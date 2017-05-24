Огнеборцы: от кликунов до пожарных
В продолжение темы всероссийской акции «Ночь музеев» поговорим об удивительном выставочном зале, который работает на Дону - музей пожарных. Официальное же название у него - Музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по РО.
Удивителен этот музей тем, что создал его еще двадцать лет назад энтузиаст - Михаил Борисович Карницкий. Сам пожарный, подполковник внутренней службы в отставке. Помогал Карницкому его друг и соратник Павел Алексеевич Заярный - майор внутренней службы в отставке.
Эти, по началу далекие от музейного дела, люди подошли к вопросу создания музея настолько профессионально, что сегодня Музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по РО представляет едва ли не самую интересную экспозицию для взрослых и детей.
И те, кто хотя бы однажды побывали в музее пожарной охраны, возвращаются сюда снова и приводят своих друзей
Каждый экспозиционный зал представляет определенный период развития огнеоборства на Дону: от рождения огня до самых больших пожаров современности.
Остановимся на самых любопытных фактах.
О значении огня в жизни людей говорить не приходится. И если сегодня мы не можем справиться с разрушительной его силой, то раньше это было бедствие - огонь слизывал с лица земли целые города и села. Наши предки молились о том, чтобы их дом миновала страшная участь. От «красного петуха» у входа в дом, над порогом, прибивали икону «Неопалимую купину» или Богородицу «Огневидную». А также выходили с образом в поле, просили хорошего урожая.
Считалось также, что у этой иконы можно просить помощи в бою, она защищала пожарных, врачей, летчиков и людей других "спасающих" профессий.
Но русский человек на то и русский, чтобы наряду с иконой верить в народные приметы и языческие обряды. Поэтому на крышах домов нередко можно было увидеть громовой знак или знак Перуна - бога грома и воинской доблести. Это круг с вписанным в него шестиконечным крестом. Пришел он к нам из глубокой древности и знали его многие народы. Громовой знак у славян был практически в каждом доме. Его вводили в орнамент на крышах, ставнях, им украшали предметы быта (прялки, детские люльки и т.д.).
Этот же знак защищал воинов и придавал им доблести, был магическим символом дружины на Руси.
Еще один "способ защиты" от огня – кликун. В то время, когда дома еще были деревянными, по улицам ходили кликуны – люди, которые били в колотушки и напоминали, о том, что нужно затушить печи и осторожно обращаться с огнём. Когда же пожар уже полыхнул, кликуны созывали народ на помощь.
Помимо уличных кликунов, в домах появились и их «портреты» - керамические глиняные изразцы, которые вешали на печь, а иногда и делали в облицовку вставку. Это был прадед агитационного плаката о борьбе с огнем.
Первый большой шаг в пожарном деле сделал царь Алексей Михайлович. 30 апреля 1649 года он подписал «Наказ о Градском благочинии». По сути это был документ, который подробно объяснил, как нужно тушить пожары.
Приведем его полностью:
Года от сотворения мира 7157, Апреля 30 дня
Наказ о Градском благочинии
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану Андреевичу Новикову, да подъячему Викуле Панову быти в объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы по Яузские ворота и по Васильевскому лужку, для береженья от огня и от всякого воровства; а с ним и с подъячим указал Государь быть в объезде, для сбереженья, пяти человеком решеточным прикащиком, да со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами. И Ивану и подъячему взяти на Земском дворе, по прежнему Государеву указу, решеточных прикащиков пяти человек, и велеть им быть с собою, и ездить в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, в беспрестани.
А для береженья во всех улицах и по переулках росписать им решеточных прикащиков и сторожей; и по улицам и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы и табаку и инаго никакого воровства и блядни не было. Да и того в улицах и в переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде не жгли, и огня на хоромы не накинули, и у хором и у заборов с улицы ни у кого ни счем огня не подложили.
Да Ивану и подъячему Викуле приказать всяких чинов людем накрепко, чтоб ныне весною, и во все лето, и в осень в ведренные, в жаркие дни, изб и мылен никто не топил, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и самим им смотрети и беречь накрепко, чтоб никакие люди изб и мылен не топили, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и учинить у изб и у мылен печати, чтобы однолично изб и мылен никто не топили ни которыми делы.
