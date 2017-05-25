В США приступили к разработке многоразового космического грузовика
Как сообщает блог sandrermakoff , корпорации Boeing выдан новый заказ от американского правительственного Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA), широко практикующего выделение грантов на перспективные исследования.
Предполагается разработка космоплана " Experimental Spaceplane " (он же XS-1 или "Phantom Express"), призванного обеспечить вывод на опорную орбиту спутников массой до 1360 кг. Как можно заключить из существующих концептов, изделие будет выполнять роль первой ступени системы. Ранее уже существовало множество нереализованных проектов, к примеру, « Спираль », предусматривавших аналогичный подход. Ожидается, что аппарат будет отличаться высокой степенью эксплуатации: при демонстрации он должен осуществить 10 полетов в течение 10 дней. Заявляется, что он будет оснащен двигателем Aerojet Rocketdyne AR-22, созданным на базе маршевого двигателя "Шаттла" RS-25.
Ранее по заказу данного ведомства предприятие разработало орбитальный мини-шатл X-37 , уверенно поднявшийся в воздух.
Предполагается разработка космоплана " Experimental Spaceplane " (он же XS-1 или "Phantom Express"), призванного обеспечить вывод на опорную орбиту спутников массой до 1360 кг. Как можно заключить из существующих концептов, изделие будет выполнять роль первой ступени системы. Ранее уже существовало множество нереализованных проектов, к примеру, « Спираль », предусматривавших аналогичный подход. Ожидается, что аппарат будет отличаться высокой степенью эксплуатации: при демонстрации он должен осуществить 10 полетов в течение 10 дней. Заявляется, что он будет оснащен двигателем Aerojet Rocketdyne AR-22, созданным на базе маршевого двигателя "Шаттла" RS-25.
Ранее по заказу данного ведомства предприятие разработало орбитальный мини-шатл X-37 , уверенно поднявшийся в воздух.
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