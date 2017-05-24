12:02 24 мая

Очередной американский LCS Omaha успешно завершил приемочные испытания

Согласно информации интернет-портала Korabli.eu , пресс-служба министерства обороны США сообщила об успешном окончании программы приемочных испытаний корабль прибрежной зоны (LCS) Omaha типа Independence , призванного пополнить состав ВМС США. В настоящее время судно находится на верфи компании Austal USA в Алабаме.

В текущем месяце данное судостроительное предприятие покинул Gabrielle Giffords, относящийся к этому же типу, как и ранее переданные ВМС Coronado, Jackson, Montgomery. Они базируются на базе в Сан-Диего в Калифорнии. Вскоре к ним присоединится Omaha.




На верфи Austal USA сейчас ведется строительство еще ряда кораблей типа Independence: Manchester готовится к запланированным на лето заводским испытаниям, корабль Tulsa прошел крещение и спущен на воду, Charleston ожидает церемонии крещения и спуска на воду осенью. Cincinnati, Kansas City, Oakland и Mobile строятся на ранних стадиях.

Строительство серии LCS осуществляют два основных подрядчика в рамках альтернативных проектов. Тип Independence является тримараном. Корпус сконструирован по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Базой для проекта стал 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс".

Корабли типа Independence обладают длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра, водоизмещением 2,3 тыс. тонн. Скорость составляет до 47 узлов, дальность хода – примерно 4,9 тыс. миль. На вооружении находится 57-мм пушка, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Борт принимает два вертолета MH-60R/S SeaHawk и беспилотники.

Всего предполагается ввести в состав ВМС страны 26 кораблей класса LCS. Критику программы вызывают слабое вооружение кораблей, её дороговизна, проблемы с силовой установкой (за последние 1,5 год четыре корабля класса LCS отправились в ремонт из-за выхода из строя двигательной установки).


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Комментарии 10

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  1. Altona Сегодня, 09:52
    Плавучий сарай какой то, но скорость приличная.
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 09:54
      Цитата: Altona
      Плавучий сарай какой то, но скорость приличная.

      Для прибрежной зоны - нормальный скоростной корабль - вспомнить наши малые ракетные корабли - и всё встанет на свои места.



      К настоящему моменту разработаны модули трех типов:

      противоминный
      противолодочный
      ударный

      Характеристики:

      Конструкция корпуса судна - SWATH
      Длина- 127,4 м
      Ширина - 31,6 м
      Водоизмещение - 2,3 тыс. т.
      Осадка - 4,5 - 4,6 м
      Двигатели - 2 x газовые турбины General Electric LM2500 мощностью 29500 л. с., 2 x дизеля MTU Friedrichshafen GmbH 20V 8000 M90 мощностью 12203 л. с.;
      Движитель - 2 x водомёта Wartsila LJ160E, 2 x водомёта Wartsila LJ150E;
      Скорость - 47 узлов
      Дальность хода - 4,9 тыс. миль.
      Пушка - 57 мм.
      Пулемет - 4 x 12,7 мм.
      Пусковая установка - Evolved SeaRAM на 11 ракет
      втономность плавания, дней: 14;
      Экипаж - 50 чел.
      Радиолокационное вооружение - SAAB РЛС Sea Giraffe AMB
      Ракетное вооружение - ЗРК RIM-116 (21 ЗУР)
      Противолодочное вооружение - Honeywell Mark 50
      Вертолет - 2 x MH-60R/S Sea Hawk или Sea Stallion H-53
      БПЛА - N x разных типов, включая MQ-8 Fire Scout
      НасРать
      1. рич Сегодня, 10:07
        трёхкорпусный корабль (тримаран), полностью выполненный из алюминия.
        рич
      2. voyaka uh Сегодня, 10:34
        Их пытаются сейчас переделать под "фрегаты".
        Надо как-то всунуть пусковые контейнеры (или смонтировать установки) ракет ПВО и ПКР.
        Оказалось, что они отлично ходят в открытом океане, вдали от
        побережья.
        И вскрылась проблема: экипажи. Экипаж маленький. А там столько электроники, систем, приборов,
        что офицеры и матросы не справлялись.
        Теперь их готовят на тренажерах на берегу, на каждый корабль готовят и сменный экипаж.
        voyaka uh
    2. drunkram Сегодня, 10:00
      Хорошая вещь вообще-то, 4 вертолета могут размещаться либо 2 + беспилотники. Для приграничной зоны самое то. Хотя для сторожевого корабля он слабоват, но его фишка это большая крейсерская скорость
      drunkram
      1. Topotun Сегодня, 10:16
        Ну насчет крейсерской скорости - наши проект 1239 (Бора, Самум) малость побыстрее, а вооружены пожалуй посерьезней. Да, не несут вертолетов. Ну так они и меньше вдвое....
        Topotun
        1. marlin1203 Сегодня, 10:32
          Аж 2 штуки...
          marlin1203
  2. Paranoid50 Сегодня, 10:05
    Всего предполагается ввести в состав ВМС страны 26 кораблей класса LCS. Критику программы вызывают слабое вооружение кораблей, её дороговизна, проблемы с силовой установкой (за последние 1,5 год четыре корабля класса LCS отправились в ремонт из-за выхода из строя двигательной установки).
    Ну,всё в кучу смешали... Типы,классы... Интересно,непосредственно к тримаранам Independence имеются претензии? А то выходит,что недавно сдали четвёртый(головной - в 2012) , и тут же указывают,что четыре пошли в ремонт из-за ДУ. request Кстати, в начале есть ссылка на статью ВО 2012 года - там всё подробно и фото имеются.
    Paranoid50
  3. KudrevKN Сегодня, 10:35
    Классные корабли - татары из Зеленодольска тоже хотели для ЧФ строить? В ГМШ проект "зарубили"!? Но все равно - НАДВОДНОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ в БУДУЩЕМ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ИМЕННО ПО ЭТОМУ ПУТИ!!!
    KudrevKN
  4. san4es Сегодня, 10:51
    ...Когда-то был таким
    san4es
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