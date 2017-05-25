11:09 25 мая

Заложено сразу три корабля для Пограничной службы ФСБ России

Как сообщает блог bmpd , 24 мая на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки сразу двух сторожевых кораблей и одного патрульного судна ледового класса, предназначенных для Пограничной службы ФСБ России.

Был заложен пограничный сторожевой корабль "Безупречный". Его строительство будет вестись в рамках контракта от ноября 2014 года на поставку «Алмазом» трёх пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22460 для нужд ФСБ с их последующей дислокацией в Новороссийске. Первый корабль по указанному соглашению "Бдительный" был спущен на воду 21 апреля 2017 года. Его сдача предполагается к декабрю 2017 года, двух других («Безупречный» и «Преданный») – к декабрю 2018 года. В рамках более ранних соглашений было поставлено заказчику семь ПСКР проекта 22460. Головной корабль "Рубин" был завершен постройкой в 2009 году и 12 мая 2010 года передан Пограничной службе ФСБ России. ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке сдала ФСБ два корабля данной серии, третий ожидается передать к декабрю 2017 года.

Заложено сразу три корабля для Пограничной службы ФСБ России

Проект 22460



Вторым заложенным вчера судном стал пограничный сторожевой корабль ПСКР-933 проекта 10410 . Контракт на постройку одного корабля проекта 10410 был заключен с ФСБ России в 2016 году. В период с 1992 по 2015 годы было сдано Пограничной службе 12 ПСКР проекта 10410 и 10410Б и 5 кораблей экспортного варианта 10412 иностранным заказчикам. В 2016 году ФСБ был выдан заказ на постройку еще 4 единиц ПСКР проекта 10410.


Проект 10410


Также согласно контракту 2016 года стоимостью 1,76 млрд. руб. было заложено пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120 . Его сдача предполагается 31 октября 2018 года в Мурманске. Ранее ФСБ было передано 2 корабля данного типа (в 2011 и 2013 годах).


Проект 22120


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Комментарии 10

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  1. RASKAT Сегодня, 09:31
    Молодцы так держать.
    RASKAT
    1. maxim947 Сегодня, 09:42
      Хорошие корабли, удивляет что экспорта нет. и ждем замену китайским движкам
      maxim947
    2. Самаритянин Сегодня, 10:02
      Новости жирный "+"
      22460


      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 10:11

        Технические характеристики судна проекта 22120:
        Водоизмещение: 1246 т.
        Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
        Максимальная скорость хода: 21 узел
        Дальность плавания: 6000 миль
        Автономность: 20 суток
        Экипаж: 25 человек
        На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
        Самаритянин
  2. Torins Сегодня, 09:37
    Пусть флот растет большим и сильным!
    Torins
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:16
      Цитата: Torins
      Пусть флот растет большим и сильным!

      хорошее пожелание на фоне такого "пополнения"...
      андрей юрьевич
  3. Sharky Сегодня, 09:55
    А теперь посмотрим на пропульсивную установку Проекта 22460:
    Дизельные двигатели: MTU 16V4000M73L (производство: Германия)
    Проект 10410:
    Дизельные двигатели 3шт. М520ТМ5 (производство: Россия) хоть здесь молодцы.
    Проект 22120:
    Дизельные двигатели: ABC Diesel 16M VZDC-1000-180 (Англобельгийская корпорация).
    Во всех подобных статьях такая информация тщательно скрывается. Конечно, ведь главное крякнуть, что сделано у нас! Так оглашайте весь список пожалуйста (установленного оборудования) yes . А то создаётся впечатление, что прямо всё сделано в России. Это я только по пропульсивной установке копнул. А есть ещё винторулевая группа (rolls-royce наверное?), генераторы чьи стоят? Системы гидравлические? Извините, но корпус сварить, это не двигатель создать ИХМО.
    Sharky
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:11
      А кто в современном мире создает всё своё?
      Юджин-Евгений
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:18
        Цитата: Юджин-Евгений
        А кто в современном мире создает всё своё?

        а кого "по бороде пускают"? и у кого флот без ДУ не строится?.
        андрей юрьевич
    2. Самаритянин Сегодня, 10:35
      Цитата: Sharky
      А теперь посмотрим на пропульсивную установку Проекта 22460:
      Дизельные двигатели: MTU 16V4000M73L (производство: Германия)
      Проект 10410:
      Дизельные двигатели 3шт. М520ТМ5 (производство: Россия) хоть здесь молодцы.
      Проект 22120:
      Дизельные двигатели: ABC Diesel 16M VZDC-1000-180 (Англобельгийская корпорация).
      Во всех подобных статьях такая информация тщательно скрывается. Конечно, ведь главное крякнуть, что сделано у нас! Так оглашайте весь список пожалуйста (установленного оборудования) yes . А то создаётся впечатление, что прямо всё сделано в России. Это я только по пропульсивной установке копнул. А есть ещё винторулевая группа (rolls-royce наверное?), генераторы чьи стоят? Системы гидравлические? Извините, но корпус сварить, это не двигатель создать ИХМО.

      Вы прежде, чем умничать, в вопросе разберитесь, где и какой двигатель стоит... Да нам глупым расскажите!
      Самаритянин
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