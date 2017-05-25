ЦОС ФСБ: В Москве задержаны готовившие теракты сторонники ИГИЛ

Центр общественных связей ФСБ сообщает об успешном проведении специальной операции в Москве. В сообщении говорится о том, что в российской столице задержаны четверо сторонников так называемого «Исламского государства» (ИГ * запрещено в России). В сообщении говорится, что в террористическую ячейку входили граждане как РФ, так и республик Средней Азии.Отмечается, что ячейка ИГИЛ получала инструкции от боевиков, находящихся в Сирии.По предварительным данным, боевики готовили серию террористических актов на объектах транспорта. Для атак планировалось использовать самодельные взрывные устройства.Ранее правоохранители сообщали о получении данных о квартире на западе Москвы, в которой проживали члены запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". По тому же адресу были обнаружены компоненты взрывного устройства и большое число единиц экстремистской литературы. Подробностей о том, связаны ли друг с другом эти события, на данный момент не сообщается.Напомним, что за один только прошлый год в России было пресечено более 400 случаев террористической активности. Такую информацию в ходе своего выступления представил директор ФСБ Александр Бортников.