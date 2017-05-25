11:10 25 мая

Бронетранспортеры SKOT/ОT-64 идут на Ближний Восток

Как сообщает « Вестник Мордовии », бронетранспортеры SKOT/ОT-64 были зафиксированы на голландских судах, транспортирующих вооружения в Саудовскую Аравию.

Бронетранспортеры SKOT/ОT-64 идут на Ближний Восток


Эксперты полагают, что данная техника в скором времени может оказаться в распоряжении просаудовских террористов на территории Сирии.




Данный вид бронемашин производился в Польше и Чехословакии в период действия Варшавского договора и поставлялся в Сирию. В арабской республике SKOT/ОT-64 уже давно списаны и не состоят на вооружении правительственных войск, представляя собой фактически неликвид. Однако они остаются на базах хранения армий Польши, Чехии и Словакии.



Серийный выпуск ОТ-64 (Obrneny Transporter, польское обозначение – SKOT) развернулся в 1964 году. Наиболее удачной модификацией стал вариант ОТ-64С(2) / SKOT-2АР. На вооружении у него состояли пулеметы КПВТ калибра 14,5-мм и ПКТ 7,62-мм. На польских БТР устанавляивались противотанковые комплексы "Малютка". Вес машины составлял 14,5 т. Вместимость БТР - до 17 человек, двое из которых – механик-водитель и командир, а остальные – десант. Дизельный двигатель "Татра" 928 18-V-8 мощностью 180 л. с. с 8-колесной ходовой частью (скорость по шоссе до 95 км/ч). БТР может плавать со скоростью до 9 км/ч. Запас хода по шоссе - 700 км.

Как считают специалисты, SKOT /ОT-64 примерно находится на уровне БТР-80, состоящих на вооружении сирийских войск. При этом они значительно проигрывают вооруженным 30-мм пушкой БТР-82А , которые также имеются в Сирии.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20154.htm
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Комментарии 7

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  1. Петр1 Сегодня, 07:39
    Под шахид мобиль сгодиться, самое то.
    Петр1
    1. svp67 Сегодня, 08:05
      Цитата: Петр1
      Под шахид мобиль сгодиться, самое то.

      Лишь бы не в Донбассе...
      svp67
      1. Partyzan Сегодня, 08:59
        "SKOT" отправили на убой, не на бойню, правда интересно, а где они плавать будут? bully
        Partyzan
        1. svp67 Сегодня, 09:35
          Цитата: Partyzan
          а где они плавать будут?

          Там же где наши БТР-60, 70, 80... Будут "крейсерами пустыни"
          svp67
    2. RASKAT Сегодня, 08:17
      Да согласен, а иначе зачем заудитам такой хлам. По любому кому то передадут.
      RASKAT
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 09:08
        БТР - бронированный автомобиль для перевозки личного состава.
        В условиях Сирии не будет принципиальной разницы какого года разработки БТР - 1964 или 2014.
        Лишь бы был на ходу.
        При той интенсивности применения в Сирии крупнокалиберных пулеметов, МЗА и ПТУР, любому БТР следует держать дистанцию от передовой и толку от них там не много.
        Потому там чаще перевозят пехоту на грузовиках, пикапах и автобусах, а в атаку идут ножками.
        Капитан Пушкин
    3. xetai9977 Сегодня, 09:23
      В Сирию поставляют все,кто хочет освободить склады от неликвида. Дешевле дарить,чем разрезать. Вот и ваша страна поставляет туда музейные гаубицы. Все так поступают
      xetai9977
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