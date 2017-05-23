08:11 23 мая

До российского вторжения в Прибалтику остались «минуты»? К вопросу о «разумной стратегии» Латвии

Многие в Латвии считают, что в том случае, если русские вторгнутся в Латвию, западные воины грудью встанут на защиту Риги. Если же москвичи оборону пробьют, но будут разбиты позднее, Запад даст Латвии денег на восстановление хозяйства, разрушенного полчищами русских.


Фото: Sergej Smirnov


В Латвии многие разделяют мнение, согласно которому в случае российского вторжения Запад не оставит страну и «после разгрома Москвы» выделит деньги на восстановление. С другой стороны, как указывает издание «Neatkariga Rita Avize» (NRA), Москве нет смысла захватывать «самое охраняемое кладбище Европы». И поэтому руководству Латвии придётся развивать государство на тех развалинах, которые образовались из-за политики последних десятилетий.


Как пишет «RT» со ссылкой на приведённое издание, западные политические элиты считают «минуты до российского вторжения».

NRA напоминает, что 4 февраля прошлого года «LEТA» опубликовало исследование корпорации «RAND», где констатируется, что НАТО не в состоянии защитить Прибалтику. Также в докладе сообщается, что русские могут занять Ригу или Таллин за 36-60 часов.

Прибалтийцев спасут деньги: если тратить на оборону 2,47 млрд. евро каждый год, страны Прибалтики защитить всё-таки можно. Но разве есть у этих республик такие деньги? Если у них таких денег нет, пусть они пакуют чемоданы и бегут из зоны военных действий. Вот что говорится в оригинале статьи:

Если выдвигается постулат о том, что война между Россией и НАТО неизбежна и начнётся совсем скоро, то какой должна быть разумная стратегия развития Латвии в ожидании неизбежной катастрофы? В таком случае нет смысла создавать значительную промышленную инфраструктуру. Тогда нужно содействовать выезду жителей. Можно имитировать работу. Разумнее воровать, воровать и ещё раз воровать, потому что то, что не украдёшь, будет раздавлено гусеницами русских танков. Когда в будущем Россию разгромят в пух и прах, нам как жертвам дадут деньги, чтобы построить государство заново.


Однако стоит ли рассуждать о танках и «разгроме»?

По мнению журналиста, после создания портов в Финском заливе у Российской Федерации стратегических экономических интересов в Латвии просто нет. И второй факт: у России нет, да и не предвидится человеческих ресурсов, которые могли бы быть направлены на развитие и какое-либо использование даже большей части собственной территории, не говоря уж о захвате и использовании территорий новых: «У России нет жителей для освоения даже собственной территории, поэтому гипотетическая агрессия против Прибалтики может иметь только внутриполитически-пропагандистское значение. Окружённый и загнанный в угол зверь может укусить только того, кто находится ближе».

Вывод прост: прагматично мыслящему человеку понятно, что у России нет ни военного, ни экономического смысла занимать «населённую пенсионерами» территорию.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Сейчас против России введут сверхмегагиперсуперсанкции за то мы почему-то еще не захватили вымираты! !!! belay
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 07:55
      Психоз политиков продолжается , население запугали , а сами на этом делают деньги.
      cniza
  2. Тралл Сегодня, 07:24
    Уже даже балтийские шпроты ржут с прибалтийских "экспертов" smile
    Латвия, хорош тормозить. Нападая первой!
    Тралл
    1. 30 вис Сегодня, 07:39
      Прибалтика отличный плацдарм для Нато .. Питер под удером ,собственно говоря на ладони , да и центральная Россия под ударом . Пётр Первый эти земли купил не из за прихоти царской .. Ну , а "гениальные " потомки всё пробздели .
      30 вис
      1. антивирус Сегодня, 08:01
        мне лично они нужны для прыжка в Скандинавию( музеи Швеции вывезти в Кострому) и для будущего захвата Брит ост-ов. Если упомянутые зап страны не защитят прибалтов- значит они согласны с будущей оккупацией своих стран.
        ПЕРЕДАЙТЕ ЕТОТ КОММЕНТ ПО ВСЕМУ МИРУ--- РУССКИЕ ПРИДУТ
        антивирус
      2. Александр романов Сегодня, 08:04
        Цитата: 30 вис
        . Ну , а "гениальные " потомки всё пробздели .

        Слава КПСС!
        Александр романов
  3. Teberii Сегодня, 07:25
    У Прибалтийских стран денег только на истерику хватает,захватчики уже в стране.
    Teberii
    1. annodomene Сегодня, 07:40
      Причем не у населения, а у типа "правительств" маленьких, но гордых и независимых прибалтийских республик, или как они там правильно сейчас называются? Надо будет у отца спросить, он как раз в Риге живет.
      annodomene
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
    Зачем, спросить если по хорошему, зачем нам захватывать прибалтов -чтобы разориться вытаскивая их из евронищеты? Своих проблем вагоны, пускай живут сами, как захотели.
    Изгоняющий либероидов
    1. Teberii Сегодня, 07:37
      В последний раз СССР их просто попросил под ногами не мешаться и в этот раз будет тоже самое.
      Teberii
  5. soroKING Сегодня, 07:30
    в Риге на улице Блаумана был ресторан "Алус Пагребс"(пивной погреб),там классные купаты к пиву подавали... feel
    soroKING
    1. annodomene Сегодня, 07:37
      А еще "Zem ozola".... Если только оккупировать рижские кабаки - то да, пора начинать "агрессию" laughing
      annodomene
  6. inkass_98 Сегодня, 07:31
    Для таких стран как Латвия 2,5 ярда евро на оборону в год - сумма запредельная, если разобраться. При наличии трех калек в ВС и общей мизерности населения совет "воровать, воровать и воровать" выглядит очень разумным, поскольку именно в этом направлении деньги и пойдут. Если, конечно, они появятся.
    inkass_98
    1. avg-mgn Сегодня, 07:41
      Смысл всей этой истерии в выбивании денег из бюджета. Трамп же сказал - платите, халявы не будет, вот и идет плотная обработка умов
      avg-mgn
  7. Jovanni Сегодня, 07:33
    Окружённый и загнанный в угол зверь может укусить только того, кто находится ближе».

