22:47 23 мая

Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннон считает, что антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными" для Москвы, передает РИА Новости

Я считаю, что они (санкции) являются чрезвычайно болезненными и я уверен, что один из приоритетов (президента РФ) Владимира Путина — попытаться сократить санкции. Его стратегия — разделить европейские страны от усилий США по введению санкций
— сказал он, выступая на слушаниях в сенате -
Господин Путин хочет, чтобы санкции были сняты как можно раньше


Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"



Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

Использованы фотографии: http://fromua.news/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98

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  1. Korvin1000 Сегодня, 20:07
    Кажется, нам эти санкции только на пользу.
    Люди работать стали больше, тратить и воровать меньше.Хотя еще до..рена воруют
    Korvin1000
    1. cniza Сегодня, 20:09
      Экс-глава ЦРУ Джон Бреннон считает, что антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными" для Москвы, передает


      Мечтатель считай так дальше , благодаря вам у нас Правительство начало работать и хоть , что то делать , а вернее не мешать всем работать.
      cniza
      1. Teberii Сегодня, 20:17
        Бренди недоволен тем ,что Европейцы перестают обращать внимание на Америку.Санкции мешают давить на них,ведь оказывается они тоже хотят кушать.
        Teberii
        1. maxim947 Сегодня, 20:36
          Такое ощущение, что они, время от времени сами себя пытаются успокоить, клоуны.
          maxim947
          1. Монос Сегодня, 21:32
            На Филиппинах трэш твориться. Туда тоже ИГИЛ приехал. Бродячая амеровская труппа.

            А Дутерте в России...
            Монос
            1. maxim947 Сегодня, 21:36
              похоже капец стране...
              maxim947
              1. Монос Сегодня, 21:40
                Цитата: maxim947
                похоже капец стране...

                Похоже у нас ещё один союзник будет.
                Монос
        2. Монос Сегодня, 20:42
          Санкции уже задолбали. Вот только сегодня задумался: чтобы такое сделать, чтобы скинуть явно обозначившийся животик. Потом увидел пельмени на столе и решил, что подумаю об этом завтра. Не, ну реально, такое впечатление, что меня закармливают назло санкциям. Санкции задолбали!
          Монос
          1. vorobey Сегодня, 21:02
            Цитата: Монос
            Санкции задолбали!


            и сегодня по заявкам наших радиослушателей песня о санкциях.. laughing

            vorobey
          2. pv1005 Сегодня, 22:33
            Цитата: Монос
            Потом увидел пельмени на столе

            Пельмени из ёжиков? wink
            pv1005
      2. Pivot Сегодня, 21:24
        Был уже один клоун разносили нашу экономику в клочья, и этот пустозвон туда же, я думал там сотрудники ЦРУ такого себе не позволяют.
        Pivot
    2. лаврентий павлович Сегодня, 20:09
      Конечно бьют санкции по нам, но плюс в том, что чинуш заставляют хоть немного работать.
      лаврентий павлович
      1. cherkas.oe Сегодня, 21:10
        Цитата: лаврентий павлович
        но плюс в том, что чинуш заставляют хоть немного работать.

        Да фигушки, они работать как не умели, так и не умеют. А вот воровать учатся, все изощреннее. И даже те бюджетные крохи, что идут на благоустройство, образование, здравоохранение, социалку, так изящно тырят, что только диву даешься.
        cherkas.oe
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:17
      Цитата: Korvin1000
      Кажется, нам эти санкции только на пользу.
      Люди работать стали больше, тратить и воровать меньше.Хотя еще до..рена воруют

      На пользу и самое главное , мы не собираемся устанавливать "железный занавес" и изолироваться от запада..Зря они на это надеются! Трудновато конечно , особенно простым жителям России, но пусть не рассчитывают на смуту и бунт (проходили все это уже..) А власти напомнить бы 100 лет 1917год! Можем повторить еще раз... soldier Это запада тоже касается!
      ОТДЕЛ
      1. kapitan92 Сегодня, 20:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        А власти напомнить бы 100 лет 1917год! Можем повторить еще раз... Это запада тоже касается!

