Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"

Я считаю, что они (санкции) являются чрезвычайно болезненными и я уверен, что один из приоритетов (президента РФ) Владимира Путина — попытаться сократить санкции. Его стратегия — разделить европейские страны от усилий США по введению санкций

Господин Путин хочет, чтобы санкции были сняты как можно раньше

