю вернулся американский роботизированный мини-шаттл X-37B.
Судя по публикации в The Daily Beast , речь идет о спутниках "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504", которые еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты. А недавно двое из них вновь "пробудились" и пришли в движение. Причем в конце апреля 2017 года один из спутников изменил орбиту на сотни метров, чтобы избежать столкновения с крупным обломком китайского метеоспутника, который был уничтожен китайской же противоспутниковой ракетой во время испытаний в 2007 году.
Как считают эксперты, необычайно юркие российские спутники могут не только демонстрировать особые технологии, но и стать предшественниками орбитального оружия. Их уже назвали спутниками-убийцами. В публикации также отмечается, что свои "орбитальные танцы" маневрирующие спутники, по всей видимости, осуществляли в отношении конкретных объектов. Так, например, они несколько раз приближались к отработанным ступеням ракет. Это означает, что эти аппараты могут быть инспекционными спутниками, способными близко подходить к другому объекту на орбите, проводить его сканирование, или физически взаимодействовать с ним, чтобы отремонтировать, модифицировать или демонтировать.
The Daily Beast пишет о потенциальной возможности оснастить такие спутники лазерами или взрывчаткой и предполагает, что приближающийся к военному спутнику аппарат способен ему навредить. Также западные эксперты обращают внимание на стратегию спутника, который "дремлет" длительное время, чтобы оставаться незаметным, а затем "оживает" и начинает маневрировать.
Впрочем, другие специалисты считают, что космические спутники вряд ли являются оружием, поскольку для боевых действий на земной орбите проще генерировать помехи спутниковой связи или использовать ракеты. К тому же эксперты напоминают, что некоторыми инспекционными спутниками также управляют США. И притом, не только ими. Так, например, в начале мая после рекордного 718-дневного пребывания на орбите на Землю вернулся американский роботизированный мини-шаттл X-37B.
Использованы фотографии: http://linkis.com/
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