        И что? Положим этак миллионов 30-40 населения в гражданской войне, и будем опять коммунизм строить.Нет уж, увольте. Кстати Запада это касается меньше всего, вот они обрадуются. hi
        kapitan92
        1. Pirogov Сегодня, 20:55
          Цитата: kapitan92
          И что? Положим этак миллионов 30-40 населения в гражданской войне, и будем опять коммунизм строить.Нет уж, увольте. Кстати Запада это касается меньше всего, вот они обрадуются.

          Революция это самое худшее ,что может быть,а в наше время может закончится полным развалом страны ,так что любителям революций ,посоветовал бы работать больше.
          Pirogov
          1. Pivot Сегодня, 21:27
            В точку, если хочешь хорошо жить, надо хорошо работать и считать свои а не чужие деньги.
            Pivot
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:58
          Цитата: kapitan92
          Цитата: ОТДЕЛ
          А власти напомнить бы 100 лет 1917год! Можем повторить еще раз... Это запада тоже касается!

          И что? Положим этак миллионов 30-40 населения в гражданской войне, и будем опять коммунизм строить.Нет уж, увольте. Кстати Запада это касается меньше всего, вот они обрадуются. hi

          Революция в России пол мира поставит на попа...(так было в 1917..) А уж сейчас , будет намного интересней!
          И разбегаться из России уже будет бессмысленно!

          Как бы не хаяли Октябрьскую революцию , но мы дали жару буржуям! fellow
          ОТДЕЛ
          1. kapitan92 Сегодня, 21:02
            Цитата: ОТДЕЛ
            Как бы не хаяли Октябрьскую революцию , но мы дали жару буржуям!

            Эх, Виталий, Виталий! Горбатого могила исправит. (пог) hi
            kapitan92
        3. karish Сегодня, 21:16
          Цитата: kapitan92
          Цитата: ОТДЕЛ
          А власти напомнить бы 100 лет 1917год! Можем повторить еще раз... Это запада тоже касается!

          И что? Положим этак миллионов 30-40 населения в гражданской войне, и будем опять коммунизм строить.Нет уж, увольте.. hi

          Ни беспокойтесь , Виталик безобидный , максимальное расстояние на котором он может причинить хоть какой то вред - это длинна шашки от крайней точки дивана.
          karish
          1. sabakina Сегодня, 22:24
            Виталик может и безобидный....пока спит...
            sabakina
        4. Stas157 Сегодня, 22:34
          Цитата: kapitan92
          Положим этак миллионов 30-40 населения в гражданской войне

          С чего это вы взяли? Только не надо аналогий с Гражданской войной делать! Там воевали(в массах) рабочие и крестьяне с казаками. А сей час то кто против кого воевать будет? Кто за олигархов встанет? Вы пойдете за них? Да даже никакой революции не надо, просто отодвинуть их от власти.
          Цитата: kapitan92
          опять коммунизм строить.Нет уж, увольте.

          Сначала социализм. В Швеции уже почти построили! Эволюционным путем. Но, у нас так не будет никогда с такой верхушкой. В Китае рыночный социализм. Все страны не мытьем так катаньем придут к этому.
          Stas157
    4. vovanpain Сегодня, 20:19
      Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

      Да пускай мечтают о чем угодно и верят во что угодно,утырки полосатые,только бы санкции не снимали,иначе опять уснут и хрен добудишься до нашего правительства. wink
      vovanpain
    5. Владимир 38 Сегодня, 20:32
      Цитата: Korvin1000
      Кажется, нам эти санкции только на пользу.
      Люди работать стали больше, тратить и воровать меньше.Хотя еще до..рена воруют

