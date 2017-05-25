Туск намерен убедить Трампа, что евроатлантизм жизненно необходим свободному миру
Председатель Европейского Совета Дональд Туск накануне свой встречи в Брюсселе с президентом США Дональдом Трампом заявил о цели, которую попытается достичь в ходе беседы с заокеанским гостем, передает Интерфакс-АВН .
Напомним, встреча президента США с председателем Евросовета Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером должна состояться в четверг в 11:00 мск.
Позднее к переговорам присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.
Встреча должна продлиться около часа.
Завтра я буду стремиться убедить президента Трампа, что евроатлантизм означает свободный мир, сотрудничающий для предотвращения постзападного мирового порядка,написал в среду Туск в своем «Твиттере».
Напомним, встреча президента США с председателем Евросовета Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером должна состояться в четверг в 11:00 мск.
Позднее к переговорам присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.
Встреча должна продлиться около часа.
Использованы фотографии: gazeta.lviv.ua
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