12:39 23 мая

Учение «Балтийская крепость» началось у берегов Эстонии

Учение ВМС стран Балтии Baltic Fortress-2017 («Балтийская крепость-2017»), в ходе которого, в том числе, будет отработана встреча прибывающих морем сил союзников по НАТО, началось в эстонских водах, передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства Эстонии.



«В учении под руководством ВМС Эстонии принимают участие штабной корабль ВМС Литвы LNS Jotvingis, минный тральщик LNS Kursis и патрульный корабль LNS Dzukas. Латвия представлена штабным кораблем LVNS Varonis. От Эстонии в учениях участвуют минные тральщики Admiral Cowan и Sakala, целевая группа штаба ВМС и водолазное подразделение, в которое также входят управляющие подводными роботами военнослужащие ВМС Бельгии», – говорится в сообщении.


По словам и.о. начальника ВМС Эстонии капитана 2-го ранга Айна Пярны, «учение дает хорошую возможность отработать управление более крупными, чем обычно, подразделениями в условиях повышенной угрозы».

Кроме тренировок по приему союзных войск, а также подготовки необходимых морских путей и швартовочных площадок, около 300 моряков будут заниматься разминирование фарватеров.

Отмечается, что в ходе маневров будут применяться «взрывпакеты, осветительные ракеты и учебные мины». Взрывы под водой производиться не будут.

По данным пресс-службы, «в роли условного противника выступят тральщик Ugandi, водолазный бот Aleksandra ВМС Эстонии, вертолет ВВС Эстонии Robinson R-44 и польские штурмовики SU-22».

Тренировки продлятся до 26 мая.

Использованы фотографии: www.mil.ee
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 12:27
    ...Короче как я понял, эстонцы будут с берега флажками сигналить, где кму швартануться laughing ...плавать то не на чем....
    Чёрный
  2. роман66 Сегодня, 12:27
    а как же без нас? у нас тоже есть, чем встретить, пусть обращаются
    роман66
  3. Machete Сегодня, 12:31
    Состав военных кораблей, участвующих в учениях чайки оценили. Гадить на них будут из уважения издалека.
    Machete
    1. Подрезчик Сегодня, 12:33
      Пригласили бы в качестве "условного противника" Балтийский Флот, глядишь практика была бы получше!
      Подрезчик
      1. Machete Сегодня, 12:34
        Хоть бы отработали грамотный отход с поля боя.
        Machete
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:31
    Они те корабли, что мимо Калининграда проплывут, встречать будут? Гы wassat
    Горный стрелок
  5. Machete Сегодня, 12:33
    Наверное, мне одному наивному всегда казалось, что если пишут про военно-морские учения, то в них должны участвовать эсминцы, крейсера, фрегаты, корветы и прочие военные и вспомогательные суда?
    А тут только военно-морских плотов не хватает для полного счастья.

    Конечно, если есть только это, то всё понятно. Но зачем такой пафос в названии?
    Machete
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