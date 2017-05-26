Общая сводка по Донбассу и Украине
Согласно информации новостного агентства ДАН , заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил об обстреле ВСУ прифронтовых территорий республики, в ходе которого было выпущено более 500 боеприпасов.
С его слов, наибольшая концентрация огня наблюдалась на Донецком направлении. По району столичного аэропорта, Кировскому и Петровскому районам города, Ясиноватой, Крутой Балке, Яковлевке, Спартаку и Докучаевску был выпущен 31 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 мм и 380 мин, в частности 239 калибром 120 мм, произведено 52 выстрела из танков.
На Горловском направлении с позиций ВСУ — три артиллерийских снаряда калибром 152 мм и 37 мин калибром 120 и 82 мм по районам населенных пунктов Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Верхнеторецкое и Озеряновка.
На Мариупольском — восемь мин калибром 120 мм по Саханке; в районе Ленинского зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.
Всего в течение суток ВСУ 55 раз нарушили режим прекращения огня. Накануне вследствие обстрелов в поселке Трудовские на западе Донецка и Гольмовский на севере Горловки ранения получили четверо мирных жителей, поврежден жилой фонд.
Активность киевских силовиков наблюдается также в отношении ЛНР. Со слов, официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, ВСУ за прошедшие сутки выпустило по территории республики 47 мин и снарядов, три раза нарушив режим прекращения огня.
На Украине также было неспокойно. В Николаеве 25 мая неустановленные лица пытались поджечь так называемую «общественную организацию ассоциации инвалидов АТО».
- написал один из «героев».
Политолог Руслан Бортник полагает, что страну ожидает крупнейшая дестабилизация и разруха. По его мнению, Украина нуждается в срочном разрешении конфликта на Донбассе, иначе, в случае его продолжения, Киев имеет все шансы проиграть в войне на истощение ресурсов.
Как заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин, основным результатом президентства Петра Порошенко, укладывающегося в первые три постмайданных года, является осознание населением лучшей жизни при Януковиче.
Мы отмечаем, что во время проведения Минских переговоров территория Республики в очередной раз подверглась артиллерийским и минометным обстрелам, в результате чего появились очередные разрушения и пострадавшие среди мирного населения.
С его слов, наибольшая концентрация огня наблюдалась на Донецком направлении. По району столичного аэропорта, Кировскому и Петровскому районам города, Ясиноватой, Крутой Балке, Яковлевке, Спартаку и Докучаевску был выпущен 31 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 мм и 380 мин, в частности 239 калибром 120 мм, произведено 52 выстрела из танков.
На Горловском направлении с позиций ВСУ — три артиллерийских снаряда калибром 152 мм и 37 мин калибром 120 и 82 мм по районам населенных пунктов Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Верхнеторецкое и Озеряновка.
На Мариупольском — восемь мин калибром 120 мм по Саханке; в районе Ленинского зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.
Кроме того, отмечается применение противником реактивных систем «Град» в направлении Красного Партизана [Ясиноватая], но 40 реактивных снарядов, выпущенных украинскими артиллеристами, разорвались в «серой зоне», не долетев до населенного пункта.
Всего в течение суток ВСУ 55 раз нарушили режим прекращения огня. Накануне вследствие обстрелов в поселке Трудовские на западе Донецка и Гольмовский на севере Горловки ранения получили четверо мирных жителей, поврежден жилой фонд.
Активность киевских силовиков наблюдается также в отношении ЛНР. Со слов, официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, ВСУ за прошедшие сутки выпустило по территории республики 47 мин и снарядов, три раза нарушив режим прекращения огня.
На Украине также было неспокойно. В Николаеве 25 мая неустановленные лица пытались поджечь так называемую «общественную организацию ассоциации инвалидов АТО».
Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями «молотова». Две бутылки по видимому разбились сразу, третья попала в Фонд социальной защиты инвалидов в бухгалтерию (соседний с нами офис).
- написал один из «героев».
Политолог Руслан Бортник полагает, что страну ожидает крупнейшая дестабилизация и разруха. По его мнению, Украина нуждается в срочном разрешении конфликта на Донбассе, иначе, в случае его продолжения, Киев имеет все шансы проиграть в войне на истощение ресурсов.
Если мы оставим ситуацию, как есть, на замораживание конфликта, что мы сегодня и наблюдаем, мы проиграем в войне на истощение. Это просто дело времени. 10-15-20 лет, мы проиграем в войне на истощение… Страна, которая была 11-й в мире по промышленному и технологическому развитию в 91-м году, сегодня мы в двухсотых местах. Мы проиграем себе, проиграем будущее наших детей и внуков, а кто нами уже будет управлять – это второстепенный вопрос. Нашим детям и внукам будет все равно, будут им команды отдавать на английском или на русском языке.
Как заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин, основным результатом президентства Петра Порошенко, укладывающегося в первые три постмайданных года, является осознание населением лучшей жизни при Януковиче.
Досидит Порошенко до конца срока или нет – все зависит от того, насколько он прогнется под националистические банды. На сегодня мы видим, что он полностью потакает всем их прихотям. Соответственно, шанс досидеть до конца у него есть. За три года своего правления он развалил страну. Сегодня уже никого не удивляют заявления граждан Украины в разных областях о том, что при Януковиче жизнь была достойнее. Украина на сегодняшний момент потеряла все позиции, которые кое-как удерживала, — как в политическом, так и в экономическом плане, — и серьезными темпами скатилась в пропасть разрухи.
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