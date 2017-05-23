Учение «Балтийская крепость» началось у берегов Эстонии
Учение ВМС стран Балтии Baltic Fortress-2017 («Балтийская крепость-2017»), в ходе которого, в том числе, будет отработана встреча прибывающих морем сил союзников по НАТО, началось в эстонских водах, передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства Эстонии.
«В учении под руководством ВМС Эстонии принимают участие штабной корабль ВМС Литвы LNS Jotvingis, минный тральщик LNS Kursis и патрульный корабль LNS Dzukas. Латвия представлена штабным кораблем LVNS Varonis. От Эстонии в учениях участвуют минные тральщики Admiral Cowan и Sakala, целевая группа штаба ВМС и водолазное подразделение, в которое также входят управляющие подводными роботами военнослужащие ВМС Бельгии», – говорится в сообщении.
По словам и.о. начальника ВМС Эстонии капитана 2-го ранга Айна Пярны, «учение дает хорошую возможность отработать управление более крупными, чем обычно, подразделениями в условиях повышенной угрозы».
Кроме тренировок по приему союзных войск, а также подготовки необходимых морских путей и швартовочных площадок, около 300 моряков будут заниматься разминирование фарватеров.
Отмечается, что в ходе маневров будут применяться «взрывпакеты, осветительные ракеты и учебные мины». Взрывы под водой производиться не будут.
По данным пресс-службы, «в роли условного противника выступят тральщик Ugandi, водолазный бот Aleksandra ВМС Эстонии, вертолет ВВС Эстонии Robinson R-44 и польские штурмовики SU-22».
Тренировки продлятся до 26 мая.
«В учении под руководством ВМС Эстонии принимают участие штабной корабль ВМС Литвы LNS Jotvingis, минный тральщик LNS Kursis и патрульный корабль LNS Dzukas. Латвия представлена штабным кораблем LVNS Varonis. От Эстонии в учениях участвуют минные тральщики Admiral Cowan и Sakala, целевая группа штаба ВМС и водолазное подразделение, в которое также входят управляющие подводными роботами военнослужащие ВМС Бельгии», – говорится в сообщении.
По словам и.о. начальника ВМС Эстонии капитана 2-го ранга Айна Пярны, «учение дает хорошую возможность отработать управление более крупными, чем обычно, подразделениями в условиях повышенной угрозы».
Кроме тренировок по приему союзных войск, а также подготовки необходимых морских путей и швартовочных площадок, около 300 моряков будут заниматься разминирование фарватеров.
Отмечается, что в ходе маневров будут применяться «взрывпакеты, осветительные ракеты и учебные мины». Взрывы под водой производиться не будут.
По данным пресс-службы, «в роли условного противника выступят тральщик Ugandi, водолазный бот Aleksandra ВМС Эстонии, вертолет ВВС Эстонии Robinson R-44 и польские штурмовики SU-22».
Тренировки продлятся до 26 мая.
Использованы фотографии: www.mil.ee
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