08:13 23 мая

На «Пелле» спустят новый рейдовый буксир, построенный для ВМФ

Новый буксир проекта 90600, построенный для ВМФ, в пятницу будет спущен на воду в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



Двадцать шестого мая в Санкт-Петербурге на предприятии ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России,
говорится в релизе.


Сообщается, что «рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда».

На «Пелле» спустят новый рейдовый буксир, построенный для ВМФ


В пресс-службе отметили также, что буксиры «обладают высокой маневренностью, высоким уровнем автоматизации и централизации управления, надежностью работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговым обзором из ходовой рубки, низкой шумностью и вибрацией».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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