    Ну, уж если когда-нибудь удастся сделать из России такого " окруженного и загнанного зверя", то укусить он достанет на этой планете кого угодно. Причем тяпнет насмерть... Так что пусть успокоятся. Опять же восстанавливать смысла не будет (некого), так что денюшки сэкономят...
    Jovanni
  8. Masya Masya Сегодня, 07:37
    у России нет ни военного, ни экономического смысла занимать «населённую пенсионерами» территорию.

    кто бы этот вывод, этим самым пенсионерам втолковал... все ждут и ждут болезные...
    Masya Masya
  9. Altona Сегодня, 07:37
    «У России нет жителей для освоения даже собственной территории, поэтому гипотетическая агрессия против Прибалтики может иметь только внутриполитически-пропагандистское значение. Окружённый и загнанный в угол зверь может укусить только того, кто находится ближе».
    ----------------------------
    Ну не скажите. В представлении Запада у России всегда есть орды большевиков, орды зеков, орды Сталина, орды Путина, орды бурят. Где она их берет, тайна сия есть. laughing hi
    Altona
    1. Смог Сегодня, 07:58
      Цитата: Altona
      В представлении Запада у России всегда есть орды большевиков, орды зеков, орды Сталина, орды Путина, орды бурят.

      Это да! И пойдут эти орды обходным путем.
      Смог
    2. Masya Masya Сегодня, 08:07
      «У России нет жителей для освоения даже собственной территории,

      конечно нет... даже Сигала привлекли "дальневосточный гектар" получать... wink
      Masya Masya
  10. новичок Сегодня, 07:37
    ну вот вам и “научное обоснование“, почему прибалтику опустили ниже плинтуса: или отдай деньги дяде сэму, или круши и воруй, ато русским достанется. и эти убожества ещё называют себя людьми?!
    новичок
  11. Мур Сегодня, 07:38
    По мнению журналиста, после создания портов в Финском заливе у Российской Федерации стратегических экономических интересов в Латвии просто нет.

    Раз в Имхоклубе (https://imhoclub.lv/) вступил в диспут с одним местным уникумом на предмет российской агрессии. В ответ на мой вопрос, обобщённо звучащий: "А нахрена, собственно, вы России сдались с вашими магазинами, вымершей Юрмалой и убитой инфраструктурой?" получил ответ примерно такой:
    - Нет сдались, сдались! У нас порты лучше, у нас население белое, неазиатское и культурное. А ещё вы исторически хотите нами владеть (это уже из области мазохизма, кмк).
    Вот, собственно, и все аргументы. И ведь на официальном уровне то же самое...
    Мур
  12. Altona Сегодня, 07:38
    Цитата: Jovanni
    Опять же восстанавливать смысла не будет (некого), так что денюшки сэкономят...

    ---------------------
    Зачем тратить снаряды на то, что и так скоро развалится.
    Altona
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 07:41
    прагматично мыслящему человеку понятно, что у России нет ни военного, ни экономического смысла занимать «населённую пенсионерами» территорию. Фиг их знает этих пенсионеров.А вдруг они палками нас погонят?Я уж лучше дома посижу.,Постреляю из рогатки в стороны прибалтийских,ну и заныкаюсь в подвал.Пенсионеры-это страшней ядрёных боеголовок.
    ВЕРЕСК
  14. Монархист Сегодня, 07:45
    Раньше говорили: вступили в НАТО и 100% гарантия безопасности,вступили и опять "покой нам только снится".
    Чтоб в Лифляндии меньше волновались надо: 1) оставить в покое русскоязычное население 2) восстановить наши памятники и наконец надо проспаться хорошо (они там смотрят на Педро и давай себе бухать)
    Монархист
  15. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
    До российского вторжения в Прибалтику остались «минуты»? К вопросу о «разумной стратегии» Латвии
    Враньё!!! Секунды остались!!! laughing
    Наблюдатель2014
  16. seregatara1969 Сегодня, 08:00
    со счёта не сбейтесь в ожидании войны да и ждёте не с той стороны
    seregatara1969
  17. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:05
    У При балтов что от СССР досталось - все развалили , теперь им нужна война с Россией , чтобы она эти руины восстановила . Сегодня дураков таких в России нету - чтобы эту русофобскую мразь кормить . Будут с голоду пухнуть - через забор хлеба не кину , луче беженцев с других стран по кормить , чем этих неблагодарных псов . Они сами себя уничтожат - пока будут себя защищать, от противника который не когда не будит на них нападать . Пускай ждут и дохнут от нищеты , на нашей границе , соболезнование конечно устно пошлем , только не деньги.
    Александр Абдрахманов
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