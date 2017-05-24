Никита Кричевский: Медведев займется маниловщиной-2035

Почему в России невозможно строить долгосрочные планы развитияВ понедельник, 22 мая, правительство и администрация президента приступили к сведению воедино предложений Минэкономики, других ведомств, а также Центра стратегических разработок (ЦСР) по развитию экономики.Причем, как подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в минувшую пятницу, «работа, которая была проведена правительством РФ, должна лечь в основу всех сделанных предложений». Предложения «других экспертных групп» — в первую очередь ЦСР под руководством Алексея Кудрина — будут рассматриваться лишь в «окончательном варианте».Это означает, что базой для новой программы будут «Сценарные условия функционирования экономики РФ на период до 2035 года», подготовленные Минэкономики. 17 мая министр экономического развития Максим Орешкин передал этот документ премьеру Медведеву.Программа Минэкономики известна лишь в выдержках, но заведомо не предполагает радикальных решений.— в течение ближайших 20 лет в заданных ограничениях на реформы существенных трансформаций экономики ожидать не следует — ни в консервативном, ни в базовом, ни даже в целевом варианте развития;— меры по развитию «человеческого капитала» предполагается реализовать через «приоритетный проект по повышению производительности труда» (целевой сценарий предполагает рост производительности в 2017—2035 годах в 3,4 раза, консервативный при низких ценах на нефть — в 1,3 раза, базовый — в 1,7 раза), однако этот рост сопровождается сокращением доли образования и здравоохранения в ВВП;— рост инвестиций будет наблюдаться в секторах недвижимости и строительства (рост доли в общих инвестициях с нынешних 22,4% до 26% в 2017—2020 годах и 26,7% к 2035 году), а также в обработке (с текущих 11,4% плавно до 14,7% в 2035 году);— доля вложений в ТЭК будет медленно снижаться, в транспорт и связь — снижаться быстрее (с 17,4% до 12,2%), доля инвестиций в здравоохранение и образование в общих инвестициях снизится с 3,4% в 2017—2020 годах до 2,8% в 2035 году;— рост реальных зарплат за 18 лет ожидается чуть более чем в полтора раза — при росте ВВП на 176% и производительности труда в 3,4 раза;— номинальная средняя зарплата в оптимистичном варианте в 2035 году составит 121 тыс. рублей при «вечной» четырехпроцентной инфляции (она сократит доходы к номинальным к 2035 году в 2,1 раза);— экономика РФ в целевом сценарии достигнет пика роста — 3,6% - в 2028 году, затем замедлит темпы до 3,1% в 2035 году.В целом это означает, что за 20 лет экономика России вряд ли догонит ОЭСР по основным показателям.— Программа развития экономики до 2035 года — это сочинение на свободную тему, — считает доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. — Есть такой формат в общеобразовательной программе, когда учащийся фантазирует и пишет, что бог на душу положит.Наша ситуация похожа: есть указание президента составить некую программу, олицетворяющую видение будущего — вот чиновники и берут под козырек, и начинают фантазировать. Замечу, фантазируют они в отношении людей, которые еще не родились — речь, напомню, идет о 2035 годе и снижении инвестиций в образование. Получается, эти не рожденные заранее приговорены, при этом сами авторы программы не просто доживут до 2035 года, но доживут в нынешнем неизменном состоянии.На деле, на подобные цифры и прожекты не стоит обращать внимания. Люди, которые пишут сегодня прогнозы, не представляют, в каком состоянии экономика РФ будет даже через полгода.— Наша экономика и бюджет стоят, прежде всего, на добыче сырья и его экспорте. И никакой программы переориентации экономики с одного модуля развития на другой не существует. Предполагается, что те же экономические доминанты, которые мы имеем сегодня, перенесутся в 2035 год. Так же будет востребованы нефть и газ, такой же будет доля России в мировом производстве углеводородного сырья, таким же будет бюджет.При этом совершенно не учитываются изменения, которые теоретически могут происходить — и наверняка произойдут — в сфере альтернативной энергетики, цифровой экономике, в качестве жизни людей.Надо понимать: сегодня в России мы имеем дело с экономикой, которая на 60% является сферой услуг. И совершенно непонятно, какой эта экономика будет через 5−10 лет, не говоря о горизонте 2035 года. Тем более, гадают об этих горизонтах чиновники, срок полномочий которых ограничен весной 2018 года. Поскольку в 2018-м, после переизбрания президента страны, нынешнее правительство будет отправлено в отставку.— Все нынешние прожекты, которые предполагают сохранение текущего сырьевого статуса российской экономики, снижение бюджетных вливаний в образование и здравоохранение, а также в науку, культуру и поддержание национальной идентичности, будут красиво оформлены и представлены на рассмотрение президента. После этого они найдут достойное место в анналах правительства, наряду с концепциями долгосрочного развития «2020», «2030» и прочими фолиантами, которые ныне хранятся в архивах Белого дома. Благо, места в этих архивах еще очень много.Делая такие программы, вбрасывая их в общественное поле, инициируя обсуждение и критику, чиновники подтверждают свой статус нужности в системе государственной власти. При этом эти чиновники прекрасно понимают, что от них абсолютно ничего не зависит — все ключевые решения принимаются не в Минэкономики, а в Кремле и на Старой площади.— От базовых установок — на словах — никто не отказывается. Тонкость в том, что сегодня социальным является практически любое государство в мире. Вопрос только в том, каковы параметры социальной ориентации того или иного государства.В России, по сравнению с США и ЕС, параметры социальности сейчас ниже. И у нас заявления властей о приверженности принципам социального государства и необходимости развивать человеческий капитал — всего-навсего пустые декларации.Движение в направлении социального государства предполагает увеличение финансирования образования, здравоохранения и повышение качества окружающей человека среды. Для этого требуются внятные программы развития, деньги на их реализацию, а главное — люди, которые будут воплощать эти планы в жизнь. В России ничего этого сегодня нет.— Кабмин, составляя подобные программы, занимается нейроцифровым программированием, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Чиновники не могут объяснить, откуда берутся цифры в таких прогнозах, поскольку берутся они, я считаю, просто с потолка.При этом речь идет сразу о трех вариантах развития — базовом, консервативном и целевом. Этого я вообще не понимаю, поскольку в реальном прогнозе должен быть только целевой вариант. Иначе получается, что правительство не управляет экономикой, а просто пытаетесь гадать.Должен сказать,Более того, в программах развития правая рука не ведает, что делает левая. Например, в документе «О стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года» сначала записано, что существует тесная взаимосвязь между экологической и экономической безопасностью государства, а спустя несколько десятков страниц — что в России избыточные расходы на охрану окружающей среды, и это является фактором ослабления экономической безопасности.На мой взгляд, все это говорит об одном: авторы прогнозов и стратегий зачастую вообще не понимают, о чем они пишут. Если говорить по-профессорски, экономическому блоку нашего правительства нужно было бы поставить «двойку».