10:19 26 мая

Участников «пёстрого» парада в Киеве будет охранять Нацгвардия

В полиции Киева пообещали жестко пресекать любые провокации как со стороны участников гей-парада, так и со стороны его противников, передает, Life.ru .



«Соответствующие меры безопасности проводятся с учётом ситуации в стране, в том числе на востоке. Поэтому для недопущения возможных террористических актов и предупреждения преступлений к территории, где будет марш, мы ограничим доступ», – рассказали в пресс-службе столичной полиции.


Там отметили, что «для свободного прохода представителей СМИ, дипломатических миссий и сотрудников общественных организаций планируется установить достаточное количество пропускных пунктов».

Мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. Однако любая провокация будет решительно пресечена, а действиям правонарушителей дана правовая оценка,
подчеркнул начальник полиции Андрей Крищенко.

Парад «Марш равенства» запланирован в Киеве на 18 июня, предполагается, что в этом году под многоцветные знамена соберутся около 5 тыс. человек, то есть в 2 раза больше, чем в 2016-ом.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 65

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  1. Aimpoint Сегодня, 08:41
    Почему мне кажеться, что 70% активистов "пидорами" и не являються?))
    По моему всё дело в деньгах, тебе заплатили - бери плакат и побегай по городу.
    и не стыдно таким заниматься, ...
    Aimpoint
    1. Zibelew Сегодня, 08:43
      Массовка на гей-парад и факельные шествия одна и та же, расценки разные. Обязательно впереди колонны портреты Бандеры и Шухевича, флагов правосеков побольше, нацисткой символики. Руководство страны обязано принять участие, президента поставит впереди колонны, он должен быть в женском платье, парике и с накрашенными губами, рядом на поводке должен следовать Гройсман, Юля в латексе и с плёткой. Вся колонна должна скандировать, ЕС дай кредиты.:)))
      Zibelew
      1. Sharky Сегодня, 08:51
        А потом как бвхнуть по этому шествию, которое вы описали, из всех калибров! Вот это веселуха будет и зрелищно! Эх, мечты-мечты... winked
        Sharky
        1. maxim947 Сегодня, 08:56
          Напомнило анекдот:
          Вчера отряд ОМОНа разогнал демонстрацию мазохистов. Такого удовольствия
          давно не получали ни те, ни другие.
          Как бы и у них ситуация не повторилась.)))
          maxim947
          1. Чёрный Сегодня, 10:02
            Никогда не думал, что это напишу, но...я очень хочу, что бы в Кыеве прошел гейпарад wassat
            Почему мне кажется, что 70% активистов "пидорами" и не являються?))

            Зато в раде и в правительстве - через одного laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
              В полиции Киева пообещали жестко пресекать любые провокации как со стороны участников гей-парада, так и со стороны его противников

              Ну вот ... А дровосеки так рассчитывали по приставать к "противным" ... Пичалька ... crying
              bouncyhunter
          2. DMB_95 Сегодня, 10:07
            УкроНацгвардии надо присоединяться к этой "демонстрации", а не охранять её . Охранять надо было ветеранов 9 Мая , а не извращенцев .
            DMB_95
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:38
        Цитата: Zibelew
        Массовка на гей-парад и факельные шествия одна и та же, расценки разные.

