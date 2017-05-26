Участников «пёстрого» парада в Киеве будет охранять Нацгвардия

Мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. Однако любая провокация будет решительно пресечена, а действиям правонарушителей дана правовая оценка,

В полиции Киева пообещали жестко пресекать любые провокации как со стороны участников гей-парада, так и со стороны его противников, передает, Life.ru «Соответствующие меры безопасности проводятся с учётом ситуации в стране, в том числе на востоке. Поэтому для недопущения возможных террористических актов и предупреждения преступлений к территории, где будет марш, мы ограничим доступ», – рассказали в пресс-службе столичной полиции.Там отметили, что «для свободного прохода представителей СМИ, дипломатических миссий и сотрудников общественных организаций планируется установить достаточное количество пропускных пунктов».подчеркнул начальник полиции Андрей Крищенко.Парад «Марш равенства» запланирован в Киеве на 18 июня, предполагается, что в этом году под многоцветные знамена соберутся около 5 тыс. человек, то есть в 2 раза больше, чем в 2016-ом.