      Если бы цены на нефть были 100$, как раньше, думаю все бы только смеялись и не понимали, про какие такие санкции речь то вообще. А что касается воровать - то стали больше, работать, больше, а жить хуже. На 8% за апрель снизился доход наш в сравнении с 2016г. Но это проблема не санкции, а цен на нефть, так как мы сырьевая экономика. А в этом виновато наше руководство, которое мало прикладывает усилий, чтобы что то поменять. По крайней мере за 17 лет ни хрена не сделали.И больше всего раздражает, что ДАМ до сих пор премьер.
      Владимир 38
  2. ваняватный Сегодня, 20:09
    о необходимости скорейшего снятия санкций рассуждает кто угодно , кроме находящихся под санкциями request
    ваняватный
    1. Подрезчик Сегодня, 20:18
      То то я смотрю у нас россиян- беженцев сотни тысяч, и все корчатся от голода!Оказывается санкции! Коллега по работе еженедельно ездит в Москву. Так вот еще летом 15-го рассказывал: раньше едешь-трава вокруг, теперь едешь-поле перепахано, трактора работают! Верю ему, он парень деревенский, наблюдательнный.
      Подрезчик
      1. МПК105 Сегодня, 20:32
        А мне веришь...- ?
        МПК105
        1. Zibelew Сегодня, 20:39
          Продам ежей замороженых,2 й сорт,оптом, самовывоз. Талоны есть.
          Zibelew
          1. sabakina Сегодня, 21:05
            Zibelew, без подписи ежа талон недействителен! Проверено мной лично!
            sabakina
            1. Zibelew Сегодня, 21:31
              Цитата: sabakina
              без подписи ежа талон недействителен

              Благодарю за бдительность товарищ!
              Zibelew
            2. Paranoid50 Сегодня, 21:45
              Цитата: sabakina
              без подписи ежа талон недействителен!

              Ну,коли речь зашла о санкциях и ежах,то попробую объединить эти моменты одним баяном:
              Paranoid50
              1. sabakina Сегодня, 21:58
                Саша, Мне дали по спецраспеделению ежа. Принёс домой, крикнул домашним "готовьте сковороду", достал ежа и что я вижу?

                Я налил ему молока. Настала ночь. Он до утра топал по квартире. Утром две мои кошки злобно смотрели на меня. Он съел их месячный запас корма. Я понял, что своей смертью не умру и отнёс ежика в лес. Щас переписываемся.
                sabakina
                1. karish Сегодня, 22:03
                  Цитата: sabakina
                  . Он до утра топал по квартире. Утром две мои кошки злобно смотрели на меня. Он съел их месячный запас корма

                  нихрена себе ёж belay
                  такой наверное , или да же больше belay
                  karish
                  1. sabakina Сегодня, 22:06
                    karish , это дикобраз, водятся исключительно в Израиле. Так что не надо наводить тень на плетень!
                    sabakina
                    1. karish Сегодня, 22:14
                      Цитата: sabakina
                      karish , это дикобраз, водятся исключительно в Израиле. Так что не надо наводить тень на плетень!

                      Вот насчёт тени - так это ты.
                      Ну где ты видел у нас такие пейзажи и ребёнка в спортивном костюме летом ?
                      Потом , как это чудовище сожрало 2-х месячный запас кошачьего корма ? Или ты -СОБАКИНА ( мужского рода разумеется ) -- кошек не кормишь ?
                      Смотри , своего натравлю , он твою овчарку порвет как Мурзик грелку.
                      wassat
                      karish
                      1. vorobey Сегодня, 22:25
                        Цитата: karish
                        Цитата: sabakina
                        karish , это дикобраз, водятся исключительно в Израиле. Так что не надо наводить тень на плетень!

                        Вот насчёт тени - так это ты.
                        Ну где ты видел у нас такие пейзажи и ребёнка в спортивном костюме летом ?
                        Потом , как это чудовище сожрало 2-х месячный запас кошачьего корма ? Или ты -СОБАКИНА ( мужского рода разумеется ) -- кошек не кормишь ?
                        Смотри , своего натравлю , он твою овчарку порвет как Мурзик грелку.
                        wassat


                        и гребуть твою... такого спьяну увидишь вообще завяжешь..
                        vorobey
                      2. sabakina Сегодня, 22:28
                        Цитата: karish

                        Смотри , своего натравлю , он твою овчарку порвет как Мурзик грелку.
                        wassat

                        Рискни здоровьем!
                        sabakina
                2. vorobey Сегодня, 22:12
                  Цитата: sabakina
                  Мне дали по спецраспеделению ежа.

