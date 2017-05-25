11:15 25 мая

Туск намерен убедить Трампа, что евроатлантизм жизненно необходим свободному миру

Председатель Европейского Совета Дональд Туск накануне свой встречи в Брюсселе с президентом США Дональдом Трампом заявил о цели, которую попытается достичь в ходе беседы с заокеанским гостем, передает Интерфакс-АВН .



Завтра я буду стремиться убедить президента Трампа, что евроатлантизм означает свободный мир, сотрудничающий для предотвращения постзападного мирового порядка,
написал в среду Туск в своем «Твиттере».


Напомним, встреча президента США с председателем Евросовета Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером должна состояться в четверг в 11:00 мск.

Позднее к переговорам присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

Встреча должна продлиться около часа.

Использованы фотографии: gazeta.lviv.ua
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Комментарии 34

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  1. RASKAT Сегодня, 08:26
    Я бы на это глянул как они Трампа будут убеждать. Шестерки блин.
    RASKAT
    1. cniza Сегодня, 08:28
      Цитата: RASKAT
      Я бы на это глянул как они Трампа будут убеждать. Шестерки блин.


      Он может повестись , ради внутренней политики и удержания у власти.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
        Цитата: cniza
        Он может повестись , ради внутренней политики и удержания у власти.

        Да и финансовая составляющая не последнюю роль играет . Привет , Витя ! hi
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:34
          Доброго времени hi , с этим делом у США проблема виртуальная , могут в любое время перезагрузиться .
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
            Цитата: cniza
            могут в любое время перезагрузиться .

            Запустить печатный станок ФРС ? wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:46
              Даже не задумаются и выпустят своих фантиков , для своих фанатиков , коих , кстати , и у нас много.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
                Цитата: cniza
                для своих фанатиков , коих , кстати , и у нас много.

                У нас не лучше . Закостенел народ в привычке скупать убитых енотов . Да и любителей еврорублей тоже хватает .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:16
                  Так и винить народ тяжело , а в чем сохранить свои кровные...
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
                    Да , нет у народа доверия к рублю после всех пертурбаций ...
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:22
                      Даже "бабушки" на смерть хранят в долларах...
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
                        Знакомый судмедэксперт рассказывал историю об одной бабульке , у которой после смерти нашли в матрасе пачки советских рублей . И было это не в 90-е , а уже в начале 2000-х ...
                        bouncyhunter
    2. злой партизан Сегодня, 08:32
      Цитата: RASKAT
      Я бы на это глянул как они Трампа будут убеждать.

      А вот КАК будут ублажать - это ещё занимательнее будет выглядеть. yes
      злой партизан
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:58
        Цитата: злой партизан
        Туск намерен убедить Трампа, что евроатлантизм жизненно необходим свободному миру

        Дональду пофиг на ваш "евросоюз."."атлантизм"-вообще игра разума,,безвольная машина в руках "гегемона"...штаты вертят ими, как хотят всё что происходит на континенте- спасибо горбачову.- вот конкретный виновник всему,что происходит,все смерти на его "совести".
        андрей юрьевич
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:26
    евроатлантизм означает свободный мир,
    - laughing fool laughing Какие слова.
    свободный мир
    И что там свободного?Право на эвтаназию наверное.
    Наблюдатель2014
  3. плоХОЙ Сегодня, 08:26
    повадки у него как у педераста..назойливые..да и внешность..даа измельчала нация..
    плоХОЙ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:33
      Цитата: плоХОЙ
      повадки у него как у педераста.

      папрашу...! laughing низзя такие слова в приличном обчестве делать... lol
      андрей юрьевич
  4. Altona Сегодня, 08:27
    А что то он не по адресу обращается. Ему вроде в Вестминстер надо вначале. Убедить королеву, что Польша-это часть Великобритании.Хоть и задняя, но часть. laughing
    Altona
    1. cniza Сегодня, 08:32
      Цитата: Altona
      Хоть и задняя, но часть. laughing


      Боюсь себе даже представить , кто тогда передняя часть. wassat
      cniza
    2. андрей юрьевич Сегодня, 09:00
      Цитата: Altona
      .Хоть и задняя, но часть

      это слишком много...реально-где то "между"...
      андрей юрьевич
  5. дед_Костя Сегодня, 08:29
    для предотвращения постзападного мирового порядка

    Надеется жить вечно.
    дед_Костя
  6. злой партизан Сегодня, 08:31
    Это поляки-то "свободный мир"? belay ну-ну... lol
    злой партизан
  7. иркутский обыватель Сегодня, 08:31
    Я не буду лично Трапу объяснять что Туск вонючая поганая. Пусть сам догадается
    иркутский обыватель
  8. loginovich Сегодня, 08:31
    Завтра я буду стремиться убедить президента Трампа, что евроатлантизм означает свободный мир, сотрудничающий для предотвращения постзападного мирового порядка,
    написал в среду Туск в своем «Твиттере».
    Что мешает тускам создать свой военный союз? Так нет за него же платить надо. А как приятно американские доллары по карманам растаскивать.
    loginovich
    1. Partyzan Сегодня, 08:40
      Кто платит за ужин, тот девушку и танцует, или нет здесь наверное на оборот feel
      Partyzan
      1. loginovich Сегодня, 09:03
        Цитата: Partyzan
        Кто платит за ужин, тот девушку и танцует, или нет здесь наверное на оборот feel

        А может это две девушки . Сейчас это так модно.
        loginovich
        1. Partyzan Сегодня, 09:15
          А может, я как то об этом не подумал
          Partyzan
  9. Partyzan Сегодня, 08:37
    Завтра я буду стремиться убедить президента Трампа, что евроатлантизм означает свободный мир, сотрудничающий для предотвращения постзападного мирового порядка,
    постзападный - это что такое, типа мигрантов не будет? recourse
    Partyzan
    1. Masya Masya Сегодня, 08:46
      типа мигрантов не будет?

      скорее аборигенов... wink
      Masya Masya
  10. vladimirvn Сегодня, 08:37
    Ясно дело. Вкусно кушать, сладко спать, то хочется. А тут расходы на оборону. Вот тебе и бабушка, Юрьев день.
    vladimirvn
  11. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Позднее к переговорам присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

    втроем на одного? нечестно!!! wink
    Masya Masya
    1. Partyzan Сегодня, 08:44
      А может один - троих?
      Partyzan
  12. Flinky Сегодня, 08:42
    Ты там это, поглубже убеждай.
    Flinky
  13. pvv113 Сегодня, 09:33
    Туск намерен убедить Трампа

    Как-то тускло он намерен
    pvv113
  14. faterdom Сегодня, 10:00
    Будь Трамп карьерным политиком, да еще демократом, он бы мыслил в унисон с евроатлантистами.
    А он бизнесмен, и ему за всей словесной мишурой видна экономика: " Америка, давай бабок, да побольше, на аталантическую солидарность".
    А это сильно вразрез с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Почему-то Америка, как последняя терпила, должна всем кругом платить, погружаясь в пучину необъятного долга.
    Когда-то это было наперегонки с Советским Союзом: каждая супердержава платила своей клаке "сторонников". А вот сейчас смысл соревнования , состоящего из одного участника - только абсурдом и можно назвать.
    faterdom
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