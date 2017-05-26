В США уверены в разгроме России и Китая в войне на два фронта
Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », Роберт Фарли из The National Interest указывает на то, что в случае войны с Россией и Китаем США одержат «уверенную победу» на обоих фронтах, так как обладают не только «самой грозной армией в мире», но и возглавляют «сверхмощный альянс».
Автор статьи считает, что взаимодействие Китая и России в случае гипотетического конфликта «маловероятно», так как каждый игрок «работает по собственному расписанию». По его мнению, одно из государств воспользуется кризисом в целях укрепления своих позиций в регионе. К примеру, Москва «может надавить на прибалтийские государства, если США окажутся втянутыми в масштабную схватку в Южно-Китайском море».
При этом он полагает, что войну начнет или Россия, или Китай, так как США выгодно существующее положение.
Россия не обладает «возможностями и, вероятно, политическими интересами» для борьбы с НАТО в Северной Атлантике. Вашингтон и его союзники в состоянии выделить силы, «которые будут угрожать российскому морскому пространству».
Как он считает, ВС США имеют возможность перебросить в Европу значительное количество снаряжения, которое поможет при любом «серьезном сражении». В Европе они будут полагаться на «мощь американских союзников в Европе», в то время как сами сконцентрируются на тихоокеанском конфликте.
Р. Фарли убежден, что «даже европейские союзники в одиночку могут дать НАТО невероятное преимущество над Россией в среднесрочной перспективе». Предполагаемый захват РФ части Прибалтики не позволит удержать данную территорию, так как она понесет тяжелые потери от авиации НАТО.
Относительно Азиатско-Тихоокеанского региона Фарли считает, что США не придется рассчитывать на помощь Индии и Японии, так как они имеют собственные интересы в Южно-Китайском море. В этой связи Вашингтон вынужден будет действовать в одиночку, что тем не менее, позволит ему уверенно разгромить КНР.
Автор статьи считает, что взаимодействие Китая и России в случае гипотетического конфликта «маловероятно», так как каждый игрок «работает по собственному расписанию». По его мнению, одно из государств воспользуется кризисом в целях укрепления своих позиций в регионе. К примеру, Москва «может надавить на прибалтийские государства, если США окажутся втянутыми в масштабную схватку в Южно-Китайском море».
При этом он полагает, что войну начнет или Россия, или Китай, так как США выгодно существующее положение.
Россия не обладает «возможностями и, вероятно, политическими интересами» для борьбы с НАТО в Северной Атлантике. Вашингтон и его союзники в состоянии выделить силы, «которые будут угрожать российскому морскому пространству».
Как он считает, ВС США имеют возможность перебросить в Европу значительное количество снаряжения, которое поможет при любом «серьезном сражении». В Европе они будут полагаться на «мощь американских союзников в Европе», в то время как сами сконцентрируются на тихоокеанском конфликте.
Р. Фарли убежден, что «даже европейские союзники в одиночку могут дать НАТО невероятное преимущество над Россией в среднесрочной перспективе». Предполагаемый захват РФ части Прибалтики не позволит удержать данную территорию, так как она понесет тяжелые потери от авиации НАТО.
Относительно Азиатско-Тихоокеанского региона Фарли считает, что США не придется рассчитывать на помощь Индии и Японии, так как они имеют собственные интересы в Южно-Китайском море. В этой связи Вашингтон вынужден будет действовать в одиночку, что тем не менее, позволит ему уверенно разгромить КНР.
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