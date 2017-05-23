Сценарий возможной войны в Корее
Как сообщает интернет-газета « Взгляд », издание Military Times , проанализировав мнения военных экспертов, рассмотрело сценарий возможного полномасштабного конфликта на Корейском полуострове.
В случае возобновления КНДР боевых действий против Южной Кореи, первый удар придется на дислоцированную на полуострове 8-ю армию, а конкретно на 2-ю пехотную дивизию, в состав которой входят военные США и РК. В последующем к боевым действиям присоединятся авиационная, артиллерийская бригады, бронетанковая боевая группа и батальон химических войск.
Подавлением северокорейской артиллерии, являющейся ключевой задачей, будут заниматься сложные системы контрбатарейной борьбы, ПВО и взаимодействия с ВВС. Усложнять выполнение данной задачи будет скрытность орудий КНДР в горах, которые могут на рельсах выезжать на огневую позицию, после чего вновь перемещаться в укрытие в течение нескольких минут. Вообще рельеф – высокие горы и глубокие долины – будет помогать армии КНДР.
Как утверждается, основная тяжесть боев придется на южнокорейских военных. Их численность насчитывает 650 тыс. чел., 3 млн находятся в резерве. ВС США представлены 30 тыс. солдатами. С Окинавы могут быть переброшены подразделения морской пехоты США. На американской территории в течение нескольких часов будет развернута 82-я воздушно-десантная дивизия. Если конфликт примет затяжной характер (что вполне вероятно), дополнительные силы будут переброшены с других баз Тихого океана и даже из других регионов, в частности из Европы.
Высока вероятность, что США в первый же день уничтожат весь флот КНДР. По всей видимости, «Томагавками».
КНДР будет стремиться захватить как можно большую территорию, пока США будут заниматься переброской подкреплений. Считается, что армия Северной Кореи воспользуется прорытыми под демилитаризованной зоной тоннелями, которые дадут возможность преодолеть минные поля и проникнуть на территорию Юга. Один из них, обнаруженный южнокорейцами, имел пропускную способность в 20 тыс. военнослужащих в час. Согласно одной из версий, армия КНДР не будет пытаться захватить Сеул, вместо этого обойдет его и изолирует, тем временем развивая операции в глубине полуострова. Если войска всё же войдут в Сеул, это обернется для США большими проблемами, так как впервые придется сражаться в большом мегаполисе, который не позволит применять боевую авиацию.
Артиллерийские обстрелы городов со стороны КНДР приведут к масштабным разрушениям и бегству населения. Многомиллионная миграция на юг вызовет транспортный коллапс, который, как можно предположить, помешает военным перебрасывать персонал и технику к линии фронта.
Ожидается, что в самом начале конфликта Пхеньян нанесет удары по военным аэродромам, в том числе, возможно, с применением химического оружия. Однако расположенные в Японии авиабазы не позволят нарушить работу боевой авиации.
Как считают авторы материала, конфликт приведет к многочисленным жертвам среди американских и южнокорейских военных, мирных жителей. При этом Северная Корея в любом случае обречена на поражение.
В случае возобновления КНДР боевых действий против Южной Кореи, первый удар придется на дислоцированную на полуострове 8-ю армию, а конкретно на 2-ю пехотную дивизию, в состав которой входят военные США и РК. В последующем к боевым действиям присоединятся авиационная, артиллерийская бригады, бронетанковая боевая группа и батальон химических войск.
Подавлением северокорейской артиллерии, являющейся ключевой задачей, будут заниматься сложные системы контрбатарейной борьбы, ПВО и взаимодействия с ВВС. Усложнять выполнение данной задачи будет скрытность орудий КНДР в горах, которые могут на рельсах выезжать на огневую позицию, после чего вновь перемещаться в укрытие в течение нескольких минут. Вообще рельеф – высокие горы и глубокие долины – будет помогать армии КНДР.
Как утверждается, основная тяжесть боев придется на южнокорейских военных. Их численность насчитывает 650 тыс. чел., 3 млн находятся в резерве. ВС США представлены 30 тыс. солдатами. С Окинавы могут быть переброшены подразделения морской пехоты США. На американской территории в течение нескольких часов будет развернута 82-я воздушно-десантная дивизия. Если конфликт примет затяжной характер (что вполне вероятно), дополнительные силы будут переброшены с других баз Тихого океана и даже из других регионов, в частности из Европы.
Высока вероятность, что США в первый же день уничтожат весь флот КНДР. По всей видимости, «Томагавками».
КНДР будет стремиться захватить как можно большую территорию, пока США будут заниматься переброской подкреплений. Считается, что армия Северной Кореи воспользуется прорытыми под демилитаризованной зоной тоннелями, которые дадут возможность преодолеть минные поля и проникнуть на территорию Юга. Один из них, обнаруженный южнокорейцами, имел пропускную способность в 20 тыс. военнослужащих в час. Согласно одной из версий, армия КНДР не будет пытаться захватить Сеул, вместо этого обойдет его и изолирует, тем временем развивая операции в глубине полуострова. Если войска всё же войдут в Сеул, это обернется для США большими проблемами, так как впервые придется сражаться в большом мегаполисе, который не позволит применять боевую авиацию.
Артиллерийские обстрелы городов со стороны КНДР приведут к масштабным разрушениям и бегству населения. Многомиллионная миграция на юг вызовет транспортный коллапс, который, как можно предположить, помешает военным перебрасывать персонал и технику к линии фронта.
Ожидается, что в самом начале конфликта Пхеньян нанесет удары по военным аэродромам, в том числе, возможно, с применением химического оружия. Однако расположенные в Японии авиабазы не позволят нарушить работу боевой авиации.
Как считают авторы материала, конфликт приведет к многочисленным жертвам среди американских и южнокорейских военных, мирных жителей. При этом Северная Корея в любом случае обречена на поражение.
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