А где есть варить и хлебы печь, велеть всяким людям печи поделать в поварнях и на полых местах, а в избах однолично хлебов печь и есть варить не велеть; а у которых людей поварен нет, и тем людем печи велети сделать на огородах, или в земле на полых местех, не близко хором, и от ветру те печи велеть ущитить накрепко. А некоторые люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни топить, или в вечеру поздно с огнем сидеть: и им тех описав имена, принести к Боярам.
А на которых дворех люди будут больны, или родильницы, и учнут те люди бить челом Государю, чтоб им, для болей и родильниц, избы топить, и Ивану и подъячему, досмотря болей и родильниц, велети тем людям, для болей и родильниц, избы топить в неделю один день; а в ту пору, как кто учнет избы топить, велети в избах быть приставом решеточным прикащиком и приказать накрепко, как кто учнет избы топить, тех бы дворов люди с приставы в избах были с водою, и с помелы, и с веники, и берегли б накрепко, чтоб однолично избы топить с великим береженьем.
А во дворах, по всем хоромам велели б, для береженья от пожарного времени, держать мерники и кади большие с водою, и с помелы, и с веники. А хлебы велети печь и есть варить в печах с великим береженьем, с перваго часа, до четвертаго часу дня; а с четвертаго часу дня однолично б ни у каких людей в поварнях и с печах огня не было. А некоторые люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни топить, или некоторые люди для сторожа людей не дадут: и им на тех людей сказывать, и письмо на них приносить к Боярам. Да им же в своем объезде сказать всяких чинов людем, чтобы пожиточные люди, для береженья от пожарного времени, держали во всех дворех своих водоливныя трубя медныя, и деревянныя ведра; а обычные люди держали с пяти дворов по трубе, а ведра однолично были бы во всех дворех, и учинить тому всему роспись, чтоб им в пожарное время с решеточными прикащиками, и со всякими, и с водоливными запасы быть готовым, без всякого переводу. А что в их объездах каких чинов людей дворов, и сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи, с рогатины, и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто имены у тех сторожей будут десятские: и им то все росписать на роспись, и ту роспись принести к Боярам в верх, да такову ж роспись отдать в Земский приказ.
А где в их объездах, грешным делом, учинится пожар: и им Ивану и подъячему Викуле с теми со всеми с пожарными запасы быть на пожаре, и промышлять всякими обычаи неоплошно, чтобы дворы, и по торжкам лавки отнять, и огонь утушить. А однолично ему Ивану и подъячему Викуле ездить в своем объезде, в день и в ночь, безпрестани, и от огня, и от всякого воровства беречь накрепко.
А только они Иван, и подъячий учнут ездить оплошно, и их небереженьем учинится пожар, или какое воровство: и им от Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руси быть в великой опале.
А что в прошлых летах, по челобитью черных сотен всяких людей, по Государеву указу, велено избы топить в неделю дважды, в Воскресенье, да в четверок, в холодные, да в ненастные дни; и учнут избы топить с их ведома, и Ивану и подъячему в ту пору в своем объезде ездить безпрестани, и приказывать всяким людем, и самим смотреть и беречи накрепко, чтоб в те поры в указные дни, всякие люди избы топили с великим береженьем, а в жаркие дни однолично никаким людем изб топить не велети.
А в которые дни ветры будут, и им в то время и в указные дни изб топить не велети, чтоб однолично от огня и от всякого воровства береженье было великое. А то им всяких чинов людем сказать именно, только чьим небереженьем от кого учиниться пожар: и тому от Государя быть казнену смертию.
Просуществовала повинностная пожарная охрана в Москве до весны 1804 года, когда и была учреждена первая уже профессиональная пожарная охрана.
Теперь пожарный стал получать за свою работу деньги, его обучали, ему выдавали спецобмундирование и средства защиты в борьбе с огнем. Но красивая форма часто была неудобной – она «не дышала», по началу ее шили из белой ткани и она была очень маркой, плюс к тому еще и тяжелой.
В музее можно не только увидеть, но и пощупать образцы формы прошлых веков. Первые формы, в которых тушили пожары, были просто неподъемными. Со средствами защиты, касками, масками, а также приспособлениями для тушения огня - тоже было непросто. Все это делалось из железа и было очень увесистым. "Укомплектованный" огнеборец в середине позапрошлого века быстро передвигаться не мог.
Между прочим, попасть в пожарную охрану могли только те мужчины, которые имели усы. Долгое время считалось, что усы "фильтруют" воздух и защищают от гари. И еще одно заблуждение, бытовавшее примерно в то же время - гребешки на касках якобы берегли голову пожарного от сильных ударов.
