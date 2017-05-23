"Глушитель со встроенным пистолетом" поступил в продажу
Первый в мире пистолет со встроенным глушителем, разработанный для гражданского рынка, поступил в продажу в США. Компания SilencerCo начала отгрузку первой партии пистолетов Maxim 9, передает "Warspot" со ссылкой на портал guns.com
Изначально Maxim 9 поставляется в полноразмерной модификации, которую при желании можно укоротить на 2,5 см, убрав из конструкции глушителя один или два модуля.
Полная длина пистолета Maxim 9 составляет 27,3 см. Громкость выстрела полноразмерного пистолета составляет от 136 до 138 дБ, укороченного — 139 дБ, но только при условии использования дозвуковых патронов. Стрельба патронами со сверхзвуковой скоростью пули будет несколько более громкой, но, по мнению разработчиков, звук выстрела всё равно будет «комфортным» для слуха, и стрелку необязательно использовать защитные беруши или наушники. Масса оружия составляет 1,1 кг, калибр — 9×19 мм.
Производитель позиционирует Maxim 9 как первый в мире серийный пистолет с интегрированным глушителем, созданный не по заказу силовых структур. Кроме того, это первое оружие, которое помещается в кобуре с установленным глушителем. Разрабатывая новую модель, компания SilencerCo сменила несколько пистолетных платформ: Beretta 92, Smith&Wesson M&P, Glock 17 и другие. Разработчики шутя называют Maxim 9 «глушителем со встроенным пистолетом». В финальной версии Maxim 9 совместим со стандартными магазинами для пистолетов Glock, а его рекомендованная производителем розничная цена в США составляет $1499.
Независимо от модификации, Maxim 9 представляет собой лучшее решение среди пистолетов с технологией подавления звука выстрела. Больше не надо выбирать между пистолетом, удобным для ношения в кобуре, и оружием с возможностью использования глушителя— заявила пресс-служба компании SilencerCo.
Полноразмерная и укороченная версии пистолета Maxim 9
Изначально Maxim 9 поставляется в полноразмерной модификации, которую при желании можно укоротить на 2,5 см, убрав из конструкции глушителя один или два модуля.
Полная длина пистолета Maxim 9 составляет 27,3 см. Громкость выстрела полноразмерного пистолета составляет от 136 до 138 дБ, укороченного — 139 дБ, но только при условии использования дозвуковых патронов. Стрельба патронами со сверхзвуковой скоростью пули будет несколько более громкой, но, по мнению разработчиков, звук выстрела всё равно будет «комфортным» для слуха, и стрелку необязательно использовать защитные беруши или наушники. Масса оружия составляет 1,1 кг, калибр — 9×19 мм.
Пистолет Maxim 9 и стандартные пистолеты с установленными глушителями
Производитель позиционирует Maxim 9 как первый в мире серийный пистолет с интегрированным глушителем, созданный не по заказу силовых структур. Кроме того, это первое оружие, которое помещается в кобуре с установленным глушителем. Разрабатывая новую модель, компания SilencerCo сменила несколько пистолетных платформ: Beretta 92, Smith&Wesson M&P, Glock 17 и другие. Разработчики шутя называют Maxim 9 «глушителем со встроенным пистолетом». В финальной версии Maxim 9 совместим со стандартными магазинами для пистолетов Glock, а его рекомендованная производителем розничная цена в США составляет $1499.
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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