14:35 25 мая

Бои на юге Филиппин

Филиппинские вооружённые силы задействованы при проведении специальной операции на юге страны. Информационное агентство Associated Press сообщает, что армия Филиппин вступила в бой с группировкой, аффилированной с ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе города Марави (остров Минданао). Боевики предприняли попытку захватить этот автономный регион. Для справки: это единственный филиппинский регион, в котором есть собственное правительство.

С приходом боевиков из города потекли потоки беженцев. В общей сложности город покинули до 10 тысяч местных жителей. Остальные (а это более 150 тыс.) фактически могли оказаться в заложниках у террористов.

Бои на юге Филиппин



В результате боя не менее 20 человек погибли. При этом пока не уточняется, сколько из них филиппинских военнослужащих, сколько боевиков и сколько мирных жителей.

Ранее по особому указу президента Филиппин Родриго Дутерте на острове Минданао было введено военное положение. Его введение понадобилось в связи с фактическим отказом местных органов власти, которые оказались в зависимости от боевиков, подчиняться центральным властям.

Если верить филиппинским изданиям, то на данный момент сопротивление армии и полиции в Марави оказывают не более 50 боевиков. Однако в социальных сетях утверждается, что многие местные жители решили поддержать именно радикальных исламистов, которые пытаются расширить зону своего влияния в стране. При этом на Минданао обнаружилась непримиримая филиппинская оппозиция, которая выступает за отставку Дутерте.


Использованы фотографии: @NewsWcn
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Комментарии 23

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:06
    Встретился Дутерте с Путиным и тут понеслось.....
    DIVAN SOLDIER
    1. Монос Сегодня, 12:09
      Жаль будет, если Дутерте завалят. Очень здравомыслящий политик! Посмотрел его интервью - умный дядька.
      Монос
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:12
        Уберут, залог безопасности от США, это наличие ЯО, или быть шестёркой...
        DIVAN SOLDIER
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:18
        Цитата: Монос
        Жаль будет, если Дутерте завалят

        Матрасам как гвоздь в заднице сближение Филиппин с Россией . Да и в стратегическом плане выгодно расположены .
        bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:17
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Встретился Дутерте с Путиным и тут понеслось....

      Это же ожидаемо было)
      Владимир 38
    3. Александр романов Сегодня, 12:20
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Встретился Дутерте с Путиным и тут понеслось.....

      А что понеслось,если читая вот это
      Если верить филиппинским изданиям, то на данный момент сопротивление армии и полиции в Марави оказывают не более 50 боевиков.
      50 боевиков против армии и полиции??? 50 Геракаклов каких то wassat Что там за армия у них.
      Александр романов
      1. donavi49 Сегодня, 13:15
        Там было очень мутно.

        Изначально получили информацию где скрывается Isnilon Hapilon (террорист №1 Филиппин и в топ 10 США). Туда сразу перебросили командос, спецназ с Давао и армейские части. Однако на деле ничего не нашли.

        В тот же день, когда шла переброска, в Марави начали проникать бабахи. Ночью они изолировали полицейское управление (оно одно на весь город), штурмом взяли мэрию и перекрыли несколько дорог, по которым могли подойти подкрепления армейцам.

        Одновременно в ночь в город вошли основные силы Jamaah Abu Sayyaf (ядро Халифата), а также мелкие группы присягнувшие им. Сколько их? В Абу Сайафе от 100 до 400 бойцов.

        Полиция оказалась неготовой, начальника полиции обезглавили, несколько полицейских убили (несмотря на 200к населения, полиции в целом там мало, это характерно для провинциальных городков Филиппин).
        Сейчас в городе в целом хозяйничают бабахи, они катаются на отобраных у полиции броневиках, вскрыли оружейку (но опять же сильно поживиться не выйдет, ибо нечем - там походу был 1 отряд СВАТа, на фотках от Амака 3-4 бабаха частично набранном камке и касках именно местного СВАТ)


        Однако - там есть другая проблема. Остров мусульманский, провинция особенно мусульманская. Местные части также. Пускать их на штурм - может обернуться еще большим фиаско. Христианские части и все тяжелые подразделения (легкотанковая дивизия и арт полк) находятся на севере.
        donavi49
    4. reservist Сегодня, 12:26
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Встретился Дутерте с Путиным и тут понеслось.....

      оно там уже около 40 лет назад как "понеслось" ...


