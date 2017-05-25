Бронетранспортеры SKOT/ОT-64 идут на Ближний Восток
Как сообщает « Вестник Мордовии », бронетранспортеры SKOT/ОT-64 были зафиксированы на голландских судах, транспортирующих вооружения в Саудовскую Аравию.
Эксперты полагают, что данная техника в скором времени может оказаться в распоряжении просаудовских террористов на территории Сирии.
Данный вид бронемашин производился в Польше и Чехословакии в период действия Варшавского договора и поставлялся в Сирию. В арабской республике SKOT/ОT-64 уже давно списаны и не состоят на вооружении правительственных войск, представляя собой фактически неликвид. Однако они остаются на базах хранения армий Польши, Чехии и Словакии.
Серийный выпуск ОТ-64 (Obrneny Transporter, польское обозначение – SKOT) развернулся в 1964 году. Наиболее удачной модификацией стал вариант ОТ-64С(2) / SKOT-2АР. На вооружении у него состояли пулеметы КПВТ калибра 14,5-мм и ПКТ 7,62-мм. На польских БТР устанавляивались противотанковые комплексы "Малютка". Вес машины составлял 14,5 т. Вместимость БТР - до 17 человек, двое из которых – механик-водитель и командир, а остальные – десант. Дизельный двигатель "Татра" 928 18-V-8 мощностью 180 л. с. с 8-колесной ходовой частью (скорость по шоссе до 95 км/ч). БТР может плавать со скоростью до 9 км/ч. Запас хода по шоссе - 700 км.
Как считают специалисты, SKOT /ОT-64 примерно находится на уровне БТР-80, состоящих на вооружении сирийских войск. При этом они значительно проигрывают вооруженным 30-мм пушкой БТР-82А , которые также имеются в Сирии.
Эксперты полагают, что данная техника в скором времени может оказаться в распоряжении просаудовских террористов на территории Сирии.
Данный вид бронемашин производился в Польше и Чехословакии в период действия Варшавского договора и поставлялся в Сирию. В арабской республике SKOT/ОT-64 уже давно списаны и не состоят на вооружении правительственных войск, представляя собой фактически неликвид. Однако они остаются на базах хранения армий Польши, Чехии и Словакии.
Серийный выпуск ОТ-64 (Obrneny Transporter, польское обозначение – SKOT) развернулся в 1964 году. Наиболее удачной модификацией стал вариант ОТ-64С(2) / SKOT-2АР. На вооружении у него состояли пулеметы КПВТ калибра 14,5-мм и ПКТ 7,62-мм. На польских БТР устанавляивались противотанковые комплексы "Малютка". Вес машины составлял 14,5 т. Вместимость БТР - до 17 человек, двое из которых – механик-водитель и командир, а остальные – десант. Дизельный двигатель "Татра" 928 18-V-8 мощностью 180 л. с. с 8-колесной ходовой частью (скорость по шоссе до 95 км/ч). БТР может плавать со скоростью до 9 км/ч. Запас хода по шоссе - 700 км.
Как считают специалисты, SKOT /ОT-64 примерно находится на уровне БТР-80, состоящих на вооружении сирийских войск. При этом они значительно проигрывают вооруженным 30-мм пушкой БТР-82А , которые также имеются в Сирии.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20154.htm
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