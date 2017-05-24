05:24 24 мая

Глава Филиппин прибыл в Москву за помощью и поддержкой

Согласно информации РИА Новости , глава Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что его визит в РФ связан со стремлением получить поддержку Москвы и её помощь в поставках оружия.

Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ [запрещено в РФ], с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи. Ваша страна является для нас надёжным партнером. Хочу пожелать вам, чтобы несмотря ни на что, такие инциденты, как у нас, повторялись как можно реже. Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу.





Со слов президента Филиппин, двум странам необходимо развивать торговые отношения.

Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот.


Как Р. Дутерте озвучил В. Путину, он вынужден вернуться в свою страну, где не прекращаются боестолкновения с террористами. 23 мая он ввел военное положение в провинции Минданао после развертывания боевых действий правительственных войск с поддерживающей ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) группировкой. По этой причине встреча между президентами была перенесена с четверга на вторник.

Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди […] Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан.


В. Путин сообщил о большом потенциале в отношениях между странами.

У нас много перспективных интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, сотрудничество в области военно-технического взаимодействия.


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Комментарии 10

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  1. Злой 55 Сегодня, 03:24
    А не просил ли он буровое оборудование и как на поставку вооружения посмотрит Китай?
    Злой 55
    1. рич Сегодня, 03:31
      Если Филиппины закупят российское оружие, это будет первым подобным опытом, так как страна на протяжении многих лет была привязана к американскому оружейному рынку. Однако осенью 2016 года сенат США наложил вето на поставку крупной партии автоматических винтовок из-за нарушений прав человека во время войны с наркоторговцами.
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 03:37
        Доброе утро,Димитрий ... hi Договорится Президент ихний,как Чавес,как латиноамериканские Президенты многие,такой службы безопасности,как у нашего,вряд ли есть у него там... wink
        МПК105
        1. рич Сегодня, 03:44
          Привет, Алексей Юрьевич. У Дутерте в отличие от нашего, свои собственные войска есть -"подразделения смерти". Посмотрим как он на Филиппинах порядок наведет, и какими методами
          рич
    2. сибиралт Сегодня, 03:44
      Почем дружба с Филиппинами?
      сибиралт
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 03:50
      Цитата: Злой 55
      А не просил ли он буровое оборудование и как на поставку вооружения посмотрит Китай?

      А причем тут КНР? Филиппины (бывшая сначала испанская, потом американская колония) и КНР, как кошка с собакой из-за спорных островов и проамериканскую позицию Филиппин.
      На прошлой неделе было заявлено, что бывшая американская военная база в Субик-Бэй с выходом в Южно-Китайское море, закрытая двадцать лет назад, может возобновить свое существование. США выразили намерение вновь разместить на этой базе свою военную технику.
      Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1944930.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

      В настоящий момент между Филиппинами и США не самые лучшие времена, но думаю это временно.
      Москва старается не лезть в КНДР, но это не значит, что Москва будет оглядываться на мнение Пекина, если ей будет предоставлена возможность продать пару эшелонов с В и ВТ Маниле....
      Это РФ, а не КНР "повивальная бабка" в АТР, и авторитет РФ в этом регионе намного сильнее сейчас чем КНР.
      КНР сделала за последние годы все, чтобы рассориться со своими соседями из-за островов в Южно-Китайском море, хотя многие из этих стран готовы были сотрудничать с КНР в пику Японии (ее точно все в АТР ненавидят)....
      DOCTOR ZLO
  2. лысова Сегодня, 03:37
    А что, есть проблемы с покупкой оружия в нашем неспокойном мире? Или на халяву и уксус сладкий? Ой темнит.
    лысова
  3. Аскет Сегодня, 03:58
    бармалее создали на Филиппинах свой филиал.Вряд ли Китай будет очень рад распространению радикального исламизма в еще одном очаге под боком. Если от ближневосточного очага распространения ИГИЛ Китай отделен Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Пакистаном, Ираном, то от Филиппин отделяет только Южно-Китайское море.
    Рядом — Индонезия с самым большим в мире мусульманским населением и непотопляемый американский авианосец Тайвань.
    История создания Всемирной Антикоммунистической Лиги (ВАКЛ) на Тайване, сопряженная с историей создания ИГИЛ, выводит нас на все тех же "конструкторов" - специальные службы США.
    Аскет
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 04:16
    ... Р.Дутерте уже "надружился" с мерикатосами, теперь хочет с нами...
    a.s.zzz888
  5. Вас Влад Сегодня, 04:43
    Если я не ошибаюсь первая ласточка,лидер страны пославший США в известном направлении, такое возможно только при многополярном мире,иначе кирдык.
    Вас Влад
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