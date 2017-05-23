16:28 23 мая

За 30 лет Россия экспортировала более 4 тысяч вертолетов Ми-17

Российские предприятия за 30 лет поставили иностранным покупателям более 4-х тысяч вертолетов Ми-17В-5, передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Рособоронэкспорта» в преддверии выставки HeliRussia-2017.

За 30 лет Россия экспортировала более 4 тысяч вертолетов Ми-17


Свидетельством особой популярности вертолетов типа Ми-8/Ми-17 является тот факт, что в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов, и спрос на их модификации остается высоким,
говорится в релизе.


Ожидается, что на стендах «Рособоронэкспорта» будут представлены «военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние 10 лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов, а также новейшие боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и беспилотные летательные аппараты "Тахион" и "Орлан-10Е"».

В пресс-службе отметили также, что «повышенный интерес потенциальных иностранных заказчиков специалисты "Рособоронэскпрорта" прогнозируют к таким военным и гражданским вертолетам как Ми-35М, Ка-31, "Ансат" и Ка-226Т».

Выставка вертолетной техники HeliRussia-2017 пройдет в Москве с 25 по 27 мая в МВЦ «Крокус Экспо».

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 12

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  1. pjastolov Сегодня, 16:02
    Нада срочно модернизировать - чтоб без обслуживания могли летать, а то их не обслужи, так они упадут - не порядок good
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 16:05
      Ми8/17 на первом месте в мире..это как автомат Калашникова..Но без обслуживания не обойтись,техника сложная хоть и надежная. yes
      Цитата: pjastolov
      Нада срочно модернизировать - чтоб без обслуживания могли летать, а то их не обслужи, так они упадут - не порядок good
      210окв
    2. Вас Влад Сегодня, 16:08
      Цитата: pjastolov
      Нада срочно модернизировать - чтоб без обслуживания могли летать, а то их не обслужи, так они упадут - не порядок

      Любая техника нуждается в обслуживании,вопрос в надёжности при хорошем обслуживании!Ми-17 это надежная,рабочая лошадка wink
      Вас Влад
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:14
        Зато по федеральным каналам каждый раз трындят " советский союз =КНДР" "застой" "небылоколбасы" и.т.д . а по факту если бы не СССР, сидели бы мы с голой опой если бы вообще сидели.....
        DIVAN SOLDIER
      2. болот Сегодня, 16:26
        Цитата: Вас Влад
        Любая техника нуждается в обслуживании,вопрос в надёжности при хорошем обслуживании!Ми-17 это надежная,рабочая лошадка

        А были и косяки,разрушались главные редукторы.Что в Астане а потом в Казани,в Казахстане после этого случая закупили ЕС-725,но потом исправились.
        Хотя в последние время приобретаем вертолеты с Улан Удэ.
        болот
    3. dauria Сегодня, 16:17
      чтоб без обслуживания могли летать,


      По секрету... wink Была вторая часть древнего наставления НИАС-78. Там из обслуживания убрано практически всё - только заправляй всем, что горит ( список импортных топлив и масел прилагался ) А уж надёжность "восьмёрки" - это живая легенда. Боится только откровенных дураков . Эх, жаль изумительный движок на Украине остался. Повторить бы его с таким же ресурсом.
      dauria
  2. андрей юрьевич Сегодня, 16:02
    За 30 лет Россия экспортировала более 4 тысяч вертолетов Ми-17
    неплохо....проследить бы судьбу каждого рубля,полученного от сделки...много в Казну упало? и сколько "Вилл за бугром" появилось..?
    андрей юрьевич
    1. iConst Сегодня, 16:09
      Цитата: андрей юрьевич
      За 30 лет Россия экспортировала более 4 тысяч вертолетов Ми-17
      неплохо....проследить бы судьбу каждого рубля,полученного от сделки...много в Казну упало? и сколько "Вилл за бугром" появилось..?

      Да дело даже не в этом. Сравнили-бы СССР и Россию. А то валом за 30 лет. Этак можно что-нить за сто лет сравнить — например выпуск танков. Ого-го какая страшная цифра будет.
      iConst
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:13
        Цитата: iConst
        Да дело даже не в этом. Сравнили-бы СССР и Россию. А то валом за 30 лет.

        ну да...в целом-согласен...это,как прихватить Продукт ,другого государства в отчёте. winked
        андрей юрьевич
      2. pjastolov Сегодня, 16:19
        Ну тогда Николая II - звезду героя соцтруда надо давать, какой задел оставил (1913 г.) good
        pjastolov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:15
    Ми-8/17 обслуживания требуют минимум.Обойти вокруг.Проверить-не стыри-ли БАНО-45,на месте-ли КО-5О,зайти в кабину,выставить стрелки и завести АЧС,залезть наверх,открыть капоты,посмотреть крепления движков,датчиков,генераторов,редуктора,пройтись по балке,удостовериться в целостности стёкол ОПС-57,ХС-39,протопать в винтам,оценить надёжность кабелей токосьёмников.Слесть на землю,подсоединить АПА-проверить машину под током.Если все лампочки горят-всё нормально.Если лампочка не горит-существуют 2 причины.Либо лампочка перегорела,либо датчик нагнулся.На всё-про всё уходит минут 20.Это предполётная.Предварительная-подольше.Это с высоты техника по АО.Повыше ещё есть технарь по ВД,АВ,ну и сам борттехник.
    ВЕРЕСК
  4. А1845 Сегодня, 16:27
    Радует, что движки Микулинские, а не импортные
    А1845
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