        Это все обычная практика по расколу общества в стране,которую уже не раз использовали матрассы...
        Сегодня, 21 мая, в Кишинёве прошел марш сексуальных меньшинств, который завершил неделю фестиваля ЛГБТ под девизом FĂRĂ FRICĂ («Без страха»), организованный неправительственной организацией Genderdoc-M.
        Шествие охранялось усиленными подразделениями столичной полиции. В Генеральном инспекторате рассказали, что для охраны гей-марша, который начался в 12:00 использовались дополнительные силы МВД.
        Правоохранители располагают сведениями о том, что в отношении участников некоторых мероприятий возможны провокации и насильственные действия.
        Православные активисты организовали контр-марш в поддержку традиционной семьи. Они выстроились у памятника Штефана чел Маре и выдвинулись на встречу представителям с.е.к.с-меньшинств. Негодующие горожане перегородили путь шествующему гей-сообществу, встав на пути их следования, и стали петь православные песни. Две противодействующие колонны разделил отряд полиции.
        Несколько десятков «бесстрашных» представителей ЛГБТ жители Кишинёва встретили криками «Стыдно!». Участникам манифестации, среди которых было значительное число иностранцев, говоривших на английском и румынском языках, заявили, что Молдавия не место для гей-парада, а священники принесли иконы и плакаты с надписями «Кишинев — не Содом».
        В итоге, немногочисленные участники ЛГБТ-марша сели в автобусы и уехали, не решившись противостоять воле большинства молдавского общества.
        Сегодня на площади Великого национального собрания проходит Фестиваль Семьи, проходящий под патронатом президента Молдавии Игоря Додона.
        «Для меня семья — это самое важное, что чего я добился в жизни. Это самое важное, что может быть в жизни», — сказал Додон. Глава государства подчеркнул — необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить в Молдавии традиционные семьи.
        Полиция рекомендует гражданам и гостям республики соблюдать законодательство, выполнять просьбы полицейских, не злоупотреблять алкоголем и не приносить оружие на мероприятия.
        В инспекторате полиции призвали участников мероприятий, если они заметят чьи-то неадекватные действия и попытки к насилию, сообщить об этом организаторам или ближайшему полицейскому.
        Как сообщало EADaily ранее, 16 мая в Молдавии начался фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова прайд-2017. В его рамках организуются выставки, дебаты, спектакли, конференции и несколько вечеринок.
        Мероприятия, которые торжественно открыл посол США в Кишиневе Джеймс Петтит, продлились 6 дней, кульминацией их стал марш представителей сексуальных меньшинств по центральным улицам столицы.
        Игорь Додон выразил жесткий протест в отношении парада сексуальных меньшинств в молдавской столице. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат «нашим традиционным ценностям, православной вере и морали».
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
          Андрюха , там уже не расколом , а уничтожением общества как такового попахивает .
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:12
            Цитата: bouncyhunter
            Андрюха , там уже не расколом , а уничтожением общества как такового попахивает .

            Уничтожение общества,Паша,это когда уже война по всей стране...Сирия,Ливия,Ирак...
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
              Если бы те , кто не согласен с Киевской властью не сидели как мыши под метлой - уже была бы такая война . Люди запуганы и растоптаны как личности . Это ли не есть уничтожение общества ?
              bouncyhunter
      3. Partyzan Сегодня, 10:08
        а охранять будут
        Partyzan
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:52
      Aimpoint
      Почему мне кажеться, что 70% активистов..
      А когда в-на Украине протесты бесплатные были? Начиная с "Кучму геть","Так" и тд.Теперь нужно показать приверженность европейским ценностям laughing Давайте дерзайте.
      Наблюдатель2014
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:01
        огнём заразу выжигать нужно..."сонцепёком"...
        андрей юрьевич
        1. Монос Сегодня, 09:14
          Как говорит мой знакомый: "Я спокойно отношусь к геям, но не люблю педерастов." В последнем слове делает много ошибок, наверное, в школе плохо учился.
          Гей-парад в Киеве уникален тем, что педерасты будут охранять педерастов от нападения других педерастов.
          Монос
      2. Аскет Сегодня, 09:51
        Цитата: Наблюдатель2014
        Теперь нужно показать приверженность европейским ценностям

        Свидомым европейским нерабам посвящается...
        Остров Незалежности
        Весь покрыт промежностью, абсолютно весь
        Остров незалежности у Европы есть.
        Там живут несчастные украинцы-дикари.
        На лицо свободные, но рабы внутри.

        Что они не делают - не идут дела.
        Видно в вышиванке их мама родила.
        Крокодил закончился, не вставляет кокс...
        На Бандеру молятся, не жалея слёз,
        Вроде цэ Европа и могли бы жить.
        Вышиванку Ленину новую пошить.
        Нету в хате света, в печке нет угля.
        На Майдане сотня погибала зря.

        По такому случаю с ночи до зари.
        Жгут покрышки в Киеве украинцы-дикари.
        Скачут и рыдают, даже рвут гузло.
        В день какой неведомо, Путину назло.
        fellow
        \Не мое, нарыл на просторах инета\
        Аскет
    3. Астарт Сегодня, 09:15
      Когда, через несколько лет, украинцы очухаются и посмотрят что творили, Я такого похмелья врагу не пожелаю
      Астарт
    4. Orionvit Сегодня, 09:45
      Почему мне кажеться, что 70% активистов "пидорами" и не являються?
      А мне кажется, что они там все пи...ры. В разговорном Русском языке, слово "пи..рас", означает не только индивидуума с аномальными сексуальными потребностями и расстройством психики, но и просто плохого человека. А нормальные люди, в таких случаях, дома с семьёй сидят.
      Orionvit
    5. yuriy55 Сегодня, 09:46
      Цитата: Aimpoint
      бери плакат и побегай по городу.
      и не стыдно таким заниматься, ...