Продолжение следует
Удивителен этот музей тем, что создал его еще двадцать лет назад энтузиаст - Михаил Борисович Карницкий. Сам пожарный, подполковник внутренней службы в отставке. Помогал Карницкому его друг и соратник Павел Алексеевич Заярный - майор внутренней службы в отставке.
Эти, по началу далекие от музейного дела, люди подошли к вопросу создания музея настолько профессионально, что сегодня Музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по РО представляет едва ли не самую интересную экспозицию для взрослых и детей.
И те, кто хотя бы однажды побывали в музее пожарной охраны, возвращаются сюда снова и приводят своих друзей
Каждый экспозиционный зал представляет определенный период развития огнеоборства на Дону: от рождения огня до самых больших пожаров современности.
Остановимся на самых любопытных фактах.
О значении огня в жизни людей говорить не приходится. И если сегодня мы не можем справиться с разрушительной его силой, то раньше это было бедствие - огонь слизывал с лица земли целые города и села. Наши предки молились о том, чтобы их дом миновала страшная участь. От «красного петуха» у входа в дом, над порогом, прибивали икону «Неопалимую купину» или Богородицу «Огневидную». А также выходили с образом в поле, просили хорошего урожая.
Считалось также, что у этой иконы можно просить помощи в бою, она защищала пожарных, врачей, летчиков и людей других "спасающих" профессий.
Но русский человек на то и русский, чтобы наряду с иконой верить в народные приметы и языческие обряды. Поэтому на крышах домов нередко можно было увидеть громовой знак или знак Перуна - бога грома и воинской доблести. Это круг с вписанным в него шестиконечным крестом. Пришел он к нам из глубокой древности и знали его многие народы. Громовой знак у славян был практически в каждом доме. Его вводили в орнамент на крышах, ставнях, им украшали предметы быта (прялки, детские люльки и т.д.).
Этот же знак защищал воинов и придавал им доблести, был магическим символом дружины на Руси.
Еще один "способ защиты" от огня – кликун. В то время, когда дома еще были деревянными, по улицам ходили кликуны – люди, которые били в колотушки и напоминали, о том, что нужно затушить печи и осторожно обращаться с огнём. Когда же пожар уже полыхнул, кликуны созывали народ на помощь.
Помимо уличных кликунов, в домах появились и их «портреты» - керамические глиняные изразцы, которые вешали на печь, а иногда и делали в облицовку вставку. Это был прадед агитационного плаката о борьбе с огнем.
Первый большой шаг в пожарном деле сделал царь Алексей Михайлович. 30 апреля 1649 года он подписал «Наказ о Градском благочинии». По сути это был документ, который подробно объяснил, как нужно тушить пожары.
Приведем его полностью:
Года от сотворения мира 7157, Апреля 30 дня
Наказ о Градском благочинии
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану Андреевичу Новикову, да подъячему Викуле Панову быти в объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы по Яузские ворота и по Васильевскому лужку, для береженья от огня и от всякого воровства; а с ним и с подъячим указал Государь быть в объезде, для сбереженья, пяти человеком решеточным прикащиком, да со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами. И Ивану и подъячему взяти на Земском дворе, по прежнему Государеву указу, решеточных прикащиков пяти человек, и велеть им быть с собою, и ездить в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, в беспрестани.
А для береженья во всех улицах и по переулках росписать им решеточных прикащиков и сторожей; и по улицам и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы и табаку и инаго никакого воровства и блядни не было. Да и того в улицах и в переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде не жгли, и огня на хоромы не накинули, и у хором и у заборов с улицы ни у кого ни счем огня не подложили.
Да Ивану и подъячему Викуле приказать всяких чинов людем накрепко, чтоб ныне весною, и во все лето, и в осень в ведренные, в жаркие дни, изб и мылен никто не топил, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и самим им смотрети и беречь накрепко, чтоб никакие люди изб и мылен не топили, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и учинить у изб и у мылен печати, чтобы однолично изб и мылен никто не топили ни которыми делы.
А где есть варить и хлебы печь, велеть всяким людям печи поделать в поварнях и на полых местах, а в избах однолично хлебов печь и есть варить не велеть; а у которых людей поварен нет, и тем людем печи велети сделать на огородах, или в земле на полых местех, не близко хором, и от ветру те печи велеть ущитить накрепко. А некоторые люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни топить, или в вечеру поздно с огнем сидеть: и им тех описав имена, принести к Боярам.
