Госдеп: Турция оказала большую помощь сирийцам
Анкара сделала для помощи сирийцам гораздо больше, чем другие страны, передает РИА Новости заявление заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.
По словам Шеннона, «ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам, чем Турция, принявшая более 3 миллионов беженцев и являющаяся ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки предоставляемой Сирии».
Он добавил, что «угрозы, которые исходят от таких врагов как Иран, террористов группировки ИГ и "Ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), являются опасными, неослабевающими и сложными».
Агентство напоминает, что на прошлой неделе состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана. Встреча прошла на фоне обострившихся между сторонами противоречий, связанных с решением американского лидера поставлять оружие и технику сирийским курдам, ведущим борьбу с террористами.
Согласно официальной позиции Анкары, курдские формирования в САР связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.
По словам Шеннона, «ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам, чем Турция, принявшая более 3 миллионов беженцев и являющаяся ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки предоставляемой Сирии».
Он добавил, что «угрозы, которые исходят от таких врагов как Иран, террористов группировки ИГ и "Ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), являются опасными, неослабевающими и сложными».
Агентство напоминает, что на прошлой неделе состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана. Встреча прошла на фоне обострившихся между сторонами противоречий, связанных с решением американского лидера поставлять оружие и технику сирийским курдам, ведущим борьбу с террористами.
Согласно официальной позиции Анкары, курдские формирования в САР связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.
Использованы фотографии: Sputnik / Valeriy Melnikov
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