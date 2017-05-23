12:42 23 мая

Полторак приказал командирам бороться с пьянством в подразделениях

Глава Минобороны Украины Степан Полторак приказал командирам вести постоянную профилактическую работу, направленную на предотвращение пьянства в рядах вооруженных сил, передает РИА Новости .

Полторак приказал командирам бороться с пьянством в подразделениях


Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности,
говорится в приказе министра обороны.


Согласно документу, профилактика пьянства должна стать одним из главных направлений деятельности командного состава.

Считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий организационного, воспитательного, психологического, правового характера,
отмечается в приказе.

Документ предписывает принимать к солдатам, употребляющим алкоголь на территории частей, дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».

Поясняется, что данные меры принимаются в целях предупреждения «случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих».

Использованы фотографии: http://www.segodnya.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. vorobey Сегодня, 09:26
    бесполезно.. с пятницы борюсь... надежды на победу нет... как брат жены приехал так двумя фронтами и начали... противник сильнее..

    Полтораку эти меры надо было раньше предпринимать... а то согнали людей в "армию".. некоторых вообще вертолетами загоняли... бедный селянин за спичками с карпат спустился а его в армию.. как тут не запить.. а тут еще чебураторы, Арматы толпами. боевые буряты во главе с полковниками СВР. прут.. в общем беда бедой.. и че селянину делать?
    vorobey
    1. seregatara1969 Сегодня, 09:34
      полторашка - с такой хвамилией супротив пьянки много не навоюешь
      seregatara1969
    2. Vita VKO Сегодня, 09:36
      Пьянство в ВСУ победить не возможно. А то что нельзя победить, то нужно возглавить. Сизый нос главы преступников киевсккой хунты очень хорошая реклама бандеровских ценностей. В любом случае пьянство это лучше чем наркотики.
      Vita VKO
      1. Александр романов Сегодня, 10:15
        Цитата: Vita VKO
        Пьянство в ВСУ победить не возможно.

        Пьянству БЫТЬ!
        Александр романов
    3. Монос Сегодня, 09:37
      Цитата: vorobey
      бесполезно.. с пятницы борюсь... надежды на победу нет... как брат жены приехал так двумя фронтами и начали... противник сильнее..

      Ну, за победу! Чем сильнее противник, тем интенсивнее должны быть боевые действия.
      Монос
      1. vorobey Сегодня, 09:42
        Цитата: Монос
        Ну, за победу!


        запотевшая...
        vorobey
    4. Александр романов Сегодня, 09:47
      Цитата: vorobey
      Полтораку эти меры надо было раньше предпринимать.

      Саня, Полторак (ассоциация с полторашкои пива) ,он совсем охренел,люди у него пьют за победу,над маскалями, а он запрет. Так победить нельзя,нужно наоборот,с утра стакан за победу,в обед еще стакан и вечером пол литра в горло за взятие Кремля.
      Александр романов
    5. RASKAT Сегодня, 10:53
      Отличная речь министра, Ну давайте за речь drinks
      RASKAT
    6. ЮБОРГ Сегодня, 12:12
      Пример президента окраины заразителен.
      ЮБОРГ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:27
    Правильно!Пора прекращать пьянство.Вместо самогона-цианистый калий.
    ВЕРЕСК
    1. Чёрный Сегодня, 09:37
      Цитата: ВЕРЕСК
      Правильно!Пора прекращать пьянство..
      Нельзя...перегар - главное оружие вшиборга.. laughing laughing laughing
      Чёрный
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:39
        Нельзя...перегар Ла ладно,Чёрный.А то сами не зажигали.Как и все.(Не к хохлам тема).
        ВЕРЕСК
        1. vorobey Сегодня, 10:08
          Цитата: ВЕРЕСК
          Нельзя...перегар Ла ладно,Чёрный.А то сами не зажигали.Как и все.(Не к хохлам тема).


          зажигать можно по разному. мы бухали в 90 от безысходности в принципе то же что и хохлы сейчас.. правда есть отличие.. нищие и голодные, проданные властью.. мы хоть видели реального противника с которым бодались... а тут кроме белочки ни вахабитов, ни арабских наемников, ни боевых негров . вот и плющит народ мало от безысходности так еще и безнадеги... потому как реально сознвать начинают что творят.. а змий притупляет совесть..
          vorobey
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:22
            мы бухали в 90 от безысходности А мы нет.После службы-да по всякому.Но в рамках себя держали.Даже в 90-х мои вертолёты поднимались в воздух.Отрабатывали темы.Повального пьянства небыло.Безысходности,как и безденежья-было,хоть отбавляй.Однако-мы не спились.И голодные небыли.Принцып-ХОЧЕШЬ ЖИТЬ,УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ.Я Вас ,Воробей, уважаю.Вы на сайте так-же долго как и я.Но-мы не только летали,но и пара бортов тогда в боевых отметились.Без меня.Я-просто технарь.Гаечку закрутить,там болтик подкрутить.Лампочку поменять.А на народ,который не в наших границах,мне-честно,начихать глубоко.Нам-бы со своими разобраться.Чтоб молодая поросль пить перестала.Физически-уже никак.Хреново всё в стране мечты.
            ВЕРЕСК
            1. nik-karata Сегодня, 10:30
              Хреново всё в стране мечты.

