Полторак приказал командирам бороться с пьянством в подразделениях
Глава Минобороны Украины Степан Полторак приказал командирам вести постоянную профилактическую работу, направленную на предотвращение пьянства в рядах вооруженных сил, передает РИА Новости .
Согласно документу, профилактика пьянства должна стать одним из главных направлений деятельности командного состава.
Документ предписывает принимать к солдатам, употребляющим алкоголь на территории частей, дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».
Поясняется, что данные меры принимаются в целях предупреждения «случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих».
Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности,говорится в приказе министра обороны.
Согласно документу, профилактика пьянства должна стать одним из главных направлений деятельности командного состава.
Считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий организационного, воспитательного, психологического, правового характера,отмечается в приказе.
Документ предписывает принимать к солдатам, употребляющим алкоголь на территории частей, дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».
Поясняется, что данные меры принимаются в целях предупреждения «случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих».
Использованы фотографии: http://www.segodnya.ua
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