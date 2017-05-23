До российского вторжения в Прибалтику остались «минуты»? К вопросу о «разумной стратегии» Латвии

Если выдвигается постулат о том, что война между Россией и НАТО неизбежна и начнётся совсем скоро, то какой должна быть разумная стратегия развития Латвии в ожидании неизбежной катастрофы? В таком случае нет смысла создавать значительную промышленную инфраструктуру. Тогда нужно содействовать выезду жителей. Можно имитировать работу. Разумнее воровать, воровать и ещё раз воровать, потому что то, что не украдёшь, будет раздавлено гусеницами русских танков. Когда в будущем Россию разгромят в пух и прах, нам как жертвам дадут деньги, чтобы построить государство заново.

В Латвии многие разделяют мнение, согласно которому в случае российского вторжения Запад не оставит страну и «после разгрома Москвы» выделит деньги на восстановление. С другой стороны, как указывает издание «Neatkariga Rita Avize» (NRA), Москве нет смысла захватывать «самое охраняемое кладбище Европы». И поэтому руководству Латвии придётся развивать государство на тех развалинах, которые образовались из-за политики последних десятилетий.Как пишет «RT» со ссылкой на приведённое издание, западные политические элиты считают «минуты до российского вторжения».NRA напоминает, что 4 февраля прошлого года «LEТA» опубликовало исследование корпорации «RAND», где констатируется, что НАТО не в состоянии защитить Прибалтику. Также в докладе сообщается, что русские могут занять Ригу или Таллин за 36-60 часов.Прибалтийцев спасут деньги: если тратить на оборону 2,47 млрд. евро каждый год, страны Прибалтики защитить всё-таки можно. Но разве есть у этих республик такие деньги? Если у них таких денег нет, пусть они пакуют чемоданы и бегут из зоны военных действий. Вот что говорится в оригинале статьи:Однако стоит ли рассуждать о танках и «разгроме»?По мнению журналиста, после создания портов в Финском заливе у Российской Федерации стратегических экономических интересов в Латвии просто нет. И второй факт: у России нет, да и не предвидится человеческих ресурсов, которые могли бы быть направлены на развитие и какое-либо использование даже большей части собственной территории, не говоря уж о захвате и использовании территорий новых: «У России нет жителей для освоения даже собственной территории, поэтому гипотетическая агрессия против Прибалтики может иметь только внутриполитически-пропагандистское значение. Окружённый и загнанный в угол зверь может укусить только того, кто находится ближе».Вывод прост: прагматично мыслящему человеку понятно, что у России нет ни военного, ни экономического смысла занимать «населённую пенсионерами» территорию.