А на которых дворех люди будут больны, или родильницы, и учнут те люди бить челом Государю, чтоб им, для болей и родильниц, избы топить, и Ивану и подъячему, досмотря болей и родильниц, велети тем людям, для болей и родильниц, избы топить в неделю один день; а в ту пору, как кто учнет избы топить, велети в избах быть приставом решеточным прикащиком и приказать накрепко, как кто учнет избы топить, тех бы дворов люди с приставы в избах были с водою, и с помелы, и с веники, и берегли б накрепко, чтоб однолично избы топить с великим береженьем.
А во дворах, по всем хоромам велели б, для береженья от пожарного времени, держать мерники и кади большие с водою, и с помелы, и с веники. А хлебы велети печь и есть варить в печах с великим береженьем, с перваго часа, до четвертаго часу дня; а с четвертаго часу дня однолично б ни у каких людей в поварнях и с печах огня не было. А некоторые люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни топить, или некоторые люди для сторожа людей не дадут: и им на тех людей сказывать, и письмо на них приносить к Боярам. Да им же в своем объезде сказать всяких чинов людем, чтобы пожиточные люди, для береженья от пожарного времени, держали во всех дворех своих водоливныя трубя медныя, и деревянныя ведра; а обычные люди держали с пяти дворов по трубе, а ведра однолично были бы во всех дворех, и учинить тому всему роспись, чтоб им в пожарное время с решеточными прикащиками, и со всякими, и с водоливными запасы быть готовым, без всякого переводу. А что в их объездах каких чинов людей дворов, и сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи, с рогатины, и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто имены у тех сторожей будут десятские: и им то все росписать на роспись, и ту роспись принести к Боярам в верх, да такову ж роспись отдать в Земский приказ.
А где в их объездах, грешным делом, учинится пожар: и им Ивану и подъячему Викуле с теми со всеми с пожарными запасы быть на пожаре, и промышлять всякими обычаи неоплошно, чтобы дворы, и по торжкам лавки отнять, и огонь утушить. А однолично ему Ивану и подъячему Викуле ездить в своем объезде, в день и в ночь, безпрестани, и от огня, и от всякого воровства беречь накрепко.
А только они Иван, и подъячий учнут ездить оплошно, и их небереженьем учинится пожар, или какое воровство: и им от Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руси быть в великой опале.
А что в прошлых летах, по челобитью черных сотен всяких людей, по Государеву указу, велено избы топить в неделю дважды, в Воскресенье, да в четверок, в холодные, да в ненастные дни; и учнут избы топить с их ведома, и Ивану и подъячему в ту пору в своем объезде ездить безпрестани, и приказывать всяким людем, и самим смотреть и беречи накрепко, чтоб в те поры в указные дни, всякие люди избы топили с великим береженьем, а в жаркие дни однолично никаким людем изб топить не велети.
А в которые дни ветры будут, и им в то время и в указные дни изб топить не велети, чтоб однолично от огня и от всякого воровства береженье было великое. А то им всяких чинов людем сказать именно, только чьим небереженьем от кого учиниться пожар: и тому от Государя быть казнену смертию.
Просуществовала повинностная пожарная охрана в Москве до весны 1804 года, когда и была учреждена первая уже профессиональная пожарная охрана.
Теперь пожарный стал получать за свою работу деньги, его обучали, ему выдавали спецобмундирование и средства защиты в борьбе с огнем. Но красивая форма часто была неудобной – она «не дышала», по началу ее шили из белой ткани и она была очень маркой, плюс к тому еще и тяжелой.
В музее можно не только увидеть, но и пощупать образцы формы прошлых веков. Первые формы, в которых тушили пожары, были просто неподъемными. Со средствами защиты, касками, масками, а также приспособлениями для тушения огня - тоже было непросто. Все это делалось из железа и было очень увесистым. "Укомплектованный" огнеборец в середине позапрошлого века быстро передвигаться не мог.
Между прочим, попасть в пожарную охрану могли только те мужчины, которые имели усы. Долгое время считалось, что усы "фильтруют" воздух и защищают от гари. И еще одно заблуждение, бытовавшее примерно в то же время - гребешки на касках якобы берегли голову пожарного от сильных ударов.
Продолжение следует
Автор: Светлана Хлыстун
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