Бортников призвал спецслужбы стран СНГ оперативно блокировать пропаганду терроризма в интернете

Для пресечения системной деятельности и вовлечения населения в террористические организации, и вербовки в сети интернет требуется на постоянной основе осуществлять мониторинг и блокировку источников пропаганды международных террористических организаций в сети, проводить регулярный обмен информацией, обмен информацией о методах вербовки,

ИГ проводит массированную пропагандистскую кампанию, активно используя электронные средства коммуникаций в информационной сфере, использует религиозную и социальную мотивацию, вовлекая в свои ряд представителей различных социальных слоев общества, прежде всего молодежь,