14:46 24 мая

Бортников призвал спецслужбы стран СНГ оперативно блокировать пропаганду терроризма в интернете

Для пресечения пропагандистской деятельности террористов необходимо постоянно осуществлять мониторинг интернет-пространства и блокировать источники распространения радикальных идей, передает Интерфакс заявление главы ФСБ Александра Бортникова.

Бортников призвал спецслужбы стран СНГ оперативно блокировать пропаганду терроризма в интернете


Для пресечения системной деятельности и вовлечения населения в террористические организации, и вербовки в сети интернет требуется на постоянной основе осуществлять мониторинг и блокировку источников пропаганды международных террористических организаций в сети, проводить регулярный обмен информацией, обмен информацией о методах вербовки,
сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ в Бишкеке.


Он отметил, что «террористы ведут активную работу в различных социальных сетях». Результаты мониторинга экспертов показали, что по всему миру под влияние террористических группировок, в частности «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), «попадает значительное количество людей, готовых участвовать в экстремистских террористических организациях», отметил Бортников.

ИГ проводит массированную пропагандистскую кампанию, активно используя электронные средства коммуникаций в информационной сфере, использует религиозную и социальную мотивацию, вовлекая в свои ряд представителей различных социальных слоев общества, прежде всего молодежь,
подчеркнул глава ФСБ.

По его словам для пресечения активной деятельности необходимо также «предотвратить проникновение проповедников радикального ислама и повысить роль официального ислама».

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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Комментарии 11

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  1. злой партизан Сегодня, 12:43
    Не поможет. Это всё равно, что бороться с сорняками методом подстригания ножницами.
    злой партизан
    1. 210окв Сегодня, 12:54
      Регулярно прокашивать "газончик"...Красиво будет..Вот Михаил Тимофеевич и придумал "газонокосилку".. yes
      Цитата: злой партизан
      Не поможет. Это всё равно, что бороться с сорняками методом подстригания ножницами.
      210окв
      1. Svarog51 Сегодня, 13:07
        Вот Михаил Тимофеевич и придумал "газонокосилку"..

        Тут уже газонокосилка не поможет, тут плугом надо перепахать всё. А главное - нужно образование и работа достойная для молодёжи, чтоб не могли сманить в свои террористические организации.
        Svarog51
        1. cniza Сегодня, 13:54
          Приветствую , большинство проблем от безработицы и плохого образования ... , а когда вырастит косить тяжело.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 14:04
            Виктор, приветствую. hi И я о том же, перепахивать и по новой растить.
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 14:18
              Или , как Моисей на 40 лет в пустыню.
              cniza
              1. Svarog51 Сегодня, 14:30
                И периметром из колючки ту пустыню огородить, да вышки с пулемётами через каждые 100 метров поставить. Я бы ещё патрули вдоль колючки пустил, желательно с собаками. Специфика срочной службы обязывает соответствовать. wink drinks
                Svarog51
    2. сибиралт Сегодня, 13:17
      Это он только сейчас до этого додумался, или ранее в СНГ не выполняли?
      сибиралт
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:08
    Нужно границу сделать сначала с мест откуда они приходят, хотя бы ввести визу. Но этого не хотят делать почему-то.
    Мне кажется потому что они голосуют за власть - это просто голоса на выборах.
    Рабинович_007
    1. сибиралт Сегодня, 13:20
      Приходят откуда уходили. А кто уходит и приходит, так все местные в курсе. С народом работать надо.
      сибиралт
      1. Стирбьорн Сегодня, 14:25
        Цитата: сибиралт
        С народом работать надо.

        Как саудиты работают lol

        Сотрудники "глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией" в Саудовской Аравии за работой.
        Стирбьорн
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