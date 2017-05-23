Расходы на военные НИОКР возрастут в рамках ГПВ-2025

Предлагаю сосредоточиться на вопросах создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий <...> Конечно, мы обсудим и ход выполнения важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как сообщает интернет-газета « Ведомости », планируется увеличить финансирование оборонных научно-исследовательских работ.– заявил Владимир Путин на завершающем заседании из традиционной серии совещаний в Сочи по проблемам перевооружения армии.В рамках новой госпрограммы вооружений до 2025 г. (ГПВ-2025) предполагается затратить 17 трлн. руб. Её окончательное утверждение ожидается в сентябре. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, однозначно вырастет доля финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С его слов, создание новых поколений вооружений требует научно-технических заделов, которые к настоящему моменту в значительной степени исчерпаны. При этом будут уменьшены закупки вооружений. В рамках бюджета 2017 года расходы на военные НИОКР составят 346 млрд. руб., закупка вооружений и их ремонт с модернизацией обойдется в примерно 1,25 трлн. руб.Как считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, требуется проводить работы в областях, близких к фундаментальным исследованиям. В этой сфере осуществляет деятельность Фонд перспективных исследований. Однако расходы по его программам почти на два порядка ниже, чем по НИОКР военного назначения, и составляют миллиарды, а не сотни миллиардов рублей в год.По мнению К. Макиенко, разработка новых платформ (в частности, истребителя Т-50, нового поколения бронетехники, фрегатов проекта 23350) уже давно вошла в решающую стадию и близка к началу серийного производства.