      А оно - первыйразне...
      Самое противное, когда когда больше нечем хвалиться...Парад ....ров!!! fellow
      yuriy55
    6. Velizariy Сегодня, 10:12
      Цитата: Aimpoint
      Почему мне кажеться, что 70% активистов "пидорами" и не являються?))

      Цитата: Aimpoint
      По моему всё дело в деньгах, тебе заплатили - бери плакат и побегай по городу.
      и не стыдно таким заниматься, ...

      говоришь не являются)) вопрос в оплате только)))
      Velizariy
  2. Путинец Сегодня, 08:42
    Что за радость трясти раздолбанной [email protected] всем на показ?
    Путинец
    1. Александр романов Сегодня, 08:44
      Цитата: Путинец
      Что за радость трясти раздолбанной [email protected] всем на показ?

      Европеиская ценность
      Александр романов
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:52
        Цитата: Александр романов
        Европеиская ценность

        Никакая это не европейская ценность,а искуственно созданное и навязанное матрассами понятие толерантности.
        Вот что понятие толерантности означает в медицине-
        Иммунологическая толерантность — иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам. Проблема иммунологической толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей.

        А вот в фармакологии-иммунологии и наркологии —
        снижение реакции на повторяющееся введение лекарств, наркотиков или психоактивных веществ; привыкание организма, ввиду чего требуется всё большая и большая доза для достижения присущего веществу эффекта.

        Этот термин взяли на вооружение спец службы США,дабы раскалывать многоконфессиональные ,мультиэтнические общества. Разрозненное общество легче подчинить.
        НЕКСУС
        1. Александр романов Сегодня, 10:15
          Цитата: НЕКСУС
          Никакая это не европейская ценность,а искуственно созданное и навязанное матрассами понятие толерантности.

          Путинская пропаганда .Тьфу.тьфу ,тьфу. Украинцы не слушаите его,все на геи парад.
          Александр романов
        2. Velizariy Сегодня, 10:16
          Это придумали не в Америке и американцы как и европейцы первыми стали жертвами "толерантности". О разложении общества было написано в Протоколах сионских мудрецов, в том числе и о "толерантности", эти протоколы 1902 году вроде опубликованы были, их осмеяли, назвав бредом, а теперь видим, что все там написанное сделано в точности.
          Velizariy
    2. romandostalo Сегодня, 08:52
      Ну там крыша то уехала....
      romandostalo
  3. Подрезчик Сегодня, 08:42
    Да,этих надо охранять! Смею думать, нормальных мужиков там все-таки больше. Поэтому по соплям разноцветные могут отгрести свободно...
    Подрезчик
    1. Хагалаз Сегодня, 09:36
      Думаю, вот если уж шествие неизбежно и будет охрана, то полный игнор был бы самое то! Прошли бы эти мерзопаковци по пустым улицам, глядишь и почувствовали, что нормальным людям они омерзительны. А то ведь зевак припрется позырить немерено. А тем того и надо. А если нос кому расквасят, то вообще ореол страдальцев обеспечен.
      Хагалаз
  4. victorsh Сегодня, 08:42
    Интересно,а те полицаи-которые будут охранять"цветных"-т.ж. будут в кожаных штанах и остальных атрибутах ЛГБТ?Ведь больше проблем там нет.
    victorsh
  5. AID.S Сегодня, 08:42
    Прибавилось за год п.....в...Перемога похоже.
    AID.S
    1. Zibelew Сегодня, 08:45
      За это небесная сотня погибла и тысячи в АТО. Слава геям Украины — её победителям!
      Zibelew
      1. Банный Сегодня, 09:25
        да чем больше рагулей в прайд тем земля чище
        Банный
      2. Orionvit Сегодня, 09:48
        Именно за это, конкретно за европейские ценности. Сомнений как я полагаю, здесь быть не может.
        Orionvit
  6. Александр романов Сегодня, 08:43
    Ну вы сами понимате laughing
    Александр романов
    1. revnagan Сегодня, 08:48
      Поскромничал шоколадный дон Пидро."Сьогоді...".По жизни,а не сьогодни...
      revnagan
      1. Хагалаз Сегодня, 09:54
        Цитата: revnagan
        Поскромничал шоколадный дон Пидро."Сьогоді...".По жизни,а не сьогодни...