      прошлогодняя публикация по теме
      topwar.ru/89046-fillipinskie-ekstremisty-obyavili
      -o-sozdanii-v-strane-provincii-halifata-daish.htm
      l
      reservist
      1. jjj Сегодня, 13:02
        Ситуация развивается в русле жанра. Теперь надо дождаться, когда будет объявлено, что это оппозиция выступила против кровавого тирана Дутерте. И вся мировая общественность должна им помочь свергнуть диктатора
        jjj
  2. Чёрный Сегодня, 12:06
    При этом на Минданао обнаружилась непримиримая филиппинская оппозиция, которая выступает за отставку Дутерте.
    Ну усё...сейчас сша со своими шавками завоют про кровавый режим Дутерте.....Если у Дутерт дела не расходятся со словами, то он должен жёстко подавить попытку госпереворота( а это , фактически, его начало)
    Чёрный
  3. Вас Влад Сегодня, 12:06
    Тут как говорится до----я!
    Вас Влад
  4. Santa Bear Сегодня, 12:08
    Дутерте с ними церемониться не будет, в асфальт их закатает. Нрав у него крутой. Вон как с наркоторговцами борется, любо дорого смотреть. А террористы ничем не лучше. Так что только удачи могу ему пожелать
    Santa Bear
    1. sa-ag Сегодня, 12:16
      Цитата: Santa Bear
      Дутерте с ними церемониться не будет, в асфальт их закатает. Нрав у него крутой. Вон как с наркоторговцами борется, любо дорого смотреть

      Так если там бойцы из Афганистана, Ирака или Сирии, то это вам не наркоманов прислонять, тут Дутерте будет ждать неприятный сюрприз
      sa-ag
    2. dzvero Сегодня, 12:25
      Удача ему не помешает. Тут еще такая загвоздка - автономное правительство под контролем бармалеев. Если оно объявить независимисть, то США вполне могут вмешаться на почти законных правах. Типа защиты права на самоопределение и прочих демократических ценностей. И то, что там бармалеи, и получится Минданайский шариат, их колышать не будет. Негодяи, но свои...
      dzvero
      1. reservist Сегодня, 12:54
        лет десять назад американцы помогали правительству Филлипин в боевых действиях в Минданао ...
        reservist
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    При этом на Минданао обнаружилась непримиримая филиппинская оппозиция, которая выступает за отставку Дутерт

    Там где можно решить какие-то свои вопросы да еще чужими руками обязательно появятся "непримеримые". А "непримеримые" наверно по отношению к борьбе с наркотиками, т.е. те кто наживается на этом.
    rotmistr60
  6. Geisenberg Сегодня, 12:16
    Всё как обычно. Терроисты захватывают заложников, а оппозиция требует отставки президента. И главное это происходит всё в одном месте. Следом стоит ожидать авианосец из американистана поддерживающий оппозицию )))
    Geisenberg
  7. vladimirvn Сегодня, 12:24
    Госдеп в очередной раз всех предупреждает и демонстративно наказывает непослушных. Их посыл:"Не надо поддерживать контактов с Россией", без разрешения США.
    vladimirvn
  8. Оператор Сегодня, 12:24
    Из 25 млн. населения филиппинского острова Минданао 3 млн. проживают в автономном мусульманском районе. Т.е. при желании можно всех мусульман-ИГИЛовцев выдавить в соседнюю Малайзию.
    Оператор
    1. reservist Сегодня, 12:59
      уже пытались ...
      Переселение на Минданао христиан сыграло с властями злую шутку. Массы новых мигрантов, бедные и пролетаризированные, «заразились» леваческими идеями. В частности, среди христиан Минданао особенно популярны две партии: троцкистская «Революционная рабочая партия Минданао» и маоистская «Коммунистическая партия Филиппин» (её вооружённое крыло «Новая народная армия» вело партизанскую борьбу на севере страны уже с 1968 года)

      reservist
      1. Оператор Сегодня, 13:26
        С христианами (в отличии от мусульман) всегда можно будет договориться в рамках нормального политического процесса.
        Оператор
    2. Geisenberg Сегодня, 13:30
      Цитата: Оператор
      Из 25 млн. населения филиппинского острова Минданао 3 млн. проживают в автономном мусульманском районе. Т.е. при желании можно всех мусульман-ИГИЛовцев выдавить в соседнюю Малайзию.


      По твоему это тюбик с зубной пастой что его можно просто взять и выдавить ?

      Ты точно не имеешь понятия о менталитете филипнцев. Они не станут просто так "выдавливатся", у них просто нет денег чтоб куда то "выдавиться" . Если их качнуть хорошо будет 20 лет партизанской войны "все против всех".
      Geisenberg
  9. keeper03 Сегодня, 12:29
    Как там поживают заводы Intel на Филиппинах ?! Пока все хорошо ? soldier
    keeper03
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