Глава Филиппин прибыл в Москву за помощью и поддержкой
Согласно информации РИА Новости , глава Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что его визит в РФ связан со стремлением получить поддержку Москвы и её помощь в поставках оружия.
Со слов президента Филиппин, двум странам необходимо развивать торговые отношения.
Как Р. Дутерте озвучил В. Путину, он вынужден вернуться в свою страну, где не прекращаются боестолкновения с террористами. 23 мая он ввел военное положение в провинции Минданао после развертывания боевых действий правительственных войск с поддерживающей ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) группировкой. По этой причине встреча между президентами была перенесена с четверга на вторник.
В. Путин сообщил о большом потенциале в отношениях между странами.
Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ [запрещено в РФ], с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи. Ваша страна является для нас надёжным партнером. Хочу пожелать вам, чтобы несмотря ни на что, такие инциденты, как у нас, повторялись как можно реже. Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу.
Со слов президента Филиппин, двум странам необходимо развивать торговые отношения.
Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот.
Как Р. Дутерте озвучил В. Путину, он вынужден вернуться в свою страну, где не прекращаются боестолкновения с террористами. 23 мая он ввел военное положение в провинции Минданао после развертывания боевых действий правительственных войск с поддерживающей ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) группировкой. По этой причине встреча между президентами была перенесена с четверга на вторник.
Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди […] Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан.
В. Путин сообщил о большом потенциале в отношениях между странами.
У нас много перспективных интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, сотрудничество в области военно-технического взаимодействия.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти