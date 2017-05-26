Общая сводка по Донбассу и Украине

Мы отмечаем, что во время проведения Минских переговоров территория Республики в очередной раз подверглась артиллерийским и минометным обстрелам, в результате чего появились очередные разрушения и пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, отмечается применение противником реактивных систем «Град» в направлении Красного Партизана [Ясиноватая], но 40 реактивных снарядов, выпущенных украинскими артиллеристами, разорвались в «серой зоне», не долетев до населенного пункта.

Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями «молотова». Две бутылки по видимому разбились сразу, третья попала в Фонд социальной защиты инвалидов в бухгалтерию (соседний с нами офис).

Если мы оставим ситуацию, как есть, на замораживание конфликта, что мы сегодня и наблюдаем, мы проиграем в войне на истощение. Это просто дело времени. 10-15-20 лет, мы проиграем в войне на истощение… Страна, которая была 11-й в мире по промышленному и технологическому развитию в 91-м году, сегодня мы в двухсотых местах. Мы проиграем себе, проиграем будущее наших детей и внуков, а кто нами уже будет управлять – это второстепенный вопрос. Нашим детям и внукам будет все равно, будут им команды отдавать на английском или на русском языке.

Досидит Порошенко до конца срока или нет – все зависит от того, насколько он прогнется под националистические банды. На сегодня мы видим, что он полностью потакает всем их прихотям. Соответственно, шанс досидеть до конца у него есть. За три года своего правления он развалил страну. Сегодня уже никого не удивляют заявления граждан Украины в разных областях о том, что при Януковиче жизнь была достойнее. Украина на сегодняшний момент потеряла все позиции, которые кое-как удерживала, — как в политическом, так и в экономическом плане, — и серьезными темпами скатилась в пропасть разрухи.

