Новое соглашение от отводе вооружений из Станицы Луганской. Теперь - 28 мая

Реальных перспектив пока нет, потому что первый этап разведения так и не выполнен, несмотря на то, что прошло уже более полугода с установленной рамочным решением даты его завершения. Воз и ныне там, в районе Станицы Луганской разведение не проведено, несмотря на более 40 попыток ЛНР вынудить Украину соблюдать принятые на себя обязательства.

Особенное внимание переговорщики уделили разведению сил и средств в Станице Луганской. Обсуждение этого вопроса ведётся уже более полугода, однако Украина раз за разом срывает этот процесс. На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке — 28 мая.

Уполномоченный представитель ЛНР в Минском процессе урегулирования Владислав Дейнего отметил, что Киев фактически сорвал всю программу по содействию ОБСЕ в вопросе прекращения огня в Донбассе и отводе тяжёлой техники от линии соприкосновения. Дейнего заявил о том, что киевская сторона лишает перспектив всю программу по урегулированию конфликта. Представителя ЛНР, который высказался о фактическом отказе Украины отвести военную технику из Станицы Луганской, цитирует Луганский информационный центр:При этом луганская сторона не теряет надежды на то, что отвод тяжёлой техники может начаться 28 мая. Пресс-секретарь представителя уже донецкой стороны в Контактной группе Дениса Пушили Виктория Талакина сообщает:Напомним, что соответствующее соглашение об отводе подписывалось несколько раз. Последний такой случай имел место в сентябре прошлого года.