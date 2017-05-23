Бреннан: Антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными"
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннон считает, что антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными" для Москвы, передает РИА Новости
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.
Я считаю, что они (санкции) являются чрезвычайно болезненными и я уверен, что один из приоритетов (президента РФ) Владимира Путина — попытаться сократить санкции. Его стратегия — разделить европейские страны от усилий США по введению санкций— сказал он, выступая на слушаниях в сенате -
Господин Путин хочет, чтобы санкции были сняты как можно раньше
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.
Использованы фотографии: http://fromua.news/
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