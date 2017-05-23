12:38 23 мая

Госдеп: Турция оказала большую помощь сирийцам

Анкара сделала для помощи сирийцам гораздо больше, чем другие страны, передает РИА Новости заявление заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.

Сирийский беженец в Измире.

По словам Шеннона, «ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам, чем Турция, принявшая более 3 миллионов беженцев и являющаяся ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки предоставляемой Сирии».


Он добавил, что «угрозы, которые исходят от таких врагов как Иран, террористов группировки ИГ и "Ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), являются опасными, неослабевающими и сложными».

Агентство напоминает, что на прошлой неделе состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана. Встреча прошла на фоне обострившихся между сторонами противоречий, связанных с решением американского лидера поставлять оружие и технику сирийским курдам, ведущим борьбу с террористами.

Согласно официальной позиции Анкары, курдские формирования в САР связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

Использованы фотографии: Sputnik / Valeriy Melnikov
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Комментарии 22

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:50
    Лицемометр у них не сломался еще? Просто нет слов...
    ШВЕДский_стол
    1. pjastolov Сегодня, 11:52
      трамп решил с эрдогашей мириться, или может пообещал помидоры купить? recourse
      pjastolov
      1. xetai9977 Сегодня, 11:55
        Кроме помидоров ничего не смогли вспомнить? Это единственная, к чему пришли после прочтения статьи? мдаа уж..
        xetai9977
        1. NIKNN Сегодня, 12:00
          Цитата: xetai9977
          Кроме помидоров ничего не смогли вспомнить? Этим и ограничилась ваша реакция на статью?

          Ну я думаю, что он просто немного не все выразил...так ограничился обобщением..., а так то на счет лицемерия...что то и я не сильно сомневаюсь,да думаю и вы...Не верю я Турции(ее политического рукрврдства(, как люди так для меня все люди..., а вот тут...ну не верю....:(((((
          NIKNN
        2. pjastolov Сегодня, 12:00
          да, единственное, или может сказать что Турция отправила в Европу огромное количество террористов для дестабилизации обстановки, и тем самым очень обрадовала Америку? request
          pjastolov
        3. Чёрный Сегодня, 12:03
          Цитата: xetai9977
          Кроме помидоров ничего не смогли вспомнить? Это единственная, к чему пришли после прочтения статьи? мдаа уж..

          Нечего....ну разве что геноцид армян. ....туоки те ещё миротворцы laughing
          Чёрный
          1. nik-karata Сегодня, 12:30
            туоки те ещё миротворцы laughing

            Я бы сказал, что - турки те ещё ПОМИДОРЫ laughing
            nik-karata
    2. RASKAT Сегодня, 12:04
      Ну что вы так, а боеприпасов и оружия сколько поставили, а боевиков сколько вылечили и переправили, а нефти сколько стырили, сколько оборудования и станков эвакуировали на свою территорию и т д и т п. Ну чем не помощь? Если бы не подлые Русские ща бы жили сирийцы не по закону а по шариату, каждому так сказать по способностям. wassat
      RASKAT
  2. Machete Сегодня, 11:53
    Госдеп: Турция оказала большую помощь сирийцам


    Даже писать что-либо не хочется.
    Machete
    1. protoss Сегодня, 12:35
      вот так выглядит турецкая помощь сирийским беженцам и сиротам.


      protoss
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:55
    Красиво рисуют.Карандаши имеют свойство стачиваться.Даже цветные.
    ВЕРЕСК
  4. Masya Masya Сегодня, 11:56
    Госдеп: Турция оказала большую помощь сирийцам

