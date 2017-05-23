За 30 лет Россия экспортировала более 4 тысяч вертолетов Ми-17

Свидетельством особой популярности вертолетов типа Ми-8/Ми-17 является тот факт, что в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов, и спрос на их модификации остается высоким,

Российские предприятия за 30 лет поставили иностранным покупателям более 4-х тысяч вертолетов Ми-17В-5, передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Рособоронэкспорта» в преддверии выставки HeliRussia-2017.говорится в релизе.Ожидается, что на стендах «Рособоронэкспорта» будут представлены «военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние 10 лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов, а также новейшие боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и беспилотные летательные аппараты "Тахион" и "Орлан-10Е"».В пресс-службе отметили также, что «повышенный интерес потенциальных иностранных заказчиков специалисты "Рособоронэскпрорта" прогнозируют к таким военным и гражданским вертолетам как Ми-35М, Ка-31, "Ансат" и Ка-226Т».Выставка вертолетной техники HeliRussia-2017 пройдет в Москве с 25 по 27 мая в МВЦ «Крокус Экспо».