11:13 25 мая

В США приступили к разработке многоразового космического грузовика

Как сообщает блог sandrermakoff , корпорации Boeing выдан новый заказ от американского правительственного Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA), широко практикующего выделение грантов на перспективные исследования.



Предполагается разработка космоплана " Experimental Spaceplane " (он же XS-1 или "Phantom Express"), призванного обеспечить вывод на опорную орбиту спутников массой до 1360 кг. Как можно заключить из существующих концептов, изделие будет выполнять роль первой ступени системы. Ранее уже существовало множество нереализованных проектов, к примеру, « Спираль », предусматривавших аналогичный подход. Ожидается, что аппарат будет отличаться высокой степенью эксплуатации: при демонстрации он должен осуществить 10 полетов в течение 10 дней. Заявляется, что он будет оснащен двигателем Aerojet Rocketdyne AR-22, созданным на базе маршевого двигателя "Шаттла" RS-25.


В США приступили к разработке многоразового космического грузовика


Ранее по заказу данного ведомства предприятие разработало орбитальный мини-шатл X-37 , уверенно поднявшийся в воздух.


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Комментарии 62

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:37
    Кто -бы что -бы не говорил, американская космическая программа удачно развивается. Оставим в стороне все их достижения, отмечу лишь то,что они единственные, кто побывали на всех планетах Солнечной системы!
    xetai9977
    1. Чёрный Сегодня, 09:42
      Цитата: xetai9977
      они единственные, кто побывали на всех планетах Солнечной системы!

      Да ну! belay ...разве что в фильмах... laughing ...зонды да, долетали, но ОНИ ПОБЫВАЛИ тут как то не катит....или зондами азербайджанские таксисты управляли?.. smile
      Чёрный
      1. maxim947 Сегодня, 09:52
        Все правильно мерикосы делают, нефиг на месте топтаться. За многоразовостью будущее - это абсолютный факт. И кто раньше это освоит, тот и будет рулить. А в современное время желание есть у многих стран иметь свои аппараты на орбите (даже не сильно развитых) . Рынок огромный. Проспим, все проср... т.е. потеряем.
        maxim947
        1. bulvas Сегодня, 10:09
          Цитата: maxim947
          Все правильно мерикосы делают, нефиг на месте топтаться.


          Как бы то не было, но чего-то они получат от этой программы

          Пусть даже не полетят в этот раз, но наработки останутся.
          bulvas
          1. maxim947 Сегодня, 10:24
            У них цель другая - подмять рынок. Взять к примеру Microsoft, полное доминирование на рынке. Тоже самое можно сделать и здесь. Маск уже сократил количество пусков Протона более чем вдвое, и дальше будет сокращать. А зарплату платить нашим рабочим надо и развиваться надо, а денег нет. Вот и вся мораль. В бизнесе если ты стоишь на месте, считай что двигаешься назад. В общем нужны смелые решения и хорошая команда.
            maxim947
            1. mahoney Сегодня, 10:50
              Microsoft не подмял под себя рынок, он держит его большую часть....еще есть маки, линуксы)
              mahoney
        2. Zoldat_A Сегодня, 11:01
          Цитата: maxim947
          Все правильно мерикосы делают, нефиг на месте топтаться. За многоразовостью будущее - это абсолютный факт.

          Помнится, "Шаттлы" с "Челленджерами" уже где-то мы видели... Я ничего не путаю??? А цена запуска одного "Шаттла" в сравнении с ценой запуска "Союза" никого не смущает? Если многоразовые аппараты и будущее, то НАСТОЛЬКО далёкое, что вряд ли кто из сегодняшних посетителей Топвара это увидит....
          Zoldat_A
          1. maxim947 Сегодня, 11:06
            Не согласен с версией, что это очень далекие перспективы, мы все это увидим. И еще, я не имел ввиду, что вот они создадут эту пепелацу и сразу будет им счастье, я за развитие и новые разработки, не более того.
            maxim947
      2. dik-nsk Сегодня, 09:53
        конечно, похвастаться именно результатами в космосе матрасы не особо, и сейчас летают туда на наших двигателях, но что прискорбно - мы сами похерили свои достижения - Буран, Мир и т.п... а восстановим ли? вопрос
        dik-nsk
        1. BlackMokona Сегодня, 10:01
          дельты и фальконы летают на американских движках. И почитайте сколько у них межпланетных аппаратов, марсаходов и тд
          BlackMokona
          1. НасРать Сегодня, 10:12
            В исследовании глубокого космоса американцы непререкаемые лидеры сейчас. По заброске аппаратов на орбиту, можно однозначно сказать, что они не отстающие! Более того, они ищут новые идеи в этой области, набивают шишки, но ищут.
            Но комрадам греет душу использование отечественного двигателя в сегменте одной из американских ракет. Поэтому, продолжают кричать уря!!!
            НасРать
            1. BlackMokona Сегодня, 10:17
              На текущий момент 2017 года.
              США 10 пусков
              КНР 5 пусков
              ЕС 5 пусков
              Япония 3 пуска
              Россия 2 пуска
              Индия 2 пуска.
              Тревогу бить давно пора и разгонять "эффективных"
              BlackMokona
              1. НасРать Сегодня, 10:19
                Цитата: BlackMokona
                На текущий момент 2017 года.
                США 10 пусков
                КНР 5 пусков
                ЕС 5 пусков
                Япония 3 пуска
                Россия 2 пуска
                Индия 2 пуска.
                Тревогу бить давно пора и разгонять "эффективных"


                Зря Вы выложили эту инфу, комрады не поверят цифрам, будут кивать на батут и кричать американцы не были на луне!!! И конечно же - Уря-я-я!! wassat
                НасРать
            2. maxim947 Сегодня, 11:07
              Поправлю не в одной ракете. в двух (НК-33)))))
              maxim947
      3. donavi49 Сегодня, 10:46
        Кассини-Гюйгенс - дал больше фундаментальных данных чем все миссии Аполлона на Луне.
        Новые Горизонты.
        Марсианские роверы.
        Юнона.

        Сейчас вообще, есть большой вопрос, а нужны ли пилотируемые полеты дальше орбиты. Практически все можно вместить в автономный зонд, который не требует кушать и дышать, а если и неудача, то грусть-печаль, но ничего серьезного (в отличии от потери пилотируемой миссии).
        donavi49
    2. андрей юрьевич Сегодня, 09:43
      Цитата: xetai9977
      они единственные, кто побывали на всех планетах Солнечной системы!

      не факт...
      андрей юрьевич
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
        Даже в самих штатах хватает скептиков полёта на Луну . И не одна книга написана там же на эту тему .
        bouncyhunter
        1. dik-nsk Сегодня, 09:51
          xetai9977 Сегодня, 13:37
          отмечу лишь то,что они единственные, кто побывали на всех планетах Солнечной системы

          bouncyhunter Сегодня, 13:46 ↑
          Даже в самих штатах хватает скептиков полёта на Луну

          Луна это планета belay laughing
          dik-nsk
          1. cniza Сегодня, 09:57
            Цитата: bouncyhunter
            Даже в самих штатах хватает скептиков полёта на Луну . И не одна книга написана там же на эту тему .


            Самое смешное , что они потеряли весь лунный грунт , а почему потеряли ? потому что его попросили показать. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
              А может , этот лунный грунт "очень секретный , поэтому мы вам его не покажем" ? lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:02
                Анекдот , по другому это не назвать.
                cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:00
            Цитата: dik-nsk
            Луна это планета

            Нет , конечно ! Только - т-с-с ! - матрасам не говорите . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:03
              Вы задаете им очень сложные задачки , для этого у них есть ученные.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
                Цитата: cniza
                для этого у них есть ученные.

                Такие же , как британские ? laughing
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:12
                  Не заменимые на все случаи жизни , знают ответы на все вопросы.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
                    Ну так не стоит забывать об "исключительности" .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 10:17
                      А вот "святое" попрошу не трогать laughing , с этим они ложатся спать и этим живут.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
                        Всё-всё , я и так уже кандидат в "невъездные" , чем и горжусь . yes
                        bouncyhunter
        2. sa-ag Сегодня, 10:08
          Цитата: bouncyhunter
          И не одна книга написана там же на эту тему .

          книгоиздательство это хороший бизнес, почему бы и не написать, еще Черток говорил, что еще в то время было такое написано
          sa-ag
        3. Смог Сегодня, 10:13
          Цитата: bouncyhunter
          в самих штатах хватает скептиков полёта на Луну

          Паша! drinks soldier soldier !!! И еще раз drinks
          Конечно хватает. Правда она такая, как не скрывай, все равно пробьется наружу!
          Хочешь доказательств? Пожалуйста! laughing
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
            Привет , Костик ! soldier drinks Видос улыбнул , особенно где укроастронавт воздух испортил ! good lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:32
              Цитата: bouncyhunter
              Всё-всё , я и так уже кандидат в "невъездные" , чем и горжусь . yes


              Что же ты им там такого натворил , назвал непотребным словом? belay laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
                Цитата: cniza
                Что же ты им там такого натворил , назвал непотребным словом?

                Да нет , непотребство модератор не пропускает . Вся вина моя в том , что я американофоб .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:42
                  lol , даже боюсь спросить в чем и как это выражается...
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
                    Не буду вдаваться в подробности , а то ещё ЦРУ протянет свои цепкие грабли в мою сторону . Они на такое способны , что неоднократно доказали . wink
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 10:53
                      Паша , ты знаешь сколько у них спец. разведывательных служб ? , я всегда задавался вопросом , а зачем им столько?
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
                        Не ты один этим вопросом задаёшься , Витя . Развели дармоедов ...
                        bouncyhunter
          2. cniza Сегодня, 10:38
            Концовка очень повеселила , что то в этом есть. good
            cniza
      2. НасРать Сегодня, 09:48
        Цитата: андрей юрьевич

        не факт..


        Глупость эта ваша картинка! Бравада и горечь(два в одном) от не реализованной пилотируемой лунной программы СССР!

        Выходит, если американцы не летали, то СССР просто бросил идею полететь на луну, с почти готовым носителем. belay
        НасРать
    3. RASKAT Сегодня, 10:23
      Ну с какой стороны на это посмотреть. С одной стороны многоразовое использование, с другой слишком маленький выводимый вес. Что лучше вывести 15 тонн за один раз или 10 раз по 1.5 тонны? Возможно найдутся скептики которые поддержат второй вариант, но для каких то крупных проектов этого явно маловато. Вот возьмем к примеру освоение космоса, нужна разведка, для этого нужны телескопы, как оптические так и рентгеновские и т д. А это огромные массы, например Хабл весит 11 тонн при диаметре зеркала 2.4 метра. Или выводить новые блоки для МКС. Так что не все так однозначно.
      RASKAT
  2. андрей юрьевич Сегодня, 09:37
    а точно,что не "стовосьмидесятые" под названием: Aerojet Rocketdyne AR-22, будут работать? what
    андрей юрьевич
    1. роман66 Сегодня, 09:41
      не точно, проблемки там нарисовались
      роман66
    2. BlackMokona Сегодня, 10:02
      Это модифицированные движки Шатла.
      BlackMokona
    3. sa-ag Сегодня, 10:18
      Там в планах кислород-керосиновые AR-1 от рокетдайна, и кислород-метановые BE-4 от Blue Origin Джефа Безоса, вроде как BE-4 ближе к финалу, но для него планируется новая ракета Glenn, но они движутся вперед
      sa-ag
      1. BlackMokona Сегодня, 10:30
        Нью Гленн и Вулкан будут на ВЕ-4
        BlackMokona
  3. Ferdinant Сегодня, 09:38
    А мы свой "Буран" похоронили
    Ferdinant
    1. НасРать Сегодня, 09:43
      Если бы только Буран!!!
      НасРать
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:49
        Цитата: НасРать
        Если бы только Буран!!!

        страну похоронили...что там "Буран"...
        андрей юрьевич
    2. nod739 Сегодня, 10:47
      как это похоронили??
      вы, уважаемый, за деревьями леса не видите!!!
      Буран - это прежде всего куча технологий- криоохолождение, огнестойкие материалы, автоматика -
      читай научная школа, элементная база... и т.д.
      и все это так или иначе вошло в нашу жизнь!!!
      nod739
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:02
        Цитата: nod739
        и все это так или иначе вошло в нашу жизнь!!!

