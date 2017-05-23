Террористы перенесли свой штаб из Мосула

Все лидеры ИГ переехали из Мосула в Эль-Хавиджа, расположенный в 55 километрах к западу от города Киркук. Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в старом городе Мосула,

Под натиском правительственных сил Ирака террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) перенесли свой из Мосула в город Эль-Хавиджа в 170 километрах к югу, передает РИА Новости сообщение источника в силах безопасности страны.Город Эль-Хавиджа на западе провинции Киркук удерживается боевиками с 2014 года. До прихода террористов население города насчитывало около полумиллиона человек.рассказал агентству источник.Напомним, операция по освобождению Мосула, проводимая иракскими правительственными силами при поддержке западной коалиции, длится с октября 2016 года. В середине мая коалиция сообщила, что под контролем боевиков в западной части города остаются только 12 кв. км.Ранее губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим заявил, что штурм занятого террористами города Хавиджа начнется лишь после полного освобождения Мосула и территорий, граничащих с Сирией и Иорданией.