                  Цитата: sabakina
                  Я налил ему молока

                  Цитата: sabakina
                  две мои кошки

                  Цитата: sabakina
                  их месячный запас корма.


                  жирует гад... кошки не съедены, молоко в доме, корм кошачий а он еще и ежиков получает... точно где то в администрации примазался к кормушке... laughing
                  vorobey
                  1. karish Сегодня, 22:17
                    Цитата: vorobey
                    жирует гад... кошки не съедены, молоко в доме, корм кошачий а он еще и ежиков получает

                    Ничего , скоро кончатся его деньки .
                    Бедет как
                    В голодном тумане нашел ежа
                    Товарищ Мересьев,
                    Без вилки он ел его, без ножа,
                    Без излишней спеси.
                    karish
                    1. sabakina Сегодня, 22:42
                      т.karish считает, что у меня есть деньги? Да я последний стул вчера истопил! Сижу на полу, как бомжара! Если ещё раз похолодает, придётся полй вскрывать! (благо хрущёвка и полы натуральные).
                      sabakina
                  2. sabakina Сегодня, 22:21
                    Сашка, если бы не кошки, крысы съели бы меня. Вода по нечётным числам, мыла вааще нет, грязь кавказким клинком снимаю, как чукча. Тырнет ворую днём на работе, пока не заметили, шивруюсь, как могу. Кстать, ёжик обещал зайти в гости, с белками. Кошки всё своё уже попрятали.
                    sabakina
                    1. vorobey Сегодня, 22:39
                      Цитата: sabakina
                      Сашка, если бы не кошки, крысы съели бы меня. Вода по нечётным числам, мыла вааще нет, грязь кавказким клинком снимаю, как чукча. Тырнет ворую днём на работе, пока не заметили, шивруюсь, как могу. Кстать, ёжик обещал зайти в гости, с белками. Кошки всё своё уже попрятали.


                      все я расплакался... теперь я понимаю что мне роптать ваще не на что.. wassat
                      vorobey
          2. vorobey Сегодня, 21:08
            Цитата: Zibelew
            Продам ежей замороженых,2 й сорт,оптом, самовывоз. Талоны есть.

            опять не более двух штук в руки?

            а на леща есть такие.?. право на получение леща в РФ... laughing
            vorobey
            1. Комментарий был удален.
            2. Zibelew Сегодня, 21:36
              Два ежа? В одни руки? Не правда! Берите, сколько унесёте!
              Zibelew
            3. Смог Сегодня, 22:00
              Цитата: vorobey
              а на леща есть такие.?. право на получение леща в РФ...

              ну леща в России можно и без талона получить! А если сильно попросить то даже и не одного........
              Смог
              1. vorobey Сегодня, 22:21
                Цитата: Смог
                Цитата: vorobey
                а на леща есть такие.?. право на получение леща в РФ...

                ну леща в России можно и без талона получить! А если сильно попросить то даже и не одного........


                ну это по спецраспределению.. laughing
                vorobey
        2. cniza Сегодня, 20:41
          Нет и Вы не правы , такого нет в Европе , потому что у них нет земли , а у нас Слава Богу и все очень сильно изменилось.
          cniza
        3. vorobey Сегодня, 21:07
          Цитата: МПК105
          А мне веришь


          я верю.. Россиян много. хозяев мало.. страна большая..
          vorobey
        4. mydanik Сегодня, 21:11
          Это Латвия? Очень похожа.
          mydanik
          1. vorobey Сегодня, 21:19
            Цитата: mydanik
            Это Латвия? Очень похожа.


