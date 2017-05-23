"Глушитель со встроенным пистолетом" поступил в продажу

Независимо от модификации, Maxim 9 представляет собой лучшее решение среди пистолетов с технологией подавления звука выстрела. Больше не надо выбирать между пистолетом, удобным для ношения в кобуре, и оружием с возможностью использования глушителя

Полноразмерная и укороченная версии пистолета Maxim 9

Пистолет Maxim 9 и стандартные пистолеты с установленными глушителями