Огнеборцы: от кликунов до пожарных

Удивителен этот музей тем, что создал его еще двадцать лет назад энтузиаст - Михаил Борисович Карницкий. Сам пожарный, подполковник внутренней службы в отставке. Помогал Карницкому его друг и соратник Павел Алексеевич Заярный - майор внутренней службы в отставке.Эти, по началу далекие от музейного дела, люди подошли к вопросу создания музея настолько профессионально, что сегодня Музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по РО представляет едва ли не самую интересную экспозицию для взрослых и детей.И те, кто хотя бы однажды побывали в музее пожарной охраны, возвращаются сюда снова и приводят своих друзейКаждый экспозиционный зал представляет определенный период развития огнеоборства на Дону: от рождения огня до самых больших пожаров современности.Остановимся на самых любопытных фактах.О значении огня в жизни людей говорить не приходится. И если сегодня мы не можем справиться с разрушительной его силой, то раньше это было бедствие - огонь слизывал с лица земли целые города и села. Наши предки молились о том, чтобы их дом миновала страшная участь. От «красного петуха» у входа в дом, над порогом, прибивали икону «Неопалимую купину» или Богородицу «Огневидную». А также выходили с образом в поле, просили хорошего урожая.Считалось также, что у этой иконы можно просить помощи в бою, она защищала пожарных, врачей, летчиков и людей других "спасающих" профессий.Но русский человек на то и русский, чтобы наряду с иконой верить в народные приметы и языческие обряды. Поэтому на крышах домов нередко можно было увидеть громовой знак или знак Перуна - бога грома и воинской доблести. Это круг с вписанным в него шестиконечным крестом. Пришел он к нам из глубокой древности и знали его многие народы. Громовой знак у славян был практически в каждом доме. Его вводили в орнамент на крышах, ставнях, им украшали предметы быта (прялки, детские люльки и т.д.).Этот же знак защищал воинов и придавал им доблести, был магическим символом дружины на Руси.Еще один "способ защиты" от огня – кликун. В то время, когда дома еще были деревянными, по улицам ходили кликуны – люди, которые били в колотушки и напоминали, о том, что нужно затушить печи и осторожно обращаться с огнём. Когда же пожар уже полыхнул, кликуны созывали народ на помощь.Помимо уличных кликунов, в домах появились и их «портреты» - керамические глиняные изразцы, которые вешали на печь, а иногда и делали в облицовку вставку. Это был прадед агитационного плаката о борьбе с огнем.Первый большой шаг в пожарном деле сделал царь Алексей Михайлович. 30 апреля 1649 года он подписал «Наказ о Градском благочинии». По сути это был документ, который подробно объяснил, как нужно тушить пожары.Приведем его полностью:Просуществовала повинностная пожарная охрана в Москве до весны 1804 года, когда и была учреждена первая уже профессиональная пожарная охрана.Теперь пожарный стал получать за свою работу деньги, его обучали, ему выдавали спецобмундирование и средства защиты в борьбе с огнем. Но красивая форма часто была неудобной – она «не дышала», по началу ее шили из белой ткани и она была очень маркой, плюс к тому еще и тяжелой.В музее можно не только увидеть, но и пощупать образцы формы прошлых веков. Первые формы, в которых тушили пожары, были просто неподъемными. Со средствами защиты, касками, масками, а также приспособлениями для тушения огня - тоже было непросто. Все это делалось из железа и было очень увесистым. "Укомплектованный" огнеборец в середине позапрошлого века быстро передвигаться не мог.Между прочим, попасть в пожарную охрану могли только те мужчины, которые имели усы. Долгое время считалось, что усы "фильтруют" воздух и защищают от гари. И еще одно заблуждение, бытовавшее примерно в то же время - гребешки на касках якобы берегли голову пожарного от сильных ударов.