12:36 23 мая

Расходы на военные НИОКР возрастут в рамках ГПВ-2025

Как сообщает интернет-газета « Ведомости », планируется увеличить финансирование оборонных научно-исследовательских работ.

Предлагаю сосредоточиться на вопросах создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий <...> Конечно, мы обсудим и ход выполнения важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

– заявил Владимир Путин на завершающем заседании из традиционной серии совещаний в Сочи по проблемам перевооружения армии.




В рамках новой госпрограммы вооружений до 2025 г. (ГПВ-2025) предполагается затратить 17 трлн. руб. Её окончательное утверждение ожидается в сентябре. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, однозначно вырастет доля финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С его слов, создание новых поколений вооружений требует научно-технических заделов, которые к настоящему моменту в значительной степени исчерпаны. При этом будут уменьшены закупки вооружений. В рамках бюджета 2017 года расходы на военные НИОКР составят 346 млрд. руб., закупка вооружений и их ремонт с модернизацией обойдется в примерно 1,25 трлн. руб.

Как считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, требуется проводить работы в областях, близких к фундаментальным исследованиям. В этой сфере осуществляет деятельность Фонд перспективных исследований. Однако расходы по его программам почти на два порядка ниже, чем по НИОКР военного назначения, и составляют миллиарды, а не сотни миллиардов рублей в год.

По мнению К. Макиенко, разработка новых платформ (в частности, истребителя Т-50, нового поколения бронетехники, фрегатов проекта 23350) уже давно вошла в решающую стадию и близка к началу серийного производства.


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:48
    ниокр это просто отлично. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Остановка смерти подобна.
    ШВЕДский_стол
  2. RASKAT Сегодня, 11:49
    Почти 25% довольно неплохие цифры, Так держать. Еще бы узнать сколько из них потратят на фундаментальные, но нам это вряд ли скажут. Жаль
    RASKAT
    1. pjastolov Сегодня, 11:56
      а сколько распилят и подавно hi
      pjastolov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:56
    Кому в карман?планируется увеличить финансирование
    ВЕРЕСК
    1. mihey Сегодня, 12:14
      Ответ заложен в самой заметке:
      Фонд перспективных исследований

      на 99,99999(n) уверен. Большую часть средств получат как бы "академики", а действительно новаторские идеи останутся, вероятней всего, за бортом. Увы...
      mihey
  4. Irokez Сегодня, 12:07
    Будем надеяться, что СССР с его разработками и тратами на всякие новые разработки возрождается. Будут востребованы конструктора, технологи, программисты и другие спецы.
    Irokez
    1. 100502 Сегодня, 12:19
      Возрождается...скорее хороним все ударными темпами
      100502
  5. nik-karata Сегодня, 12:12
    По мнению К. Макиенко, разработка новых платформ (в частности, истребителя Т-50, нового поколения бронетехники, фрегатов проекта 23350) уже давно вошла в решающую стадию

    У нас всё и уже давно находится в решающе-завершающей стадии... Только вот завершения не видно!
    nik-karata
  6. 100502 Сегодня, 12:23
    Для начала в стране должен появится хоть один завод по выращиванию кристаллов, все исследования требуют вычислительных мощностей.
    100502
    1. gridasov Сегодня, 12:35
      Уже лет" надцать" тому назад в той же России были разработки технологии создания элементной базы принципиально нового уровня . Проблема в том , что высшее руководство посчитало , что следовать копированию западных разработчиков более гарантирует успех. Однако и глупцу понятно , что кристаллы имеют ограниченные параметры своих возможностей . Нужны методы расширяющие возможности в дальнюю перспективу. Это в принцип все-равно , что есть постоянный магнит и на его основе создавать эл мотор, но можно создать устройство со всеми управляемыми свойствами идентичными свойствам постоянного магнита. И такие устройства уже есть . Плотность магнитных потоков в них можно менять до невероятных уровней . На постоянном же магните этого в принципе достичь невозможно. . Так и с кристаллами
      gridasov
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:24
    Темное это дело - перспективные исследования. Понять, что там такое исследуют и как это можно будет применить - чиновники не способны. Многие работы вообще способны понять лишь несколько ученых в стране... Все остается на совести этих самых ученых. Так было всегда, и при СССР, и сейчас, да и в "Сияющем Граде на холме" - все то же самое. Хорошо, что может быть наши талантливые ученые смогут продвинуться в своих исследованиях.
    Горный стрелок
  8. gridasov Сегодня, 12:27
    Любой умный человек говоря о расходах подразумевает то, что он получит. В стране особого отношения к инновационным разработкам такие расходы приведут только к массовости выпуска продукции качественного уровня прошлого века.
    gridasov
Картина дня