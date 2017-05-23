На «Пелле» спустят новый рейдовый буксир, построенный для ВМФ

Двадцать шестого мая в Санкт-Петербурге на предприятии ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России,

Новый буксир проекта 90600, построенный для ВМФ, в пятницу будет спущен на воду в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда».В пресс-службе отметили также, что буксиры «обладают высокой маневренностью, высоким уровнем автоматизации и централизации управления, надежностью работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговым обзором из ходовой рубки, низкой шумностью и вибрацией».