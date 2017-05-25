07:21 25 мая

Новое соглашение от отводе вооружений из Станицы Луганской. Теперь - 28 мая

Уполномоченный представитель ЛНР в Минском процессе урегулирования Владислав Дейнего отметил, что Киев фактически сорвал всю программу по содействию ОБСЕ в вопросе прекращения огня в Донбассе и отводе тяжёлой техники от линии соприкосновения. Дейнего заявил о том, что киевская сторона лишает перспектив всю программу по урегулированию конфликта. Представителя ЛНР, который высказался о фактическом отказе Украины отвести военную технику из Станицы Луганской, цитирует Луганский информационный центр:
Реальных перспектив пока нет, потому что первый этап разведения так и не выполнен, несмотря на то, что прошло уже более полугода с установленной рамочным решением даты его завершения. Воз и ныне там, в районе Станицы Луганской разведение не проведено, несмотря на более 40 попыток ЛНР вынудить Украину соблюдать принятые на себя обязательства.


Новое соглашение от отводе вооружений из Станицы Луганской. Теперь - 28 мая


При этом луганская сторона не теряет надежды на то, что отвод тяжёлой техники может начаться 28 мая. Пресс-секретарь представителя уже донецкой стороны в Контактной группе Дениса Пушили Виктория Талакина сообщает:

Особенное внимание переговорщики уделили разведению сил и средств в Станице Луганской. Обсуждение этого вопроса ведётся уже более полугода, однако Украина раз за разом срывает этот процесс. На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке — 28 мая.


Напомним, что соответствующее соглашение об отводе подписывалось несколько раз. Последний такой случай имел место в сентябре прошлого года.

Использованы фотографии: РИА Новости Украина
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Комментарии 4

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  1. Смог Сегодня, 06:33
    что соответствующее соглашение об отводе подписывалось несколько раз

    Все эти соглашения не стоят той бумаги , на которых они написаны. Просто профанация. Куев их никогда не выполнит, потому что для него это смерти подобно.
    Смог
  2. avg-mgn Сегодня, 06:52
    Пока Еврогаранты не принудят Киев к пошаговому выполнению минских соглашений, т. е. сами не начнут исполнять документ под которым подписались - толку не будет. Судя по всему, дело идет к реализации последних настойчивых требований Киева к введению на Украину Миротворческой Миссси (и ведь клюнут партнеры, раз стороны не могут самостоятельно разойтись), но это не решение вопроса, ибо единственная цель этой акции - контроль над границей с РФ, а ни как не разведение сторон. Но это ни Европу, ни Киев уже не будет волновать.
    avg-mgn
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    луганская сторона не теряет надежды

    Хоть и принято говорить, что "надежда умирает последней", но кому как ни луганской стороне знать, что надеяться на Киев бесполезно.
    rotmistr60
  4. Александр романов Сегодня, 06:56
    А можно я подпишу эти соглашения,одни хрен подписи ,под этими бумагами ничего не стоят.
    Александр романов
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