              твоюдивизию! В 10-ку! Я б лучше не сказал! Печалька, однако.....
              nik-karata
            2. vorobey Сегодня, 10:31
              Цитата: ВЕРЕСК
              После службы-да по всякому.Но в рамках себя держали.Даже в 90-х мои вертолёты поднимались в воздух.


              я про это же говорю.. даже на выходах .. просто видели и знали чем заканчиваются пьянки.. сами своих же обуздывали.. то перевернут машину, то утопят.. после того как колонну провели. вернулись можно и по соточке заслуженной на ужин .. но не более так как гости прийти могут .. утром проснешься а голова в тумбочке.. laughing

              Цитата: ВЕРЕСК
              Нам-бы со своими разобраться.Чтоб молодая поросль пить перестала.Физически-уже никак.Хреново всё в стране мечты.


              чтобы поросль не бухала.. ею надо заниматься, вкладываться в нее..... у нас вон вообще бардак.. по количеству потребляемого алкоголя позиции даже прибалтам сдавать начали...
              vorobey
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:08
                по количеству потребляемого алкоголя Может просто,на правах старших-пи---ть тупо эту поросль.Иногда приходится.На следующий день они опять.Злость берёт.Приходится сдерживаться.Ведь и убить могу.Лучше уйду в сторону.
                ВЕРЕСК
                1. vorobey Сегодня, 11:58
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Может просто,на правах старших-пи---ть тупо эту поросль.Иногда приходится.На следующий день они опять.Злость берёт.


                  Вы знаете.. я иногда себя вспоминаю как в 10 классе собирались после школы и рубились в футбол на пиво, как курили втихаря, девченок зажимали.. кто больше кто меньше.. а ведь наше поколение это забытое поколение мы родились при союзе а в период формирования началась перестройка а потом и вовсе.. многие наши сломались спились скололись но ведь наше поколение пройдя над пропастью удержалось.. и глядя уже на этих пацанов можно их ругать осуждать сколь угодно.. но откуда тогда у нас берется столько героев способных стоять до конца.. laughing мы идеализируем все.. но наши дети нас никогда не повторят.. wink в них главное вложить сначала.. общество все равно внесет коррективы
                  vorobey
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:08
                    Вы знаете.. я иногда себя вспоминаю как в 10 классе В 10 классе мы уже думали куда поступать.А7-9 е классы-дико шуршали по тайге.Жить надо было как-то.Кормили сами себя.Парни с 5-го класса медведя знали.На соболя в -60 ходили.Рыли норы на лису весной,омуля добывали и осенью.Шапки сами из ондатры шили,и никогда не жалели о такой жизни.Мы считали-что так оно и должно быть.Выросли-здоровые бутюгаи.Не болевшие никогда.Нынешнее моё племя-прокатил,перевернулись на моторе-все в стационар,меня в прокуратуру.Ели отстрелялся.Жаль,не вернуть мои 70-е.Это те времена,когда жить умели.
                    ВЕРЕСК
                    1. vorobey Сегодня, 12:33
                      Цитата: ВЕРЕСК
                      Жаль,не вернуть мои 70-е.Это те времена,когда жить умели.


                      Вы критичны..
                      vorobey
                      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:41
                        Вы критичны Просто вспоминаю моё детство.Я сейчас своим расп--здолам не могу обьяснить и показать-что значит ночевать в зимовье осенью.Они,да и Вы не знаете,что значит выживать при -60 на гольцах зимой.Я пытаюсь рассказать,но-увы.Мои парни городские.Кроме асфальта ничего не видели.Но теперь-это их проблемы.Достаточно взрослые стали.А с внучкой-я поеду в тайгу.Пока ей 3 годика,и мама-за нас!
                        ВЕРЕСК
  3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 09:27
    А с пьянством собственного Верховного кто будет бороться ???
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Чёрный Сегодня, 09:30
      А главком в курсе? wassat .может не одобрить
      Чёрный
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:41
        Как в том анекдоте.Я ГЛАВКОМ.В ЧЁМ ДЕЛО?
        ВЕРЕСК
  4. san4es Сегодня, 09:28
    Бросят бухать drinks , начнут колоться. belay
    san4es
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:23
      Цитата: san4es
      Бросят бухать drinks

      Нет,не бросят.
      Цитата: san4es
      , начнут колоться. belay

      Дык, они и не заканчивали. Особенно это касается зондеркоманд типа Айдара . Ведь торчат,упыри...сурово торчат.
      Paranoid50
  5. Alex66 Сегодня, 09:29
    дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».
    Это сильно, лучше уволить нах.
    Alex66
    1. vorobey Сегодня, 09:33
      Цитата: Alex66
      дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».
      Это сильно, лучше уволить нах.


