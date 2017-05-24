Пентагон планирует потратить в 2018 году на систему ПРО около $ 10 млрд
В проекте бюджета на 2018 год, внесенном администрацией Трампа в Конгресс, предусмотрено выделение почти $ 10 млрд. на развитие программы противоракетной обороны, передает РИА Новости .
Из документа следует, что всего на развитие ПРО планируется выделить $ 9,9 млрд., в том числе 7,9 миллиарда по линии агентства противоракетной обороны.
В рамках программы для защиты США предлагается довести количество ракет-перехватчиков наземного базирования до 44 (сейчас их 36).
Также Пентагон намерен закупить 40 ракет для системы ПРО Aegis. Речь идет о ракетах SM-3 на общую сумму $ 1,6 млрд.
Кроме того, предполагается закупка 34 ракет-перехватчиков для подвижных комплексов наземного базирования THAAD.
Напомним, несколько комплексов THAAD переброшены в Южную Корею с целью отражения «северокорейской ракетной угрозы».
Из документа следует, что всего на развитие ПРО планируется выделить $ 9,9 млрд., в том числе 7,9 миллиарда по линии агентства противоракетной обороны.
В рамках программы для защиты США предлагается довести количество ракет-перехватчиков наземного базирования до 44 (сейчас их 36).
Также Пентагон намерен закупить 40 ракет для системы ПРО Aegis. Речь идет о ракетах SM-3 на общую сумму $ 1,6 млрд.
Кроме того, предполагается закупка 34 ракет-перехватчиков для подвижных комплексов наземного базирования THAAD.
Напомним, несколько комплексов THAAD переброшены в Южную Корею с целью отражения «северокорейской ракетной угрозы».
Использованы фотографии: http://newsader.com
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