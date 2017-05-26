07:29 26 мая

В США уверены в разгроме России и Китая в войне на два фронта

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », Роберт Фарли из The National Interest указывает на то, что в случае войны с Россией и Китаем США одержат «уверенную победу» на обоих фронтах, так как обладают не только «самой грозной армией в мире», но и возглавляют «сверхмощный альянс».

Автор статьи считает, что взаимодействие Китая и России в случае гипотетического конфликта «маловероятно», так как каждый игрок «работает по собственному расписанию». По его мнению, одно из государств воспользуется кризисом в целях укрепления своих позиций в регионе. К примеру, Москва «может надавить на прибалтийские государства, если США окажутся втянутыми в масштабную схватку в Южно-Китайском море».




При этом он полагает, что войну начнет или Россия, или Китай, так как США выгодно существующее положение.
Россия не обладает «возможностями и, вероятно, политическими интересами» для борьбы с НАТО в Северной Атлантике. Вашингтон и его союзники в состоянии выделить силы, «которые будут угрожать российскому морскому пространству».

Как он считает, ВС США имеют возможность перебросить в Европу значительное количество снаряжения, которое поможет при любом «серьезном сражении». В Европе они будут полагаться на «мощь американских союзников в Европе», в то время как сами сконцентрируются на тихоокеанском конфликте.



Р. Фарли убежден, что «даже европейские союзники в одиночку могут дать НАТО невероятное преимущество над Россией в среднесрочной перспективе». Предполагаемый захват РФ части Прибалтики не позволит удержать данную территорию, так как она понесет тяжелые потери от авиации НАТО.

Относительно Азиатско-Тихоокеанского региона Фарли считает, что США не придется рассчитывать на помощь Индии и Японии, так как они имеют собственные интересы в Южно-Китайском море. В этой связи Вашингтон вынужден будет действовать в одиночку, что тем не менее, позволит ему уверенно разгромить КНР.

В США уверены в разгроме России и Китая в войне на два фронта


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Комментарии 9

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  1. soroKING Сегодня, 07:14
    стратег итить его... am
    похоже в глубоком запое...
    soroKING
    1. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 07:22
      Цитата: soroKING
      похоже в глубоком запое...

      Похоже американские психиатры имеют шанс неплохо подзаработать на лечении этого полудурка, главное убедить его лечь в клинику laughing
      Чёрный
  2. Чёрный Сегодня, 07:14
    Роберт Фарли - обыкновенный ш.и.з.и.к ...Какая "уверенная победа?"....гарантированное уничтожение планеты - так будет точнее...
    Чёрный
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:15
    в случае войны с Россией и Китаем США одержат «уверенную победу» на обоих фронтах, так как обладают не только «самой грозной армией в мире», но и возглавляют «сверхмощный альянс».
    "И тут Остапа понесло" laughing
    :Роберт Фарли fool
    Русские и китайцы бойтесь am laughing

    Наблюдатель2014
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:16
    Ну сколько можно постить этот бредовый журнал? Ясно же, что "ихсперды" там ещё лучше, чем в Пентагоне. США - если бы НЕ ОПАСАЛАСЬ воевать с Россией, давно бы разделила нас на части и употребляла за завтраком. wassat
    Горный стрелок
  5. Ilya-spb Сегодня, 07:18
    Опять...Опять эти провокации. И глупые измышления.

    О превосходстве США.

    Глубоко уверен, что если не будет разрядки в мире, мы придем к ядерной войне.

    Вспомните также роман Р.Бредбери "451 по Фаренгейту". Война с США закончилась за три минуты. Поражением США
    Ilya-spb
  6. Sergg Сегодня, 07:24
    США собираются снимать новое кинцо с разгромом всех и вся? Верю - это они могут.
    Но выиграть войну с Россией и Китаем - это бред сумасшедшего, они бояться пукать в нашу сторону, а Китай с их людским потенциалом сами могут завоевать США.
    Sergg
  7. sgr291158 Сегодня, 07:25
    Наполеон с Гитлером тоже были уверены.
    sgr291158
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    в случае войны с Россией и Китаем США одержат «уверенную победу» на обоих фронтах

    Честно говоря очередной бред американского "патриота". Особенно удивляет уверенность, что войну начнет Россия.
    rotmistr60
  9. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:29
    сники с головой не дружат. Это то при ядерном оружии? Или они как тараканы живучи?
    Лёня Пантелеев
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