            да все оно похоже.. где нет хозяина там и запустение..
            vorobey
      2. Владимир 38 Сегодня, 20:36
        Где перепахано, а где и конь не валялся.. Перепахано, как правило там, где агрокомплексы членам правительства принадлежат..или близким к оным..
        Цитата: Подрезчик
        То то я смотрю у нас россиян- беженцев сотни тысяч, и все корчатся от голода!Оказывается санкции! Коллега по работе еженедельно ездит в Москву. Так вот еще летом 15-го рассказывал: раньше едешь-трава вокруг, теперь едешь-поле перепахано, трактора работают! Верю ему, он парень деревенский, наблюдательнный.
        Владимир 38
        1. Подрезчик Сегодня, 21:20
          Может быть, спорить не буду! Но вовремя санкций Вы как-то умудряетесь перевооружать армию, и еще ВЫДАЕТЕ КРЕДИТЫ И ДЕЛАЕТЕ СКИДКУ НА ГАЗ младшим братьям!!! За что лично я благодарен России.
          Подрезчик
          1. Владимир 38 Сегодня, 21:28
            Силуанов сказал, что резервный фонд в этом году у нас закончится. Вот и все чудеса.
            Цитата: Подрезчик
            Может быть, спорить не буду! Но вовремя санкций Вы как-то умудряетесь перевооружать армию, и еще ВЫДАЕТЕ КРЕДИТЫ И ДЕЛАЕТЕ СКИДКУ НА ГАЗ младшим братьям!!! За что лично я благодарен России.
            Владимир 38
            1. vorobey Сегодня, 21:42
              Цитата: Владимир 38
              Силуанов сказал, что резервный фонд в этом году у нас закончится. Вот и все чудеса.


              ну вы не выдергивайте из контекста .. или тогда приводите полностью сказанное а не как Вы хотите видеть.. кстати в октябре 15 он говорил тоже самое про 16 год.. wink http://www.newsru.com/finance/27oct2015/siluanovr
              eserve.html lol

              МОСКВА, 18 мая 2017, 14:24 — REGNUM Средства, имеющиеся в резервном фонде России, закончатся в 2017 году, после чего начнется расходование средств Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам 18 мая российский министр финансов Антон Силуанов.
              «В соответствии с бюджетом Резервный фонд будет истрачен, — сказал министр финансов. — Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния, это в бюджете прописано».

              В 2018 году Резервный фонд планируется восстановить. Так, в него поступят доходы от продажи нефти и газа в размере 623 миллиардов рублей.
              Напомним, Резервный фонд РФ сформирован в 2008 году. Величина фонда ежегодно утверждается федеральным законом. Поступления в Резервный фонд идут за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета.


              Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2276614.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
              vorobey
              1. Владимир 38 Сегодня, 21:53
                Цитата: vorobey
                В 2018 году Резервный фонд планируется восстановить. Так, в него поступят доходы от продажи нефти и газа в размере 623 миллиардов рублей.

                Ни чего не выдергиваю, именно про это я и говорил. А то, что планируют восстановить..) Так они много чего планировали 18 мил. рабочих мест и т.д . Трамп планирует продавать стратегические запасы США по нефти, если он это сделает, цены рухнут на нефть. А США станут крупнейшими продавцами нефти наряду с с.аравией и Россией. Так что ,когда планирует наше правительство, нужно слушать и быть уверенным, что будет ровно наоборот. У меня так знакомый поступает и очень успешно в доллары вложился, как раз, когда он в два раза подорожал. Вы помните, что тогда правительство говорило?))
                Владимир 38
                1. vorobey Сегодня, 22:05
                  Цитата: Владимир 38
                  У меня так знакомый поступает и очень успешно в доллары вложился, как раз, когда он в два раза подорожал.


                  а Вы? laughing нечего на правительство валить все.. самим тямкать надо.. вы почему как знакомый не перекрутились.. ? но в итоге виноват опять ктот о только не сами.. пока Вы живете с психологией мне должны у Вас ниче не будет.. постарайтесь поменять мне должны на мне никто ничего не должен.. тогда и результат увидите.. я лично давно ничего не жду.. расчитываю сам на себя..
                  vorobey
                  1. Владимир 38 Сегодня, 22:19
                    Цитата: vorobey
                    а Вы? нечего на правительство валить все.. самим тямкать надо.. вы почему как знакомый не перекрутились.. ? но в итоге виноват опять ктот о только не сами.. пока Вы живете с психологией мне должны у Вас ниче не будет.. постарайтесь поменять мне должны на мне никто ничего не должен.. тогда и результат увидите.. я лично давно ничего не жду.. расчитываю сам на себя..

