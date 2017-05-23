16:23 23 мая

"Глушитель со встроенным пистолетом" поступил в продажу

Первый в мире пистолет со встроенным глушителем, разработанный для гражданского рынка, поступил в продажу в США. Компания SilencerCo начала отгрузку первой партии пистолетов Maxim 9, передает "Warspot" со ссылкой на портал guns.com

Независимо от модификации, Maxim 9 представляет собой лучшее решение среди пистолетов с технологией подавления звука выстрела. Больше не надо выбирать между пистолетом, удобным для ношения в кобуре, и оружием с возможностью использования глушителя
— заявила пресс-служба компании SilencerCo.


Полноразмерная и укороченная версии пистолета Maxim 9



Изначально Maxim 9 поставляется в полноразмерной модификации, которую при желании можно укоротить на 2,5 см, убрав из конструкции глушителя один или два модуля.

Полная длина пистолета Maxim 9 составляет 27,3 см. Громкость выстрела полноразмерного пистолета составляет от 136 до 138 дБ, укороченного — 139 дБ, но только при условии использования дозвуковых патронов. Стрельба патронами со сверхзвуковой скоростью пули будет несколько более громкой, но, по мнению разработчиков, звук выстрела всё равно будет «комфортным» для слуха, и стрелку необязательно использовать защитные беруши или наушники. Масса оружия составляет 1,1 кг, калибр — 9×19 мм.


Пистолет Maxim 9 и стандартные пистолеты с установленными глушителями


Производитель позиционирует Maxim 9 как первый в мире серийный пистолет с интегрированным глушителем, созданный не по заказу силовых структур. Кроме того, это первое оружие, которое помещается в кобуре с установленным глушителем. Разрабатывая новую модель, компания SilencerCo сменила несколько пистолетных платформ: Beretta 92, Smith&Wesson M&P, Glock 17 и другие. Разработчики шутя называют Maxim 9 «глушителем со встроенным пистолетом». В финальной версии Maxim 9 совместим со стандартными магазинами для пистолетов Glock, а его рекомендованная производителем розничная цена в США составляет $1499.

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 15

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  1. pjastolov Сегодня, 15:25
    Ну вот уже ипоявились гражданские киллеры good
    pjastolov
    1. болот Сегодня, 15:34
      Цитата: pjastolov
      Ну вот уже ипоявились гражданские киллеры

      Там статистику делают 22 и 25 калибр,у них к стати звук приглушенный.
      Хотя не понятно,много миллионные вливания по обнаружению звука выстрела идут,сеть микрофонов по городу.А они такое на гражданский рынок выпускают.
      болот
  2. Santa Bear Сегодня, 15:30
    Дорогие понты. Единственный пистолет с глушителем который помещается в кобуру..кроме рекламы это мало кому нужно. Да ещё и по цене в 1500$.
    Santa Bear
    1. Чёрный Сегодня, 15:35
      Может пистолет со встроенным глушителем , не?
      Чёрный
      1. san4es Сегодня, 16:01
        Не-е. Глушитель со встроенным пистолетом от патрона smile
        san4es
    2. 31rus4 Сегодня, 15:35
      Уважаемый,совершенно точно это для гурманов
      31rus4
    3. kapitan92 Сегодня, 15:35
      Цитата: Santa Bear
      Дорогие понты. Единственный пистолет с глушителем который помещается в кобуру..кроме рекламы это мало кому нужно. Да ещё и по цене в 1500$.

      Думается мне , что он будет востребован в Штатах на "радость" местной полиции. 1500 баксов для американца не такие уж большие деньги.
      kapitan92
      1. болот Сегодня, 15:45
        Цитата: kapitan92
        1500 баксов для американца не такие уж большие деньги.

        Огромные деньги для них,они удавятся но подарок дороже 100 баксов не подарят.
        Почему Глоки ходовые а они от 260 до 340 бакинских,ведь помповик 12 калибра в волмарте в разделе спорттоваров можно купить за 99$ c коробкой патронов.
        болот
        1. kapitan92 Сегодня, 15:48
          Цитата: болот
          Огромные деньги для них,они удавятся но подарок дороже 100 баксов не подарят.

          Такие игрушки не для подарков покупают! hi
          kapitan92
          1. болот Сегодня, 16:04
            Цитата: kapitan92
            Такие игрушки не для подарков покупают!

            А для чего?для тупой стрельбы в тире,с 10 года в США оружие приобретенное в магазине имеют лазерную микропечать на бойке,это против не законного оборота оружия.
            Да еще есть мелочи,подарки свыше 100$ вносятся в декларацию а снятие наличных денег в банке от 10тысяч моментально включают человека в выборочный аудит налоговых органов.
            Это у нас 100 косых можно снять и не одна собака не придерется.
            болот
    4. 31rus4 Сегодня, 15:36
      Уважаемый,совершенно точно это для гурманов
      31rus4
  3. voyaka uh Сегодня, 15:34
    чего-то не рассек: а как его взводить? belay
    Где разделяются:
    движущаяся часть (затвор) и
    неподвижная (глушитель) ?
    voyaka uh
    1. pjastolov Сегодня, 15:37
      глушитель по ходу вместе с рамой - один корпус request
      pjastolov
  4. Cветлейший Сегодня, 15:43
    Сколько можно выкладывать сюда такие статьи? Только об этом пистолете тут писали уже раза 2-3. Верните минусы!
    Cветлейший
  5. КАРПУХА 74 Сегодня, 16:12
    Фигня!!! ПСС к ним на рынок! Удавятся к едрени фене!
    КАРПУХА 74
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