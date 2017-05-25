Новое соглашение от отводе вооружений из Станицы Луганской. Теперь - 28 мая
Уполномоченный представитель ЛНР в Минском процессе урегулирования Владислав Дейнего отметил, что Киев фактически сорвал всю программу по содействию ОБСЕ в вопросе прекращения огня в Донбассе и отводе тяжёлой техники от линии соприкосновения. Дейнего заявил о том, что киевская сторона лишает перспектив всю программу по урегулированию конфликта. Представителя ЛНР, который высказался о фактическом отказе Украины отвести военную технику из Станицы Луганской, цитирует Луганский информационный центр:
При этом луганская сторона не теряет надежды на то, что отвод тяжёлой техники может начаться 28 мая. Пресс-секретарь представителя уже донецкой стороны в Контактной группе Дениса Пушили Виктория Талакина сообщает:
Напомним, что соответствующее соглашение об отводе подписывалось несколько раз. Последний такой случай имел место в сентябре прошлого года.
Реальных перспектив пока нет, потому что первый этап разведения так и не выполнен, несмотря на то, что прошло уже более полугода с установленной рамочным решением даты его завершения. Воз и ныне там, в районе Станицы Луганской разведение не проведено, несмотря на более 40 попыток ЛНР вынудить Украину соблюдать принятые на себя обязательства.
При этом луганская сторона не теряет надежды на то, что отвод тяжёлой техники может начаться 28 мая. Пресс-секретарь представителя уже донецкой стороны в Контактной группе Дениса Пушили Виктория Талакина сообщает:
Особенное внимание переговорщики уделили разведению сил и средств в Станице Луганской. Обсуждение этого вопроса ведётся уже более полугода, однако Украина раз за разом срывает этот процесс. На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке — 28 мая.
Напомним, что соответствующее соглашение об отводе подписывалось несколько раз. Последний такой случай имел место в сентябре прошлого года.
Использованы фотографии: РИА Новости Украина
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