                    Речь не о мне, у меня другие источники дохода) И при чем тут моя психология?)) Вы приспособлены у вас все хорошо у меня тоже не плохо. Но люди беднеют, правительство ни чего не делает и мне это не нравиться. Так что не нужно обучать меня, как добиваться результатов))))))))))))))
                    Владимир 38
                    1. vorobey Сегодня, 22:41
                      Цитата: Владимир 38
                      Но люди беднеют, правительство ни чего не делает и мне это не нравиться. Так что не нужно обучать меня, как добиваться результатов))))))))))))))


                      Вы социалист? за благо людей боритесь?
                      vorobey
                2. karish Сегодня, 22:05
                  Цитата: Владимир 38
                  . Трамп планирует продавать стратегические запасы США по нефти, если он это сделает, цены рухнут на нефть. А США станут крупнейшими продавцами нефти наряду с с.аравией и Россией. Т

                  Трамп не будет делать резких телодвижений по нефти. Нефть будет держаться 40-50 баксов.
                  Его договор по продаже оружия никоим образом не должен подорвать кредитоспособность Саудовской Аравии.
                  Цена в районе 50 баксов устраивает всех на БВ и сланцевиков США,
                  karish
                  1. vorobey Сегодня, 22:08
                    Цитата: karish
                    Цена в районе 50 баксов устраивает всех на БВ и сланцевиков США,


                    тем более Москва и Эр Рияд снова договорились об ограничении добычи..
                    vorobey
                  2. Владимир 38 Сегодня, 22:20
                    Цитата: karish
                    Трамп не будет делать резких телодвижений по нефти. Нефть будет держаться 40-50 баксов.

                    Может и не будет.. А может и будет..
                    Владимир 38
  3. Соломон Кейн Сегодня, 20:13
    Герберта Уэллса ему в настольные книги, "Россия во мгле".Фантазер, мать его..
    Соломон Кейн
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:15
    Это называется - "ложная цель". Матрасия УБЕЖДЕНА, что санкции Россию "порвали в клочья", и мы каждое утро начинаем с молитвы о снятии санкций. И строят своё поведение исходя из этой парадигмы. Но ведь это - ошибка. Санкции "встряхнули" Россию, дали повод резко разбираться с коррупцией, "распилом" оборонного бюджета и т.п. Оздоровили финансовую систему, реально снизили ИНФЛЯЦИЮ. Что то мне сдаётся, бывший руководитель ЦРУ либо сам в глубоком неведении, либо вводит в заблуждение своих законодателей wassat
    Горный стрелок
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:42
      Цитата: Горный стрелок
      и мы каждое утро начинаем с молитвы о снятии санкций.

      Думаю, Сечин, Ротенберг, ну в общем вся эта братия именно так утро и начинает))
      Цитата: Горный стрелок
      Санкции "встряхнули" Россию, дали повод резко разбираться с коррупцией, "распилом" оборонного бюджета и т.п

