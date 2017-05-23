19:48 23 мая

Террористы перенесли свой штаб из Мосула

Под натиском правительственных сил Ирака террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) перенесли свой из Мосула в город Эль-Хавиджа в 170 километрах к югу, передает РИА Новости сообщение источника в силах безопасности страны.

Террористы перенесли свой штаб из Мосула


Город Эль-Хавиджа на западе провинции Киркук удерживается боевиками с 2014 года. До прихода террористов население города насчитывало около полумиллиона человек.


Все лидеры ИГ переехали из Мосула в Эль-Хавиджа, расположенный в 55 километрах к западу от города Киркук. Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в старом городе Мосула,
рассказал агентству источник.

Напомним, операция по освобождению Мосула, проводимая иракскими правительственными силами при поддержке западной коалиции, длится с октября 2016 года. В середине мая коалиция сообщила, что под контролем боевиков в западной части города остаются только 12 кв. км.

Ранее губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим заявил, что штурм занятого террористами города Хавиджа начнется лишь после полного освобождения Мосула и территорий, граничащих с Сирией и Иорданией.

Использованы фотографии: ommahpost.com
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 16:54
    Да чё уж там..сразу бы в Эр -Рияд... laughing ....там до банкомата ближе
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:01
      Цитата: Чёрный
      Да чё уж там..сразу бы в Эр -Рияд... laughing ....там до банкомата ближе

      Или уже сразу в Пентагон ,этаж там у них явно забронирован ..А что ,кроме шуток мужики, так оно и есть!
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 17:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Или уже сразу в Пентагон ,этаж там у них явно забронирован ..А что ,кроме шуток мужики, так оно и есть!

        Так и есть только ,что это меняет ,все всё знают понимают,а толку как не было так и не будет. Круговая порука запада и изменить ,что то очень сложно ,если вообще возможно.
        Pirogov
      2. Тралл Сегодня, 17:54
        Документальные кадры ритуала телепортации штаба ИГИЛ из Мосула smile
        Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 18:20
      "Перенесли свой из Мосула"... Огромный свой-то, который перенесли? Хотя бы редакторы на сайте тексты прочитывайте перед публикацией для обсуждения на форуме!
      сибиралт
  2. donavi49 Сегодня, 16:57
    Там уже по миру метастазы пошли. Вчера в Марави (Филиппины, близ Давао) проникли местные халифатчики. Затем в ночь они вынесли полицейский участок, больничку, перекрыли мост. Сейчас по городу идут бои. Армия перебрасывает силы. Город частично контролируется бабахами.
    donavi49
    1. Чёрный Сегодня, 17:05
      Ничего удивительного.Индонезия - самое крупное мусульманское государство
      Чёрный
      1. donavi49 Сегодня, 17:15
        Так, а речь про Филиппины. Ну там давно свой уютный халифат был, но он по джунглям и деревням. Это первая вылазка на город, еще и вполне себе крупный, возле туристического и индустриального Давао.

        По последней информации боевики контролируют:
        кампус
        больницу
        полицейский участок
        площадь у мечети
        donavi49
        1. рич Сегодня, 18:13
          Вот и повод у США появился как по волшебству. Бороться с ИГ на Филиппинах, заодно и неугодного президента убрать
          рич
      2. сибиралт Сегодня, 18:26
        Нашим православным привезли кусок девятого ребра и все довольны. А тут мусульмане. Там мумии запрещены. Потому и воюют.
        сибиралт
  3. Копчёный Сегодня, 17:11
    Хм, СМИ знают где штаб бармалеевв, почему расчёты крылатых ракет не знают?!
    Копчёный
    1. pjastolov Сегодня, 17:51
      так это добрый бармалей, а бомбить надо злых и не хороших fool
      pjastolov
  4. JonnyT Сегодня, 17:18
    Город в кольце, кварталы блокированы, а боевики спокойно переезжают......странновато как то, может по подземным туннелям уходят?
    Мосул возьмут, а дальше что?
    JonnyT
    1. voyaka uh Сегодня, 17:27
      Вожаки ИГИЛ ушли из Мосула еще несколько месяцев назад.
      Гадали только куда.
      Эта Эль-Хавиджа - тоже в районе, окруженном армией.
      ТАк что, возможно, это просто деза.
      А в Мосуле осталось взять только Старый Город - примерно 3 Х 2 км территории.
      voyaka uh
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:15
        Цитата: voyaka uh
        А в Мосуле осталось взять только Старый Город - примерно 3 Х 2 км территории.

        А вы Дамаск случаем не планируете брать ( планы то есть наверное, если бы не русские..)))) ? Если Путина скинете, сразу выйдете на стратегический простор безнаказанно..Вот свистопляска то начнется ! wassat
        ОТДЕЛ
        1. Deniska999 Сегодня, 18:18
          Он сообщил объективную информацию. Прекращайте заниматься низким троллингом.
          Deniska999
  5. Чаронда Сегодня, 19:27
    Теракт совершен в Воронежский области РФ. Массовые пищевые отравления ,с тяжелыми последствиями. Чувствуется рука продажных чиновников и инижебратьев
    Чаронда
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