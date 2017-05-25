14:38 25 мая

ЦОС ФСБ: В Москве задержаны готовившие теракты сторонники ИГИЛ

Центр общественных связей ФСБ сообщает об успешном проведении специальной операции в Москве. В сообщении говорится о том, что в российской столице задержаны четверо сторонников так называемого «Исламского государства» (ИГ * запрещено в России). В сообщении говорится, что в террористическую ячейку входили граждане как РФ, так и республик Средней Азии.

Отмечается, что ячейка ИГИЛ получала инструкции от боевиков, находящихся в Сирии.

По предварительным данным, боевики готовили серию террористических актов на объектах транспорта. Для атак планировалось использовать самодельные взрывные устройства.


Ранее правоохранители сообщали о получении данных о квартире на западе Москвы, в которой проживали члены запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". По тому же адресу были обнаружены компоненты взрывного устройства и большое число единиц экстремистской литературы. Подробностей о том, связаны ли друг с другом эти события, на данный момент не сообщается.

ЦОС ФСБ: В Москве задержаны готовившие теракты сторонники ИГИЛ


Напомним, что за один только прошлый год в России было пресечено более 400 случаев террористической активности. Такую информацию в ходе своего выступления представил директор ФСБ Александр Бортников.

Использованы фотографии: НТВ
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 14:21
    Отмечается, что ячейка ИГИЛ получала инструкции от боевиков, находящихся в Сирии.


    Как то все примитивно , почему именно из Сирии?... , а так молодцы , спасибо.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
      Ловят этих козликов винторогих , а они всё плодятся ... Как уже не раз было сказано : "Рыба гниёт с головы" .
      bouncyhunter
      1. Teberii Сегодня, 14:34
        Молодцы хороший урок англичанам,там даже мать предупреждала полицию реакция =0.
        Teberii
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
          Цитата: Teberii
          Молодцы хороший урок англичанам,там даже мать предупреждала полицию реакция =0.

          А нагличане пусть и дальше своей толерастией прикрываются ...
          bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 14:35
        Надо заниматься причиной , а пока только борются со следствием.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
          Цитата: cniza
          Надо заниматься причиной , а пока только борются со следствием.

          О том и речь веду , друже ...
          bouncyhunter
  2. DMoroz Сегодня, 14:22
    молодцы, и в дальнейшем - всех операций проведенных удачно и без стрельбы hi Но цифра случаев террористической активности как то напрягает...
    DMoroz
    1. vch Сегодня, 14:23
      Блин! Да они как тараканы - их давишь-травишь, а они все равно из всех щелей лезут.......
      vch
      1. Partyzan Сегодня, 14:28
        а если дихлофосом? negative
        Partyzan
        1. kepmor Сегодня, 14:37
          сами потравимся...лучше всего визовым режимом...
          kepmor
  3. рич Сегодня, 14:23
    Надо срочно ужесточать законодательство о наказании за подобные правонарушения. ФСБ работает, а закон отстает. Я считаю за подобное надо вводить смертную казнь
    рич
    1. vch Сегодня, 14:32
      Вы знаете, они как правило смерти то и не бояться. Все надеются, что сразу, как борцы за веру попадут в рай к сладострастным гуриям..... А вот если будут знать, что после задержания и суда, на всю оставшуюся жизнь попадут в "Белый лебедь" и что там с ними произойдет и как и в чем после их поганой смерти их хоронить будут......Это для них значительно страшней будет.
      vch
    2. kapitan92 Сегодня, 14:34
      Цитата: рич
      Надо срочно ужесточать законодательство о наказании за подобные правонарушения. ФСБ работает, а закон отстает. Я считаю за подобное надо вводить смертную казнь

      Для начала , надо оборудовать границы РФ по югу и ввести визовый режим. hi
      kapitan92
  4. Копчёный Сегодня, 14:31
    Как то так наверно.
    Копчёный
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:34
    Спасибо ФСБ за нашу относительную безопасность....ребята работают, вот только этих гнид становится все больше....
    Alexey-74
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