Бои на юге Филиппин

Филиппинские вооружённые силы задействованы при проведении специальной операции на юге страны. Информационное агентство Associated Press сообщает, что армия Филиппин вступила в бой с группировкой, аффилированной с ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе города Марави (остров Минданао). Боевики предприняли попытку захватить этот автономный регион. Для справки: это единственный филиппинский регион, в котором есть собственное правительство.С приходом боевиков из города потекли потоки беженцев. В общей сложности город покинули до 10 тысяч местных жителей. Остальные (а это более 150 тыс.) фактически могли оказаться в заложниках у террористов.В результате боя не менее 20 человек погибли. При этом пока не уточняется, сколько из них филиппинских военнослужащих, сколько боевиков и сколько мирных жителей.Ранее по особому указу президента Филиппин Родриго Дутерте на острове Минданао было введено военное положение. Его введение понадобилось в связи с фактическим отказом местных органов власти, которые оказались в зависимости от боевиков, подчиняться центральным властям.Если верить филиппинским изданиям, то на данный момент сопротивление армии и полиции в Марави оказывают не более 50 боевиков. Однако в социальных сетях утверждается, что многие местные жители решили поддержать именно радикальных исламистов, которые пытаются расширить зону своего влияния в стране. При этом на Минданао обнаружилась непримиримая филиппинская оппозиция, которая выступает за отставку Дутерте.