        По жизни он не гей, а п...с!
        Хагалаз
        1. Velizariy Сегодня, 10:18
          Гей был только один! Это Гей Люсак, а остальные просто п.и.д.а.р.а.с.ы.
          Velizariy
    2. Дамир Сегодня, 09:02
      это фейк я надеюсь??? потому что ежели нет.... то.... о-ооооо..... fool
      Дамир
      1. Oznob Сегодня, 09:33
        Да не ... так подставится... та не може буты.
        Oznob
    3. роман66 Сегодня, 09:24
      чего склала украйна?
      роман66
    4. Orionvit Сегодня, 10:02
      Да уж, украина не Россия.
      Orionvit
    5. Partyzan Сегодня, 10:15
      а почему только сегодня?
      вспомнился анекдот:
      посадили мужика, заходит он в камеру а пахан ему и говорит:
      - будешь у нас почетным мужчиной
      тот
      - да не надо, я простой
      - я сказал: будешь по четным мужчиной, а по нечетным....... laughing
      Partyzan
  7. soroKING Сегодня, 08:43
    Парад «Марш равенства» запланирован в Киеве на 18 июня, предполагается, предполагается, что в этом году под многоцветные знамена соберутся около 5 тыс. человек, то есть в 2 раза больше, чем в 2016-ом.

    размножаются... делением 3,14...расы am
    soroKING
    1. Александр романов Сегодня, 08:45
      Цитата: soroKING
      размножаются... делением

      Сбрасывают маски
      Александр романов
    2. роман66 Сегодня, 09:26
      это на мой-то день рожденья? ничего святого у этих...
      роман66
      1. Александр романов Сегодня, 10:15
        Цитата: роман66
        это на мой-то день рожденья?

        Я тебя поздравлю wassat
        Александр романов
      2. Partyzan Сегодня, 10:17
        примете искренние соболезнования hi
        Partyzan
  8. Masya Masya Сегодня, 08:47
    нацгады будут охранять нацгеев... жуть какая, прости господи...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:25
      а как кричать будут - " слава украине - геям слава!!"
      роман66
  9. Шукшин Сегодня, 08:48
    Вот они настоящие европейские "ценности"
    Шукшин
  10. san4es Сегодня, 08:50
    ...Чё-то меня подташнивает belay
    san4es
    1. soroKING Сегодня, 08:57
      а на солёненькое не тянет? wassat
      soroKING
      1. san4es Сегодня, 08:59
        ...только на сорокоградусное
        san4es
        1. Александр романов Сегодня, 09:15
          Цитата: san4es
          только на сорокоградусное

          Почему стакан пустои?
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 09:27
            выпил, а налить не успел, закусывает
            роман66
          2. san4es Сегодня, 09:36
            ...Норма... Перешёл на другую "ветку", - сразу отпустило
            san4es
  11. Selin Andrey Сегодня, 08:55
    Вот почему, спрашивается, не проводят парады счастливые обладатели лобковых вшей? Они тоже люди. Их тоже ущемляют. Кусают вернее.
    "Если тебе не нравятся гомофобы, то ты - латентный натурал.
    Подумай об этом на досуге."
    Selin Andrey
  12. Дамир Сегодня, 09:00
    предполагается, предполагается, что в этом году под многоцветные знамена соберутся около 5 тыс. человек, то есть в 2 раза больше, чем в 2016-ом

    перемога!!!!!!!
    Дамир
  13. dojjdik Сегодня, 09:01
    нам тоже надо провести "парад" в красивом городе Мехико-долой еврейский забор сша да здравствует свободный вьезд всем мексиканцам в штаты и верните Мексике штат калифорния
    dojjdik
  14. alatanas Сегодня, 09:19
    Одни "пёстренькие" будут оберегать других "пёстреньких". lol
    alatanas
  15. loginovich Сегодня, 09:26
    Цитата: Zibelew
    Массовка на гей-парад и факельные шествия одна и та же, расценки разные. Обязательно впереди колонны портреты Бандеры и Шухевича, флагов правосеков побольше, нацисткой символики. Руководство страны обязано принять участие, президента поставит впереди колонны, он должен быть в женском платье, парике и с накрашенными губами, рядом на поводке должен следовать Гройсман, Юля в латексе и с плёткой. Вся колонна должна скандировать, ЕС дай кредиты.:)))


    18-го будет еще одна массовка, тех кто разгоняет первую массовку. Жизнь театр , люди лишь актеры.
    loginovich
  16. МВГ Сегодня, 09:28
    В Грузии такой парад тоже охраняли усиленно. Не помогло. Участников парада очень сильно побили совсем не толерантные местные жители )))
    МВГ
  17. Принц_Пенсии Сегодня, 09:30
    "Мы с тобой одной крови" Наци своих прикрывают
    Принц_Пенсии
  18. anjey Сегодня, 10:10
    через чур показушные и очень сомнительные свободы
    anjey
  19. серафимамурский Сегодня, 10:16
    Нет на Украине власть захватили не фашисты а пи до ры !
    серафимамурский
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