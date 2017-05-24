Сирийская армия выбила террористов из аэропорта на востоке Алеппо

Сирийская армия вернула контроль над аэропортом Джаррах, известным как аэропорт Кшиш, а также над населенными пунктами рядом,

Сирийская армия отразила атаки ИГ в районе Тель-Мрага к востоку от Асрия-Ханасер. Ликвидировано большое количество террористов, а также уничтожены несколько машин с боеприпасами,