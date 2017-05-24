Очередной американский LCS Omaha успешно завершил приемочные испытания
Согласно информации интернет-портала Korabli.eu , пресс-служба министерства обороны США сообщила об успешном окончании программы приемочных испытаний корабль прибрежной зоны (LCS) Omaha типа Independence , призванного пополнить состав ВМС США. В настоящее время судно находится на верфи компании Austal USA в Алабаме.
В текущем месяце данное судостроительное предприятие покинул Gabrielle Giffords, относящийся к этому же типу, как и ранее переданные ВМС Coronado, Jackson, Montgomery. Они базируются на базе в Сан-Диего в Калифорнии. Вскоре к ним присоединится Omaha.
На верфи Austal USA сейчас ведется строительство еще ряда кораблей типа Independence: Manchester готовится к запланированным на лето заводским испытаниям, корабль Tulsa прошел крещение и спущен на воду, Charleston ожидает церемонии крещения и спуска на воду осенью. Cincinnati, Kansas City, Oakland и Mobile строятся на ранних стадиях.
Строительство серии LCS осуществляют два основных подрядчика в рамках альтернативных проектов. Тип Independence является тримараном. Корпус сконструирован по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Базой для проекта стал 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс".
Корабли типа Independence обладают длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра, водоизмещением 2,3 тыс. тонн. Скорость составляет до 47 узлов, дальность хода – примерно 4,9 тыс. миль. На вооружении находится 57-мм пушка, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Борт принимает два вертолета MH-60R/S SeaHawk и беспилотники.
Всего предполагается ввести в состав ВМС страны 26 кораблей класса LCS. Критику программы вызывают слабое вооружение кораблей, её дороговизна, проблемы с силовой установкой (за последние 1,5 год четыре корабля класса LCS отправились в ремонт из-за выхода из строя двигательной установки).
В текущем месяце данное судостроительное предприятие покинул Gabrielle Giffords, относящийся к этому же типу, как и ранее переданные ВМС Coronado, Jackson, Montgomery. Они базируются на базе в Сан-Диего в Калифорнии. Вскоре к ним присоединится Omaha.
На верфи Austal USA сейчас ведется строительство еще ряда кораблей типа Independence: Manchester готовится к запланированным на лето заводским испытаниям, корабль Tulsa прошел крещение и спущен на воду, Charleston ожидает церемонии крещения и спуска на воду осенью. Cincinnati, Kansas City, Oakland и Mobile строятся на ранних стадиях.
Строительство серии LCS осуществляют два основных подрядчика в рамках альтернативных проектов. Тип Independence является тримараном. Корпус сконструирован по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Базой для проекта стал 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс".
Корабли типа Independence обладают длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра, водоизмещением 2,3 тыс. тонн. Скорость составляет до 47 узлов, дальность хода – примерно 4,9 тыс. миль. На вооружении находится 57-мм пушка, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Борт принимает два вертолета MH-60R/S SeaHawk и беспилотники.
Всего предполагается ввести в состав ВМС страны 26 кораблей класса LCS. Критику программы вызывают слабое вооружение кораблей, её дороговизна, проблемы с силовой установкой (за последние 1,5 год четыре корабля класса LCS отправились в ремонт из-за выхода из строя двигательной установки).
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