      Резко разобрались с коррупцией .. )) В этой фразе истина.. Резко только показуха случается или понос) Думаю в этом случае показуха. Керченский мост опосля санкций в 10 раз подорожал. Ротенберг резко с Путиным видно поговорил))
      Владимир 38
      1. pjastolov Сегодня, 21:06
        Согласен в наглосаксии жить это не урюпинске - денюшка нужна много-много am
        pjastolov
  5. Mavrikiy Сегодня, 20:15
    Какие санкции, ну хоть кто нибудь их видел, хоть в мелкоскоп?
    Mavrikiy
  6. Стройбат запаса Сегодня, 20:18
    Ссанкции действительно чрезвычайно болезненны. Для тех, кто их ввёл. Но если им так нравится стрелять себе в ногу, не будем им мешать.
    Стройбат запаса
    1. pjastolov Сегодня, 21:07
      нет они гейропейцы и мазахисты fool
      pjastolov
  7. 31rus4 Сегодня, 20:18
    Уважаемые,санкции против России,по мнению США конечно вредят экономики как России и ЕС ,но торговый оборот с самими США вырос,вот и вопрос кому они больше нужны.Но ради справедливости именно санкции и показали нашу зависимость и значит уязвимость,,при том что деньги из страны уходят,а правительство грезит иностранными инвестициями.Так кто прав?Санкции это шанс России выйти на новый независимый уровень ,если вести правильную экономическую политику.А наше руководство все мечется то на Запад,то на Азию
    31rus4
  8. Flinky Сегодня, 20:31
    Альтернативная реальность - она такая.
    Flinky
  9. Смог Сегодня, 20:32
    Кого они хотели напугать. Нас, кто в -25 на улице пьет пиво и ест мороженое? Тех, кто выпивает 250 водки и идет париться по пятому заходу, а потом ныряет в прорубь? Ребяты, вы явно пошутили. Напугали ежика.....
    Смог
    1. рич Сегодня, 20:39
      Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"

      рич
    2. sabakina Сегодня, 21:13
      Костя, только не говори им, что мы любим в мороз обливаться жидкий азотом! Иначе их компьютеры сойдут с ума и начнут третью мировую! wink

      sabakina
      1. Смог Сегодня, 21:25
        Слава! hi я бы им много чего мог сказать, "доброго" и "душевного". Но учитывая мою врожденную интеллигентность ( laughing ) и как бы это выразиться, а, во - воспитанность ( lol ) лучше воздержусь. Да и модераторам не хочу работы добавлять wink

        Смог
        1. sabakina Сегодня, 21:36
          Костя hi . Ты настолько заботишься о модераторах, что обрезал видео из-за "ай люлю"? laughing
          sabakina
          1. Смог Сегодня, 21:39
            А вдруг не правильно поймут.
            Смог
            1. sabakina Сегодня, 21:42
              Цитата: Смог
              А вдруг не правильно поймут.

              А вот это запросто. Я хотел подарить новоявленному еврею karish лошадку с педалями, а он обиделся. Смирнов влепил третий предупредительный.
              sabakina
              1. рич Сегодня, 21:46
                Смирнов влепил третий предупредительный.

                рич
              2. Смог Сегодня, 21:48
                Цитата: sabakina
                Я хотел подарить новоявленному еврею

                Вот так вот! Благими намерениями выстлана дорога в ад laughing
                Смог
                1. sabakina Сегодня, 22:09
                  Та не! Я сказал, где искать лошадку, а он не понЯв!
                  sabakina
              3. Смог Сегодня, 21:52
                Цитата: sabakina
                Смирнов влепил третий предупредительный.

                Смог
              4. vorobey Сегодня, 21:58
                Цитата: sabakina
                третий предупредительный.


                третий предупредительный это не контрольный в голову... не прибедняйтесь... laughing
                vorobey
                1. sabakina Сегодня, 22:11
                  Сашка, так я не понял, какую нашивку мне шить, жёлтую или красную? what
                  sabakina
                  1. vorobey Сегодня, 22:19
                    Цитата: sabakina
                    Сашка, так я не понял, какую нашивку мне шить, жёлтую или красную? what


                    ну если голову таки задело... тогда красную.. ну а если похрену то желтую lol
                    vorobey
                    1. sabakina Сегодня, 22:36
                      Так в том то и дело, что и голова и хрен нормально. Справки есть. У меня это, указательный палец правой руки постоянно что то пытается нажать!
                      sabakina
                      1. vorobey Сегодня, 22:45
                        Цитата: sabakina
                        У меня это, указательный палец правой руки постоянно что то пытается нажать!