        ну да..ну да... lol
        андрей юрьевич
  4. роман66 Сегодня, 09:42
    ну может, хоть до Луны, наконец, долетят
    роман66
  5. JonnyT Сегодня, 10:04
    Все ясно куда американцы клонят. Им необходимо быстрое восстановление группировки космических спутников военного назначения. 10 раз за 10 дней согласитесь темпы чрезвычайно ударные.
    И самое главное, это то, что задумку свою они с вероятностью 90% реализуют, причем в короткие сроки так как наработан опыт по созданию многоразовых ступеней, уже есть летающий мини шатл.

    Вопрос чем ответит наша страна? очередным популистическим "батутным" заявлением, компьютерной 3д моделью за многомиллиоард рублей и поднятием ЗП для своих секретуток в Роскосмосе?
    JonnyT
    1. avg-mgn Сегодня, 10:39
      Вынужден согласиться с Вашим мнением, поскольку своего пока не имею. Тем не менее, одним челноком им не обойтись - время на профилактику, регламенты, подготовку к старту - заправку, загрузку ... . Маловато однако суток будет, я так думаю.
      avg-mgn
    2. KelWin Сегодня, 11:05
      Цитата: JonnyT
      Им необходимо быстрое восстановление группировки космических спутников военного назначения.

      Есть стойкое подозрение, что они хотят получить возможность оперативно выводить не только спутники. Зачем нужна такая срочность, в угрожаемый период если только, да и то сомнительно. В условиях полномасштабного конфликта никто ничего уже не запустит, по крайней мере нельзя на это рассчитывать. Похоже, хотят закинуть на орбиту нечто козырное, и очень быстро, пока никто ничего не понял. Вот чего они возятся с рельсотроном, сами же делали выводы о низкой эффективности в условиях атмосферы, но программа продолжается, вопрос зачем. Может потому, что никто его и не собирается в атмосфере использовать. Не, понятно, звучит фантастично, но если представить каких делов наделает урановый лом метров так десяти, да с орбиты, и начальной скоростью километров 12-15. Это же шах и мат, никаких денег не жалко, еще нарисуют. Да и что мешает, техника вроде есть, договора только, мирный космос и все такое, но когда матрасов договора останавливали. Только в параноики не надо меня записывать smile
      KelWin
  6. sa-ag Сегодня, 10:12
    "...Как можно заключить из существующих концептов, изделие будет выполнять роль первой ступени системы."
    Ну Маск реализовал эту идею, то что они хотят утяжелит и удорожит, в общем непонятно зачем, Х-37 им чем не нравится, выводит сразу на околоземную орбиту
    sa-ag
  7. К-50 Сегодня, 10:29
    Сколько бабла уже распилили на эти "многоразовики", а "воз и ныне там".
    Считанные единицы довели до "изделия" и эксплуатации, но с такими масштабами она получается во много раз дороже одноразовых девайсов.
    Мне кажется, пока не будет создан двигатель , позволяющий перейти на одноступенчатую схему, говорить о многоразовасти просто очередной попил денег. request
    К-50
    1. sa-ag Сегодня, 10:32
      Цитата: К-50
      Мне кажется, пока не будет создан двигатель , позволяющий перейти на одноступенчатую схему, говорить о многоразовасти просто очередной попил денег

      Тут не в двигателе дело а в топливе, оно кстати известно - атомарный водород, вот только его удержать от рекомбинации чрезвычайно трудно, а так и до Луны на экологически чистом топливе на самолете можно было бы слетать:-)
      sa-ag
      1. К-50 Сегодня, 10:38
        Цитата: sa-ag
        Тут не в двигателе дело а в топливе,

        Позвольте не согласиться. Пока не будет двигателя с тягой необходимой для, как минимум, выхода на НОО, какая нам разница чем этот двигатель "топить". hi
        К-50
  8. Altona Сегодня, 10:39
    Цитата: cniza
    Самое смешное , что они потеряли весь лунный грунт , а почему потеряли ? потому что его попросили показать.

