Заложено сразу три корабля для Пограничной службы ФСБ России
Как сообщает блог bmpd , 24 мая на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки сразу двух сторожевых кораблей и одного патрульного судна ледового класса, предназначенных для Пограничной службы ФСБ России.
Был заложен пограничный сторожевой корабль "Безупречный". Его строительство будет вестись в рамках контракта от ноября 2014 года на поставку «Алмазом» трёх пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22460 для нужд ФСБ с их последующей дислокацией в Новороссийске. Первый корабль по указанному соглашению "Бдительный" был спущен на воду 21 апреля 2017 года. Его сдача предполагается к декабрю 2017 года, двух других («Безупречный» и «Преданный») – к декабрю 2018 года. В рамках более ранних соглашений было поставлено заказчику семь ПСКР проекта 22460. Головной корабль "Рубин" был завершен постройкой в 2009 году и 12 мая 2010 года передан Пограничной службе ФСБ России. ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке сдала ФСБ два корабля данной серии, третий ожидается передать к декабрю 2017 года.
Вторым заложенным вчера судном стал пограничный сторожевой корабль ПСКР-933 проекта 10410 . Контракт на постройку одного корабля проекта 10410 был заключен с ФСБ России в 2016 году. В период с 1992 по 2015 годы было сдано Пограничной службе 12 ПСКР проекта 10410 и 10410Б и 5 кораблей экспортного варианта 10412 иностранным заказчикам. В 2016 году ФСБ был выдан заказ на постройку еще 4 единиц ПСКР проекта 10410.
Также согласно контракту 2016 года стоимостью 1,76 млрд. руб. было заложено пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120 . Его сдача предполагается 31 октября 2018 года в Мурманске. Ранее ФСБ было передано 2 корабля данного типа (в 2011 и 2013 годах).
Был заложен пограничный сторожевой корабль "Безупречный". Его строительство будет вестись в рамках контракта от ноября 2014 года на поставку «Алмазом» трёх пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22460 для нужд ФСБ с их последующей дислокацией в Новороссийске. Первый корабль по указанному соглашению "Бдительный" был спущен на воду 21 апреля 2017 года. Его сдача предполагается к декабрю 2017 года, двух других («Безупречный» и «Преданный») – к декабрю 2018 года. В рамках более ранних соглашений было поставлено заказчику семь ПСКР проекта 22460. Головной корабль "Рубин" был завершен постройкой в 2009 году и 12 мая 2010 года передан Пограничной службе ФСБ России. ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке сдала ФСБ два корабля данной серии, третий ожидается передать к декабрю 2017 года.
Проект 22460
Вторым заложенным вчера судном стал пограничный сторожевой корабль ПСКР-933 проекта 10410 . Контракт на постройку одного корабля проекта 10410 был заключен с ФСБ России в 2016 году. В период с 1992 по 2015 годы было сдано Пограничной службе 12 ПСКР проекта 10410 и 10410Б и 5 кораблей экспортного варианта 10412 иностранным заказчикам. В 2016 году ФСБ был выдан заказ на постройку еще 4 единиц ПСКР проекта 10410.
Проект 10410
Также согласно контракту 2016 года стоимостью 1,76 млрд. руб. было заложено пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120 . Его сдача предполагается 31 октября 2018 года в Мурманске. Ранее ФСБ было передано 2 корабля данного типа (в 2011 и 2013 годах).
Проект 22120
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