                        макни его в молоко и дай ежу пососать. lol
                        vorobey
  10. Александр Абдрахманов Сегодня, 20:59
    Эти санкции против России - будет мечем против США . Они еще жалеть будут , зачем вводили . Уже сегодня зубами скрепят - зачем Россия высоко технологическое оружие производят , намного быстрей и точней американского . Уже сегодня союзники в панике , зачем связались с Америкой и этими санкциями . Что Россия потеряла - только свое производство увеличила и сельское хозяйство подняли . Уже сегодня стали кормить других . Еще несколько лет и будим сами себя кормить . Надо еще за санкции Америке присвоить Нобелевскую премию , как они нам сильно помогли , а то бы так и буксовали . Приспичило - быстро стали на ноги вставать , еще завидовать нам будут .
    Александр Абдрахманов
  11. mydanik Сегодня, 21:08
    И ещё страдают малые народы иза ваших санкций...! sad
    mydanik
    1. Sauron80 Сегодня, 21:20
      Так малым народам надо поменьше русофобией страдать, болезнь то опасная - народы эти малые вымрут от этой болезни такими темпами.
      Sauron80
  12. VadimSt Сегодня, 21:12
    Мне,все эти мессенджи Запад, последних трех лет, напоминают диалог алкашей - Ты меня понимаешь?"
    VadimSt
  13. Подрезчик Сегодня, 21:14
    Цитата: МПК105
    А мне веришь...- ?

    Верю! И у нас есть такое!
    Подрезчик
    1. Moby_by Сегодня, 22:00
      Нет такого у нас на пахотнопригодных землях. Но не вижу тут никакого повода для гордости. Земли в огромной России полно, качественной земелюшки. И живет на этой огромной российской земелюшки очень мало народу. При СССР пшеницу в СССР импортировали, а сейчас наоборот, Россия пшеницу экспортирует, значит российское сельское хозяйство довольно эффективное. А то что на фото все заросло травой, так это хорошо, природа от человека отдыхает.
      Moby_by
      1. Подрезчик Сегодня, 22:42
        На пахотных нет! Так и на картинке явно не пахотная земля!!! А гордости за то, что и у нас есть такое НЕ ИСПЫТЫВАЮ!
        Подрезчик
  14. faterdom Сегодня, 21:16
    Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"

    Настолько, что нам приходится об этом каждый день напоминать - есть риск,что забудем ненароком.
    И Ковтун из этого же источника пьет: все аргументы сводятся, что мы на них напали, и теперь мечтаем, чтобы с нас сняли санкции.
    faterdom
    1. Paranoid50 Сегодня, 21:49
      Цитата: faterdom
      И Ковтун из этого же источника пьет:

      Ага,уже поперхнулся... Он в 404 уже по разным "расстрельным" спискам проходит. Рагули его просчитали.
      Paranoid50
  15. kefan Сегодня, 21:25
    Господин Бреннан, пожалуйста не вздумайте ни в коем случае снимать санкции, они нам очень как нужны!
    kefan
  16. Altona Сегодня, 22:16
    Такое впечатление, что они свои хотелки и мечталки озвучивают. Чё там болезненного, если товарооборот с Китаем и Германией растет?
    Altona
  17. _Ugene_ Сегодня, 22:34
    Санкции закрыли доступ к дешевым деньгам, а это реально сказывается на нашей экономике. "Проблема в финансовой сфере заключается в том, что все крупные мировые банки обязательно имеют либо отделение в США, либо оперируют через доллар. А, значит, так или иначе, касаются американского рынка. Основные финансовые санкции против России введены Соединенными Штатами. Даже если Европа решит их отменить, американские санкции останутся в силе. Если, допустим, какой-то Французский банк дает кредиты российской компании, которая находится под американскими санкциями, то он попадает под гигантский штраф в Америке и вообще под закрытие бизнеса там. Ни один российский кредит не стоит банковского бизнеса в Америке. Поэтому, даже если европейцы и отменят свои санкции, то Москве от этого совсем не полегчает.
    Как бы то ни было, санкции вредят России: в то время как зарубежные концерны переориентировались на другие рынки, российским банкам так и не удалось найти альтернативные источники финансирования. Также санкции запрещают крупным государственным организациям продавать новые акции за рубеж.
    Из осторожности дистанцию держат и инвесторы из других стран - может, это не ставит под угрозу существование банков, но способствует наращиванию дефицита капитала и удорожанию инвестиций. "
    _Ugene_
Картина дня