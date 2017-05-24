17:17 24 мая

Сирийская армия выбила террористов из аэропорта на востоке Алеппо

Правительственные силы САР вернули под свой контроль аэропорт Джаррах, расположенный на востоке провинции Алеппо, передает РИА Новости сообщение военного источника.

Сирийская армия выбила террористов из аэропорта на востоке Алеппо


Сирийская армия вернула контроль над аэропортом Джаррах, известным как аэропорт Кшиш, а также над населенными пунктами рядом,
сказал агентству источник.


По его словам, «с начала наступательной операции армии в восточной части провинции Алеппо убиты или ранены более трех тысяч боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). Уничтожено 19 танков, пять БМП, 11 заминированных машин, девять складов с оружием и 61 военно-полевой штаб».

Собеседник сообщил также, что среди убитых бандитов были опознаны несколько лидеров ИГ, «включая ответственного за ведение боевых действий группировки Абу Мусиба Аль-Масри».

Кроме того, правительственные войска отразили несколько атак террористов к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер.

Сирийская армия отразила атаки ИГ в районе Тель-Мрага к востоку от Асрия-Ханасер. Ликвидировано большое количество террористов, а также уничтожены несколько машин с боеприпасами,
рассказал собеседник.

Он отметил, что сегодняшняя попытка прорыва позиций близ трассы на Алеппо не первая: 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, однако все попытки продвижения ИГ были отбиты правительственными войсками и союзными силами.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Комментарии 8

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  1. nikpwolf Сегодня, 15:53
    Ох, и на долго же всё это. Количество уничтоженной брони удивляет. Скоро танковую армию раскатают... Хотя, пусть им... Наши б только не гибли.
    nikpwolf
    1. сибиралт Сегодня, 16:00
      Эдак, там скоро и сирийцев не останется.
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 16:30
        Цитата: сибиралт
        Эдак, там скоро и сирийцев не останется.

        Ну да все в европу выедут ,а чё за них Россия ,Иран , Хезболла воюют ,чего бы по европам не поездить.
        Pirogov
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:54
    Ну, в добрый путь. Чем дальше, тем больше ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ новостей. Но долго еще будет все это бурлить.
    Горный стрелок
  3. Deniska999 Сегодня, 15:57
    Модераторы, вы зачем старье выкладываете? Джирах уже две недели назад освободили. Уже от него на 10 км на юг ушли.
    Deniska999
    1. nikpwolf Сегодня, 16:13
      Цитата: Deniska999
      Джирах уже две недели назад освободили. Уже от него на 10 км на юг ушли.

      Я так понял, что "ушли", но потом вернулись. Теперь снова "ушли".
      nikpwolf
      1. Қарабас Сегодня, 17:05
        Все гораздо проще: просто модераторы тут не торопятся.
        Қарабас
  4. иркутский обыватель Сегодня, 17:09
    Трудно судить, что там в Алеппо. Вроде его уже взяли, и Меркель в истерике билась. Но есть провинция Алеппо, и Город Алеппо. О чем речь?
    иркутский обыватель
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