    ----------------------
    Opus мне писал в комментариях, что не потеряли. Я прочитал кое-что, инфа по ссылке, но меня она не убедила.Мало ли какую субстанцию пытаются выдать за ригалит?
    http://zelenyikot.livejournal.com/83598.html
    Altona
  9. Старый26 Сегодня, 10:54
    Цитата: dik-nsk
    конечно, похвастаться именно результатами в космосе матрасы не особо, и сейчас летают туда на наших двигателях, но что прискорбно - мы сами похерили свои достижения - Буран, Мир и т.п... а восстановим ли? вопрос

    Перестаньте повторять эту уже приевшуюся ура-патриотическую фигню. Из всех запусков которые проводят американцы, от 75 до 80% запусков идет на их собственных двигателях. Насколько двигатель созданный у нас и изготовляемый у нас является российским - думаю через несколько лет нам расскажут. Какое количество патентов в нем американские, и прочее. И количество двигателей, которое нам РАЗРЕШЕНО выпустить - это тоже отдельная песня. А то почитаешь и все. Не будь русских американская космонавтика была бы помножена на ноль. Мы несколько лет работаем "таксистами" - и радости то: "Американцы без нас на МКС смогут добираться только батутами". Или еще подобное. И что? Они ПЛАТЯТ - мы возим. Мы ведь гордо не отказались от этого? Нет? Все поднимаем и поднимаем цены. Было сначала 20 миллионов, потом 40, теперь то ли 63, то ли 65.
    А они спокойно, без воплей, что они самые-самые в космосе - делают свои корабли. И сколько у них новых? Как минимум 5 в ближайшее время (2 в беспилотном уже летают). А мы свой новый корабль передвинули теперь аж на 2023 год, хотя планировали ЕМНИП то ли на 2017, то ли на 2018. Корабль может и будет, а носитель слетал всего 1 раз, следующий полет будет в следующем году. Потом на носитель, который к тому времени отлетает раз 5-6 проставим новый пилотируемый корабль и....


    Цитата: НасРать
    Цитата: BlackMokona
    На текущий момент 2017 года.
    США 10 пусков
    КНР 5 пусков
    ЕС 5 пусков
    Япония 3 пуска
    Россия 2 пуска
    Индия 2 пуска.
    Тревогу бить давно пора и разгонять "эффективных"

    Зря Вы выложили эту инфу, комрады не поверят цифрам, будут кивать на батут и кричать американцы не были на луне!!! И конечно же - Уря-я-я!! wassat

    Точно. Зря. Они ведь, камрады будут утверждать, что ЕС не 5 пусков сделало, а только 3, а 2 пуска на наших Союзах, значит они наши laughing
    Если ничего не изменится в воскресенье уйдет "Тундра". Будет ли в следующий четверг старт "Протона" (запланированного ХЗ когда) - сказать трудно

    Цитата: cniza
    Самое смешное , что они потеряли весь лунный грунт , а почему потеряли ? потому что его попросили показать

    Самое смешное, что мы регулярно повторяем этот бред. Не так давно камрад оpus приводил в качестве примера фотографию из музея, где этот грунт хранится под стеклом. Ну ведь это не доказательство. Вот Мухин - это глыба. Ему можно верить как господу богу, он только правду рассказывает.
    То, что заплатив немалую сумму можете получить доступ в фотокиноархив, где хранятся фото и кинопленки лунных экспедиций - тоже не аргумент. Что там несколько десятков тысяч фотографий и километры пленки. Ведь я их не вижу - значит их нет.
    Вот никто и никогда не отвечает на вопрос.
    = Если у американцев никогда не было автоматов, которые стартовали с поверхности и привозили грунт (наши три "Луны"), то откуда у них взялся грунт, который они в обмен дали нам?. А ведь их грунт был признан реальным институтом Вернадского, исследовавшего и наши образцы и их? ОТКУДА?
    Старый26
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
      Цитата: Старый26
      ОТКУДА?[/b]
      почему "подвиг" не повторяет никто столько лет? ах...никому не надо...
      а теперь вдруг-"надо" а не начём...отстали на сорок с лишним лет в технологиях...бывает.
      андрей юрьевич
  10. mahoney Сегодня, 10:57
    не понимаю зачем им это нужно когда Маск уже все сделал?
    лучше бы им сосредоточиться на марсе....
    mahoney
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