      Это жестоко.. пусть лучше служат в лучшей армии на континенте нах... а то же ведь к нам поедут штукатурить..от безработицы.
      vorobey
    2. Подрезчик Сегодня, 09:40
      Это уму непостижимо! Офицеров..употребляющих...комиссии...Как набирают в укроармию и что за дисципл на, что нужен указ о мерах по борьбе с пьянством? ЧТО за ОФИЦЕРЫ, которые бухают на службе? Хотя чего удивляться, Верховному можно, а им нельзя? КАПЕЦ этой стране!!!!!!
      Подрезчик
    3. mishaia_23 Сегодня, 10:45
      Это сильно, лучше уволить нах.
      Не. уволить нельзя, если так, от вообще никого в ВСУ не останется.
      Хотя зачем Бендерстану армия, они же с собственным народом бьются на смерть.
      mishaia_23
  6. pjastolov Сегодня, 09:34
    рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности,
    во наш батька молодец - не зря им сахарах и дрожжи подогнал, глядиш тихим сапом и весь командный состав ВСУ уволят wassat
    pjastolov
    1. vorobey Сегодня, 09:36
      Цитата: pjastolov
      рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности,
      во наш батька молодец - не зря им сахарах и дрожжи подогнал, глядиш тихим сапом и весь командный состав ВСУ уволят wassat


      вот оно проявляется лицо истинного агрессора, который ведет настоящую гибридную войну против украины... laughing
      vorobey
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
    Документ предписывает принимать к солдатам, употребляющим алкоголь на территории частей, дисциплинарные взыскания «вплоть до лишения премий».

    ... сурово у них в укрокаклии laughing а командировочных будут лишать или только "премии"... bully
    a.s.zzz888
  8. Смог Сегодня, 09:52
    Цитата: vorobey
    запотевшая...

    Креативная конечно, картиночка. Токо боюсь маловато будет..., маловато.
    Смог
    1. pjastolov Сегодня, 09:59
      А что - закусывать кукурузой надо? recourse
      pjastolov
  9. Jovanni Сегодня, 09:52
    Полторак приказал командирам бороться с пьянством в подразделениях

    Типа, лично биться со Змием до последнего поллитра, поглощая гада... А то верховный отдувается за всех...
    Jovanni
  10. Machete Сегодня, 10:10
    Командиры и так борются. Они и выпивают большую часть ненавистной водки.
    Machete
  11. Altona Сегодня, 10:16
    Размышления ВСУшника на позиции

    Пить иль не пить?
    Вот в чем вопрос!
    Ужель не пить,
    Когда близка победа?
    Когда разбит
    Очередной бурятский полк,
    Когда армата в поле догорает,
    А ты такой матерый воин-волк!
    Уже бегут салаги с полторашкой
    Хмельного димедрольного пивка,
    Стоит пузырик деревенской смаги
    Победа над врагом уже близка!
    На закусь уж в полях лучку нарвали,
    У местных отобрали полбычка.
    Ну в общем тут сплошные перемоги
    И в общем то не выпить-жуткий грех!
    Ну в общем то война-она такая,
    Жму на тангенту-посылаю нафиг всех.
    hi
    Altona
  12. злой партизан Сегодня, 10:25
    Теперь командиры будут обязаны пить больше подчинённых yes . Для того, чтобы тем меньше доставалось. lol
    злой партизан
    1. zivXP Сегодня, 10:41
      Борьба с зеленым змеем перешла на новый уровень.
      zivXP
  13. gurzuf Сегодня, 10:37
    laughing Рассмешил дурилка! Сначала надо главкома вальцмана ополхмелить
    gurzuf
  14. Topotun Сегодня, 10:44
    Так они и борются - пьют и пьют. Бой идет нескончаемый. Ну пока змий побеждает... Но борьба идет.
    Topotun
  15. попандопуло Сегодня, 10:48
    Принимая во внимание, что президент этой страны пьяница, командиры в борьбе с пьянством обречены на поражение.
    попандопуло
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