Сирийская армия выбила террористов из аэропорта на востоке Алеппо
Правительственные силы САР вернули под свой контроль аэропорт Джаррах, расположенный на востоке провинции Алеппо, передает РИА Новости сообщение военного источника.
По его словам, «с начала наступательной операции армии в восточной части провинции Алеппо убиты или ранены более трех тысяч боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). Уничтожено 19 танков, пять БМП, 11 заминированных машин, девять складов с оружием и 61 военно-полевой штаб».
Собеседник сообщил также, что среди убитых бандитов были опознаны несколько лидеров ИГ, «включая ответственного за ведение боевых действий группировки Абу Мусиба Аль-Масри».
Кроме того, правительственные войска отразили несколько атак террористов к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер.
Он отметил, что сегодняшняя попытка прорыва позиций близ трассы на Алеппо не первая: 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, однако все попытки продвижения ИГ были отбиты правительственными войсками и союзными силами.
Сирийская армия вернула контроль над аэропортом Джаррах, известным как аэропорт Кшиш, а также над населенными пунктами рядом,сказал агентству источник.
По его словам, «с начала наступательной операции армии в восточной части провинции Алеппо убиты или ранены более трех тысяч боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). Уничтожено 19 танков, пять БМП, 11 заминированных машин, девять складов с оружием и 61 военно-полевой штаб».
Собеседник сообщил также, что среди убитых бандитов были опознаны несколько лидеров ИГ, «включая ответственного за ведение боевых действий группировки Абу Мусиба Аль-Масри».
Кроме того, правительственные войска отразили несколько атак террористов к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер.
Сирийская армия отразила атаки ИГ в районе Тель-Мрага к востоку от Асрия-Ханасер. Ликвидировано большое количество террористов, а также уничтожены несколько машин с боеприпасами,рассказал собеседник.
Он отметил, что сегодняшняя попытка прорыва позиций близ трассы на Алеппо не первая: 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, однако все попытки продвижения ИГ были отбиты правительственными войсками и союзными силами.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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