    это когда, это где? recourse
    Masya Masya
    1. voyaka uh Сегодня, 11:59
      Вы текст статей читайте иногда, а не только заголовки - полезно. smile
      voyaka uh
      1. Дамир Сегодня, 12:06
        да у меня... Добрый день!!!! ... и после прочтения только одна мысль в голове - избави нас Господи от друзей (таких), а от врагов мы уже сами как нибудь отобьемся.... уже забыли кто всю эту историю "Асад должен уйти" начинал???? хотя да... ваше Государство там тоже весьма в теме.... видимо мечтают наедине с игиловской бандой упоротых алахакбаров оказаться....
        Дамир
        1. voyaka uh Сегодня, 12:09
          Но миллионы беженцев-то из Сирии турки приняли, разместили, кормят их,
          переправляют в Европу (с помощью ООН). А это - все не сахар.
          Статья об этом.
          voyaka uh
          1. Masya Masya Сегодня, 12:14
            никто не умаляет их помощи в отношении беженцев... и насколько помню они за это денюжку получили... но и говорить, что
            Анкара сделала для помощи сирийцам гораздо больше, чем другие страны

            как то не корректно... тактично говоря...
            Masya Masya
          2. Дамир Сегодня, 12:19
            Вы абсолютно правы... не отнять и приняли и разместили и кормят и медпомощь...что есть то есть... за одним маленьким но:
            За согласие принять мигрантов из ЕС Турция получит подтверждение о дополнительном финансировании в размере €3 млрд дополнительно к согласованным в конце 2015 года €3 млрд. Тем самым, общая сумма финансовой помощи Анкаре до 2019 года составит €6 млрд. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/18/03/2016/56ec16f99a7
            947220d76f900
            Дамир
      2. Machete Сегодня, 12:07
        А за мнимую помощь хотят землёй взять и местных курдов проредить?
        Machete
      3. vorobey Сегодня, 12:17
        Цитата: voyaka uh
        Вы текст статей читайте иногда, а не только заголовки - полезно. smile


        цитата... «ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам, чем Турция, принявшая более 3 миллионов беженцев и являющаяся ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки предоставляемой Сирии».

        Вы про это? а откуда тогда столько арабов в Европе.. и не за три ли обещанных лярда Эрдоган тужился? а как тогда с этим быть.. Турецкие пограничники расстреливают беженцев из Сирии, которые убегая от войны, пытаются пробраться на территорию Турции, сообщила газета The Times со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», находящийся в Лондоне. Международная правозащитная организация Amnesty International подвердила, что Турция расстреливала сирийских беженцев, и рассказала об ужесточении Анкарой пограничного контроля после подписания миграционного соглашения с ЕС.

        а как с этим... На рассвете 25 апреля 2017 года ВВС Турции нанесли серию авиаударов по курдам из Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар. Эта местность расположена на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В результате погибли не менее пяти бойцов «пешмерга» (курдские военизированные формирования). или эти курды не граждане Сирии? или они за ИГИЛ?
        vorobey
      4. Татьяна Сегодня, 12:19
        voyaka uh
        Вы текст статей читайте иногда, а не только заголовки - полезно.

        Алексей! А мы не только тексты статей читаем, включая их заголовки, но даже и между строк статью "прочитываем", как, например, меня учили прочитывать работы и статьи по истории и философии!
        Вы забываете, Алексей, что в головах сейчас у людей информации гораздо больше, чем просто в одной статье подобного рода. При этом, естественно, человеком анализируется и сопоставляется вообще вся информация, которой он обладает, и затем проводится её синтез. В результате в комментарии не обязательно всё "разжёвывать" - достаточно намёка.

        Мне, например, понятно, что Masya Masya имеет в виду. А именно, для того чтобы говорить, что "Турция больше всех вложила в Сирию", нужно понимать с какого боку она вложила. Турция в Сирию не только вкладывала, но и у неё отнимала! Причём больше отнимала!!! Сложите ++ и -- - получите пшик!
        Татьяна
    2. Дамир Сегодня, 12:08
      это когда вооруженные ими игиловцы детей расстреляли видимо...
      Дамир
      1. Подрезчик Сегодня, 12:13
        Вооружать-лечить боевичков, покупать у них нефть, бомбить периодически и, как следствие, "приютить" 3млн. беженцев- вот ЭТО помощь!
        Подрезчик
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