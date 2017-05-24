Бортников призвал спецслужбы стран СНГ оперативно блокировать пропаганду терроризма в интернете
Для пресечения пропагандистской деятельности террористов необходимо постоянно осуществлять мониторинг интернет-пространства и блокировать источники распространения радикальных идей, передает Интерфакс заявление главы ФСБ Александра Бортникова.
Он отметил, что «террористы ведут активную работу в различных социальных сетях». Результаты мониторинга экспертов показали, что по всему миру под влияние террористических группировок, в частности «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), «попадает значительное количество людей, готовых участвовать в экстремистских террористических организациях», отметил Бортников.
По его словам для пресечения активной деятельности необходимо также «предотвратить проникновение проповедников радикального ислама и повысить роль официального ислама».
Для пресечения системной деятельности и вовлечения населения в террористические организации, и вербовки в сети интернет требуется на постоянной основе осуществлять мониторинг и блокировку источников пропаганды международных террористических организаций в сети, проводить регулярный обмен информацией, обмен информацией о методах вербовки,сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ в Бишкеке.
Он отметил, что «террористы ведут активную работу в различных социальных сетях». Результаты мониторинга экспертов показали, что по всему миру под влияние террористических группировок, в частности «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), «попадает значительное количество людей, готовых участвовать в экстремистских террористических организациях», отметил Бортников.
ИГ проводит массированную пропагандистскую кампанию, активно используя электронные средства коммуникаций в информационной сфере, использует религиозную и социальную мотивацию, вовлекая в свои ряд представителей различных социальных слоев общества, прежде всего молодежь,подчеркнул глава ФСБ.
По его словам для пресечения активной деятельности необходимо также «предотвратить проникновение проповедников радикального ислама и повысить роль официального ислама».
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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