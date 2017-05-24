12:00 24 мая

Пентагон планирует потратить в 2018 году на систему ПРО около $ 10 млрд

В проекте бюджета на 2018 год, внесенном администрацией Трампа в Конгресс, предусмотрено выделение почти $ 10 млрд. на развитие программы противоракетной обороны, передает РИА Новости .



Из документа следует, что всего на развитие ПРО планируется выделить $ 9,9 млрд., в том числе 7,9 миллиарда по линии агентства противоракетной обороны.


В рамках программы для защиты США предлагается довести количество ракет-перехватчиков наземного базирования до 44 (сейчас их 36).

Также Пентагон намерен закупить 40 ракет для системы ПРО Aegis. Речь идет о ракетах SM-3 на общую сумму $ 1,6 млрд.

Кроме того, предполагается закупка 34 ракет-перехватчиков для подвижных комплексов наземного базирования THAAD.

Напомним, несколько комплексов THAAD переброшены в Южную Корею с целью отражения «северокорейской ракетной угрозы».

Использованы фотографии: http://newsader.com
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:31
    Хорошая сумма для распила. Потом еще нарисуют. В следующем году.
    oleg-gr
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:35
    потратить в 2018 году на систему ПРО около $ 10 млрд

    Кучеряво живут ребята-демократы за счет остального мира.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
      Геннадий , приветствую ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Кучеряво живут ребята-демократы за счет остального мира.

      Ну так они же "исключительные" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:51
        Павел, привет! hi "Исключительные" за счет одурачивания в свое время мира зеленными бумажками и пренебрежительного отношения к остальным. У нового президента слово "сделка" главная в лексиконе.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
          Цитата: rotmistr60
          У нового президента слово "сделка" главная в лексиконе.

          Да , он как Паниковский - продаст , купит и ещё раз продаст , но уже дороже ...
          bouncyhunter
  3. Аскет Сегодня, 11:39
    Ничего другого и не ожидалось как всегда хотят задавить количеством 10 на одну...это уже было. только вопрос в том как это преимущество реализовать остается и останется нерешаемым
    Аскет
    1. opus Сегодня, 11:47
      Им реализовать просто.
      1. Смотрим страны НАТО+ ЮК+ Япония, с точки зрения карты и их расположение вокруг России
      2. Смотрим кол-во кораблей УРО+ боезапас ЗУР+ FY до 2020 ( планы по производству) + опять карта ( моря, октаны)+ территориальные воды стран по а.1
      3. Смотрим потенциал стран п.1 технологический и промышленный.
      Зы только США выпускают кораблей за год больше,чем мы танков.
      Вывод: по моему очевиден
      opus
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